EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  316  21
Все про:Донбас (13912) розмінування (251) сапер (14)

 Розмінуванням Донбасу займаються 584 сапери від урядових і неурядових організацій, - Міноборни

Наразі розмінуванням території Донбасу займаються близько 600 саперів від урядових і неурядових організацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

За даними Міністерства оборони, від центральних органів виконавчої влади станом на 1 листопада 2019 року до процесу залучено 44 групи розмінування чисельністю 202 особи. Від Збройних сил України - 36 груп розмінування (162 особи), від Державної спеціальної служби транспорту - 1 група розмінування (5 осіб) та від Державної служби України з надзвичайних ситуацій - 7 піротехнічних розрахунків (35 осіб).

Читайте також: Україна - п'ята у світі за кількістю жертв вибухів мін, - доповідь

Починаючи з 2016 року, для прискорення виконання заходів із розмінування Міністерством оборони України залучені міжнародні неурядові організації The HALO Trust, "Данська група з розмінування (DDG)", "Швейцарський фонд протимінної діяльності (FSD)" та національні неурядові організації DEMINING SOLUTIONS, "Демайнінг тім фром Юкрейн", "Моя безпечна Україна". Загалом залучено 37 груп розмінування загальною чисельністю 382 особи.

Дивіться також: На ділянці розведення сил Петрівське-Богданівка розміновано 17,6 га, - ДСНС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162771
 
 
 Топ коментарі
 
Напротив заправки в Ольгино сгорел пассажирский автобус. В нем ехали 50 человек. А то я смотрю в твиттере какое-то затишье...

(C)
@_Fashington
Разминированием Донбасса занимаются 584 сапера от правительственных и неправительственных организаций, - Миноборны - Цензор.НЕТ 9397
 показати весь коментар
 
Для чого розміновувати, якщо війна не закінчена і є загроза широмасштабного наступу росії?
 показати весь коментар
 
29го Листопада було вбито нашого військового снайпером. Було б там заміновано, то фіг би він рипнувсь йти вбивати. Тепер російським снайперам дорога відкрита? Нехай вбивають по всьому фронту?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вже зробили бізнес на розмінуванні і заробляють на цьому гроші! Вже якісь неурядові організації щось там розміновують на Донбасі, комусь за це платять гроші! Це пістець! Накуй звідтам всі "неурядові організації" це фронт, млять, зона бойових дій!
 показати весь коментар
 
 
Гібридне розмінування, бо война гібридна
 показати весь коментар
 
Другие хорошие новости: Прорыв. Россия вышла на 1-е место по числу заболевших СПИДом, более 1 млн. человек, обогнав по этому показателю страны Африки.

Россия также 1-я в мире по числу новых заболевших СПИДом
 показати весь коментар
 
Поганец этакий, даже новости нормально прочитать не можешь. Россия на первом месте в Европе и на четвертом в мире. Украина не отстаёт и тведо стоит на втором месте. Много лет подряд была на первом.
 показати весь коментар
 
...шо ни месяц, в Бундесе, американские и английские бомбы выкапываю, по 500 кг., в среднем -- от лучших сегодняшних друзей, с сердечными напоминаниями...
... поддержал!
 показати весь коментар
 
 
Кращеб новина звучала"Розменироваиєм Донбаса занимаютса 584 сеператистов
"
 показати весь коментар
 
Они заминированием в основном продолжают заниматься.
На цензоре такая цензура что про это нельзя писать.
 показати весь коментар
 
Напротив заправки в Ольгино сгорел пассажирский автобус. В нем ехали 50 человек. А то я смотрю в твиттере какое-то затишье...

(C)
@_Fashington

 показати весь коментар
 
 
не знаю где ты это взял, ===== знаю что сегодня на роССии, в Забайкалье (китайская земля) перевернулся автобус - 20 трупов.
 показати весь коментар
 
 
Для чого розміновувати, якщо війна не закінчена і є загроза широмасштабного наступу росії?
 показати весь коментар
 
 
29го Листопада було вбито нашого військового снайпером. Було б там заміновано, то фіг би він рипнувсь йти вбивати. Тепер російським снайперам дорога відкрита? Нехай вбивають по всьому фронту?
 показати весь коментар
 
 
"Сапёёёры -- сыны Отчизны!" ...эта... -- я в Разведке служил, но с сапёрами в одной столовке питались... -- вот и запомнилось, как они строем кушать ходили...*)
 показати весь коментар
 
 
Дегенераты продажные. Что вы делаете? Расчищаете для врага дорогу для наступления? Сволочи.
 показати весь коментар
 
А кто такие "от центральных органов исполнительной власти" по состоянию на 1 ноября 2019 года в процесс вовлечены 44 группы разминирования численностью 202 человека.

Это что,любители? Комбата уже положили на фугас . Есть формуляры минных полей.
Или можно ли на равнине пройтись тралами КМТ. А чем тралят-- УМИВами
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору