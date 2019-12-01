 Розмінуванням Донбасу займаються 584 сапери від урядових і неурядових організацій, - Міноборни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
За даними Міністерства оборони, від центральних органів виконавчої влади станом на 1 листопада 2019 року до процесу залучено 44 групи розмінування чисельністю 202 особи. Від Збройних сил України - 36 груп розмінування (162 особи), від Державної спеціальної служби транспорту - 1 група розмінування (5 осіб) та від Державної служби України з надзвичайних ситуацій - 7 піротехнічних розрахунків (35 осіб).
Починаючи з 2016 року, для прискорення виконання заходів із розмінування Міністерством оборони України залучені міжнародні неурядові організації The HALO Trust, "Данська група з розмінування (DDG)", "Швейцарський фонд протимінної діяльності (FSD)" та національні неурядові організації DEMINING SOLUTIONS, "Демайнінг тім фром Юкрейн", "Моя безпечна Україна". Загалом залучено 37 груп розмінування загальною чисельністю 382 особи.
Россия также 1-я в мире по числу новых заболевших СПИДом
... поддержал!
"
На цензоре такая цензура что про это нельзя писать.
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@_Fashington
https://www.youtube.com/watch?v=xeNSpdItr1U
Это что,любители? Комбата уже положили на фугас . Есть формуляры минных полей.
Или можно ли на равнине пройтись тралами КМТ. А чем тралят-- УМИВами