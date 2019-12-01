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 Політика України
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Все про:Зеленський (3722) незалежність (63) референдум (317)

 Того дня ми всі об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні, - Зеленський про референдум 1 грудня

Президент Володимир Зеленський нагадав українцям, що в цей день 28 років тому відбувся історичний Всеукраїнський референдум щодо підтримки Акта проголошення незалежності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.

"90% українців на Закарпатті та Волині, на Донбасі та Львівщині, в Одесі, Харкові, Дніпрі, Луганську та в Криму, власне, у КОЖНОМУ куточку Батьківщини, сказали: Україні – бути!

І це справді свято!
Тому що того дня ми всі, незалежно від мови, статі та віросповідання, об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні", - написав він.

"Сьогодні вже є ціле покоління українців, які народилися самі та народили дітей у незалежній Україні. І це – наше майбутнє. Заради якого ми маємо  і надалі бути єдиними!" - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні - 28-та річниця референдуму за незалежність України

Того дня ми всі обєдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні, - Зеленський про референдум 1 грудня 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162768
 
   
 Топ коментарі
 
Вот именно... И эта жаба до сих пор давит кремблядей. Обвияют Украину в развале совка. Но самое интересное, что 90% кацабыдла в это верят. Я как то одному на форуме задал вопрос. Почему кацапы празднуют день независимости 12 июня, а в Украине 24 августа? И второе кацапы провозгласили суверенитет в 1990-м году, а Украина только в 1991-м. Тут у него сразу стопор, обозвал меня бандеровцем и больше не отвечал В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, - Зеленский про референдум 1 декабря - Цензор.НЕТ 4199
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У человека раздвоение личности.Если упала цена,то почему выросли тарифы.Он вообще делитант.Читает то,что ему написали.Куда с ним идти?В парашу,как Белорусь?
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Какая цена упала? Какие тарифы выросли? Где об этом в статье!
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...внимательнее читай свою прессу, "франуз" уев... Того дня ми всі об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні, - Зеленський про референдум 1 грудня - Цензор.НЕТ 8276

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кто тебе тексты пишет для фейсбука дурик зеленый? ведь твои слова кардинально расходятся с твоими делами
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Чего только сейчас зебобик не скажет...ради поддержания стремительно падающего рейтинга...
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До пепеного рейтинга точно не упадет ) какой там у него на уровне статистической погрешности
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Сизоносого гетьмана категорически не воспринимают 75% украинцев. Это "уже" или "еще"?
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Зеб, твой рейтинг виден теперь по лайкам, которых до избрания Зелемойского было выше рояля, достаточно было произнести Вальцман или офшор, а теперь, когда вы, зебы, свою задачу выполнили, рейтинг лайков на пол-шестого.
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На лайки фапаешь? По них рейтинги считаешь?
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Потому что в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились...

Дурень, а пол тут причём? Давай тогда уже и про цвет волос, рост и вес..
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А хто може сказати, де саме перебував в той день 1 грудня 1991 року сам Моніка Зеленскі? Бо щось мені підказує, що в Україні його в цей день напевно, що не було 😕
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Хіба що наждачкою, ще зуби йому почистити щіткою по металу.
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Когда слушаешь педролюба, то подобное желание и не пропадает вовсе.
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Молодец президент , если у порохобот рвет пердак значит все правильно делаете !!!
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а где рвет? и кто именно порохоботы? так в методичке написано? Так нет таких на сегодня. Есть Кто за Украину и те кто за холодильник, ну как вы
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Это ж надо в слове клован сделать столько ошибок/))
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Вот именно... И эта жаба до сих пор давит **********. Обвияют Украину в развале совка. Но самое интересное, что 90% кацабыдла в это верят. Я как то одному на форуме задал вопрос. Почему кацапы празднуют день независимости 12 июня, а в Украине 24 августа? И второе кацапы провозгласили суверенитет в 1990-м году, а Украина только в 1991-м. Тут у него сразу стопор, обозвал меня бандеровцем и больше не отвечал В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, - Зеленский про референдум 1 декабря - Цензор.НЕТ 4199
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Я так же поздравляю аленей 12 июня, что в этот день именно они и развалили тот самый СыСыСэР, на который так мастурбируют они же ныне. Того дня ми всі об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні, - Зеленський про референдум 1 грудня - Цензор.НЕТ 8825
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- Фе-фе-фе-фе-фе ва-ва-ва-ва-ва ква-ква-ква фыррр-р-р-ррр...

(стисла суть будь-якого спічу Не-Лоха)
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лицемерие и еще раз лицемерие. Прекратите печатать того, кто смеялся с Украины как с проститутки, смеялся над Майданом, смеется над волонтерами. Кому нравится это, то прочтет на его Фейсе.
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Якби це заявив сивочолий гетьман, то це була б видатна перемога, а так це звичайнісінька зрада зрадна! В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, - Зеленский про референдум 1 декабря - Цензор.НЕТ 6501
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Может потому , что эти слова прогундосил клован, который мечтает что бы ***** поцеловало его в животик?
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он на это имел бы право, своими репризами о том времени Зе это право потерял, будь он хоть святым, хоть президентом.
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8 января в Стамбуле пройдёт церемония открытия газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил президент страны ***** Эрдоган.

Информацию о дате запуска «Турецкого потока» Эрдоган сообщил во время открытия газопровода TANAP в провинции Эдирен на северо-западе Турции. Трансляцию церемонии вёл телеканал NTV.

Газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. Он будет поставлять газ потребителям в Турции и странах Южной и Юго-Восточной Европы.
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Шукаємо шляхи, як знизити ціну та зробити так, щоб за грудень українці отримали менші квитанції за опалення.

Ціни знизити не вдасться, бо тупо немає грошей, зате надрукувати малесенькі квитанції, розміром з сірникову коробку, за опалення цілком реально.

Ми це зробили разом!
(C)
@Goloborodyko
🤔
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Господа, ставим ставки 9 декабря встреча квн против кгб ☺
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Президент Зеленський (батько народу) пам'ятають визначні дати українського народу. Це добре.
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Оце поштітельно і з подобающім трєпєтом!
"Онє пам'ятають!"
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точно, где то такое уже было
Это о Вас, Иосиф Виссарионович, поёт счастливый туркменский народ:
«Всю жизнь ты борешься, отец, за наше счастье,
Стальное тебе за твёрдость имя дали,
Мысль глубока твоя, как молния блестяща.
Тысячелетия живи, товарищ Сталин!»[
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Януковощ №2. Говорит одно а делает все наоборот. Вешать лапшу до последнего ето методика кремля. Но 9 декабря придется Зелупе раскрыть карты, когда подпишет капитуляцию Украины, разрыв отношений с ЕС и НАТО и возвращение в Таежный союз.
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«В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране». - Ага. Особенно Зеля объединился. В 13 лет.
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Когда провели референдум надо сразубыло гнать коммунистов сраной метлой,как это сделали в Прибалтике,Польше,Чехии,ГДР.Мы пошли своим путём и увязли в болоте на долгих 28 лет.
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Багуцька лізька! Уже дєкабрь, а команди до путчу все немає! Ти ,що заснула?
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Украина никогда не будет свободна , пока напичкана ворьём .
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кажуть, в часи Майдану він розважав ригівських поців.
до того ж ... новорічний корпоратив він десь відпрацював, може навіть в яніка.
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Перш за все Зеленский був генеральним продюсером у Хорошковського на Інтері. Тепер Хорошковський ймовірно продюсує митні процеси у Зеленського. Це каже багато по що.
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Шо не день то у Клована праздник...Когда работать будешь. типилл?
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Мы обьединились ради свободной и независимой Украины. А не для кап туляции перед кацапами...
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9 грудня буде в тебе днем гідності, або позору.
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...Я прошу вас внимательно посмотреть на это видео (оно в конце текста - ред.). Сначала без звука, обращая внимание на ужасающее непонимание Богдана (компенсируется пох@измом) и катастрофическую растерянность Зеленского (компенсируется музыкой, которую вы сейчас услышите).Такое предложение озвучил сегодня в Фейсбуке известный журналист и публицист Сергей Лямец.
Еще обратите внимание на эти странные фигуры. Если бы вы увидели этих самых людей где-нибудь в загородном клубе, то решили бы, что это встреча выпускников 1970 года, и они рассуждают о том, как все нужно для людей. По странному стечению, это Офис президента.
У Порошенко было не лучше. Вельможное ворье, обсевшего главного брехунца. Но тут - тоже не ахтос.
Теперь посмотрите со звуком. Обращайте внимание на все. На нежную музыку, создающую эффект Ленина в Смольном, пишущего свой легендарный Декрет о тарифах. На «ты» Гончарука по отношению к президенту страны. На общие фразы, которыми размахивают эти люди.
А теперь посмотрите на смысл происходящего. Это - главное. Это то, чего никогда нет на видео Зеленского.
Собравшиеся рассуждают, что нужно снизить тарифы. Но не говорят Зеленскому, что тарифы устанавливают местные советы. Вместо этого ищут какой-то быстрый эффектный ход, который позволит быстро проголосовать в турбо-режиме за очередную хрень, а потом красавчиком записать видео из «Теслы» или по пути домой.
И конечно же, Зеленскому никто не говорит, что все сидящие так или иначе закручены на НАК «Нафтогаз».
Ковалив (это барышня в пиджаке) была при Порошенко главой набсовета НАКа. То есть, покрывала Коболева, получатели мегапремии.
Гончарук только на днях совместно с Коболевым повысил тарифы на газ для населения. И прямо на этом видео уверенно говорит, что газ дешевле, чем в прошлом году.
Да, чем в прошлом году - дешевле. В прошлом году было 8,55 - а на эту зиму заложили 8. Вот только дело в том, что сейчас резко обвалилась рыночная цена на газ. И если бы ставили цену газа по рынку, то она была бы 6,5 грн.
https://antikor.com.ua/articles/344204-zelenskogo_hutko_podstavljajut_i_delajut_iz_nego_loha__mnenie
відео у низу статті
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