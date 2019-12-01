 Того дня ми всі об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні, - Зеленський про референдум 1 грудня

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.

"90% українців на Закарпатті та Волині, на Донбасі та Львівщині, в Одесі, Харкові, Дніпрі, Луганську та в Криму, власне, у КОЖНОМУ куточку Батьківщини, сказали: Україні – бути!



І це справді свято!

Тому що того дня ми всі, незалежно від мови, статі та віросповідання, об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні", - написав він.



"Сьогодні вже є ціле покоління українців, які народилися самі та народили дітей у незалежній Україні. І це – наше майбутнє. Заради якого ми маємо і надалі бути єдиними!" - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні - 28-та річниця референдуму за незалежність України