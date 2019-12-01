 Того дня ми всі об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні, - Зеленський про референдум 1 грудня

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.
"90% українців на Закарпатті та Волині, на Донбасі та Львівщині, в Одесі, Харкові, Дніпрі, Луганську та в Криму, власне, у КОЖНОМУ куточку Батьківщини, сказали: Україні – бути!
І це справді свято!
Тому що того дня ми всі, незалежно від мови, статі та віросповідання, об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні", - написав він.
"Сьогодні вже є ціле покоління українців, які народилися самі та народили дітей у незалежній Україні. І це – наше майбутнє. Заради якого ми маємо і надалі бути єдиними!" - додав Зеленський.
Дурень, а пол тут причём? Давай тогда уже и про цвет волос, рост и вес..
(стисла суть будь-якого спічу Не-Лоха)
Информацию о дате запуска «Турецкого потока» Эрдоган сообщил во время открытия газопровода TANAP в провинции Эдирен на северо-западе Турции. Трансляцию церемонии вёл телеканал NTV.
Газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. Он будет поставлять газ потребителям в Турции и странах Южной и Юго-Восточной Европы.
Ціни знизити не вдасться, бо тупо немає грошей, зате надрукувати малесенькі квитанції, розміром з сірникову коробку, за опалення цілком реально.
Ми це зробили разом!
(C)
@Goloborodyko
🤔
"Онє пам'ятають!"
Это о Вас, Иосиф Виссарионович, поёт счастливый туркменский народ:
«Всю жизнь ты борешься, отец, за наше счастье,
Стальное тебе за твёрдость имя дали,
Мысль глубока твоя, как молния блестяща.
Тысячелетия живи, товарищ Сталин!»[
до того ж ... новорічний корпоратив він десь відпрацював, може навіть в яніка.
Еще обратите внимание на эти странные фигуры. Если бы вы увидели этих самых людей где-нибудь в загородном клубе, то решили бы, что это встреча выпускников 1970 года, и они рассуждают о том, как все нужно для людей. По странному стечению, это Офис президента.
У Порошенко было не лучше. Вельможное ворье, обсевшего главного брехунца. Но тут - тоже не ахтос.
Теперь посмотрите со звуком. Обращайте внимание на все. На нежную музыку, создающую эффект Ленина в Смольном, пишущего свой легендарный Декрет о тарифах. На «ты» Гончарука по отношению к президенту страны. На общие фразы, которыми размахивают эти люди.
А теперь посмотрите на смысл происходящего. Это - главное. Это то, чего никогда нет на видео Зеленского.
Собравшиеся рассуждают, что нужно снизить тарифы. Но не говорят Зеленскому, что тарифы устанавливают местные советы. Вместо этого ищут какой-то быстрый эффектный ход, который позволит быстро проголосовать в турбо-режиме за очередную хрень, а потом красавчиком записать видео из «Теслы» или по пути домой.
И конечно же, Зеленскому никто не говорит, что все сидящие так или иначе закручены на НАК «Нафтогаз».
Ковалив (это барышня в пиджаке) была при Порошенко главой набсовета НАКа. То есть, покрывала Коболева, получатели мегапремии.
Гончарук только на днях совместно с Коболевым повысил тарифы на газ для населения. И прямо на этом видео уверенно говорит, что газ дешевле, чем в прошлом году.
Да, чем в прошлом году - дешевле. В прошлом году было 8,55 - а на эту зиму заложили 8. Вот только дело в том, что сейчас резко обвалилась рыночная цена на газ. И если бы ставили цену газа по рынку, то она была бы 6,5 грн.
https://antikor.com.ua/articles/344204-zelenskogo_hutko_podstavljajut_i_delajut_iz_nego_loha__mnenie
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