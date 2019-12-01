 Аваков - Володіну: "Говоріть частіше! Це допомагає нам краще розуміти справжні устремління "русского мира"

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
"Черговий російський дурень прислав нові скельця для рожевих окулярів прихильникам дружби з Росією: глава Держдуми РФ Володін повідомив Україні, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей".
Від себе - пану Володину: говоріть частіше! Це допомагає нам, українцям, краще розуміти справжні устремління "русского мира".
Нашим теж скажу, - прихильникам всепрощення, купівлі електроенергії, дешевого газу зі знижкою та іншим, які твердять, що "ми один народ", - перечитуйте Володіних... А якщо не доходить відразу, то знайте, що є багато таких, як я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".
Молодец. А шо там, за 6 лет выяснилось, почему Белого застрелили?
Дурак в России - больше, чем дурак!
Призвание, стиль жизни, пласт культуры.
Герой народной фолк-литературы
Прославился в веках не просто так.
В России свято чтят Ивана-дурака!
Быть дураком - ведь это дар природы!
Он посильнее даже ниндзя взвода,
И круче человека-паука!
На сером волке верхом? Не вопрос!
Срубить башку мифическому Змею,
И объегорить умного Кощея,
Чтоб сам яйцо на блюдечке принёс.
А сколько рассмеял он Несмеян,
Словил жар-птиц и прочих сивок-бурок?
Простой рассейский Ванька-полудурок! В России не считают дурость за изъян!
"На дурака не нужен медный грош",
Дурак понятен, прост и добр по жизни!
Быть умным нынче просто не престижно,
Быть умным - это даже выпендрёж!
Ксения Святич
Я с нетерпением жду 9го декабря. Если уж тогда народ не сделает выводов, тогда нахер мне нужно жить с таким народом. Серьезно, держу баул в тамбуре. Ехать, так ехать. Заграница, так заграница. Недельку подожду...но, может, и дольше, надеюсь...
тоді всім нам поможе.
Оно вже свободу слова дусити хтось зібрався...
(а з обмеженим інтернетом - справа швах. Без інформації буде як у 1930-х - Україна конала голодною смертю, "врагов народа" масово винищували, зате по радіо та в газетах - "пятилетка за три года", "жить стало веселей" и "семимильными шагами к коммунизму").
Пєтя..
Судячи з кількості лайна, вилитого на Арсена у коментах, він таки допікає
любителям "русского мира".
Яскравий персонаж був - і міг би замінити Гітлера, коли той ********.
Зовсім інакше історія могла б піти...
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А за п'ять років війни ви ще не зрозуміли? Ще треба "володіни" зі своїми погрозами? "Гради" з території кацапії були непереконливими?