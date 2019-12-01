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 Політика України
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Все про:Аваков (1305) Володін (25)

 Аваков - Володіну: "Говоріть частіше! Це допомагає нам краще розуміти справжні устремління "русского мира"

Заяви російських політиків, подібні до тієї, яку зробив голова Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін, допомагають українцям краще розуміти справжні устремління "русского мира".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Черговий російський дурень прислав нові скельця для рожевих окулярів прихильникам дружби з Росією: глава Держдуми РФ Володін повідомив Україні, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей".

Від себе - пану Володину: говоріть частіше! Це допомагає нам, українцям, краще розуміти справжні устремління "русского мира".

Нашим теж скажу, - прихильникам всепрощення, купівлі електроенергії, дешевого газу зі знижкою та іншим, які твердять, що "ми один народ", - перечитуйте Володіних... А якщо не доходить відразу, то знайте, що є багато таких, як я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".

Читайте також: Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів"

Аваков - Володіну: Говоріть частіше! Це допомагає нам краще розуміти справжні устремління русского мира 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162767
 
   
 Топ коментарі
 
Дожились. Даже Аваков на фоне этого зеленого говно уже выглядит лучше.
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До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".

Молодец. А шо там, за 6 лет выяснилось, почему Белого застрелили?
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Відповідь Авакова це не відповідь міністра МВС, це відповідь боягуза який не може поставити на місце російського терориста! Проти Володіна має бути відкрите кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність України, він має бути вистежений і ліквідований! В Україні має бути введений Воєнний стан і має готуватись евакуація місцевих мешканців з зони бойових дій. Хай терористи спробують повоювати не за спинами місцевого населення, а під ударами важкої артилерії ЗСУ! На нормандських переговорах путіну має бути поставлений ультиматум! Або він негайно виводить свої терористичні війська з ОРДЛО, або вони будуть знищені!
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Дожились. Даже Аваков на фоне этого зеленого говно уже выглядит лучше.
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Зе!имбецил, не позорься, ты себя и так уже ниже плинтуса опустил.
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вот вот читаю Авакова и думаю Зебил читает его и аж корчит из за того что он назвал дураком предствавителя Мордора когда в последнее время главный скоморох боится пуйлу сказать даже слово "потребовать" (унитазы) и буквально пылинки сдувает чтоб чем то не обидеть Мордор а выбирает "мы обратимся"к рос стороне чтоб вернули
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Тут ти молодчина, Арсенчику! Не чекала. Так тримати!
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Аваков еще и зеле привет передал.Думаю,они его возьмут в аэропорту,если зеля сдаст Украину.
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До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".

Молодец. А шо там, за 6 лет выяснилось, почему Белого застрелили?
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російськомовний український націоналіст Арсен сабаков же сказал, что он сам застрелился.
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щоб Сашко не зміг сприяти втраті МВС контролю над бурштином. Це одна з причин.
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это ЗЕбеня на сабакова так положительно повлиял? или сабаков более качественно стал мимикрировать?
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Когда уже к этим "мышыбрацьям" дойдет в конце то концов, что "Україна - це не росія"?
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Кубок главного тролля страньі ватньіх имперцев торжественно переходит от Пети к Авакову)))
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***
Дурак в России - больше, чем дурак!
Призвание, стиль жизни, пласт культуры.
Герой народной фолк-литературы
Прославился в веках не просто так.

В России свято чтят Ивана-дурака!
Быть дураком - ведь это дар природы!
Он посильнее даже ниндзя взвода,
И круче человека-паука!

На сером волке верхом? Не вопрос!
Срубить башку мифическому Змею,
И объегорить умного Кощея,
Чтоб сам яйцо на блюдечке принёс.

А сколько рассмеял он Несмеян,
Словил жар-птиц и прочих сивок-бурок?
Простой рассейский Ванька-полудурок! В России не считают дурость за изъян!

"На дурака не нужен медный грош",
Дурак понятен, прост и добр по жизни!
Быть умным нынче просто не престижно,
Быть умным - это даже выпендрёж!
Ксения Святич
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увы, то же самое применимо и к Украине. Выбрав дурака в президенты, его избиратели сами подпилили себе сук, на котором сидели. Посмотри на центральные каналы украинского ТВ...сплошная пляска идиотов, смех, кретинизм, дизель шоу, кварталы, рассмеши гомика, еще там что-то, несгарбная леська некитюк... и смех, смех, смех... А в довершение дерганная анорексичка-катька засадчая, ирка билык, еще какая-то срань типа мужественного мужчины димыкаляденко - сама мускулинность и ***********... Это - срез общества. Это то, что общество потребляет. Это - пища для деградировавшего ума дегенератов. Другая не усваивается... И ты хочешь сказать, что 73-процентное поголовье этой страны во многом отличается от руско-мордвинской срани??? Да хер там...
Я с нетерпением жду 9го декабря. Если уж тогда народ не сделает выводов, тогда нахер мне нужно жить с таким народом. Серьезно, держу баул в тамбуре. Ехать, так ехать. Заграница, так заграница. Недельку подожду...но, может, и дольше, надеюсь...
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Не стоит обращать внимания на ватные визги ,мы ведь ВСЕ давно знаем ,что для кацапа дебилизм что скорее норма чем аномалия ...
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Аваков всегда в тени, а может он был бы самым удачным президентом?
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О-о , запугали дешевым э/э и газом, владельцев э/станций и частных газовщиков. Что молчат про количество частных добытчиков газа, которым точно не нужно снижение цены на газ.
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бажано говорити і чпстіше зеленському в вуха.
тоді всім нам поможе.
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Можливо, скоро буде не можна.
Оно вже свободу слова дусити хтось зібрався...
(а з обмеженим інтернетом - справа швах. Без інформації буде як у 1930-х - Україна конала голодною смертю, "врагов народа" масово винищували, зате по радіо та в газетах - "пятилетка за три года", "жить стало веселей" и "семимильными шагами к коммунизму").
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Респект Арсену Борисовичу !!! Осибливо важливі ці слова від людини, яка з листопада 2013 року і по даний час перебуває в самому епіцентрі боротьби за збереження Української державності !!!
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вже один такий "патріот" зашкварився..

Пєтя..
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Он классно с Коломойским договаривается - это и сесть борьба за Украину в России
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Аж навіть несподівано, що такі люди є у теперешній владі.
Судячи з кількості лайна, вилитого на Арсена у коментах, він таки допікає

любителям "русского мира".
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Отож бо фатальною подією було вбивство Райнхарда Гейдріха в Чехії у 1942.
Яскравий персонаж був - і міг би замінити Гітлера, коли той ********.
Зовсім інакше історія могла б піти...
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"...Це допомагає нам краще розуміти справжні устремління "русского мира"..."
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А за п'ять років війни ви ще не зрозуміли? Ще треба "володіни" зі своїми погрозами? "Гради" з території кацапії були непереконливими?
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Аваков а о чем ты тер с Коломойским во время отдачи ему Украины на выборах, ты ведь точно сегодня знаешь, что не Вовка едет сдавать нас?
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Аваков лучший министр МВД. До него не было патриотов.
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