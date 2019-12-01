 Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України

На їхню думку, нинішній курс може мати вкрай негативні наслідки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться в редакційній статті видання, опублікованій 1 грудня.

Редактори наголошують, що сьогодні президент Зеленський зіткнувся з вирішальними моментами - він намагається укласти нову угоду з МВФ, а також планує зустріч з президентом РФ і лідерами Франції та Німеччини 9 грудня в Парижі.

"Протягом багатьох років політикою Сполучених Штатів було рішуче підтримувати Україну в такі моменти - не тільки задля підтримки демократії, що бореться, але і задля просування стратегічних інтересів США, таких як стримування російської агресії в Європі. Однак хаос, який президент Трамп вніс у відносини між США і Україною, фактично створив дипломатичний вакуум", - йдеться у статті видання.

"Практично кожен високопоставлений чиновник, який працював над відносинами в останні два роки, подав у відставку або давав свідчення під час розслідування про імпічмент і був розкритикований президентом", - пояснюють редактори свою позицію.

Вони підкреслили, що Зеленського досі не запрошено в Білий дім на зустріч, про яку Трамп говорив під час спроб отримати політичні вигоди від України. Крім того, Трамп продовжує повторювати неправдиві звинувачення щодо ролі України на виборах 2016 року - навіть після того, як йому повідомили, що за цими чутками стоять російські спецслужби.

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"Все це значно послаблює позицію пана Зеленського, особливо на тлі того, що він планує зустріч з паном Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Останні двоє, ймовірно, будуть тиснути на українців, аби вони пішли на поступки російському правителю – адже така угода дозволить їм відновити європейські відносини з Росією", - йдеться у статті.

Редактори Washington Post закликали членів Конгресу чинити тиск на Трампа і держсекретаря Помпео, аби ті оживили підтримку України, а Державний департамент - призначити нового високопоставленого чиновника, який би представляв Сполучені Штати на мирних переговорах.

"Сам містер Помпео має бути залученим. Вкрай важливо, щоб Сполучені Штати продемонстрували свою прихильність незалежності України. В іншому разі збиток, завданий містером Трампом, лише посилиться", - резюмували у Washington Post.

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