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 Політика України, За кордоном
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Все про:ЗМІ (693) США (5905) Трамп (2290)

 Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України

Редактори авторитетного американського видання Washington Post звернулися до керівництва Сполучених Штатів Америки із закликом змінити політику щодо України.

На їхню думку, нинішній курс може мати вкрай негативні наслідки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться в редакційній статті видання, опублікованій 1 грудня.

Редактори наголошують, що сьогодні президент Зеленський зіткнувся з вирішальними моментами - він намагається укласти нову угоду з МВФ, а також планує зустріч з президентом РФ і лідерами Франції та Німеччини 9 грудня в Парижі.

"Протягом багатьох років політикою Сполучених Штатів було рішуче підтримувати Україну в такі моменти - не тільки задля підтримки демократії, що бореться, але і задля просування стратегічних інтересів США, таких як стримування російської агресії в Європі. Однак хаос, який президент Трамп вніс у відносини між США і Україною, фактично створив дипломатичний вакуум", - йдеться у статті видання.

"Практично кожен високопоставлений чиновник, який працював над відносинами в останні два роки, подав у відставку або давав свідчення під час розслідування про імпічмент і був розкритикований президентом", - пояснюють редактори свою позицію.

Вони підкреслили, що Зеленського досі не запрошено в Білий дім на зустріч, про яку Трамп говорив під час спроб отримати політичні вигоди від України. Крім того, Трамп продовжує повторювати неправдиві звинувачення щодо ролі України на виборах 2016 року - навіть після того, як йому повідомили, що за цими чутками стоять російські спецслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойко і Шуфрич запевняли американців, що Україна втручалася у вибори президента США, - Time

"Все це значно послаблює позицію пана Зеленського, особливо на тлі того, що він планує зустріч з паном Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Останні двоє, ймовірно, будуть тиснути на українців, аби вони пішли на поступки російському правителю – адже така угода дозволить їм відновити європейські відносини з Росією", - йдеться у статті.

Редактори Washington Post закликали членів Конгресу чинити тиск на Трампа і держсекретаря Помпео, аби ті оживили підтримку України, а Державний департамент - призначити нового високопоставленого чиновника, який би представляв Сполучені Штати на мирних переговорах.

"Сам містер Помпео має бути залученим. Вкрай важливо, щоб Сполучені Штати продемонстрували свою прихильність незалежності України. В іншому разі збиток, завданий містером Трампом, лише посилиться", - резюмували у Washington Post.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові чинити тиск на Росію для досягнення миру на Донбасі, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162766
 
   
 Топ коментарі
 
а я закликаю нашу владу змінити політику України, їх обирали не для того щоб капітуляцію підписувати.
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Судя по тому,как проходило совещание по тарифам,у нашей влады лишняя хромосома.Это неизлечимо.Их надо гнать,а не требовать что-то.С каждым днем болезнь прогрессирует.Это банда должна уйти,а мы не должны покорно наблюдать,как продают Украину.
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а я закликаю нашу владу змінити політику України, їх обирали не для того щоб капітуляцію підписувати.
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Судя по тому,как проходило совещание по тарифам,у нашей влады лишняя хромосома.Это неизлечимо.Их надо гнать,а не требовать что-то.С каждым днем болезнь прогрессирует.Это банда должна уйти,а мы не должны покорно наблюдать,как продают Украину.
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Сенцова, он хоть знает Что несет с собой русский мир
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нельзя! он сказал, что в политику лезть не будет. Если полезет, то такой же балабол как зеленые человечки
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Кукловоды их не совсем для того выдвинули, чтобы они на Украину работали.
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Все-таки 73% обирали "Голобородька" а не Богдана з Портновим.
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нет никакой капитуляции , но если в результате переговоров получится достичь мира то именно за это голосовали 73 % Украинцев -
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с тех 73% вряд ли кто был в АТО, иначе не преследовали бы волонтеров, военных и просто женщин. Назовите страну, которая добилась мира путем переговоров клоунов?
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Сегодня 1 декабря. Пошел финальный отсчёт.
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просят волка мяса не есть......
к сожалению трамп фанат куйла......
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Трампусик кремлёвский с потрохами, ещё с совковых времён. Есть пост-перестроечная киношка, которая называется "На Берибасовской хоршая погода", так вот там в титрах значится -"Большая благодарность господину Трампу за помощь с съёмках фильма", уже тогда были вась-вась Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 5931
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Амеры, мы без вас не вырулим с рф-мудаками.
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Как же так ? С мудаками и не справится...
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...и за зелемойского ты, конечно, не голосовал? Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 4056
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НЕТ...не голосовал.
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...ну да, они же не лохи, и голосовали не ЗА зебила, а ПРОТИВ Пороха Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 7624
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хорошо сказано..
да только князьку скомороху, как об стенку горохом!
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сли у кого-то есть иллюзии, что вот сейчас Майдан, вот сейчас "эгрегор народа проснется" (где-то видела и такое), то такие иллюзии лучше пока отложить. Ничего не проснется, не у кого просыпаться.
14 октября показало, что базы для протестов нет, что желающих выйти а) мало, б) власть своими управляемыми "националистами" даже эту малость легко превращает в картинку "Марш ультра-правых против мира".
Более того. Считать избирателей Зеленского наивными обманутыми людьми - это как раз и есть самообман. Основная масса голосовала за Зеленского именно ради капитуляции. Вата осознанно. Зе-патриоты - неосознанно. А чтобы убрать свой дискомфорт, оттого что кто-то воюет, кто-то волонтерит, кто-то хоть деньги на армию дает, а типа-патриот сидит на диване и никак не вкладывается. Или вкладывался в расчете на должность, а должность не дали.
Именно этим людям зашло "Пусть сын Порошенко воюет", именно этим людям зашло "Чому АТО, а не война", именно этим людям зашло "Порошенко наживается на войне". Этим людям заходило все, что хоть как-то в их глазах оправдывало их действия или бездействие. Оправдывало, но не снимало дискомфорт, потому что не отменяло факта, что типа-патриот во время войны за независимость отсиживается. А нет войны - нет и дискомфорта.
Поэтому от этих людей не будет никакого возмущения хоть обысками, хоть арестами что Марченко, что Звиробий, что любого другого героя по любой надуманной/сфабрикованной причине. Потому что это показывает: "Я был прав, я правильно отсиживался. А эти марченки и звиробои - они никакие не герои, а вовсе даже преступники. Я был прав, я молодец".
Арест Марченко, преследование Зверобий оправдывает предательство типа-патриотов, голосовавших за Зеленского. Не ждите от них прозрения, они и не были слепы. Всё они видят и всё они знают. Это как с россиянами по Крыму или по Боингу. Они знают, чего стоил и как делался референдум в Крыму, они знают, кто сбил Боинг, но они до усрачки будут говорить, что черное это белое, а белое это черное, именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство.
С Зе-патриотами тот же механизм. Всё они знают. Что Порошенко вкладывал свои деньги в армию, что Роттердам+ - лучшая цена, которая ущемляет исключительно Коломойского, что никуда с должностей недевшиеся Свинарчуки платили за контрабанду запчастей из России потому, что больше эти запчасти взять было неоткуда, что Зеленский зависит от Коломойского, что Коломойский обокрал Приват и страну, и так далее, так далее.
Всё они знают. Но они до конца будут твердить, что черное - это белое, а белое - это черное. Именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство. Будут, даже когда Коломойский их ограбит до нитки, и вся братия сдрыснет в Ростов или в Израиль, даже и тогда - не сомневайтесь - мы услышим от Зе-патриотов, что всё это придумал Порошенко в восемнадцатом году.
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Вот истеричные порохоботы считают тех, кто не голосовал за мародера, быдлом и недоумками. Хм. Видимо, для них Федына и Маруся это верх интеллигентности, ни в коем случае не хабалки. Мне страшно представить уровень самопровозглашенных хранителей духа нации
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УШЛЬОПКИ ЇДУТЬ ЗНАЙОМИТИСЯ З ДБР!
"Те, що вони нас бояться - це їх особисті тарганячі проблеми.
Інша справа, що внаслідок їх страхів, нас будуть намагатися тиснути та ізолювати. Поодинці.
Якщо ми не надамо опір в поки ще поодиноких випадках, це стане тенденцією.
У понеділок 2 грудня об 11:00 у Марусі Звіробій допит в ДБР.
І ми зберемося під стінами цієї незрозумілої структури та надамо підтримку своєї сестри по зброї.
Яку хочуть оголосити злочинницею і терористкою. Просто за слова.
Ми бачили, з кого в основному складається ДБР. Ваш слідчий каже, ми ушльопки? ОК.
Ушльопки прийдуть знайомитися.
Вам сподобається, обіцяю.
До речі, пам'ятаєте, слідчий прихопив з собою на обшук Альфу? У кількості, достатній для зачистки цілого району від злочинних елементів. На двох жінок і дитину.
У балаклавах.
У балаклавах? Соромно? Або стрьомно?
ОК.
Ми теж візьмемо з собою балаклави. Повірте, вже по одній балаклаві ми собі навоювали.
Кажуть, ви їх для остраху одягаєте? Для психологічного тиску?
Ну що ж. Ви перші почали.
Тобто. 2 грудня об 11:00 ми прийдемо разом з Марусею на допит в ДБР, на Симона Петлюри, 15.
Просто, почекаємо внизу подругу, ага.
Можливо, ми навіть будемо в балаклавах. Ви ж приходите до нас в балаклавах?
Не як до тих, хто воював за вас або разом з вами.
Як до злочинців. І не соромитеся цього.
Борг вимагає сплати.
Приходь. Чекаємо тебе.
Став плюс в коментарях і роби репост.
Допоможи нам зібрати всіх, у кого є можливість.
Або хто її знайде завдяки тобі.
Тому, що все це вже заї…"
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...а ты, бяшка, и абиделсо... Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 7351 Или, как говорят, "...правда глаза колет"? Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 7351 Самокритика не в тему проснулась? Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 8210
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Я не знаю, какой идиот это писал. Но с формулой Роттердам +украинская ткплоэнергетика стала самой дорогой в мире. После ее отмены 1 июля 2019 года цена электроэнергию упала практически в 2 раза с 1700 грн за Мват, до 900..И хватит толькать эту лобуду, что Порося личными деньгами вкладывался в Армию. Он мародер и голосование в т н зоне АТО или ОСС это наглядно подтвердило. Это голосовсли не диванные вояки, как я.....
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Открой бизнес цензор. Там есть специализированная статья на эту тему. Хотя я не только этот ресурс читал.
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...кстати, "...это наглядно подтвердило..." - весьма знакомый манипулятивный прием руснявых пропагандонов... Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 604
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Конечно, у соевых недоразвитых везде кацапы мерещаться. И мертвые с косами стоят и тишина.....
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Дурень, это у бени цена упала у всех остальных л
Она повысилась
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...было бы, конечно, неплохо, но все знают, что пословица о спасении утопающих действенна до сих пор... Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 5172
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Согласно показаниям Волкера и Сондленда, Порошенко и Луценко играли против Украины и Зеленского.
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"Так не доставайся же ты никому... " Та же логика и у ******** тут на ЦН.
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Уявімо, Лідери двох головних країн Європи стали суддями у двобої Такси з Бультерєром , а потім посприяли бультерєру в режимі тета-тет зализувати пошкодження на тілі такси - ЄВРОПО ТИ ЗДУРІЛА! ТИ ПРОДАЖНЯ ДІВКА !
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Провокация ПЕСа. Безлерский бандит Герасимов говорит Федыне, ты только выскажись, а раздувать скандал будут профессионалы
===
- А если они поймают меня в Раде? Артур Владимирович, не морозьтесь.
- София, что я могу сделать?
- Я точно уверенна, что фракция меня не защищает. Что Петр Алексеевич меня не защищает.
- София, как вы представляете себе защиту? Мы должны поддержать ваши угрозы Зеленскому? Или как? Я не понимаю.
- Артур Владимирович, а зачем вы меня подтолкнули на это? Зачем давали указания встретится с Марусей и провернуть это?
- София, я не давал никаких указаний. Я просил найти военную, волонтерку, чтобы она напомнила Зеленскому, что она была голосом".
Заканчивается переписка тем, что обиженная Федина обещает добиться встречи с Петром Порошенко, на что Герасимов посоветовал не делать этого, ведь "президенту и так обрывают телефоны следователи".
"И без этих дурноватых брифингов. Вы свое сделали. Далее дайте работать профессионалам", - сказано в переписке якобы от имени Герасимова.===
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А Обама типа так поддерживал так поддерживал, что кушать не мог.
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Обама започаткував санкції, Обама не розісрався з Європою!
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каналы комуникаций между общественностью США и Украины у нас квартальные(хреновые)...
можно начять с телемостов...... или мы телемосты только с мацквой проводить можем???
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Трамп в Твитере
-----------------------
«То, что происходит - это не импичмент, это переворот, направленный на то, чтобы отнять у людей власть.....».
«Импичмент приведет к трещине в теле нашей страны - расколу таких же масштабов, как гражданская война, и от раскола этого наша страна никогда не исцелится».....

-------------
Вам это ни кого не напоминает ?
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Лучшее, что может сделать США для поддержки Украины, - это ликвидация Коломойского и его зеленой банды, которая захватила Украину.
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А по мне так лучше перестрелять песыкив.... И настанет согласие.....
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Сегодня 1 декабря. Пошел финальный отсчёт существования Украины и украинского народа. История 1918-1933 , украинцев ничему не учит....
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...Маруся и Федына, против дебилов зеленых, профессурой выглядят...мама любит скорость, один дебил этот чего стоит, а их там таких десятки.. Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 9130 Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 7793...
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Чи всигнуть, чи не запізно американці забили у свої дзвіниці? Чого ж ви чекали, заокеанні наші сателіти? Ви проснулись за секунду до вибуху.
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анонс ни о чем, так на какую помощь должен рассчитывать ЗЕ, если он и Украина не совместимы.
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Десятки миллиардов долларов Януковича и Порошенко, украденные у Украины, отмывались в американской юрисдикции. Так Америка решительно поддерживала, решительно-пререшительно.
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"Все это значительно ослабляет позицию господина Зеленского, особенно на фоне того, что он планирует встречу с Путиным -как говорил Полиграф Полиграфыч я не господин, господа вcе в Париже, будет клоун, просто клоун Зеленский https://www.youtube.com/watch?v=NK-MkNVPNLk
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Не нам вмешиваться в политику США,Порошенко ,его шавки Луцик,Шокин вмешались в этои и мы имеем негатив от Трмпа.Это спланированная с ордой провокация против Украины дорого обходится нам. Не будем забывать,что и Порошенко и Луценко и Шокин -бывшие коммунисты -кгбисты-так горячо поддерживаемые патриотами с Западной Украины.И это вызывает боль за 28 бездарно потерянных Украиной лет.
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Неавторитетное издание наконец-то встало на поддержку Зеленского за столько месяцев.Нет слов-реально у дымов в лесу что-то сдохло или Блюмберг им здорово поднагадил-весь самый дымный штат выводит из противостояния 2020-Трамп-Байден.Не верю,что забота о Украине их теперь волнует-иначе бы Крым не "сливали".
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Самая лучшая помощь Украине от США.... - начать ФБР по-настоящему преследовать всех наших олигархов по всему Миру (а не только запрещать им въезд в США),.... как это было например с Фирташем.... Начните с коллаборанта Коломойского.... Без Коломойского, это кубло предателей Украины в Раде и на Банковой вмиг развалится.....
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Зелупа уже фактически проигнорировал саммит НАТО. Не ето было ли одним из условий поездки ***** на нормандские переговоры? 4 дня назад президенский самолет из Киева через территорию Рашки летал инкогнито в Казахстан в Астану. Кто, о чем и с кем там вели переговоры думаю все догадываются?
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У тебя не спросили с кем вести переговоры.... Вот сволочи.....??? Не, зелочи или свозелочи?
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А тем временем, Президент Зеленский планирует пойти на уступки врагу (кацапам) и отказаться от всех судебных исков по газу, узнав об этом Елена Зеркаль подала заявление об увольнении. На данный момент решают на сколько лет подписывать новый газовый контракт - враг давит, на 1 год, зеленые малоросы просят на 3-5 лет. К Итоговому документу будет прилагаться секретное дополнение, где все это будет прописано.
В любом случае, отказ от газовых исков - огромная ошибка, удар по имиджу страны, явный сигнал всему миру, что Украина снова вошла в орбиту влияния россии. Это огромный удар по нашим дипломатам и юристам-международникам. У них просто пропадет желание тратить свои нервы и время в будущем на подобные иски. Наивное стремление торчка "закончить войну любым способом" в конечном итоге может привести к катастрофе.
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