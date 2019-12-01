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 Політика України
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Все про:Зеленський (3722) Пєсков (623) Путін (12008) нормандська четвірка (725)

 Зустріч Зеленського і Путіна в Парижі відбудеться, її формат стане відомий ближче до 9 грудня, - Пєсков

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним в Парижі відбудеться, але її формат стане відомий ближче до дати саміту нормандської четвірки.

Про це заявив в неділю прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так чи інакше Путін і Зеленський поспілкуються. У разі Путіна і Зеленського це набагато важливіше, ніж антураж зустрічі. Яким буде антураж, яким буде формат, напевне про це буде досягнуто домовленості вже ближче до самої зустрічі", - сказав він.

Пєсков також відзначив, що зустріч може посприяти знаходженню "розв'язок" у ключових проблемних питаннях. "Можна припустити, що це буде зустріч не заради того, щоб все завести в глухий кут, а щоб дійсно спробувати знайти якісь розв'язки", - заявив він.

Раніше Пєсков повідомив, що Зеленський і Путін під час зустрічі в Парижі можуть обговорити проблемні аспекти газових переговорів двох країн.

Нагадуємо, саміт "нормандської четвірки" відбудеться 9 грудня в Парижі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162764
 
 
 Топ коментарі
 
Хуйлокарлик педофильный встретится с зекарликовым клоуном.....два сапога пара😂
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Хоч би нелох на коліна не ставав перед )(уйлом..Не позорився на камери.... Встреча Зеленского и Путина в Париже состоится, ее формат станет известен ближе к 9 декабря, - Песков - Цензор.НЕТ 3215
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Думаєте, що відмовиться виконати свою головну передвиборну обіцянку?
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*********** педофильный встретится с зекарликовым клоуном.....два сапога пара😂
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К этой компании еще карлика Димона и получится ЦИРК ЛИЛИПУТОВ и УРОДОВ им. Унитазной федерации))))))...
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Доктор Гильотен родился в 1738 году. Будучи избран в Учредительное собрание, он в декабре 1789 года внёс в собрание предложение о том, чтобы смертная казнь всегда производилась одним и тем же способом - именно через обезглавливание, и притом посредством машины. Цель этого предложения заключалась в том, чтобы казнь через обезглавливание не составляла более привилегии знатных, а сам процесс казни производился как можно быстрее и причинял как можно меньше страданий

Зустріч Зеленського і Путіна в Парижі відбудеться, її формат стане відомий ближче до 9 грудня, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9905

це так...хуйлу і ЗЕкловану напам"ятку.
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Хоч би нелох на коліна не ставав перед )(уйлом..Не позорився на камери.... Встреча Зеленского и Путина в Париже состоится, ее формат станет известен ближе к 9 декабря, - Песков - Цензор.НЕТ 3215
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Думаєте, що відмовиться виконати свою головну передвиборну обіцянку?
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на те він і Лох щоб це зробити. в нього мізків тільки на клоунаду і не більше
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Деятельность новой власти показывает что опыт депутатской и министерской работы гениальностью артистов в детстве (по мнению их родителей) не заменить. Чтобы народ не впадал в уныние Иван Петрович Сидоров предлагает уверенным что это правда: Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе 09.07.19 , "Перемирие достигнуто? Достигнуто" 13.08.19,уверенным что установка Коломойского на дефолт выполнена не будет, а , наоборот, эпоха бедности вот-вот закончится, вести тему Что изменилось за неделю к лучшему. Он сам в 2015-2017 гг. вёл эту тему, пример -коммент 01.05.2016 12:57

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Хай Зе Доместос із собою візьме. Хтось же повинен провести дезінфекцію того сортиру
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укринформ почему не договариваете и мы должны узнавать подробности из кацапских новостей как с формулой Штайнмаера когда наши молчали так и в Вене про газ переговоры за газ от рос тв а наши хитрожопые молчали-"РФ: Встреча Зеленского и Путина будет неформальной"Министр иностранных дел РФ анонсировал неформальные переговоры президентов Украины и России в Париже.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на полях нормандского саммита в Париже не будет формальной, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", - сказал глава МИД РФ.Лавров обратил внимание, что во многом зависит от украинской стороны, будут ли президенты говорить об отношениях двух стран. "Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами "не заржавеет", - добавил он.
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в синем углу ринга боксер заяц, в красном углу ринга боксер....волк!?
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Не важко здогадатися щодо цього формату - "какие ваши условия".🐸
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погодою в Ростові поцікавитись, цінами на нерухомість під москвою.... Є їм про що поговорити
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Зелупа и ***** каждый день общаются по телефону, чего оба не скрывают. От их разговоров обстрелов и убитых не уменьшило. Что наводит на мысль что ето не является ихней целью. А ихняя цель ето капитуляция Украины. То что ***** согласился ехать на переговоры говорит о том что Зелупа уже готов подписать капитуляцию, а ***** приготовил документы к подписанию. Другого варианта никто и не видит. Во первых потому что ***** не собирается выводить войска из Украины, а во вторых то что ***** не собирается выполнять любые договоры подписанные им же. Фактически Украина сама для себя вырыла яму.
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"Увидеть Париж и умереть" - шоу карликов. в ролях #ихтамнет х#йло-1 со слугой #янелохом-42. билеты у юзика.
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Единственное про шо я переживаю - как пианино довезти в Париж? На таможне пропустят?
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8 грудня 1991 рік. В Біловежській пущі, підписано документ який остаточно поховав СРСР.
9 грудня 2019 рік. Буде підписано документ який відроджує СРСР? Нах той Париж? Може назад в Біловежську? Там і Бацька свій типок.
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В каком формате? Не забудьте Януковича пригласить в Париж. У него особый опыт
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Насколько я понимаю, это победа, победа школы русской дипломатии....
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Какая там пабеда...это наш Клован ватная гнида. Она готова с любой стороны в любой позе.
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Формат и длительность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будет зависеть от графика работы лидеров во время саммита Нормандской четверки.
Об этом пишет российское агентство ТАСС, ссылаясь на помощника президента России Юрия Ушакова.Буде залежати від того, НАСКІЛЬКИ НИЦ ВПАДЕ лідер Сикунів Народу перед Трійкою ....
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Оккупационным войскам России в аннексированном Крыму приходится охранять водопроводную трубу от жителей, которые страдают от засухи на полуострове.
Об этом идет речь в материале "Свободной прессы". Отмечается, что на гарнизон Перевальное возле троллейбусной трассы Симферополь-Алушта провели трубопровод, чтобы обеспечить условия для службы.
Ранее на этом месте был естественный источник, однако поскольку запасы воды заканчивались, ее давали только по расписанию.
В связи с катастрофической ситуацией Россия перебросила в Перевальное отдельный трубопроводный батальон Южного военного округа, стоящий в Ставропольском крае. Они подвели к поселку воду из Балановского водохранилища.
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ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в четверг заявил, что его правительство не ведёт переговоры с Россией о прямых поставках российского газа в Украину.
В этот же самый день российский и украинский министры энергетики Александр Новак и Алексей Оржель встретились в Вене для того, чтобы обсудить - среди прочего - «перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины».
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Головне щоб було припинено безглузду кроваву бійню на Донбасі та відновлені нормальні економічні стосунки з Росією.
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А кто устроил эту "безглузду кроваву бійню"? И кто её должен прекращать? И что значит "нормальные экономические отношения" с Россией? Разрушенная экономика Донбасса - это нормально? Аннексированный крым со всей его экономикой и газовым шельфом - это нормально? Десятки тысяч погибших и раненых - это нормально? Миллионы переселенцев, считай, без существенной материальной помощи - это нагрузка на экономику или как?
Пошел ты, кацапский выродок, нах#й.
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Віталій Портніков .... Но премьер делал своё заявление до того, как стало известно о переговорах в Вене - зато во время этих консультаций.... Возможно, сам премьер о газовых переговорах, на которых не было представителей Еврокомиссии, ничего не знал?
Его просто решили не информировать - потому что тайная встреча в Вене была санкционирована не фиктивными, а настоящими руководителями Украины, олигархическими кланами, которые захватили руководство страной после выборов 2019 года.

Именно это и есть ответом на вопрос «как такое может происходить?». Просто. В Украине сегодня нет настоящего премьер-министра, да и настоящего президента тоже нет.
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Так и есть, лично я теперь живу с полным ощущением того, что в Украине нет ни президента, нии премьер-министра, всё важное решают какие-то совсем посторонние люди - всякие богданы, портновы, коломойские, ермаки и др., которым, по большому счету, глубоко насрать на Украину.
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Какой это президент? Грязь Москвы и подножка олигархов.... Спасибо жителям Кривбаса за президента пидюраса....
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Про унитазы тему поднимет, наверно. Какая война без унитазов
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С украинской стороны хоть какие-нибудь свидетели будут? То, что ничего хорошего от этой встречи Украине ждать не приходится, это без вариантов, но хотелось бы знать хоть какие-нибудь детали предательства.
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интригу держат... чтоб преЗЕдент обмечтался полные штаны))))
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В той самий день 9 грудня Росія буде відсторонена від участі у світових змаганнях. Уявіть Зелене здає Украіну ***** в День його майже головної поразки у світі...
"Еще немного - и договорятся до захвата ВАДА "вежливыми ихтамнетами". Но на поверку вся эта риторика оборачивается бешенством кремлематки и полной растерянностью.

Спорт - главный фетиш вождя."
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Для кацапів антураж і формат не головне . Головним є підписання зєлємойським в "турборежимі" всіх документів ,не читаючи , які привезе оточення путєна . Зєбіли 73% організуйте петицію на сайт зєлємойського про затвердження дати 9 грудня національним святом зєбілів " День кремлівської стайні " .
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А ОПа презЕдента- ні пари з вуст? Богдаша зайнятий обпльовуванням українців, мендель- тиша
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"Встреча Зеленского и Путина в Париже состоится, ее формат станет известен ближе к 9 декабря, - Песков" - Петух галантерейный и поставлен кремлёвским мясником на этот важный для орды, участок работы, что знает как уйти от конкретного ответа на вопросы журналюг.
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Встреча Зеленского и Путина в Париже состоится, ее формат станет известен ближе к 9 декабря...

Уточнение: ближе к 9 декабря станет известна точная поза в которой будут драть клоуна.
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