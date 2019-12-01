 Зустріч Зеленського і Путіна в Парижі відбудеться, її формат стане відомий ближче до 9 грудня, - Пєсков

Про це заявив в неділю прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так чи інакше Путін і Зеленський поспілкуються. У разі Путіна і Зеленського це набагато важливіше, ніж антураж зустрічі. Яким буде антураж, яким буде формат, напевне про це буде досягнуто домовленості вже ближче до самої зустрічі", - сказав він.

Пєсков також відзначив, що зустріч може посприяти знаходженню "розв'язок" у ключових проблемних питаннях. "Можна припустити, що це буде зустріч не заради того, щоб все завести в глухий кут, а щоб дійсно спробувати знайти якісь розв'язки", - заявив він.

Раніше Пєсков повідомив, що Зеленський і Путін під час зустрічі в Парижі можуть обговорити проблемні аспекти газових переговорів двох країн.

Нагадуємо, саміт "нормандської четвірки" відбудеться 9 грудня в Парижі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль