Про це заявив в неділю прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так чи інакше Путін і Зеленський поспілкуються. У разі Путіна і Зеленського це набагато важливіше, ніж антураж зустрічі. Яким буде антураж, яким буде формат, напевне про це буде досягнуто домовленості вже ближче до самої зустрічі", - сказав він.
Пєсков також відзначив, що зустріч може посприяти знаходженню "розв'язок" у ключових проблемних питаннях. "Можна припустити, що це буде зустріч не заради того, щоб все завести в глухий кут, а щоб дійсно спробувати знайти якісь розв'язки", - заявив він.
Раніше Пєсков повідомив, що Зеленський і Путін під час зустрічі в Парижі можуть обговорити проблемні аспекти газових переговорів двох країн.
Нагадуємо, саміт "нормандської четвірки" відбудеться 9 грудня в Парижі.
це так...хуйлу і ЗЕкловану напам"ятку.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на полях нормандского саммита в Париже не будет формальной, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", - сказал глава МИД РФ.Лавров обратил внимание, что во многом зависит от украинской стороны, будут ли президенты говорить об отношениях двух стран. "Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами "не заржавеет", - добавил он.
9 грудня 2019 рік. Буде підписано документ який відроджує СРСР? Нах той Париж? Може назад в Біловежську? Там і Бацька свій типок.
Об этом пишет российское агентство ТАСС, ссылаясь на помощника президента России Юрия Ушакова.Буде залежати від того, НАСКІЛЬКИ НИЦ ВПАДЕ лідер Сикунів Народу перед Трійкою ....
Об этом идет речь в материале "Свободной прессы". Отмечается, что на гарнизон Перевальное возле троллейбусной трассы Симферополь-Алушта провели трубопровод, чтобы обеспечить условия для службы.
Ранее на этом месте был естественный источник, однако поскольку запасы воды заканчивались, ее давали только по расписанию.
В связи с катастрофической ситуацией Россия перебросила в Перевальное отдельный трубопроводный батальон Южного военного округа, стоящий в Ставропольском крае. Они подвели к поселку воду из Балановского водохранилища.
В этот же самый день российский и украинский министры энергетики Александр Новак и Алексей Оржель встретились в Вене для того, чтобы обсудить - среди прочего - «перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины».
Пошел ты, кацапский выродок, нах#й.
Его просто решили не информировать - потому что тайная встреча в Вене была санкционирована не фиктивными, а настоящими руководителями Украины, олигархическими кланами, которые захватили руководство страной после выборов 2019 года.
Именно это и есть ответом на вопрос «как такое может происходить?». Просто. В Украине сегодня нет настоящего премьер-министра, да и настоящего президента тоже нет.
"Еще немного - и договорятся до захвата ВАДА "вежливыми ихтамнетами". Но на поверку вся эта риторика оборачивается бешенством кремлематки и полной растерянностью.
Спорт - главный фетиш вождя."
Уточнение: ближе к 9 декабря станет известна точная поза в которой будут драть клоуна.