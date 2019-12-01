 ДБР у понеділок запрошує Звіробій на допит, вона закликала підтримати її: "Хочте шоу, буде шоу! За всіх будете одгрібать, особливо за Марченка!"

Як передає Цензор.НЕТ, про це учасниця бойових дій Маруся Звіробій написала на сторінці в фейсбуці.
"Наша влада нас вчить, якою мовою вести діалог і як влаштовувати шоу. Наша влада не знає свого народу, по-перше, він швидко вчиться. По-друге, ШОУ українці іспакон вєков вміли ТАКЕ влаштувати, що не всі камазами добро в Ростов встигали вивозить. Отож, група підтримки боротьби за свободу слова, візьміть отгул на годинки дві-три в понеділок, ДБР прийматиме в українців екзамен, чи правильно ми зрозуміли, як саме треба себе вести. Балаклави прівєтствуюцца, ібо на моє питання під час вривання в мою хату, чому ви в балаклавах, мені сказали, що їм холодно. Ну штош... я тож так прийду, в мене з майдану лишились тоненькі, а з фронта теплі флісові. Дивіться, як там по погоді. Обирайте балаклаву правильно, щоб носи не мерзли! Девочкам прівєцтвуюцца різнобарвні, балаклава з віночком тож харашо. Хєр його знає, які знаки вже цім циркачам подавать, аби вони були здатні їх розшифрувати", - написала Звробій.
"Балаклава на обличчі це ознака неповаги до своїх співгромадян. Ви, доблєсні служаки, сподіваюсь хоч воювавші???? приходите до мене в балаклавах??? Хіба я вам ворог? А? СБУ??? Ми з вами на фронті всим ділились, а ви прийшли як найманці. Не поважаю ДБР. Буду в балаклаві і всіх запрошую. Пішли ви в дупу. Хочте шоу, буде шоу!
За всіх будете одгрібать, особливо за Марченка!
ПиСи
Наступною причиною кримінальної справи очікую "перебування в балаклавє в общєствєнном мєстє!"
Також Звіробій доповнила: "Оголошую місячник здачі дитячої зброї!!! ДБР!!! Взяти з собою на понеділок 11.00
вул.Симона Петлюри 15, на 11 ранку! З пісталєтом ти опасний! Залиш пісталєт спєциалістам Труби!
Я прийду, возможно з пулємьотом малого племінника, якшо він мені його віддасть. Для ДБР і пулємьота не жалко! Там же всі хороші хлопці. Для Альфи можна взять шкарпеток і печивка, аби їм не доводилось підроблять виїздами у проросійських олігархів. Ми своїм бойцам померти з голоду не дамо. Заодно й озброїм. Мож в них пісталєтов дєцких не вистачає. Всім бобра!" - написала вона.
Нагадаємо, 28 листопада ДБР зі спецназом "Альфа" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Звіробій.
Пізніше в ДБР повідомили, що обшуки у Звіробій відбуваються в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 листопада слідчі ДБР направили в ГПУ проєкт повідомлення про підозру нардепці Федині та волонтерці Звіробій за висловлювання на адресу Зеленського.
27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
Первое в тему событий, получается даже
"Гибель бойца ООС Капустяна прокомментировал в Facebook волонтер и инструктор снайперов Александр Карпюк.UA. 26-летний боец Алексей Капустян был убит снайпером "Л/ДНР" 29 ноября. Очередная гибель военного от снайперского огня показала, что у ВСУ с этим серьезные проблемы. "Снайпера - это данность нынешней войны. Они точнее. Они эффективнее. Они имеют лучшие средства обзора позиций противника (высококачественную оптику, чувствительные тепловизионные прицелы)...
Когда снайпер не боится, что позицию, с которой он "работает" перекопают АГСом или минометом, он становится очень эффективным", - объяснил эксперт. Он уточнил, что противник это прекрасно осознает и делает в войне ставку именно на снайперов. Передовая быстро насыщается стрелками именно этого профиля, так как РФ уделяет огромное значение их обучению. "Да, они несут потери в 3 - 4 раза выше, чем ВСУ, но таки умудряются таким образом убивать наших парней", - отметил Карпюк. Он уверяет, что командование ООС вообще никак не решает данную проблему.
"За этот год не куплено ни одного тепловизионного прицела Вооруженными силами. Ни одного… Винтовки 50-го калибра закуплены без патронов и легли по складам. Как впрочем и "Барреты" ранее. В самое время активной снайперской фазы противодействия, даже мыслей нет по закупке антиснайперских комплексов", - поделился информацией специалист по снайперской стрельбе.
С его слов, вся антиснайперская борьба ООС сводится к приказам сверху: "Ну у вас же есть в штате снайпера? Ну организуйте". А помощи не оказывается никакой. "По итогу антиснайпингом на передовой занимается ограниченое количество умельцев. Иногда без БР и без разрешения командования. Иногда работая вне зоны своей ответственности", - возмутился Карпюк.
"Я бы просто хотел напомнить командованию, что несмотря на обещания мира от президента, свою работу выполнять надо. И если у вас за эти вопросы отвечают некомпетентные люди, то смените их. Потому что их про*бы и игнорирование - это погибший от вражеского снайпера боец, минимум раз в неделю. И Алексей Капустян лишь один из них", - констатировал Карпюк."