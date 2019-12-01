 ДБР у понеділок запрошує Звіробій на допит, вона закликала підтримати її: "Хочте шоу, буде шоу! За всіх будете одгрібать, особливо за Марченка!"

Як передає Цензор.НЕТ, про це учасниця бойових дій Маруся Звіробій написала на сторінці в фейсбуці.

"Наша влада нас вчить, якою мовою вести діалог і як влаштовувати шоу. Наша влада не знає свого народу, по-перше, він швидко вчиться. По-друге, ШОУ українці іспакон вєков вміли ТАКЕ влаштувати, що не всі камазами добро в Ростов встигали вивозить. Отож, група підтримки боротьби за свободу слова, візьміть отгул на годинки дві-три в понеділок, ДБР прийматиме в українців екзамен, чи правильно ми зрозуміли, як саме треба себе вести. Балаклави прівєтствуюцца, ібо на моє питання під час вривання в мою хату, чому ви в балаклавах, мені сказали, що їм холодно. Ну штош... я тож так прийду, в мене з майдану лишились тоненькі, а з фронта теплі флісові. Дивіться, як там по погоді. Обирайте балаклаву правильно, щоб носи не мерзли! Девочкам прівєцтвуюцца різнобарвні, балаклава з віночком тож харашо. Хєр його знає, які знаки вже цім циркачам подавать, аби вони були здатні їх розшифрувати", - написала Звробій.

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"Балаклава на обличчі це ознака неповаги до своїх співгромадян. Ви, доблєсні служаки, сподіваюсь хоч воювавші???? приходите до мене в балаклавах??? Хіба я вам ворог? А? СБУ??? Ми з вами на фронті всим ділились, а ви прийшли як найманці. Не поважаю ДБР. Буду в балаклаві і всіх запрошую. Пішли ви в дупу. Хочте шоу, буде шоу!

За всіх будете одгрібать, особливо за Марченка!

ПиСи

Наступною причиною кримінальної справи очікую "перебування в балаклавє в общєствєнном мєстє!"

Також Звіробій доповнила: "Оголошую місячник здачі дитячої зброї!!! ДБР!!! Взяти з собою на понеділок 11.00

вул.Симона Петлюри 15, на 11 ранку! З пісталєтом ти опасний! Залиш пісталєт спєциалістам Труби!

Я прийду, возможно з пулємьотом малого племінника, якшо він мені його віддасть. Для ДБР і пулємьота не жалко! Там же всі хороші хлопці. Для Альфи можна взять шкарпеток і печивка, аби їм не доводилось підроблять виїздами у проросійських олігархів. Ми своїм бойцам померти з голоду не дамо. Заодно й озброїм. Мож в них пісталєтов дєцких не вистачає. Всім бобра!" - написала вона.

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Нагадаємо, 28 листопада ДБР зі спецназом "Альфа" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Звіробій.

Пізніше в ДБР повідомили, що обшуки у Звіробій відбуваються в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 листопада слідчі ДБР направили в ГПУ проєкт повідомлення про підозру нардепці Федині та волонтерці Звіробій за висловлювання на адресу Зеленського.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.