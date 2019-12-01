 Уночі 30 листопада в Полтаві спалили волонтерський мікроавтобус і пошкодили 2 меморіали героям війни. ФОТО

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив глава полтавської міської організації ВО "Свобода" Юліан Матвійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі відразу 3 об'єкти постраждали в результаті лояльного поводження з сепаратистською мерзотою, яка живе в нашому місті, і вже навіть не соромиться про це говорити в соціальних мережах і в місцевих ЗМІ.
1. Волонтерський мікроавтобус Фольксваген Т4 спалили на вул. Сінний
2. Інтерактивні монітори розбиті на меморіалі пам'яті Героям російсько-української війни біля могили І.П.Котляревського
3. Розбили підставку для квітів на дошці Герою України Сергію Лимарю.
Між дошкою і меморіалом і мікроавтобуса неблизька відстань, досить визначити авто, на якому пересувалися виродки", - написав Матвійчук.
Він закликав СБУ і Нацполіцію розслідувати ці інцеденти і не спускати справу "на гальмах".
это 73 прОцента
успешная борьба за мир))))
Бо ж українці вирішили що поганий мир краще за війну.
А я більш скажу із-за бездіяльності попередього гавнокомандувача стосовно окупації парашою Криму, може бути кримінальна справа про державну зраду на користь Лахти. За 5 років небуло введено в Криму не воєнного, надзвичайного стаану ні АТО.
семейство изволит пребывать полтораста лет. Стоимость недвижимости -
ноль...Производство-ноль...Одни
ларёчники...Образование-ноль...Медицина-ноль...Ибо те, кто мог предложить свои
руки и голову, успешно слиняли из "сектора Газа"...и бизнес и средний
класс. .Из 450 тысяч осталось менее 200 тысяч - и это далеко не успешные люди.Остались
"нетрудоспособные", дети, иждивенцы и люмпен, коего в Донбассе с
переизбытком. ГОРОД УМЕР.Уехавших успешно компенсирует
люмпен из деревень и ...и дорогие гости из рассии....Комплект-сумасшедшие
любители лампасов и медалек из консервов, нашисты, люмпен и
"отпускники"...пАребрик звучит чётко..Да, в наличии и истинно русские
буряты. Твой-мой непонимам... Так что ежели из Украины
доносится братский привет "шоб вы повыздыхАлы" - нечему
удивляться...Его ещё и мои внуки будут передавать…...Население Луганской
области столетиями создавалось из люмпена для шахт и пролетариев для
металлургической промышленности.... СТОЛЕТИЯМИ..Причём стаскивалось со всей
империи. Папа рассказывал, как в послевоенных шахтных посёлках на время
зарплаты вводилось чуть-ли не военное положение
...пьянки...мордобой...поножовщина.Несколько разбавила ситуацию
оборонка...Но с 90-х она умерла и разъехались-поумирали высококлассные
специалисты от инженеров до рабочих (инженеры за станками).Пролетариат никуда не
делся....попутно "передовому классу" партхозноменклатура Луганска
дула им в уши последние двадцать лет об их значимости в экономике...Кстати, вся
верхушка номенклатурного ворья сбежала к жидобандеровцам...от греха
подальше...Их место тут же заняло ворьё из среднего звена...Причём от
облисполкома до прокуратуры...Коммунальное ворьё осталось ВСЁ...
Так что тут
"европейством" не пахло отродясь...Это территория потомственных
шариков и швондеров... Пролетарии не имеют Родины и им нечего терять окромя
цепей...
Ть
30.11.2019 Гліб Бабіч0--- вибіркове правосуддя, ДБР, допит, Маруся Звіробій, політичне
переслідування, ушльопки
Гліб Бабіч
Те, що вони нас бояться - це їх особисті тарганячі проблеми.
Інша справа, що внаслідок їх страхів, нас будуть намагатися тиснути та ізолювати. Поодинці.
Якщо ми не надамо опір в поки ще поодиноких випадках, це стане тенденцією.
У понеділок 2 грудня об 11:00 у Марусі Звіробій допит в ДБР.
І ми зберемося під стінами цієї незрозумілої структури та надамо підтримку своєї сестри по зброї.
Яку хочуть оголосити злочинницею і терористкою. Просто за слова.
Ми бачили, з кого в основному складається ДБР. Ваш слідчий каже, ми ушльопки? ОК.
Ушльопки прийдуть знайомитися.
Вам сподобається, обіцяю.
До речі, пам'ятаєте, слідчий прихопив з собою на обшук Альфу? У кількості, достатній для зачистки цілого району від злочинних елементів. На двох жінок і дитину.
У балаклавах.
У балаклавах? Соромно? Або стрьомно?
ОК.
Ми теж візьмемо з собою балаклави. Повірте, вже по одній балаклаві ми собі навоювали.
Кажуть, ви їх для остраху одягаєте? Для психологічного тиску?
Ну що ж. Ви перші почали.
Тобто. 2 грудня об 11:00 ми прийдемо разом з Марусею на допит в ДБР, на Симона Петлюри, 15.
Просто, почекаємо внизу подругу, ага.
Можливо, ми навіть будемо в балаклавах. Ви ж приходите до нас в балаклавах?
Не як до тих, хто воював за вас або разом з вами.
Як до злочинців. І не соромитеся цього.
Борг вимагає сплати.
Приходь. Чекаємо тебе.
Став плюс в коментарях і роби репост.
Допоможи нам зібрати всіх, у кого є можливість.
Або хто її знайде завдяки тобі.
Тому, що все це вже заї…
Зебилы, спасибо!