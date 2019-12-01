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Все про:підпал (275) Полтава (161) вандалізм (269)

 Уночі 30 листопада в Полтаві спалили волонтерський мікроавтобус і пошкодили 2 меморіали героям війни. ФОТО

У ніч на 30 листопада в Полтаві невідомі спалили волонтерський мікроавтобус, а так само пошкодили меморіал пам'яті Героям російсько-української війни і меморіальну дошку Герою України Сергію Лимарю.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив глава полтавської міської організації ВО "Свобода" Юліан Матвійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі відразу 3 об'єкти постраждали в результаті лояльного поводження з сепаратистською мерзотою, яка живе в нашому місті, і вже навіть не соромиться про це говорити в соціальних мережах і в місцевих ЗМІ.

1. Волонтерський мікроавтобус Фольксваген Т4 спалили на  вул. Сінний

2. Інтерактивні монітори розбиті на меморіалі пам'яті Героям російсько-української війни біля могили І.П.Котляревського

3. Розбили підставку для квітів на дошці Герою України Сергію Лимарю.

Уночі 30 листопада в Полтаві спалили волонтерський мікроавтобус і пошкодили 2 меморіали героям війни 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі пошкодили банери на підтримку армії на зупинках у Житомирі

Уночі 30 листопада в Полтаві спалили волонтерський мікроавтобус і пошкодили 2 меморіали героям війни 02

Між дошкою і меморіалом і мікроавтобуса неблизька відстань, досить визначити авто, на якому пересувалися виродки", - написав Матвійчук.

Він закликав СБУ і Нацполіцію розслідувати ці інцеденти і не спускати справу "на гальмах".

Уночі 30 листопада в Полтаві спалили волонтерський мікроавтобус і пошкодили 2 меморіали героям війни 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162762
 
 
 Топ коментарі
 
Вата банкує.
Бо ж українці вирішили що поганий мир краще за війну.
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Ватні покидьки нахабніють кожен день.Боротьба за Незалежність триває і триватиме доти доки не здохне останній совкодрочер в Україні! Ночью 30 ноября в Полтаве сожгли волонтерский микроавтобус и повредили 2 мемориала героям войны - Цензор.НЕТ 3741
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Прощения попросите у народа дамбаса блд!
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Может сразу у лугандона?! И отсосать предложить?!
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Це така потвора,яка схожа на людину,але повадки як у скотини,деякі навіть можуть розмовляти на язікє більш розвинутої худоби
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Зрозуміло чому автобус у москалів впав.
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Ватні покидьки нахабніють кожен день.Боротьба за Незалежність триває і триватиме доти доки не здохне останній совкодрочер в Україні! Ночью 30 ноября в Полтаве сожгли волонтерский микроавтобус и повредили 2 мемориала героям войны - Цензор.НЕТ 3741
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70-річні вже говорять, що КНДР їм ближче ніж незалежна Україна, бо там "баланду за розписом ВСІм однакову дають". В черговий раз повертаюся до мудрості Моісея
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...так ведь совки как раз и тоскуют по тогдашней уравниловке, когда толковый инженер получал 120 рублей, и тупой приспособленец с дипломом инженера получал те же 120, а пропорция тупых и толковых сохраняется и по сей день, как показали выборы... Уночі 30 листопада в Полтаві спалили волонтерський мікроавтобус і пошкодили 2 меморіали героям війни - Цензор.НЕТ 1356
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Они пишут, что это их месть за разбитый памятник в Одессе (то ли Жукову, то ли Коневу), и что это только начало 🤯
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при мирном Зеленском сепарня совсем не мирная....
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это не вандализм...
это 73 прОцента
успешная борьба за мир))))
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Агов, правоохоронці, залиште вже ту Марусю з Софією і генералом Марченком. Краще справжніми злочинами займітьсч, а не іейкояі вигадуйте.
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Вата банкує.
Бо ж українці вирішили що поганий мир краще за війну.
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коментар відмічено як спам  
 
А ти воєвати бажаєшь???
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Більшість українців бажають відстоювати свою землю та незалежність..та не з таким гавнюкомандуючим.
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О добре що ти мені про це нагадав. А ну нагадай мені яким чином попередній гавнокомандувач відстоював землі в Криму?????

А я більш скажу із-за бездіяльності попередього гавнокомандувача стосовно окупації парашою Криму, може бути кримінальна справа про державну зраду на користь Лахти. За 5 років небуло введено в Криму не воєнного, надзвичайного стаану ні АТО.
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А я ще більш додам до цього попередній парламент законом визнав расєю окупантом території Криму. Тому гавнокомандувач попередний повинен прийняти стратегичне рішення стосовно Криму
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если ты про Петра то взгляни на календарь . когда москали вошли в Крым ? и когда там у нас Порох стал главнокомандующим ?
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Вот вам и результат избирательного либерализма, когда в страну пускается всякая мразь, которая при Порохе и из-за поребрика не смела гавкать. Теперь осталось установить отношения с даунбасом а*ля сивоха и рускомирская школота будет в каждом населенном пункте устанавливать новые правила. А зеля будет ролики снимать с опозданием на события в целую вечность. Главное ведь- прекратить стрелять! А то, что у нас уже под боком путлеристы куражатся, так это ж не в ОП?!! Пипец, товарищи!!!
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Каким образом вы заходите с кацапского ip под аквафешем?
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Обидно за Полтаву. Славный украинский город. Воспетый Гоголем. Жители могли бы уже эту наволочь сами вычислить и похоронить в курганах.
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Ти хотів сказати закопати в придорожній канаві? Кацапам та сєпарам місце тільки в канаві! Які нафіг кургани???
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Для символизма. Там есть курганы захоронения кацапов в полтавской битве. И шведов.
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Тогда что мешает вычислить? Пусть вычисляют, и будет возмездие.
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Вот именно потому, что славные и в первую очередь прицел ********** посипак на них. Сеять ненависть и хаос. На это ***** денег не жалеет. Даже в славных городах найдутся ********, которые за дозу разобьют, подожгут и все такое...
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… О Луганске, в коем наше
семейство изволит пребывать полтораста лет. Стоимость недвижимости -
ноль...Производство-ноль...Одни
ларёчники...Образование-ноль...Медицина-ноль...Ибо те, кто мог предложить свои
руки и голову, успешно слиняли из "сектора Газа"...и бизнес и средний
класс. .Из 450 тысяч осталось менее 200 тысяч - и это далеко не успешные люди.Остались
"нетрудоспособные", дети, иждивенцы и люмпен, коего в Донбассе с
переизбытком. ГОРОД УМЕР.Уехавших успешно компенсирует
люмпен из деревень и ...и дорогие гости из рассии....Комплект-сумасшедшие
любители лампасов и медалек из консервов, нашисты, люмпен и
"отпускники"...пАребрик звучит чётко..Да, в наличии и истинно русские
буряты. Твой-мой непонимам... Так что ежели из Украины
доносится братский привет "шоб вы повыздыхАлы" - нечему
удивляться...Его ещё и мои внуки будут передавать…...Население Луганской
области столетиями создавалось из люмпена для шахт и пролетариев для
металлургической промышленности.... СТОЛЕТИЯМИ..Причём стаскивалось со всей
империи. Папа рассказывал, как в послевоенных шахтных посёлках на время
зарплаты вводилось чуть-ли не военное положение
...пьянки...мордобой...поножовщина.Несколько разбавила ситуацию
оборонка...Но с 90-х она умерла и разъехались-поумирали высококлассные
специалисты от инженеров до рабочих (инженеры за станками).Пролетариат никуда не
делся....попутно "передовому классу" партхозноменклатура Луганска
дула им в уши последние двадцать лет об их значимости в экономике...Кстати, вся
верхушка номенклатурного ворья сбежала к жидобандеровцам...от греха
подальше...Их место тут же заняло ворьё из среднего звена...Причём от
облисполкома до прокуратуры...Коммунальное ворьё осталось ВСЁ...

Так что тут
"европейством" не пахло отродясь...Это территория потомственных
шариков и швондеров... Пролетарии не имеют Родины и им нечего терять окромя
цепей...
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То же самое, даже хуже, в Кривом Роге...
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История 1918-1933 показывает это только начало ... Любите предателей и врагов а они за это будут вас и ваших детей убивать...
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Говорила мне моя двоюродная бабушка, коли я відкрила еї комору, ты не знаешь, що таке голод, - я, ей в ответ, 21 век на дворе, а вона мені, ти зараз не знаешь, яка власть прийдет, імовірно мабуть вона, укоаїнськаУля

Ть
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"Уставшие ат вайны" воспряли духом при поддержке своей зеленой власти.
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Жабье подняло голову и вылазит со всех щелей
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Чем больше рашковоены получают мест на скотомогильниках на Донбассе,тем больше подобных провокаций совершают адепты рузге мира на территории свободной Украины.
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Пока не введут ВИЗы с агрессором и не назовут агрессора - агрессором, то так и будем в Украине жить от очередного взрыва до очередного поджога и политического вандализма с убийствами.
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Ушльопки йдуть знайомитися з ДБР
30.11.2019 Гліб Бабіч0--- вибіркове правосуддя, ДБР, допит, Маруся Звіробій, політичне
переслідування, ушльопки
Гліб Бабіч

Те, що вони нас бояться - це їх особисті тарганячі проблеми.
Інша справа, що внаслідок їх страхів, нас будуть намагатися тиснути та ізолювати. Поодинці.
Якщо ми не надамо опір в поки ще поодиноких випадках, це стане тенденцією.
У понеділок 2 грудня об 11:00 у Марусі Звіробій допит в ДБР.
І ми зберемося під стінами цієї незрозумілої структури та надамо підтримку своєї сестри по зброї.
Яку хочуть оголосити злочинницею і терористкою. Просто за слова.
Ми бачили, з кого в основному складається ДБР. Ваш слідчий каже, ми ушльопки? ОК.
Ушльопки прийдуть знайомитися.
Вам сподобається, обіцяю.
До речі, пам'ятаєте, слідчий прихопив з собою на обшук Альфу? У кількості, достатній для зачистки цілого району від злочинних елементів. На двох жінок і дитину.
У балаклавах.
У балаклавах? Соромно? Або стрьомно?
ОК.
Ми теж візьмемо з собою балаклави. Повірте, вже по одній балаклаві ми собі навоювали.
Кажуть, ви їх для остраху одягаєте? Для психологічного тиску?
Ну що ж. Ви перші почали.
Тобто. 2 грудня об 11:00 ми прийдемо разом з Марусею на допит в ДБР, на Симона Петлюри, 15.
Просто, почекаємо внизу подругу, ага.
Можливо, ми навіть будемо в балаклавах. Ви ж приходите до нас в балаклавах?
Не як до тих, хто воював за вас або разом з вами.
Як до злочинців. І не соромитеся цього.
Борг вимагає сплати.
Приходь. Чекаємо тебе.
Став плюс в коментарях і роби репост.
Допоможи нам зібрати всіх, у кого є можливість.
Або хто її знайде завдяки тобі.
Тому, що все це вже заї…
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В стране начинается разгул рашистского фашизма, при поддержке зебильной власти!
Зебилы, спасибо!
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Це не рашистський фашизм (етноцентризм та расизм), бо носіями та реалізаторами є жиди з етнічного ОЗГ. Це класичний жидобільшовизм.
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Сєпари голови піднімають. Пора їм голови рубать.
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Это -вызов всей Украине!!.Тут надо жечь калёным железом и власти и ПС И НК,Азову и другим.Не просто судить ,но и вынудить близких отвечать за это.На 6 году мразь опять подымает голову.ПС ,НК и другие гоняют ЛГБТ,а тут под носом такое творится!Меня шокирует полная беспомощность патриотических структур.Полная.Как будто и не было 6 лет лишений.В Харькове в ФБ - куча антиукраинских легальных групп с прямыми призывами и восхвалениями СССР,Коммунистов и России и призывами против Украины.Невозможно толерантно к этому относиться.
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