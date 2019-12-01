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 Політика України, Спорт
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Все про:спорт (788) Бородянський Володимир (54) Міністерство культури, молоді та спорту (5)

 Пріоритетом держави має бути масовий спорт, а не спорт високих досягнень, - Бородянський

Основним завданням Міністерства культури, молоді та спорту України стане збільшення кількості людей, які займаються спортом.

Про це заявив глава міністерства Володимир Бородянський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Основне завдання - це збільшити кількість людей, що займаються спортом"

"У нас держава насамперед займалася спортом високих досягнень, тобто професійним спортом. Але держава повинна перш за все дбати про здоров'я нації. Це базова історія", - зазначив Бородянський.

Він також розповів про те, що спортивні федерації мають стати самостійнішими, розвиток спорту має йти знизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт перейде від дефолтного фінансування культурних інститутів до проєктного, - Бородянський

"Ми хочемо, щоб спорт почав розвиватися знизу, з клубної системи. Тобто клуби, федерації, і підтримка держави була б одним із джерел фінансування федерацій. Треба провести реформу в дитячих, юнацьких школах, перестати фінансувати установи, а перейти до фінансування дітей. Тобто гроші мають ходити за дітьми, ця історія для спорту теж актуальна", - вважає Бородянський.

За його словами, міністерство також прагне до того, щоб прибрати зайві бар'єри для людей, які організовують масові спортивні заходи, спростити їм організацію, у тому числі, за допомогою фінансування.

"Ми будемо розвивати багато функціональних спортивних центрів, а також розробляти в парках міст спортивні інфраструктури. Ця тема дуже широка, і думаю, що вже скоро ми будемо готові представити конкретні напрямки дій і завдань", - додав міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162757
 
   
 Топ коментарі
 
...а пока что зелепузые ставят рекорды по прыжкам в сторону и гребле ложкой в тарелке, причем чужой... Приоритетом государства должен быть массовый спорт, а не спорт высоких достижений, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7715
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Массовый спорт - это физкультура; вещи нужно называть своими именами.
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...а пока что зелепузые ставят рекорды по прыжкам в сторону и гребле ложкой в тарелке, причем чужой... Приоритетом государства должен быть массовый спорт, а не спорт высоких достижений, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7715
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Та ні, цей спіч означає, що грошей на спорт не буде. Всі підуть на хор ім. Верьовки. А спортсмени можуть вже змінювати громадянство. Кацапів від Олімпіади відсторонили. Тому хохлам негоже вище кацапів стрибати.
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Массовый спорт - это физкультура; вещи нужно называть своими именами.
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100 % Потому что "Спортивная культура" , это целая наука а не !массовость" !!! Это позитивное ценностное отношение социального субъекта (индивида, социальной группы или общества в целом) к спорту, которое закладывается в человека еще в школьные годы !!!
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хотел съязвить, но тут я с ним согласен. Меня поддержат родители детей, которые ходят в спортсекции стадиона Спартак в Киеве - холодно зимой и раздевалки с туалетами просто жах, но тренеры фанаты своего дела... дети заслуживают лучшего
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Братья на стекле прыгают . У них другие ценности .
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У нас государство в первую очередь занималось спортом высоких достижений, то есть профессиональным спортом. Но государство должно прежде всего заботиться о здоровье нации. Это базовая история - ?????????????????????????????????????????????????????????????Источник: https://censor.net.ua/n3162757Источник: https://censor.net.ua/n3162757
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С массовым спортом как раз всё норм ,народ бежит из Украины со спринтерской скоростью устанавливая всё новые и новые рекорды . А вот больших побед мы таки не видели давненько !
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Каждую неделю отмечаем возвращение сбежавших . Не всё так весело в Европе .
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Так безвиз только 90 дней на полгода. Они опять уедут... и так, пока не осядут заграницей
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Нужны не перекосы а гармония - и то и то надо, и физ-ра народу, и достижения для профи прославляющих страну
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чувак прав -литрбол, фойергасаумдемаршауфдистанц, фетессен и другие виды спорта должны идти в массы
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Боксеры - вы не парьтесь по поводу своих достижений, вы же здоровы!
Футболисты - не стремитесь к победам, вы же здоровы!
Вообще не волнуйтесь, достижения не главное. Главное что вы здоровы!
Здоровье нации - медицина и профилактика здоровья. Спорт и достижения в этой сфере- это показатель медицины, профилактики и общего состояния.

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Фізкультура - добре. Спорт - погано. Великий спорт - дуже погано.
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У нас государство=чинуши занимались набиванием своим карманов. В том числе и за счет распила бабла на проф.спорт.
И очень много спортсменов были вынуждены уехать в другие страны
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Зебобики решили пилить бюджет еще по спорту...
Маладцы...хорошо учились у рыгов...точно копируют..
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Бородянский, завтра всей зеКОмандой на стадион сдавать нормы ГТО.
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Своїм довголіттям я зобов'язаний спорту. Я ним ніколи не займався.(Вінстон Черчілль)
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- Ты почему бросил бокс?
- Из-за сломанного носа.
- Так ты ж вроде не ломал нос?..
- Вот именно. И не собираюсь.
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"Массовый спорт" это мабуть прыжки по ****** ...
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...если хилый - сразу в гроб
сохранить сдоровье чтоб
применяйте люди оптира-ни-е. Приоритетом государства должен быть массовый спорт, а не спорт высоких достижений, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1450
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Физкульт-привет! Вы из какого общества? «Трудовые резервы»! А что «Динамо» бежит? Все бегут!https://m.youtube.com/watch?v=DZehsWj2Xwg
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Было бы странно , если бы было иначе с главным тренером Лобановским и полным составом киевского "Динамо" ...
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Дасаев , Кузнецов , Демьяненко , Баль, Болтача , Бессонов,
Беланов, Рац, Кипиани, Заваров, Протасов ...
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2 тебе по 5-ти бальной системе.... не Баль, а Литовченко, не Киниани, а Сулаквелидзе.... учи МатЧасть, Лапоть...
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Да не Баль , но Андрей Баль как раз и играл в это время - 1980-1990 и в зборной софка был до 1989 года , как и в "Динамо" . Да и Кипиани это легенда , а Сулакверлидзе был в сборной ситуативно пару раз .
Кстати , это был практически первый турнир (ЧМ в Мексике) , где Литовченко с Протасовым попали в сборную и то был турнир Беланова . И Золотой мяч как лучший бомбардир ЧМ .
А Баль был тогда регулярным игроком сборной и ему тогда было 29 лет . Как для полузащитника -- пионерский возраст . А Литовченко с Протасовым тогда и "Динамо" играли первый год и весьма сложно адаптировались .
Кстати , тогда очень ********* футбола СССР взъелась на Васильевича, что он шизонутого (но очень талантливого) Федю Черенкова не взял , а взял грузина .
Играл с Блохиным ... ещё и Виктор Серебрянников , Виталий Хмельницкий и тренер Маслов ... в далёком 1972 ... Леонид Буряк в первом звёздном составе был пацаном белобрысым и из "Черноморца" долго мариновался в дубле ... Хоть разница у них с Блохиным один год (52 и 53) . А Рац 59 года . Рац никак не мог в 1975 году играть - ему тогда было 17 лет и он тогда ещё в молодняке "Карпат" был .... Когда Колотову , Конькову , Мунтяну под трицатник было .
А Соснихин (директор) уже не играл . Рац попал в основной состав "Динамо" только в 82 году, когда Блохе уже был ровно трицатник ... Просто не курил и не бухал, вот и доиграл до 38 лет и только в "Динамо" . А потом ещё в Греции пару лет ... Ещё и повезло с реактивной скоростью и реакцией -- не успевала защита совейская костоломная сыграть в кость . Бышевцу так не повезло и его поломали в 23 года , а окончательно добили в 27 . Иначе бы он наверняка попал бы в первый звёздный состав .
Так что возрасты это такое и периоды - от лукавого ...
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Да. все это я знаю... вопрос был по изображенных на фото.... поправлю тебя: Сулакверлидзе сыграл за сборную 49 (+6 за олиплийскую), Рац не 59 года, а 61, Блохин в "Динамо" играл не до 38, а до 36, Блохин ушел в Австрию, потом в Кипр и только потом в Грецию.... много чего ты написал наобум...
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Причём тут Василь Рац к Андрею Балю кроме того , что оба играли в "Карпатах" до "Динамо" ?! И вопрос ведь не сколько матчей , а сколько основным составом . Бо Виктор Чанов много раз был заявлен в сборную . Но реально играл только когда Дасаев был в плохой форме ...
Ну а в Автрии и на Кипре кто Блохина запомнил ?!
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то не Баль, а Литовченко...Баль играл раньше, с Блохиным, Буряком, Хлусом, Бойко, Олиференко и др...и не Кипиани, а Сулаквелидзе
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Дети у которых нет задатков для спорта, по уровню здоровья, им массовость этого спорта только навредит. Все должно быть в меру, ведь медицина первым что делает в случае ухудшения здоровья это ограничивает физические нагрузки, вплоть до постельного режима. Так что не всем спорт улучшает здоровье, да и профессиональные спортсмены с возрастом не ахти по здоровью, вылазят травмы боком.
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Раби повинні бути здоровими, а то ***** не продамо.
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Так начните, наконец, строить катки, бассейны, спортзалы. И да, государство Обязано заниматься и массовым спортом и спортом больших достижений и деньги выделять на развитие из госбюджета, потому что именно родители каждый месяц отчисляют налоги и вправе требовать от государства создание материальной базы. В Киеве нет ни одного катка мирового уровня. Позор! Это единственная столица в Европе с таким показателем. А с клубами идея хорошая, только в наших реалиях невыполнимая.
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А если серьёзно , спорт не бывает другим , чем высоких достижений . Например , разные виды единоборств . Для войны , для ментов очень важный элемент , но для здоровья ... ну кто скажет , что получать удары в голову , разорванные уши и сухожилья могут быть как-то важны для здорвья нации ?!

Есть такое понятие как физическая культура , причём культура тут ключевое слово , бо включает в себя не только комплексы упражнений на свежем воздухе , но и здоровое питание , закаливание , развитие концентрации и коллективных взаимодействий .
Физическая культура как и альпинизм , горный туризм , парашютный спорт , паркур это не вид спорта , не хобби , а такой образ жизни и образ мысли .
Вот тот же Юрий Визбор -- разве это только культурное явление ?!
Это советский дедушка Хэм . Это образ существования совершенно несовместимый без полярных экспедиций , без Баксана, без "Черных ворот" в Чечне ... Зимнего лагеря Алибек .
Это горные лыжи . Спуск на глиссере .
Глядя на такую жизнь можно ли её назвать "здоровый образ жизни" ?!
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Приоритетом государства должен быть массовый спорт [...] - Бородянский

...
Та ми бачимо. Як прийшов Не-Ліх із ЗекоМандою - багато чого масово спортилось Приоритетом государства должен быть массовый спорт, а не спорт высоких достижений, - Бородянский - Цензор.НЕТ 3379
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Чтобы заниматься спортом для себя,нужно свободное время и материальная свобода. Без этих составляющих это все треп.
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Еще нужны условия. Бассейны, стадионы и тд
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Ну,я даже самые простые условия брал. Как просто пробежаться утром,позаниматься гантельками . На турнике повисеть.
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Так хочется в нормальных условиях бегать, ходить. Чтоб чистый воздух, аккуратные площадки и вокруг чистота , а не мусорные свалки ((
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Приезжайте к нам в Потсдам( Германия) Из Потсдама в Берлин среди парков ,замков и каналов - 50 км дорожек для бега,прогулок и велосипедов. Люди очень приветливые и спокойные.Вокруг сервис и ухоженность.
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Спасибо. А что Потсдам - хороший город? У меня как-то осталось предубеждение по поводу восточной Германии
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В Германии везде хорошо. А Потсдам был резиденцией королей. Поэтому там хорошо развита система парков,озер,каналов. Самые крупные - Сан-суси,Цицилинхоф.
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Нее, с тем что было 20 и 10 лет назад не сравнить. Я в шоке от наплыва иммигрантов, русских на каждом углу, плохого сервиса, и общего ухудшения качества жизни
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такий собі спортивного вигляду чолов'яга
можна вірити!
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Нужно способствовать для каждого иметь доступную возмозность занятся тем или иным видом спортивного досуга (если возникнет у человека такое желание или потребность). На профспорт ни копейски из бюджета - это бизнес,и пусть расходы несут те, кому он приносит прибыль!
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Проф.спорт - это наши чемпионы??
Так это престиж и гордость страны. Показатель благополучия нации
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"ваши-наши" - чушь и глупость, не нужно быть олигофреном, то ПОБЕДЫ спортменов, и бабла воложенного в их подготовку /спортивного бизнеса/, а страна и ее флаг имеют к этому лишь формальное отношение!
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НЕТ !! Страна вкладывает в них деньги, оплачивает по возможности их поездки и тренировки. И они на соревнованиях представляют нашу страну! И мы гордимся ими! И Украина таким образом заявляет о себе как об отдельном государстве !!
Это всё имеет очень большое значение для страны !
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Бред!!! показатель "благополучия" нации - средняя продолж. жизни, а не количество мерседов у КУПЛЕННЫХ за бугром парагвайцев!
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Твои приоритеты и в чем ты видишь свою задачу на этом посту уже всем понятны, мокшанская марионетка и подражатель
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А насчёт того , что якобы "деньги должны ходить за ..."

Но главный закон "денег" с первейшего момента их появления -- оне никому ничего не должны . Это все остальные должны деньгам ... В первую очередь продать свою душу .
Всемирный закон любого вещества и предмета - он к тебе липнет только тогда , когда он для тебя есть высшая ценность . И потому и во все времена деньги обычно любят тех , кто заради их готов на всё . Абсолютно все . Деньги для таких - высшая самоцель .

Поэтому самый примитивный вид прироста денег есть и самый надёжный и эффективный - аренда денег под проценты . И до сих пор так .
И кто думает , что для этого надо недюжим умом обладать - глубоко заблуждается . Скука это жудкая , креатив в этом занятии последний раз был этак 4 тысячи лет назад ...
Секрет очевиден -- надо ну очень любить деньги , считать их фетишем , чтобы посвятить жизь такому убогому для ума роду деятельности .
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5 баллов ,а дальше что трусы не пускают ?
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Так так ..особливо *деньги ходють * ! ..Спитайте чи хоче йти працювати молодим тренером-викладачем на ставку 4200 гривасов (меньше як у вчителя ) !?

А бабло для федерацій так і так голови федерацій вже давно себе *царьками * вважають ..Он недавно був приклад (сайт писав ) з молодою велосипедисткою .
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Кому нахрен нужна ваша физкультура и массовый спорт! Хватит дурить народ и тратить бюджетные деньги не понятно на что! Все это коммунистические штучки -дручки, что бы высасывать с трудового народа последне соки, а с бюджета последнюю гривну на содержание не понятно кого и чего!. Посмотрите! В каждом городе, на наши пустые, разрушенные бассейны и стрелковые тиры, а также на заросшие бурьянами стадионы! Кому они нахрен нужны? Никто на них не ходит, потому, что дорого, холодно И ГРЯЗНО! У народа выработался другой менталитет! Хватит быть всем бедными, как агитировали коммуняки!. Народ хочит жить в достатке и в уюте, а не с порванными спротивными штанами и значком ГТО на груди! НАРОД НЫНЕ занят зарабатывание бабала или ворованием! И физкультура и тем более массовый спорт сегодня на последнем месте в жизни каждой семьи. Кто хочет, тот и сам найдёт возможность и средства заниматься фитнес- физкультурой! И для этого многие имеют свои домашние мини спорт -уголки-залы! А государству нужно сёрьёзно помогать и материально и финансово, только перстижным видам спорта, спортом высоких достижений, повышающим мировой имидж Украины! А всё остальное от лукавого и дебилов -коммуниситов!.
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Не знаю ,о каких "пустырях - бурьянах" идет речь... Попасть в бассейн в Киеве на выходных пробовали!?
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Первая Здравая мысль, которую слышу о спорте, ибо море пустых пивных бутылок и разбитые хари "фанов", после очередного шоу КУПЛЕННЫХ за дурные деньги разноцветных "национальных" сборных - умиляют!
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