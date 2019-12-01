 Пріоритетом держави має бути масовий спорт, а не спорт високих досягнень, - Бородянський

Про це заявив глава міністерства Володимир Бородянський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
"Основне завдання - це збільшити кількість людей, що займаються спортом"
"У нас держава насамперед займалася спортом високих досягнень, тобто професійним спортом. Але держава повинна перш за все дбати про здоров'я нації. Це базова історія", - зазначив Бородянський.
Він також розповів про те, що спортивні федерації мають стати самостійнішими, розвиток спорту має йти знизу.
"Ми хочемо, щоб спорт почав розвиватися знизу, з клубної системи. Тобто клуби, федерації, і підтримка держави була б одним із джерел фінансування федерацій. Треба провести реформу в дитячих, юнацьких школах, перестати фінансувати установи, а перейти до фінансування дітей. Тобто гроші мають ходити за дітьми, ця історія для спорту теж актуальна", - вважає Бородянський.
За його словами, міністерство також прагне до того, щоб прибрати зайві бар'єри для людей, які організовують масові спортивні заходи, спростити їм організацію, у тому числі, за допомогою фінансування.
"Ми будемо розвивати багато функціональних спортивних центрів, а також розробляти в парках міст спортивні інфраструктури. Ця тема дуже широка, і думаю, що вже скоро ми будемо готові представити конкретні напрямки дій і завдань", - додав міністр.
Футболисты - не стремитесь к победам, вы же здоровы!
Вообще не волнуйтесь, достижения не главное. Главное что вы здоровы!
Здоровье нации - медицина и профилактика здоровья. Спорт и достижения в этой сфере- это показатель медицины, профилактики и общего состояния.
И очень много спортсменов были вынуждены уехать в другие страны
Маладцы...хорошо учились у рыгов...точно копируют..
- Из-за сломанного носа.
- Так ты ж вроде не ломал нос?..
- Вот именно. И не собираюсь.
сохранить сдоровье чтоб
применяйте люди оптира-ни-е.
Беланов, Рац, Кипиани, Заваров, Протасов ...
Кстати , это был практически первый турнир (ЧМ в Мексике) , где Литовченко с Протасовым попали в сборную и то был турнир Беланова . И Золотой мяч как лучший бомбардир ЧМ .
А Баль был тогда регулярным игроком сборной и ему тогда было 29 лет . Как для полузащитника -- пионерский возраст . А Литовченко с Протасовым тогда и "Динамо" играли первый год и весьма сложно адаптировались .
Кстати , тогда очень ********* футбола СССР взъелась на Васильевича, что он шизонутого (но очень талантливого) Федю Черенкова не взял , а взял грузина .
Играл с Блохиным ... ещё и Виктор Серебрянников , Виталий Хмельницкий и тренер Маслов ... в далёком 1972 ... Леонид Буряк в первом звёздном составе был пацаном белобрысым и из "Черноморца" долго мариновался в дубле ... Хоть разница у них с Блохиным один год (52 и 53) . А Рац 59 года . Рац никак не мог в 1975 году играть - ему тогда было 17 лет и он тогда ещё в молодняке "Карпат" был .... Когда Колотову , Конькову , Мунтяну под трицатник было .
А Соснихин (директор) уже не играл . Рац попал в основной состав "Динамо" только в 82 году, когда Блохе уже был ровно трицатник ... Просто не курил и не бухал, вот и доиграл до 38 лет и только в "Динамо" . А потом ещё в Греции пару лет ... Ещё и повезло с реактивной скоростью и реакцией -- не успевала защита совейская костоломная сыграть в кость . Бышевцу так не повезло и его поломали в 23 года , а окончательно добили в 27 . Иначе бы он наверняка попал бы в первый звёздный состав .
Так что возрасты это такое и периоды - от лукавого ...
Ну а в Автрии и на Кипре кто Блохина запомнил ?!
Есть такое понятие как физическая культура , причём культура тут ключевое слово , бо включает в себя не только комплексы упражнений на свежем воздухе , но и здоровое питание , закаливание , развитие концентрации и коллективных взаимодействий .
Физическая культура как и альпинизм , горный туризм , парашютный спорт , паркур это не вид спорта , не хобби , а такой образ жизни и образ мысли .
Вот тот же Юрий Визбор -- разве это только культурное явление ?!
Это советский дедушка Хэм . Это образ существования совершенно несовместимый без полярных экспедиций , без Баксана, без "Черных ворот" в Чечне ... Зимнего лагеря Алибек .
Это горные лыжи . Спуск на глиссере .
Глядя на такую жизнь можно ли её назвать "здоровый образ жизни" ?!
...
Та ми бачимо. Як прийшов Не-Ліх із ЗекоМандою - багато чого масово спортилось
можна вірити!
Так это престиж и гордость страны. Показатель благополучия нации
Это всё имеет очень большое значение для страны !
Но главный закон "денег" с первейшего момента их появления -- оне никому ничего не должны . Это все остальные должны деньгам ... В первую очередь продать свою душу .
Всемирный закон любого вещества и предмета - он к тебе липнет только тогда , когда он для тебя есть высшая ценность . И потому и во все времена деньги обычно любят тех , кто заради их готов на всё . Абсолютно все . Деньги для таких - высшая самоцель .
Поэтому самый примитивный вид прироста денег есть и самый надёжный и эффективный - аренда денег под проценты . И до сих пор так .
И кто думает , что для этого надо недюжим умом обладать - глубоко заблуждается . Скука это жудкая , креатив в этом занятии последний раз был этак 4 тысячи лет назад ...
Секрет очевиден -- надо ну очень любить деньги , считать их фетишем , чтобы посвятить жизь такому убогому для ума роду деятельности .
А бабло для федерацій так і так голови федерацій вже давно себе *царьками * вважають ..Он недавно був приклад (сайт писав ) з молодою велосипедисткою .