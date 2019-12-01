 Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
"Запрошуємо всіх охочих, всіх тих, хто пам'ятає славні часи Революції, приєднатися до святкування Дня провокатора на Банковій", - закликали організщатори на сторінці події в фейсбуці.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
"Запрошуємо всіх охочих, всіх тих, хто пам'ятає славні часи Революції, приєднатися до святкування Дня провокатора на Банковій", - закликали організщатори на сторінці події в фейсбуці.
Лише на це ви і здатні.
...
кацапо-ординські пропагандони працюють зразу по різним напрямкам - одні кричать про
бІндер та фошиЗдів, інші деруть горло на вокзалах з народними піснями про
адінарот, ще інші в'яжуть українські прапори та кацапо-ординську ганчірку у віночок.
розраховано все на тупу ЗеБільн-хАхлятську масу, а з рассєянської сторони на тих, хто не дуже вірить в бІндерів-фошиздів та за ніби примире...капітуляцію України, звичайно на рашистських умовах.
Дошку потрібно замінити на той час, доки з булавою у нас шмаркля-
"********** УКРАЇНИ"
Подивіться скільки мєнтів там стоїть і скільки їх буде завтра, на С.Петлюри 15, коли туди на 11,00 прийдуть небайдужі українці, познийомития з ГБР,я ке виклкало Марусю Звіробій на допит!
Ушльопки йдуть знайомитися з ДБР
30.11.2019 Гліб Бабіч0--- вибіркове правосуддя, ДБР, допит, Маруся Звіробій, політичне
переслідування, ушльопки
Гліб Бабіч
Те, що вони нас бояться - це їх особисті тарганячі проблеми.
Інша справа, що внаслідок їх страхів, нас будуть намагатися тиснути та ізолювати. Поодинці.
Якщо ми не надамо опір в поки ще поодиноких випадках, це стане тенденцією.
У понеділок 2 грудня об 11:00 у Марусі Звіробій допит в ДБР.
І ми зберемося під стінами цієї незрозумілої структури та надамо підтримку своєї сестри по зброї.
Яку хочуть оголосити злочинницею і терористкою. Просто за слова.
Ми бачили, з кого в основному складається ДБР. Ваш слідчий каже, ми ушльопки? ОК.
Ушльопки прийдуть знайомитися.
Вам сподобається, обіцяю.
До речі, пам'ятаєте, слідчий прихопив з собою на обшук Альфу? У кількості, достатній для зачистки цілого району від злочинних елементів. На двох жінок і дитину.
У балаклавах.
У балаклавах? Соромно? Або стрьомно?
ОК.
Ми теж візьмемо з собою балаклави. Повірте, вже по одній балаклаві ми собі навоювали.
Кажуть, ви їх для остраху одягаєте? Для психологічного тиску?
Ну що ж. Ви перші почали.
Тобто. 2 грудня об 11:00 ми прийдемо разом з Марусею на допит в ДБР, на Симона Петлюри, 15.
Просто, почекаємо внизу подругу, ага.
Можливо, ми навіть будемо в балаклавах. Ви ж приходите до нас в балаклавах?
Не як до тих, хто воював за вас або разом з вами.
Як до злочинців. І не соромитеся цього.
Борг вимагає сплати.
Приходь. Чекаємо тебе.
Став плюс в коментарях і роби репост.
Допоможи нам зібрати всіх, у кого є можливість.
Або хто її знайде завдяки тобі.
Тому, що все це вже заї…
Вам ідіотам за що Коломойськи гроші платить, га?
Українці ж сьогодні святкують 28 річницю Всеукраїнського референдуму про державний суверенітет України з чим я їх всіх і вітаю.
Слава Україні!