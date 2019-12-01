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 Київські новини, Суспільство, Фоторепортаж
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 Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 1 грудня, на вулиці Банкова, 1/10 біля будівлі Офісу Президента активісти і члени громадської організації "Національні дружини" відзначили День провокатора.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

"Запрошуємо всіх охочих, всіх тих, хто пам'ятає славні часи Революції, приєднатися до святкування Дня провокатора на Банковій", - закликали організщатори на сторінці події в фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нацдружини" демонтували меморіальну дошку генералу КДБ Шрамку в Харкові, яку відкрили напередодні. ФОТО

Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 01
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 02
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 03
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 04
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 05
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 06
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 07
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 08
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 09
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 10
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 11
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 12
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 13
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 14
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 15
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 16
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 17
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 18
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 19
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 20
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора 21

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Оболонському районі Києва і в одній з ОТГ області розпочинається пробний перепис населення. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162756
 
 
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.Внимание , остерегайтесь провокаций ! кремль начал вести усиленную пропаганду в стиле - Украина и паРаша - мир_дружба_жвачка . Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора - Цензор.НЕТ 792 .На концерте известного белорусского певца Макса Коржа в Польше «парочка» платных провокаторов , обнималась с национальными флагами на плечах.
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора - Цензор.НЕТ 8792 ...


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Цій гниді буратинці з Українським прапором на плечах плюнути би межи очі.
кацапо-ординські пропагандони працюють зразу по різним напрямкам - одні кричать про
бІндер та фошиЗдів, інші деруть горло на вокзалах з народними піснями про
адінарот, ще інші в'яжуть українські прапори та кацапо-ординську ганчірку у віночок.
розраховано все на тупу ЗеБільн-хАхлятську масу, а з рассєянської сторони на тих, хто не дуже вірить в бІндерів-фошиздів та за ніби примире...капітуляцію України, звичайно на рашистських умовах.
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там на дошці невірно вказано "ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ", бо те недолуге, що займає зараз цю високу посаду, на Президенті аж ніяк не тягне.

Дошку потрібно замінити на той час, доки з булавою у нас шмаркля-

"********** УКРАЇНИ"
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Постановка. Шоу.
Подивіться скільки мєнтів там стоїть і скільки їх буде завтра, на С.Петлюри 15, коли туди на 11,00 прийдуть небайдужі українці, познийомития з ГБР,я ке виклкало Марусю Звіробій на допит!
Ушльопки йдуть знайомитися з ДБР
30.11.2019 Гліб Бабіч0--- вибіркове правосуддя, ДБР, допит, Маруся Звіробій, політичне
переслідування, ушльопки
Гліб Бабіч
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора - Цензор.НЕТ 9420

Те, що вони нас бояться - це їх особисті тарганячі проблеми.

Інша справа, що внаслідок їх страхів, нас будуть намагатися тиснути та ізолювати. Поодинці.
Якщо ми не надамо опір в поки ще поодиноких випадках, це стане тенденцією.
У понеділок 2 грудня об 11:00 у Марусі Звіробій допит в ДБР.
І ми зберемося під стінами цієї незрозумілої структури та надамо підтримку своєї сестри по зброї.
Яку хочуть оголосити злочинницею і терористкою. Просто за слова.
Ми бачили, з кого в основному складається ДБР. Ваш слідчий каже, ми ушльопки? ОК.
Ушльопки прийдуть знайомитися.
Вам сподобається, обіцяю.
До речі, пам'ятаєте, слідчий прихопив з собою на обшук Альфу? У кількості, достатній для зачистки цілого району від злочинних елементів. На двох жінок і дитину.
У балаклавах.
У балаклавах? Соромно? Або стрьомно?
ОК.
Ми теж візьмемо з собою балаклави. Повірте, вже по одній балаклаві ми собі навоювали.
Кажуть, ви їх для остраху одягаєте? Для психологічного тиску?
Ну що ж. Ви перші почали.
Тобто. 2 грудня об 11:00 ми прийдемо разом з Марусею на допит в ДБР, на Симона Петлюри, 15.
Просто, почекаємо внизу подругу, ага.
Можливо, ми навіть будемо в балаклавах. Ви ж приходите до нас в балаклавах?
Не як до тих, хто воював за вас або разом з вами.
Як до злочинців. І не соромитеся цього.
Борг вимагає сплати.
Приходь. Чекаємо тебе.
Став плюс в коментарях і роби репост.
Допоможи нам зібрати всіх, у кого є можливість.
Або хто її знайде завдяки тобі.
Тому, що все це вже заї…
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Вона в ДБР як зьявиться, в формі НКВС аби пісні про любов до Пуйла заспівати?
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора - Цензор.НЕТ 9543
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Фууу, який примітивний фотомонтаж!
Вам ідіотам за що Коломойськи гроші платить, га?
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Ну якщо це монтаж, покажи оригінал, з якого це змонтовано, бо інакше від тебе повонює ольгінським тролем з вашою козирною фразою "ви фсьо врьоті".
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Я так зрозумів, що "нацжони" сьогодні біля офісу приЗєдєнта святкують своє професійне свято.
Українці ж сьогодні святкують 28 річницю Всеукраїнського референдуму про державний суверенітет України з чим я їх всіх і вітаю.

Слава Україні!
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нацжены появились))) видимо зеля и авакяна хочет пододвинуть
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Або навпаки. Не дарма ж Андрюша заспокоював Бубочку потерпіти до кінця року 😕
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Провокатори відзначають своє професійне свято. Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора - Цензор.НЕТ 723
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