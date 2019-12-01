 Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

"Запрошуємо всіх охочих, всіх тих, хто пам'ятає славні часи Революції, приєднатися до святкування Дня провокатора на Банковій", - закликали організщатори на сторінці події в фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нацдружини" демонтували меморіальну дошку генералу КДБ Шрамку в Харкові, яку відкрили напередодні. ФОТО











































Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Оболонському районі Києва і в одній з ОТГ області розпочинається пробний перепис населення. ВIДЕО