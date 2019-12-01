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 Від початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь у зоні проведення ООС, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби за станом на 12:30 російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь у зоні проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Луганському напрямку ворог пізно увечері з боку Доломітного з великокаліберних кулеметів вів вогонь по опорних пунктах наших військ неподалік Новолуганського.

На Донецькому напрямку обліковано відповідно 3 обстріли.

Близько 8-ї ранку 15-хвилинний обстріл зі стрілецької зброї противник влаштував поблизу Старогнатівки.

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За наявною інформацією, втрат в Об'єднаних силах немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162754
 
 
 Топ коментарі
 
Угадай что это такое: уссатый полосатый.
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Уссатый мордвой матрас что сушится на стволе.
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Угадай что это такое: уссатый полосатый.
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Уссатый мордвой матрас что сушится на стволе.
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С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь в зоне проведения ООС, потерь нет, - Минобороны

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Як то потэрь нэт? Невже жодного кацапа не зажмурили?
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За одного убитого кремлевским снайпером нашего Воина, Бог попустил погибель больше 20 человек , голосовавших за Путина. Толи еще будет.
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Других методов Кремль, к сожалению не понимает. С завтрашнего дня количество катастроф в России будет увеличиваться. У Бога терпение лопнуло.
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