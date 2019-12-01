 Від початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь у зоні проведення ООС, втрат немає, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Луганському напрямку ворог пізно увечері з боку Доломітного з великокаліберних кулеметів вів вогонь по опорних пунктах наших військ неподалік Новолуганського.

На Донецькому напрямку обліковано відповідно 3 обстріли.

Близько 8-ї ранку 15-хвилинний обстріл зі стрілецької зброї противник влаштував поблизу Старогнатівки.

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За наявною інформацією, втрат в Об'єднаних силах немає.