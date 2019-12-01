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 Політика України
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Все про:Данілов (17) РНБО (610) звільнення (739) Кривонос Сергій (39)

 У РНБО відреагували на заяву Кривоноса: він залишається заступником Данілова і військовослужбовцем Міноборони

Сергій Кривонос залишається на посаді заступника Секретаря Ради нацбезпеки і оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, так у РНБО відреагували на заяву Кривоноса про його звільнення з двох посад.

"Сергій Кривонос залишається заступником Секретаря РНБО України. Його виведення зі складу кількох міжвідомчих комісій і груп пов'зано з перерозподілом функціональних обов'язків, і є робочим процесом, який не має жодної політичної складової.

Також необхідно зазначити, що Сергій Кривонос є прикомандированим до Апарату РНБО України з Міністерства оборони України, і може бути повернений у розпорядження Міністра оборони України у відповідності до поставлених завдань".

Нагадаємо, раніше перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос звинуватив керівника відомства Олексія Данілова в своєму звільненні з двох посад. За словами Кривоноса, його звільнення свідчить про небажання певних посадових осіб реалізації програми з підвищення обороноздатності України "П'ять кроків", "саме тоді, коли ми вже вийшли на фініш".

29 листопада президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави, а також звільнив з посади керівника і вивів з персонального складу міжвідомчої комісії з політики військово- технічного співробітництва та експортного контролю.

8 листопада Сергій Кривонос заявив, що секретар РНБО Олексій Данілов не бачить його у своїй команді, і вирішити це питання зможе тільки президент України Володимир Зеленський. "Сподіваюся на швидку зустріч з президентом, щоб розставити всі крапки над "і", - сказав тоді Кривонос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ніхто не змушував, я вирішила сама", - Зеркаль про відставку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162753
 
 
 Топ коментарі
 
Знов подивилися на реакцію і відкатили назад, а ля "нас знов невірно зрозуміли, вирвали з контексту".
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"Зеленский не идиот..."

Да нет, таки идиот!
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Сделали "свадебным" ничего не решающим генералом.Сегодня в фаворе - трусы,уклонисты и откровенные сепаратистки.А из комиссий убрали,чтобы не рассказывал,как эта лугандонская братия будет гробить все ранее достигнутое.
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Зетипилл? А-ха-ха!! Это все достижение Клована?!!
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В СНБО отреагировали на заявление Кривоноса: он остается заместителем Данилова

Хотя бы так и то хорошо, хоть один человек будет, который разбирается в безопасности и обороне.До чего же надо докатиться украинской власти, чтобы во время войны Совет национальной безопасности и обороны Украины превратить в откровенный цирк.
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Команда Зеленского - прекрасная иллюстрация к эффекту Даннинг-Крюгера: невежды уверены, что разбираться во всем лучше профессионалов и прям сейчас «все легко порешают», а потом сильно удивляются, когда их «простые очевидные решения» не работают.
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ох и сцыкливые эти зеленые. всегда дают задний ход. революции не будет. зеля смоется на до того как)))
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..это сколько же больных на всю требуху в Украине заблудилось... жесть!...большая работа по очистке от навоза этого еще предстоит... У РНБО відреагували на заяву Кривоноса: він залишається заступником Данилова - Цензор.НЕТ 603..
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Женіть його в шию. Там сірої речовини на більше аніж у казла.
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