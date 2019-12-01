 У понеділок на Рівненщині попрощаються із українським воїном Олексієм Капустяном (позивний Качан), загиблим від кулі снайпера в районі Водяного

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олексій Капустян народився 18.10.1993 року в Рівному, жив у Криничках. Строкову службу він проходив в Маріуполі у внутрішніх військах, а з початком збройної агресії РФ проти України добровольцем вступив у 2-й батальйон територіальної оборони "Горинь", в складі якого брав участь у боях під Іловайськом, разом із 8-м армійським корпусом при загрозі оточення виходив на територію, підконтрольну Україні.

Після служби в 30-й ОМБр 2016 Олексій перейшов в 130-й окремий розвідувальний батальйон, де служив у роті вогневої підтримки. Потім він перевівся в 24-ту окрему механізовану бригаду, в якій служив сержантом на посаді головного сержанта 2-го взводу 1-ї роти в період з 14.11.2018 до 09.08.2019 року.

У листопаді цього року підписав з ЗСУ новий контракт.

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