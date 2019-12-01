EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1087  9
Все про:митниця (627) Нефьодов (122)

 Нефьодов анонсував офіційний запуск нової Митної служби наступного тижня

Глава Державної митної служби України Максим Нефьодов анонсував офіційний запуск нового органу наступного тижня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Інтерфакс-Україна.

"Завершуємо розробку покрокового плану змін, який буде представлений наступного тижня разом з, власне, офіційним стартом роботи Держмитслужби", - повідомив Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми митниця - нам все можна!" - в Гоптівці митників упіймали на контрабанді в особливо великих розмірах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський поручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, міністру фінансів Оксані Маркаровій і главі Держмитної служби Максиму Нефьодову запустити нову митну службу до 1 грудня 2019 року. До 1 січня президент дав доручення запустити повноцінну роботу "єдиного вікна" на митниці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162751
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
О как...
А увеличений поступлений в бюджет на 2020-й год не заложено...
ТоваришЧ нефьодов может обьяснить почему так？
 показати весь коментар
 
 
Хотя тут все и без обьяснений понятно...дегедные потоки с новой...реформированной таможни...направлены в новые...нужные и зеленые русла...
 показати весь коментар
 
 
Может пора посылки сделать без растоможки 500€ . Не проц , не видеокарту на 100€ не купишь, у барыг все в два раза дороже.
 показати весь коментар
 
До 1 января президент дал поручение запустить полноценную работу "единого окна" на таможне.

Все через двери, а этому окно подавай. Пётр1, ****..
 показати весь коментар
 
Нова служба, новиє ліца, нові тарифи. Переділ вже відбувся.
 показати весь коментар
 
 
Эти зеленые идиоты действительно думают...что новую тамоденную службу можно создать со старыми таможенниками или это очередная порция "божьей росы" в морды зебмлам？
 показати весь коментар
 
 
Это уже традиция , каждый президент анонсирует официальный запуск новой Таможенной службы . Если перевести на пацанский , ЭТО НАША КОРОВА И МЫ ЕЕ ДОИТЬ БУДЕМ .
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору