 У Миколаєві побили журналіста Влащенка

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новини-N.

Напад стався приблизно о 22.30, біля під'їзду будинку, в якому живе журналіст. Влащенко, за його словами, повертався додому, коли до нього підійшов невідомий і бризнув з газового балончика. Після цього його кілька разів ударили кулаком в обличчя. Скільки було нападників - один або кілька, він не пам'ятає. Нічого з грошей та речей потерпілого не зникло.

У Олександра вистачило сил піднятися в квартиру, звідки його близькі подзвонили в поліцію і швидку допомогу. Лікар бригади "швидкої" діагностував ураження слизових оболонок очей, порожнини рота і трахеї невідомою речовиною, а також травматичне ушкодження нижньої губи. Травма, за словами лікаря, вимагає хірургічного втручання. "Швидка" відвезла потерпілого до лікарні швидкої допомоги.

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Влащенко вже не вперше піддається нападам. У жовтні 2012 року на нього було скоєно розбійний напад, в результаті якого він зазнав кульового поранення в голову з пневматичного пістолета. Кулю досі так і не витягли - вона застрягла глибоко в тканині головного мозку. Нападники були засуджені до тривалих термінів позбавлення волі.

У вересні 2014 року Влащенко був викрадений невідомими. Йому одягли на голову мішок, силою заштовхали в машину і вивезли за місто. Там його утримували близько 5 годин, допитували, погрожували вбивством.

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