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Все про:журналістика (935) напад (686) Миколаїв (382)

 У Миколаєві побили журналіста Влащенка

Увечері в суботу, 30 листопада, в Миколаєві було скоєно напад на журналіста сайту "Новини-N" Олександра Влащенка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новини-N.

Напад стався приблизно о 22.30, біля під'їзду будинку, в якому живе журналіст. Влащенко, за його словами, повертався додому, коли до нього підійшов невідомий і бризнув з газового балончика. Після цього його кілька разів ударили кулаком в обличчя. Скільки було нападників - один або кілька, він не пам'ятає. Нічого з грошей та речей потерпілого не зникло.

У Олександра вистачило сил піднятися в квартиру, звідки його близькі подзвонили в поліцію і швидку допомогу. Лікар  бригади "швидкої" діагностував ураження слизових оболонок очей, порожнини рота і трахеї невідомою речовиною, а також травматичне ушкодження нижньої губи. Травма, за словами лікаря, вимагає хірургічного втручання. "Швидка" відвезла потерпілого до лікарні швидкої допомоги.

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Влащенко вже не вперше піддається нападам. У жовтні 2012 року на нього було скоєно розбійний напад, в результаті якого він зазнав кульового поранення в голову з пневматичного пістолета. Кулю досі так і не витягли - вона застрягла глибоко в тканині головного мозку. Нападники були засуджені до тривалих термінів позбавлення волі.

У вересні 2014 року Влащенко був викрадений невідомими. Йому одягли на голову мішок, силою заштовхали в машину і вивезли за місто. Там його утримували близько 5 годин, допитували, погрожували вбивством.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162749
 
 
 Топ коментарі
 
Не делайте с этого петуха жертву!! Он ватный Николаевский сепар, журналист ватного ресурса Новости-Н, принадлежащего бывшим рыгам! Жена организатор русских митингов и антимайдана!!
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Надо бить не за убеждения, а за то, что он ватник и сепар.
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Вы правы - бить не надо. Сразу сажать на много лет за антигосударственную деятельность
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Не делайте с этого петуха жертву!! Он ватный Николаевский сепар, журналист ватного ресурса Новости-Н, принадлежащего бывшим рыгам! Жена организатор русских митингов и антимайдана!!
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И что? Это не значит, что его надо бить за убеждения. В любой европейской цивилизованной стране это дикость.

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В самій європейській його спалили б в концтаборі.
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Надо бить не за убеждения, а за то, что он ватник и сепар.
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За сепаратизм есть статья. Если он реально сепар -- заявите на него в СБУ. За ватничество вообще статьи нет. Пока у нас будут популярны такие внесудебные расправы, наша страна в глазах цивилизованной Европы так и останется страной третьего с половиной мира.
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Пока Украина как государство остаётся толерантным к таким элементам, эти элементы просто ликвидируют её как государство.
Напомню: СБУ сейчас возглавляет прихожанин РПЦ, цинично заявляющий об этом.
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Вы правы - бить не надо. Сразу сажать на много лет за антигосударственную деятельность
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Его за пять лет войны не точто СБУ не посадило - его даже нет на сайте "Миротворец". Значит, ты брешешь.
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Позор ,позор здоровому мужику позволять,чтобы его били ...
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А где пропали октивизды, которые при Порошенко по поводу и без повода устраивали групповые стенания по подобным поводам?
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он почти не виноват, просто хотел чтобы в Николаеве была разруха и смерть как в лугандонии, а там с ним немного не согласны.
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Похоже, что идейный собрат Шуфрича опять получил сухим пайком.
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