 За листопад втрати найманців РФ на Донбасі становлять 107 осіб: 41 окупанта ліквідовано, 66 - санітарні втрати, - розвідка ОС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил
"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, в листопаді 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації становлять 107 осіб. 41 окупант був ліквідований, а ще 66 - становлять санітарні втрати ворога".
У пресцентрі також нагадали, що в разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій чи проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп українські військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.
Хімтрейли. http://dndz.com.ua/zachystka-terrytoryy-ukrayntsev-travyat-s-samoletov-kak-vredytelej-vydeo/?fbclid=IwAR1tmTkBganBDSB5qNf_VQWjnwiKG_MpuFRQmrxSp19ElePnx2zRmfH2LFA
Не займайся хернею.
гадаєш, брешуть, шо зюзя - сцикло і уклоніст?
Много в жизни смешных потерь.
(С. Есенин)
Якщо вже влазиш в таку суперечку- то готуйся. Миротворець хєров. І совок твій такий же "іхтамнєт" був.
Это типа печенюшками отравились?