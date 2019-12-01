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Все про:найманці РФ (921) операція Об'єднаних сил (1815)

 За листопад втрати найманців РФ на Донбасі становлять 107 осіб: 41 окупанта ліквідовано, 66 - санітарні втрати, - розвідка ОС

У листопаді 2019 року втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі становлять 107 осіб, з яких 41 були ліквідовані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил

"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, в листопаді 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації становлять 107 осіб. 41 окупант був ліквідований, а ще 66 - становлять санітарні втрати ворога".

У пресцентрі також нагадали, що в разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій чи проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп українські військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПВВ на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи, восени лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн осіб, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162748
 
   
 Топ коментарі
 
а уявляєте, що б із ними було, якби мовному патрулю попалися?
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Anatoliy Bezsmertnyi. Правильно. Ихтамнеты убивают только украинцев.
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а уявляєте, що б із ними було, якби мовному патрулю попалися?
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ага..ось ще якби мовному патрулю зловити падлюк з ніками на свинособачому написані...))
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Знаєш що це? Це називається :"Давай замутимо фейкову хайпову новину, подивимось як вона розповзеться, а потім поржемо з лохів, яким голова потрібна, щоб в неї хавати".
Не займайся хернею.
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*****. Це ж сайт Кам'янського. Хвороби через розпилення американцями отрути? А не дивився в бік Дніпра на промзону? Можливо вона є причиною болячок? Ще рептилоїдів приплети.
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а до чого тут зюзя?
гадаєш, брешуть, шо зюзя - сцикло і уклоніст?
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Клован самый верховный из всех верховных главнокомагдуючих...гордсть и надежда ВСУ.🤣😂😂🤣🤣😁
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А петики пишут, что только украинцев убивают...
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Anatoliy Bezsmertnyi. Правильно. Ихтамнеты убивают только украинцев.
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Не не, такого не может быть, нам все врут, даже штаб ООС (сарказм если что) За ноябрь потери наемников РФ на Донбассе составили 107 человек: 41 оккупант ликвидирован, 66 - санитарные потери, - разведка ОС - Цензор.НЕТ 719
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Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
(С. Есенин)
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ну да .. правда на твоей выгребной яме рамблера
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А у них на лбу написано, что они наемники РФ???? И после этого о каком примерении можно говорить....
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ну так и кацапских вагнеровцев наколок на лбу нет
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Вот о чем я и говорю. По факту никто не знает, какие паспорта у погибших с той стороны.
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А хто їм платить за ведення бойових дій? Чи в ордло є успішні підприємства? Всі кошти з расєї йдуть. Чи вони гроші не отримують? На громадських засадах стріляють? Ну ти й вата, дон сераз. Таких ще пошукати варто.
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Но только не деньги воюют. Посмотрите сколько сейчас по улицам городов ходит людей и отсуствием либо конечностей либо их частей. И у них украинский паспорт. И не далеко не факт, что они потеряли их находясь в ВСУ или это случайные травмы. Франция финансировала Вашингтона и тем не менее никто не говорит, что Франция воевала на территории США за Независимость. СССР финансировала республиканцев в Испании, надавала вооружения и специалистов, летчиков, танкистов и прочее. Но в Историю это вошло как гражданская война в Испании. Твким примеров множество.
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Щооо? Маячня. В ООН є чітке визначення агресії. Почитайте. А ще питання. Звідки російські кадрові військові взялись? Звідки взялась військова техніка виключно російських зразків? І наостанок- хто керує цими онкоутвореннями? Знаєш чому переголосовували 2 рази конституцію так званої "днр"? Помічник Суркова не той варіант надіслав. І якщо рф не воює проти України, то чому стоїть підпис її посла під Мінськими домовленостями? І ще питання- по тим домовленостям повинно бути розведення важких систем озброєння. Серед зазначених- Торнадо-С. Хто повинен відвести Торнадо-С, якщо ця рсзо стоїть на озброєнні виключно рф?

Якщо вже влазиш в таку суперечку- то готуйся. Миротворець хєров. І совок твій такий же "іхтамнєт" був.
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Что-то при уклонисте Зеленском у террористов больше потерь чем при гениальном полководце Порошенко.
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да твой писюньковый пианист тому же пороху в пуп не уперся...
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Віриш всьому написаному? Ліквідованих у листопаді колаборантів-окупантіа можна перерахувати на пальцях однієї руки (на жаль). Рази в 2 більші небойові втрати. Ще одного фсб-шники забили на підвалі.
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Интересно, сектанты Зе-генералиссимуса когда-нибудь перестанут чушь нести?
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А что такое "санитарные потери"?
Это типа печенюшками отравились?
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Отменить парад к чертовой матери!!! Так вроде по "зеленской правде"...
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