 Путін і Лукашенко домовилися, що цілі договору від 1999 року, зокрема створення єдиного парламенту і уряду, не мають змінюватися. Завдання зараз вирішується, - посол РБ у Москві Семашко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на tut.by, про це розповів посол Білорусі в Росії Володимир Семашко на полях ХIV міжнародної конференції "Євразійська економічна інтеграція" в Москві.

"Президенти (РФ і РБ. - Ред.) домовилися, що цілі заявлені грандіозні (договором від 1999 року. - Ред.) і вони не мають змінюватися. Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу і електроенергії, створити єдиний парламент і уряд з певними повноваженнями, коли незалежні Росія і Білорусь віддають нагору певні управлінські функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується", - заявив Семашко.

Він розповів, що з 31 підготовленої дорожньої карти поглибленої інтеграції 20 карт "абсолютно узгоджені" за підсумками недавньої зустрічі прем'єр-міністрів двох країн. До 7 грудня, зазначив посол, залишається тиждень, треба "знайти консенсус, компроміс, щоб мінімізувати розбіжності".

"Над цим і працюємо. А далі останнє слово буде за президентами країн. Переконаний, завдання будуть вирішені", - зазначив Семашко.

Він пояснив, що в дорожніх картах прописано створення єдиних ринків до 2021 року, але ще треба прожити цілий рік, 2020-й, мати певну ціну газу, вирішити проблему компенсації податкового маневру.

Варто зазначити, що низка українських ЗМІ опублікувала новини, що нібито Лукашенко домовився з Путіним про створення єдиного уряду і парламенту.

Також читайте: Я і Єльцину, і Путіну говорив: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідаємо, а не Росія, - Лукашенко

Однак, як пише журналіст-міжнародник Іван Яковина, ЗМІ, що дали новину в такому ключі, "зваляли дурня".

"Новина передається на підставі слів білоруського посла в Москві Володимира Семашка, але при цьому складається враження, що редактори або читати не вміють, або не розуміють те, що читають.

У білоруському перешоджерелі наводяться слова посла про те, що Путін і Лукашенко підтвердили прихильність "грандіозним цілям" договору про єдину державу від 1999 року.

Серед цих цілей - перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу і електроенергії, створення єдиного парламенту і уряду.

Ще раз - це все було в договорі 1999 року! Не вчора!

Зараз же Путін і Лукашенко домовилися, що ці цілі - "грандіозні", і про те, що змінюватися вони не повинні. Не мені судити про грандіозність цілей, але не змінюються вони вже рівно 20 років - з моменту підписання того самого договору. Ніякого руху в напрямку досягнення цих цілей за 20 років теж не було.

Але наші ЗМІ подають декларацію двох десятиліть нездатності Путіна і Лукашенка до інтеграції з абсолютно протилежним змістом - типу вони з дня на день об'єднаються", - написав Яковина на сторінці в фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про відносини з РФ: "Нахрін потрібен такий союз"