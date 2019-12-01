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Все про:Білорусь (870) Лукашенко (460) Путін (12008)

 Путін і Лукашенко домовилися, що цілі договору від 1999 року, зокрема створення єдиного парламенту і уряду, не мають змінюватися. Завдання зараз вирішується, - посол РБ у Москві Семашко

Республіка Білорусь та Російська Федерація продовжують роботу над узгодженням дорожніх карт поглибленої інтеграції, а також паралельно вирішують проблему цін на енергоносії в 2020 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на tut.by, про це розповів посол Білорусі в Росії Володимир Семашко на полях ХIV міжнародної конференції "Євразійська економічна інтеграція" в Москві.

"Президенти (РФ і РБ. - Ред.) домовилися, що цілі заявлені грандіозні (договором від 1999 року. - Ред.) і вони не мають змінюватися. Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу і електроенергії, створити єдиний парламент і уряд з певними повноваженнями, коли незалежні Росія і Білорусь віддають нагору певні управлінські функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується", - заявив Семашко.

Він розповів, що з 31 підготовленої дорожньої карти поглибленої інтеграції 20 карт "абсолютно узгоджені" за підсумками недавньої зустрічі прем'єр-міністрів двох країн. До 7 грудня, зазначив посол, залишається тиждень, треба "знайти консенсус, компроміс, щоб мінімізувати розбіжності".

"Над цим і працюємо. А далі останнє слово буде за президентами країн. Переконаний, завдання будуть вирішені", - зазначив Семашко.

Він пояснив, що в дорожніх картах прописано створення єдиних ринків до 2021 року, але ще треба прожити цілий рік, 2020-й, мати певну ціну газу, вирішити проблему компенсації податкового маневру.

Варто зазначити, що низка українських ЗМІ опублікувала новини, що нібито Лукашенко домовився з Путіним про створення єдиного уряду і парламенту.

Також читайте: Я і Єльцину, і Путіну говорив: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідаємо, а не Росія, - Лукашенко

Однак, як  пише журналіст-міжнародник Іван Яковина, ЗМІ, що дали новину в такому ключі, "зваляли дурня".

"Новина передається на підставі слів білоруського посла в Москві Володимира Семашка, але при цьому складається враження, що редактори або читати не вміють, або не розуміють те, що читають.
У білоруському перешоджерелі наводяться слова посла про те, що Путін і Лукашенко підтвердили прихильність "грандіозним цілям" договору про єдину державу від 1999 року.
Серед цих цілей - перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу і електроенергії, створення єдиного парламенту і уряду.
Ще раз - це все було в договорі 1999 року!  Не вчора!
Зараз же Путін і Лукашенко домовилися, що ці цілі - "грандіозні", і про те, що змінюватися вони не повинні. Не мені судити про грандіозність цілей, але не змінюються вони вже рівно 20 років - з моменту підписання того самого договору. Ніякого руху в напрямку досягнення цих цілей за 20 років теж не було.
Але наші ЗМІ подають декларацію двох десятиліть нездатності Путіна і Лукашенка до інтеграції з абсолютно протилежним змістом - типу вони з дня на день об'єднаються", - написав Яковина на сторінці в фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про відносини з РФ: "Нахрін потрібен такий союз"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162746
 
 
 Топ коментарі
 
можете уже сейчас писать Белоруссия... (западная губерния РФ)... Путин и Лукашенко договорились, что цели договора от 1999 года, в том числе создание единого парламента и правительства, не должны меняться. Задача сейчас решается, - посол РБ в Москве Семашко - Цензор.НЕТ 8580
Сначала они потеряли свою мову......
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Тобто Бєларусь як держава перестане існувати😯
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По большому счету она уже давео перестала существовать...сразу после того как отменила независмые герб...флаг и гимн...и вернула совковые...с момента призода к власти луки..
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Тобто Бєларусь як держава перестане існувати😯
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можете уже сейчас писать Белоруссия... (западная губерния РФ)...
Сначала они потеряли свою мову......
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Сначала они потеряли свою мову......

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Вначале было слово и .................. .,а они вначале потеряли мозги.
Батька,как хороший завхоз,при хорошем финансировании,хорошо управлялся с вверенной ему территорией.Осталось сменить вывеску.Караул устал,очистите помещение.
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После того, как увидел этот осколок совка в числе 11 недостран, не признавших в ООН территориальную целостность Украины, называю это недоразумение бсср. И всем рекомендую.
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І пожиттєвий губернатор лука з правом наслідування посади дітьми.
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всяких "вкл-выклов" теперь официально считать кацарылыми ))
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По большому счету она уже давео перестала существовать...сразу после того как отменила независмые герб...флаг и гимн...и вернула совковые...с момента призода к власти луки..
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конечно, единый парламент, угадайте как он будет называтся не беларусским же, но это делалось все постепенно годами в Беларуси практически не говорят на мове только не большой процент там смотрят росс тв и считается нормой опозиция по тюрьмах некоторые исчезли (убили) как нам грозится сейчас Портнов,часть уехала со страны осталасть там лояльна к режиму Лукашенки если спросите беларуса как относятся к Мордору то положительно или как братья в случае обьедениние получится тихий Аншлюс все будет по согласию сторон а беларусам "а какая разница" в большинстве своем и такое светит нам говорят 9 декабря полной зрады не будет все постепенно решится потом когда Мордор и наши коллаборанты поставят уже в известность позже а 9 го Клоун скажет вот видите я же говорил сдачи и зрады не произошло как что умойтесь но все произойдет как раз если встретится с глазу на на глаз с ботоксным этого делать ни в кооем случаи нельзя все говорят но клоун разве послушается и все сделает наоборот
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Клован в цьому шоу грає роль озвучувача від імені України "хатєлок" путєна. Ні про яку незалежну від кремля позицію України мови бути не може . Єрмак рулює . Стара путєнська ідея імперії кацапів ***, отримала новий імпульс завдяки кишково-шлунковому голосуванню 73% .
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Когда путло проглотит эту страну , никто не заметит . У НАТО , Украины , стран Балтии , Польши будет больше проблем с гос. безопасностью .
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В України проблем не буде , після Нового року вона вже грунтовно стоятиме в кремлівській конюшні , а "бабушка" триматиме уздечку .
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надо нам создавать программу по переселению экс-сограждан ссср....
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Ну, иметь такой рынок сбыта и энергоресурсов с выходом на Китай, с заменой руководства РФ на беларуское, заманчивая цель.
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Це у вас буде заміна вашого керівництва на кацапське, а Лука стане депутатом Мінської райради.
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спокойная сытая старость для луки в обмен на сдачу плавно и по тихому своего государства ... кто б сомнивался .. для Украины радостного мало ...
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Мечты, мечты, где ваша слава ....Чего тут больше - глупости или наивности ?
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литвин ты беларус с одним мировозрением с рыгами лугандонами и нашей ватой недаром там никто почти не против аншлюса с мордором и никто не выйдет вам главное -"Ну, иметь такой рынок сбыта и энергоресурсов с выходом на Китай, с заменой руководства РФ на беларуское, заманчивая цель" только тебе лично и беларусам не припадет на масло абхазия, приднестровье, процветают?.все будет уходить путинским олигархам но тут даже не в этом дело свободой и независимостью не торгуют менять на потенциальную наживу низко напхать свой желудок а там пусть забирают у нас такими называют ватой но процветания Беларуси от присоединие не будет но прибавится еще одно вы будете еще не свободными у вас не будет государства и называться не беларусами а сам знаеш как, а кацапы для меня лично и большинства враги оккупанты убийцы украинцев
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Ну и где ты идиоты, которые волали, что нам такого же "бацьку" нужно... И это чмо еще и на овоща гнало, что то сбежало и оставило страну-да лучше бы и ты сбежало и оставило страну в покое...
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так по опросам Лука на первом месте у нас по симпатиям же, сам в шоке эта заслуга 73%(52) в большинстве
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Ну и где ты идиоты...

Полно. Со всех щелей лезут... Особенно в быдлохарькове.
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Понимаете, эта сволочь даже гордится своим невежеством.
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Капєц державі Білорусь. Якийсь дідо колись сказав, що Росія поглине Білорусь. І така держава взагалі зникне з карти
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Вот она цена вопроса " по договоренностям о цене энергоносителей" по российски. А Зеленский в "нормандском формате" тоже хочет "решить этот вопрос" по российской кальке. Ну а конкретно про "бацьку", да куда он денется с "подводной лодки". Путину вполне достаточно только кивнуть и Белоруссия уже в составе РФ под видом "союзного государства" а Лукашенко почетный пенсионер с должностью в объединенном парламенте. ( Луке глубоко начхать на Беларусь, ему нужна личная безопасность, атрибуты власти, бабки и сынка пристроить, вот и торгуется, времени осталось немного до окончания очередной каденции Путина. Но скорее всего ему просто сделают предложение, от которого он не сможет отказаться ( по законам мафии )
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Зато пошли в рабство к кацапам... но а Украиной у вас не выйдет, свинопсиные, и поэтому так и останетесь в дерьме)))
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по этому поводу вспомнил анекдот... Девушка вы отдались бы за 10000 долларов ... Да я согласна... А за 20 ? .. За кого вы меня принимаете ? ... Ну с этим мы определились, сейчас просто торгуемся
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Україну також чекає участь колонії.Це видно по останніх подіях.
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Ошибаешься . зеля - это не вся Украина , а один человек , случайный .
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Тільки у випадку чогось його виборці по норах сидять. І хрєн признається, що за нього голосували
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Короче, путін, після закінчення теперішнього президентського строку, знову стає легітивним президентом, тепер уже об"єднаних країн, а лука на пенсію
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т.е бацька не только раскарячился, приседая перед карлой х.лом...но еще и прогнулся....
говорят болен бацька...а Коленька слаб для царства....вот и "под крылышко" нашлось...
получается долго "шлось" пока "нашлось", даже надежда на волю и самостоятельность (аутентичность) вырасти успела.. но теперь видать выкорчуют... с корнем!
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Это писец, с какого ляда должен быть Коленька в президентах Беларуси... старый маразматик, которому место в психушке, этот лукашенко...
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20 лет эта бодяга тянется и ещё 20 будет,пока и Лука и путлер не помрут.
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Лука то помрет, а Пыня - нет . В ФСБ этих экземпляров столько, что они сегодняшних новорожденных переживут.
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Вона закінчиться саме до того моменту, коли "кацапутінові" вже не можна буде балотуватися на преЗЄдєнта кацапії. Тоді він очолить "союзноЄ_ґасударство". Тому й тягнулося все це так довго.
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про такий союз відомо давно. просто його не "активували" до пори-до часу. А зараз прийшов час, тому що каденції добігають кінця. Зроблять нову конституцію, союзної держави, і можна правити скільки завгодно. до того ж населення обох країн хоче об'єднання. але питання в іншому: як на цей союз відреагують в світі? НАТО, ЄС. Вони ж не будуть дивитися на це без дій
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Интересно, как чувствуют себя беларусы, когда их как крепостных (рабов) продает барин Лукашенко? Схавают или нет. Второго шанса на свободу у вас, сябры, не будет уже ни когда.
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Если белорусы молчат, значит они точно не козацького роду.
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Козаки точно не обрали б собі за гетьмана блаЗєнського. Тому які претензії до білорусів? Путін і Лукашенко домовилися, що цілі договору від 1999 року, зокрема створення єдиного парламенту і уряду, не мають змінюватися. Завдання зараз вирішується, - посол РБ у Москві Семашко - Цензор.НЕТ 3737
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кацапутін буде ще 20 років "преЗЄдєнтом" союзноВо_ґасударства
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Искренне жаль беларуссов! В такую задницу залазят!
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Лукашенко никогда не отдаст Белорусь,пока жив.Просто игра слов уже четверть века.Он диктатор и хочет властвовать в Орде.И хочет ,поскольку это союзное государство баллотироваться на роль главы всего ихнего Союза.На что Пуйло никогда не согласится,потому что проиграет у себя в орде Лукашенку..На роль вассала Лукашенко не пойдёт.Так что я не переживаю за Беларусь,как ,,независимое "государство.А вот ,,новичком " Лукашенку могут подкормить.У нас 28 лет независимости стараниями властей всех мастей пущены под хвост кобыле.Мы вновь и вновь оказываемся у разбитого корыта,Ибо наши власти никак не могут разрезать Пуповину между нами и ордой.Их яд травит нас все эти годы.
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Лукашенко никогда не сдаст Беларусь... зебобики такие бобики...
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У меня кум рашист-антилукашист, постоянно мониторит эту тему, вчера сказал, что россияне тупо обзванивают белорусов с российских номеров и спрашивают - согласны ли вы на на наше об'единение? Потом у себя заявляют, что 90% белорусов за об'единение! А реально(как онговорит) у нас таких только 30%. Тут ещё закон о невозможности привлечения Луки... В общем даже он реально напрягся в предвкушении того, какими методами будет достигаться это об'единение....
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Білорусія "всьо" - наступна Україна на превеликий жаль!
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И будет не Белорусь, а Минская губерня , в границах1922года

без Полоцка,Витебска,Орши,Могилёва, Рогачёва , Гомеля --
( см.карту ) согласно "референдума" --аналога Крыма.
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