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 Суспільство
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Все про:культура (152) Міністерство культури (174) фінансування (573) Бородянський Володимир (54)

 Мінкульт перейде від дефолтного фінансування культурних інститутів до проєктного, - Бородянський

Але спочатку треба буде пройти перехідний період, коли фінансування буде проєктно-дефолтним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський розповів в інтерв'ю  ZN.UA.

"Сьогодні фінансування державних театрів відбувається за дефолтним принципом. Наприклад, в минулому році було 100 гривень, в наступному - 100 гривень плюс інфляція. Тут буде перехідний період, коли ми перейдемо на проєктно-дефолтне фінансування. Тобто частина фінансування буде проєктною, частина - дефолтною. В принципі рухатимемося до того, щоб перейти на значну частину проєктного фінансування. Це поліпшить і кількість, і якість проєктів, а також буде ініціатива від молодих режисерів", - зазначив міністр.

Він також додав, що міністерство має намір збільшити різноманітність режисерів. "Ми хочемо збільшити саме кількість режисерів, їх різноманітність. Нам важливо мати різний контент, тому ми вважаємо, що театр - це місце суспільного діалогу", - заявив Бородянський.

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За його словами, на 2020 рік також удвічі буде збільшено фінансування Українського культурного фонду.

"Раніше ця цифра була 250 мільйонів гривень, на 2020 й це буде 500 мільйонів. Ми також розширили можливість подачі заявок. Раніше одна організація могла подавати одну заявку в УКФ протягом року. Зараз кількість таких заявок від об'єднань і творчих гравців збільшено аж до 30. А ствердну відповідь від фонду можна отримати на п'ять проєктів, які може реалізувати одна установа", - поділився Бородянський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162745
 
 
 Топ коментарі
 
"Два кусочеки колбаски, у тебя лежали на столе,
Ты рассказывал нам сказки, только мы не верили тебе"...
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Хтось знає, хто став директором "Інституту національної пам'яті", чи його вже знищено?
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Вот скажи честно какая была польза от института???
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Як мокшанину пояснити користь від історичної правди, коли вся ваша історія крадена у інших народів, насамперед у України
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Будем смотреть "Сватов" и "Митяя" в новогоднюю ночь до утра
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У нас перехідний період триває вже 28 років. Знов по колу дайте нам 100 днів.
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"Два кусочеки колбаски, у тебя лежали на столе,
Ты рассказывал нам сказки, только мы не верили тебе"...
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Дефолтним буде все, окрім зарплат і пенсій СН.
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Двісті п"ятдесят мільйонів доларів то десять мільйонів доларів...Десять мільйонів доларів то вартість посередньої хати десь на Рів"єрі...Тобто вся наша культура влізе в одну хату і ще місце лишиться...для іншої культури...
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