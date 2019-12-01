 КПВВ на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи, восени лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн осіб, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбук повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Відповідно до наказу Командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду.
Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00. Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.
За осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнуло понад 3,2 мільйона осіб та 389 тисяч транспортних засобів".
И я объясню, почему.
В течении пяти прошедших лет, на временно оккупированной территории Украины, каждый месяц на пенсию уходили сотни сотрудников МВД, вооруженных сил Украины, пенитенциары, пограничники и прочие связанные присягой категории граждан.
Изменившие присяге, абсолютно системные, обученные, опытные, здоровые, проходящие профосмотры и лечение в закладах МВС.
Часть из них за это время принимала активное участие в боевых действиях, часть отправляла пленных украинских бойцов на подвалы, часть контролировала околоподвальный порядок.
И вот она, долгожданная пенсия!
Чего же не хватает этим замечательным ребятам для любви к Украине? Долбаной, ****, пенсии от Украины, по упрощённой системе!
Очередная ******** правительственная инициатива, которая нихера не объединяет и не интегрирует. Ещё один денежный пылесос в восточном направлении Украины.
Я представляю, как неистово орут ордлисты..
То, что телезрители навыбирали в Раду дрочил, насильников, проститутолюбов, Дубинских и остальных каломётов - видно и так.
А то, что помимо этого ********* цирка, вы навыбирали ещё и откровенных тварей и собственных врагов - это вам ещё предстоит прочувствовать.
але..
ЩО ДАЛІ ?
ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ Ціною визнання Криму російським..?
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апропо.. деякі придурки мають "курячу пам"ять".. і не вчать Історії.
Котра як Аксіому маж -ІМПЕРІЇ ПОВМННІ РОЗШИРЮВАТИСЬ бо інакше гинуть..
тому поки що Припинення війни можливе лише ціною капітуляції України.
Навіщо віддавати нашу державу під вплив орди ?
Задля поганого миру ?
Нихрена себе сепарня гуляет!