 КПВВ на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи, восени лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн осіб, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбук повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Відповідно до наказу Командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду.

Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00. Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.



За осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнуло понад 3,2 мільйона осіб та 389 тисяч транспортних засобів".

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