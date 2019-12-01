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 Політика України
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Все про:Донбас (13912) пункт пропуску (469) операція Об'єднаних сил (1815)

 КПВВ на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи, восени лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн осіб, - штаб ООС

З 1 грудня всі контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на сході України перейшли на зимовий графік роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбук  повідомляє пресцентр штабу ООС.

КПВВ на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи, восени лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн осіб, - штаб ООС 01

"Відповідно до наказу Командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду.
Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00. Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

За осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнуло понад 3,2 мільйона осіб та 389 тисяч транспортних засобів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На українсько-молдовському кордоні завершується реконструкція двох пунктів пропуску, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162744
 
 
 Топ коментарі
 
Когда я слышу новости о реинтеграции Донбасса через пенсии, мне очень не хватает новости о дезинтеграции Сергея Сивохо. Искренне надеюсь, что внешне инсультная морда вышеозначенного гражданина прийдёт в финальную гармонию с сердечно-сосудистой системой.
И я объясню, почему.
В течении пяти прошедших лет, на временно оккупированной территории Украины, каждый месяц на пенсию уходили сотни сотрудников МВД, вооруженных сил Украины, пенитенциары, пограничники и прочие связанные присягой категории граждан.
Изменившие присяге, абсолютно системные, обученные, опытные, здоровые, проходящие профосмотры и лечение в закладах МВС.
Часть из них за это время принимала активное участие в боевых действиях, часть отправляла пленных украинских бойцов на подвалы, часть контролировала околоподвальный порядок.
И вот она, долгожданная пенсия!
Чего же не хватает этим замечательным ребятам для любви к Украине? Долбаной, сука, пенсии от Украины, по упрощённой системе!
Очередная уёбищная правительственная инициатива, которая нихера не объединяет и не интегрирует. Ещё один денежный пылесос в восточном направлении Украины.
Я представляю, как неистово орут ордлисты..
То, что телезрители навыбирали в Раду дрочил, насильников, проститутолюбов, Дубинских и остальных каломётов - видно и так.
А то, что помимо этого блядского цирка, вы навыбирали ещё и откровенных тварей и собственных врагов - это вам ещё предстоит прочувствовать.
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В 10:00 уже избитого Рыбака вывезли из исполкома убивать в Славянск. А в 14:00 в д/к "Стирол" состоялся 3-х часовой концерт "Квартала 95". Как объяснил тогда Зеленский, "Мы не могли подвести зрителя". © сеть
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Сивохо который предложил выплачивать деньги пенсам в ордло на окупированых териториях или тупой или сознательно работает на Мордор так как согласно конвенции люди которые находятся еще на окупированных територях не могут получать пенсии до полной дэокупации если они начинають получать деньго во время действуещей окупации то автоматически такая формулировка уже не называется окупацией простыми словами Сивохо и зеленая власть говорит что эта часть наша и там никто не окупировал снимая ответственность и санкции с Мордора и перекладываю раковую опухуль на нас так как боевики оттуда не уйдут а будет весь мир говорить у нас гражданский конфликт
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Когда я слышу новости о реинтеграции Донбасса через пенсии, мне очень не хватает новости о дезинтеграции Сергея Сивохо. Искренне надеюсь, что внешне инсультная морда вышеозначенного гражданина прийдёт в финальную гармонию с сердечно-сосудистой системой.
И я объясню, почему.
В течении пяти прошедших лет, на временно оккупированной территории Украины, каждый месяц на пенсию уходили сотни сотрудников МВД, вооруженных сил Украины, пенитенциары, пограничники и прочие связанные присягой категории граждан.
Изменившие присяге, абсолютно системные, обученные, опытные, здоровые, проходящие профосмотры и лечение в закладах МВС.
Часть из них за это время принимала активное участие в боевых действиях, часть отправляла пленных украинских бойцов на подвалы, часть контролировала околоподвальный порядок.
И вот она, долгожданная пенсия!
Чего же не хватает этим замечательным ребятам для любви к Украине? Долбаной, ****, пенсии от Украины, по упрощённой системе!
Очередная ******** правительственная инициатива, которая нихера не объединяет и не интегрирует. Ещё один денежный пылесос в восточном направлении Украины.
Я представляю, как неистово орут ордлисты..
То, что телезрители навыбирали в Раду дрочил, насильников, проститутолюбов, Дубинских и остальных каломётов - видно и так.
А то, что помимо этого ********* цирка, вы навыбирали ещё и откровенных тварей и собственных врагов - это вам ещё предстоит прочувствовать.
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Сивохо который предложил выплачивать деньги пенсам в ордло на окупированых териториях или тупой или сознательно работает на Мордор так как согласно конвенции люди которые находятся еще на окупированных територях не могут получать пенсии до полной дэокупации если они начинають получать деньго во время действуещей окупации то автоматически такая формулировка уже не называется окупацией простыми словами Сивохо и зеленая власть говорит что эта часть наша и там никто не окупировал снимая ответственность и санкции с Мордора и перекладываю раковую опухуль на нас так как боевики оттуда не уйдут а будет весь мир говорить у нас гражданский конфликт
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Та причем тут Сивоха, 5 лет в Москву поезда ходят, все границы и торговля с оккупантом должна была прекращена, а у нас газ ихний качают 5 лет, чего быть не должно было, а теперь Сивоха виноват.
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а кто виноват сейчас тоже порох? теперь сейчас и здесь? и кто у власти сейчас? то что при порохе было пройденый этап никто его не оправдывает поэтому его и не выбрали причем тут эта отмазка и зачем делать еще хуже как порох и еще хуже зачем тогда такой президент который наступает на теже грабли как порох?
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Потому что речь идет о возврате этих территорий, а раз хотим возвращать, вынуждены платить, по другому быть не может возврата... военного решения нет, это все признали. Поэтому и идут переговоры, включая будущие, в Париже. Хватит уже двойных стандартов, курс выбран и не в этом году, просто обязаны его придерживаться.
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Мокшане любят поминать Сталина.Так вот вошдь Сталин,за такие кпп ставил бы их к стенке,в лушем случае ссылал на "солнечные" Соловки.
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воно -то так..

але..
ЩО ДАЛІ ?

ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ Ціною визнання Криму російським..?
..--------------------------------------------
апропо.. деякі придурки мають "курячу пам"ять".. і не вчать Історії.
Котра як Аксіому маж -ІМПЕРІЇ ПОВМННІ РОЗШИРЮВАТИСЬ бо інакше гинуть..
тому поки що Припинення війни можливе лише ціною капітуляції України.
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Так отож...
Навіщо віддавати нашу державу під вплив орди ?
Задля поганого миру ?
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И чего они шастают на "ненавистную" Украину? За пенсиями, пособиями, чтоб плюнуть на украинскую землю, порвать украинский флаг, сказать, что украинцы - лохи? Говорят, что скоро, даже ездить не придется: смогут ненавидеть Украину на месте и за это еще и денежки получать. Кто лох ?
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Главное,заметьте еще в 14 г.-они заявили,что законы Украины,на их территории не действуют. КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работы, осенью линию разграничения пересекли свыше 3,2 млн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5001
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якщо там закони України не діють,то чому повинні бути виключення -зокрема про закон на пенсійне забезпечення ?

КПВВ на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи, восени лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3399
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Это не может быть правда. Откуда рос пенсия 12000? Оккупационные власти назначили выплаты х2 в рублях от Украинской в 2015 в гривнах. За прошедшее время пенсии в Украине значительно выросли. И сейчас превышают выплаты от администрации. Да и ЗП в 18000 кажется завышенной
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Представляю как этот"движняк"ненавидит Украину,еще и за то,что их Россия-кинула. КПВВ на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи, восени лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9881
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Перекривати КПП на тиждень після кожного обстрілу, щоб дамбаська срань не лізла сюди.
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"свыше 3,2 млн человек и 389 тыс. транспортных средств."
Нихрена себе сепарня гуляет!
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лугандонія займає перше місце в світі по запасам пінсіонєров . тільки от нахіра нам ця їхня користна копалина не розумію
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В 10:00 уже избитого Рыбака вывезли из исполкома убивать в Славянск. А в 14:00 в д/к "Стирол" состоялся 3-х часовой концерт "Квартала 95". Как объяснил тогда Зеленский, "Мы не могли подвести зрителя". © сеть
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Ковбасні туристи з обісцяного та обриганого рюзького міра . Як вони остогидли .
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Хорошо. Пересекают и правильно делают. И тут и там Украина.
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Необходимо подумать на выплатой жалования и пайков офицерскому и рядовому составу "БОЙЦОВ ОРДЛО" и все будет по феншую.
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