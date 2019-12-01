 З 1 грудня збільшується мінімальна пенсія, - ПФУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці ПФУ в фейсбуці.
"Пенсійний фонд України здійснить перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян літнього віку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідна норма передбачена законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".
Так, розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн. до 1638 грн.
У ПФУ відзначають, що перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Фонду.
Ты случайно на рехверендум в крым не ездил?
Барыга 2018 году зарплату сделал 400$.
При твоём любимом яныке я за коммуналку из 100$ отдавал 50%,сейчас примерно 10% .Так что или облизуй янука.
Люди Порошенко действительно просили меня помочь им «посадить» Тимошенко в тюрьму. За эту «услугу» обещали прекратить уголовное дело, незаконно возбужденное против меня, а также восстановить на работе в прокуратуре. Посредником в этих переговорах выступал гражданин США. После моего отказа от сотрудничества с этой бандой репрессии против меня усилились, как и угрозы в мой адрес от представителей новой украинской власти. Так вот, никакой государственной измены в действиях Тимошенко нет. https://glavnovosti.com/mneniya/renat-kuzmin-vsya-eta-banda-dolzhna-ujti-inache-ukrainu-zhdet-ochen-pechalnaya-uchast/
Так вот ВВП на душу населения Украины
в 2013 году был 4030 долларов.
в 2017 году был 2458 долларов.
Т.е. почти в два раза шоколадные олигархи опустили страну. Теперь рисуют 2-2,5% роста в год. С такими темпами роста Украине надо около 30 лет, чтобы выйти на уровень 2013 года.
Плюс , овощная банда сбежав прихватила с собой и казну . В числе которых и кацапских - 3 млрд .
Оце вже заживемо...
Ведь до чего эти деятели довели Украину? По всем показателям пасем задних. Так за что им эти привилегии?
Их наоборот нужно сажать за саботаж и коррупцию.
Давай про внески в пенсійний фонд.
Я розумію, що мінімальна пенсія навіть не мінімальна, вона ніщо.
Але мінімальні пенсіонери мають субсидії. Хто такий мінимальний пенсіонер?
1. ті хто не працював.
2. ті хто працював мало.
3. ті хто не вчився та працював за копіки.
4. ті хто працював та не сплачував пенсійні внески.
Як будуть почувати себе люди, котрі працювали багато, заробляли багато та сплачували пенсійні внески (за рахунок тяжкої праці, знань та інше), коли їх зрівняють в тими , хто 1,2,3,4?
Розділи будь ласкавий пенсію між різними категоріями за справедливістю при відсутності достатніх коштів.
Давай варіанти!!! мінімум максимум... без урахування можновладців, їх не так і багато. ВПЕРЕД
Я на пенсии по вредному стажу уже 7 лет (производство, не госслужба), продолжаю работать, пенсия максимум, я не молодой и не ретивый. За должностями, теплыми местами и длинными деньгами не гнался, получил 2 вышки (одну вынужденно), стаж с учетом вредного под 80.
Уравняй меня с теми, кто на минималке, мне понравится, я пойму)))
Ну тогда судьба Украины определена ( Понятно как зелебобик выполз на 73 %%.
Как проклинали всё на свете включая маленькие пенсии старички, разливая коньячок на скамеечке за базарчиком....
Я больше доверяю прогнозам мвф,чем хасанам.
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Ахахахахахахахаха!
Состояние каломойского - несколько миллиардов долларов.
Состояние его придворного клоуна зеленского - 15 млн долларов.
Состояние богдана - несколько десятков миллионов долларов.
Состояние арахамии - 20-25 млн долларов.
Состояние дубинского 24 квартиры и 16 спорткаров.
Состояние 13 миллионов украинских пенсионеров - пенсия 1638 грн.
Ахахахаха! Кинець эпохи бидности!
Коли після вихідних жіночка прийшла повернути їм той журнал і вибачитися, тітки з пенсфонду були у глибокому щоці від втрати секретного документу.
Но вот почему в неё определили пенсионеров у которых есть стаж позволяющий выйти на пенсию,это вопрос.