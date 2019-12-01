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 Економіка, Суспільство
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Все про:Пенсійний фонд (144) пенсія (549)

 З 1 грудня збільшується мінімальна пенсія, - ПФУ

У зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму Пенсійний фонд перерахує пенсії з 1 грудня 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці ПФУ в фейсбуці.

"Пенсійний фонд України здійснить перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян літнього віку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідна норма передбачена законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

Так, розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн. до 1638 грн.

У ПФУ відзначають, що перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Фонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінімальна і максимальна пенсія зросте: мінімальна - на 74 грн, максимальна - на 740, - Пенсійний фонд

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162741
 
   
 Топ коментарі
 
Ты же этого хотел, вкидывая картинки с паРаша ресурсов против Порошенко.
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Пенсия при овоще была 954 грн а долар по 8 грн Посчитай я при нем вышел на пенсию и получаю ету самую минималку Может ты и цены сравнишь которые стали при офшорном мародере и были при овоще Да только проезд повысился больше чем в два раза Ну а лекарства раза в три --- четыре
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Да а по поводу кацапа Ты не серожа ты вася и причем идиот Стал бы кацап по поводу наших нищебродских пенсий писатьГде вас недоразвитых только берут Вот *** Ездишь на машине Заходиш в магазины и кафе Сталкиваешся по работе ( хоть я и на пенсии ) с людьми Общаешся Ну непересикаешся с идиотами а тут их хоть пруд пруди
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Барыга уже полгода уже как не ворует!Где деньги Зин?
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Скажи спасибо не мародеру, а Х.йлу.
Ты случайно на рехверендум в крым не ездил?
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Я тебе кацап говорю !При яныке у меня зарплата была 100$ а пенсия у моей мамы 50$.Ты кому тут втираеш своё фуфло?
Барыга 2018 году зарплату сделал 400$.
При твоём любимом яныке я за коммуналку из 100$ отдавал 50%,сейчас примерно 10% .Так что или облизуй янука.
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Перерахунок цін на товари та послуги ПОСТІЙНО! Куди б пристроїти ці 74 копійки, може айфон придбати?? Радійте, люди - кінець епохи....
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Ну вот же оно покрашенная!Это Порошенко перестал воровать поэтому деньги появились на повышение пенсий!
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Рінат Кузьмін.
Люди Порошенко действительно просили меня помочь им «посадить» Тимошенко в тюрьму. За эту «услугу» обещали прекратить уголовное дело, незаконно возбужденное против меня, а также восстановить на работе в прокуратуре. Посредником в этих переговорах выступал гражданин США. После моего отказа от сотрудничества с этой бандой репрессии против меня усилились, как и угрозы в мой адрес от представителей новой украинской власти. Так вот, никакой государственной измены в действиях Тимошенко нет. https://glavnovosti.com/mneniya/renat-kuzmin-vsya-eta-banda-dolzhna-ujti-inache-ukrainu-zhdet-ochen-pechalnaya-uchast/
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Есть такой показатель: ВВП на душу населения.

Так вот ВВП на душу населения Украины

в 2013 году был 4030 долларов.
в 2017 году был 2458 долларов.

Т.е. почти в два раза шоколадные олигархи опустили страну. Теперь рисуют 2-2,5% роста в год. С такими темпами роста Украине надо около 30 лет, чтобы выйти на уровень 2013 года.
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Откуда такие данные?За 2018 год по данным МВФ - 9287$,по данным Всемирного Банка - 9233$.Методичку меняй,лахта.
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Какие нафиг - шоколадные З 1 грудня збільшується мінімальна пенсія, - ПФУ - Цензор.НЕТ 1748 . ? Экономика рухнула , в первую очередь , " благодаря" войне , развязанной хутиным . И её последствиям . З 1 грудня збільшується мінімальна пенсія, - ПФУ - Цензор.НЕТ 1165 .

Плюс , овощная банда сбежав прихватила с собой и казну . В числе которых и кацапских - 3 млрд .
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Аж на цілих 3 долара добавили!
Оце вже заживемо...

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За 70 гривен украинцы терпят этот "зеленый позор"? За скидку на газ в 7 процентов?
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Те все высокие пенсии и льготы, которые были даны нашим предыдущим можновладцам необходимо пересмотреть. Тем более, что это они сами себя и наградили такими привилегиями.
Ведь до чего эти деятели довели Украину? По всем показателям пасем задних. Так за что им эти привилегии?
Их наоборот нужно сажать за саботаж и коррупцию.
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А давай без можновладців.
Давай про внески в пенсійний фонд.
Я розумію, що мінімальна пенсія навіть не мінімальна, вона ніщо.
Але мінімальні пенсіонери мають субсидії. Хто такий мінимальний пенсіонер?
1. ті хто не працював.
2. ті хто працював мало.
3. ті хто не вчився та працював за копіки.
4. ті хто працював та не сплачував пенсійні внески.
Як будуть почувати себе люди, котрі працювали багато, заробляли багато та сплачували пенсійні внески (за рахунок тяжкої праці, знань та інше), коли їх зрівняють в тими , хто 1,2,3,4?
Розділи будь ласкавий пенсію між різними категоріями за справедливістю при відсутності достатніх коштів.
Давай варіанти!!! мінімум максимум... без урахування можновладців, їх не так і багато. ВПЕРЕД
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Моя мать проработала на заводе всю жизнь и получает нищенскую минимальную пенсию. Если доживете до пенсии посмотрите сами. Пока ты молодой и ретивый кажется, что так и будет всегда. Жизнь штука непредсказуемая.
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Моей матери 81, пенсия не минимальная, проработала до 65, стаж 47. Вышки нет.
Я на пенсии по вредному стажу уже 7 лет (производство, не госслужба), продолжаю работать, пенсия максимум, я не молодой и не ретивый. За должностями, теплыми местами и длинными деньгами не гнался, получил 2 вышки (одну вынужденно), стаж с учетом вредного под 80.
Уравняй меня с теми, кто на минималке, мне понравится, я пойму)))
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Судя по лайкам, народ голосует за отобрать у "богатых" и дать бедным. И нихрена не заинтересован в позиции сделать бедных богаче!
Ну тогда судьба Украины определена ( Понятно как зелебобик выполз на 73 %%.
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...аж на 3$ на місяць.... Навіть на тиждень і то смішно...
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Как кляли!
Как проклинали всё на свете включая маленькие пенсии старички, разливая коньячок на скамеечке за базарчиком....
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та нормально...от шобы депутатам так зарплаты повышали ...ну и хрен с ними! - гулять так гулять - шоб им столько же и в конвертиках выдавали!! (а вот льготы на проезд и съем жилья, такие же как и пенсам сделали...т.е в трамвае-троллейбусе - да! а "съем" и не положен вовсе
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До прожиточного минимума все равно далёко так, что пенсионеры будут по прежнему рыться в мусорных контейнерах, собирая все, что можно сдать.
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А у кого пенсія не залежить від прожиткового мінімуму?
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При Зе ці пенсії після гіперінфляції перетворяться на купу паперу.
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Да-да,гиперинфляция,$ по 70,дафай что нибудь свеженькое.
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ты гарантируешь по 8? зажимая экспортеров металла и с/х продукции, ******* доходы от таможни и наживаясь на переводах от заробитчан? Чем обусловлен рост курса гривни? Ростом производства, производительностью труда и повышением автоматизации, открытием залежей нефти, газа и золотоносных руд?
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А почему по 8,почему не по 4 З 1 грудня збільшується мінімальна пенсія, - ПФУ - Цензор.НЕТ 1736 З 1 грудня збільшується мінімальна пенсія, - ПФУ - Цензор.НЕТ 8005
Я больше доверяю прогнозам мвф,чем хасанам. З 1 грудня збільшується мінімальна пенсія, - ПФУ - Цензор.НЕТ 1317
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Вовфка наш , украинцам пенсии поднял .

З 1 грудня збільшується мінімальна пенсія, - ПФУ - Цензор.НЕТ 498 .



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1638 грн пенсии!

Ахахахахахахахаха!

Состояние каломойского - несколько миллиардов долларов.

Состояние его придворного клоуна зеленского - 15 млн долларов.
Состояние богдана - несколько десятков миллионов долларов.
Состояние арахамии - 20-25 млн долларов.
Состояние дубинского 24 квартиры и 16 спорткаров.

Состояние 13 миллионов украинских пенсионеров - пенсия 1638 грн.

Ахахахаха! Кинець эпохи бидности!
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Пам'ятаю як у 2001 моя родичка пішла офорлювати пенсію. Вона принесла цілий кейс паперів, отримала півкейсу їхніх паперів. І випадково прихопила якийсь рукописний журнал пенсфонду (Печерського району). Вдома подивилася - а там цікаві речі: якісь низові номенклатурники; остання зарплата 1500 грн ($300); призначена пенсій 1400 грн.
Коли після вихідних жіночка прийшла повернути їм той журнал і вибачитися, тітки з пенсфонду були у глибокому щоці від втрати секретного документу.
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Номенклатурники - госслужащие (не путать с секретутками мерий и т.д.) до пенсия 80% от зарплаты (было недавно, на текущий момент не интересовался). Остальным по хитрым формулам, с каждым годом все хитрее и хитрее
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Ось саме таким Грося НЕ підняв пенсії. За що вони смертельно образилися на нього. Хтось проголосував з цієї причини за клоуна, а хтось зіпсував бюлетень.
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ссылку на то, как грося обидел номенклатуру)
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Двоє моїх товаришів. Київ і Олександрія (кіровогр. обл). Колишні службовці райадміністрацій.
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Причем 80% за любые ДВА МЕСЯЦА(!) подряд.Все естественно выбирали те месяцы когда получали премии.
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Друг Порошенка Ахметов дудел в дудки, а народ СМС по пять грн на армию собирал....забыли...
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Минимальная пенсия,должна быть равна мпу,а это социальная пенсия.
Но вот почему в неё определили пенсионеров у которых есть стаж позволяющий выйти на пенсию,это вопрос.
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Я вам хочу сказати, шо то всьо Тягнибок і кремльовскій проект ВО СвАбода винні у всьому ! Як за Пороха ! З 1 грудня збільшується мінімальна пенсія, - ПФУ - Цензор.НЕТ 8012
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порохобот! освежи память - "Президент Украины Петр Порошенко обещает в течение последующих 5 лет увеличивать пенсию пенсионерам, зарплату трудящимся и выплаты матерям" Источник: https://censor.net.ua/n3113509
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