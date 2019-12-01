 З 1 грудня збільшується мінімальна пенсія, - ПФУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці ПФУ в фейсбуці.

"Пенсійний фонд України здійснить перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян літнього віку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідна норма передбачена законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

Так, розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн. до 1638 грн.

У ПФУ відзначають, що перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Фонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінімальна і максимальна пенсія зросте: мінімальна - на 74 грн, максимальна - на 740, - Пенсійний фонд