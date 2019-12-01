 Підозрюваних у пограбуванні "Ощадбанку" на Русанівці затримано, - Пишний

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний.

"Кілька годин тому поліція затримала осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриві минулої ночі відділення Ощадбанку. Менше доби знадобилось поліції для того, щоб не лише встановити, але й затримати підозрюваних, вилучивши необхідні докази. Безсумнівна оперативна та професійна робота поліції на усіх рівня: Дніпровське управління поліції, Головне управління поліціі в місті Києві у співпраці зі службою безпеки Ощаду", - написав він.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 30 листопада, невідомі підірвали і пограбували відділення "Ощадбанку" на Русанівці в Києві.

Голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний заявляв, що зловмисники викрали близько 250 тисяч гривень.

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