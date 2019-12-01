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 Підозрюваних у пограбуванні "Ощадбанку" на Русанівці затримано, - Пишний

Вранці в неділю, 1 грудня, співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення "Ощадбанку" на Русанівці в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний.

"Кілька годин тому поліція затримала осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриві минулої ночі відділення Ощадбанку. Менше доби знадобилось поліції для того, щоб не лише встановити, але й затримати підозрюваних, вилучивши необхідні докази. Безсумнівна оперативна та професійна робота поліції на усіх рівня: Дніпровське управління поліції, Головне управління поліціі в місті Києві у співпраці зі службою безпеки Ощаду", - написав він.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 30 листопада, невідомі підірвали і пограбували відділення "Ощадбанку" на Русанівці в Києві.

Голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний заявляв, що зловмисники викрали близько 250 тисяч гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільша крадіжка в історії Європи: зі знаменитого музею "Зелені склепіння" в Дрездені викрали коштовностей на мільярди євро. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162740
 
   
 Топ коментарі
 
250 тисяч гривень... Це ж такі гроші... А хто 150 млрд лямзанув, того заарештувати не пробували? Якщо адреса невідома, підзказка - постійно приходить у ОП.
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Могут найти, если хотят.
А если не хотят, то получается як с хатинкой Гонтаревой.
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Дилетанты ,попались как первоклассники ,позор . Подозреваемые в ограблении "Ощадбанка"на Русановке задержаны, - Пышный - Цензор.НЕТ 7513
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Дилетанты ,попались как первоклассники ,позор . Подозреваемые в ограблении "Ощадбанка"на Русановке задержаны, - Пышный - Цензор.НЕТ 7513
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250 тисяч гривень... Це ж такі гроші... А хто 150 млрд лямзанув, того заарештувати не пробували? Якщо адреса невідома, підзказка - постійно приходить у ОП.
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Злодіїв ловлять, а "кабанчиків" (чиновників які крадуть мільйонами) спершу "відгодовують" (дають вкрасти дуже багато!) а потім всією правоохоронною системою "доять". В результаті "всі щасливі" - кабанчики трошки худнуть, а "мєнти" гладшають. "А нам? Фуй вам! Нарада закінчена. Всі по домам!" Підозрюваних у пограбуванні "Ощадбанку" на Русанівці затримано, - Пишний - Цензор.НЕТ 5130
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Затримувпта "Альфа", чи служба безпеки "Ощадбанку"? Переживаю, бо "Альі
фа" була зайнята обшуком у Марусі Звіробій.
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У Маруси ? У Зверобой ? Підозрюваних у пограбуванні "Ощадбанку" на Русанівці затримано, - Пишний - Цензор.НЕТ 3332Ну и сколько при этом Маруся забила зверей ?
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Патсани i пляшку Хортицi не встигли купити на чесназаработанние деньги * )
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Могут найти, если хотят.
А если не хотят, то получается як с хатинкой Гонтаревой.
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Лєрка незадовго до пожежі застрахувала свою "хатинку". Телекартинка "загрози для життя, замаху на убивство" нєуінауатай, найчеснішої з чесних банкірів, створена. Можна і далі в лондонах сидіти, постити селфі з вальцманами та їх марЫнами.
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Дай Бог щоб то була правда і затримали саме тих хто грабував. А то в нас по різному буває - згадайте Гандзюк.
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Ну, щоб виходило більше красти - треба було народитися Коломойським
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Тайна, о которой знают трое хранится только тогда, когда двое из трех мертвы! Так и с этими "бомберами" - там блин ниток к ним начиная от взрывчатки и до ключей от Ощадбанка столько, что только слепой-глухонемой мент с болезнью Дауна не смог бы раскрыть.
Скорее всего начальник охраны Ощада раскрыл, определив, кто из сотрудников на следующий день пришел невыспавшимся...
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Краще надутий хай розкаже, як розслідують крадіжки в помешканнях простих громадян ... Хоча їх навіть не розслідують...
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Цікаво коли в Україні розслідування приватних детективних агенств прирівняють до роботи мусарви?? Для держави це просто необхідно!! Так само як і журналістські розслідування...
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А ви впевнені, що затримали саме грабіжників, а не для "галочки" хтось підвернувся? Я - ні!
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Страшно то,что взрыв произошёл в жилом доме.И надо государству делать оперативно выводы.Ограбления банкоматов -повальное.При савке ,при взломе сейфов деньги окрашивались несмываемой краской.Попадало и медвежатникам.А данном случае оконченный случай терроризма.На пожизненное тянет.
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Подозреваемые задержаны и дают признательные показания..
Підозрюваних у пограбуванні "Ощадбанку" на Русанівці затримано, - Пишний - Цензор.НЕТ 5207
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На ці гроші хлопаки нормального адвоката не наймуть.
Тим більше, що і грошей вже немає.
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сам пышный с яценюком задерживали, ой вей зухен вей
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Ей, коні, це не "ограблєніє", це крадіжка
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