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 Політика України
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Все про:Антикорупційний суд (507) діаманти (5)

 ВАКС повернув справу "діамантових прокурорів" у Голосіївський райсуд Києва, обвинувальний акт почнуть розглядати заново

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 22 листопада повернула справу "діамантових прокурорів" Олександра Корнійця і Володимира Шапакіна на розгляд до Голосіївського районного суду Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Судовий репортер" із посиланням на матеріали судового реєстру.

Справа три роки розглядалася в Голосіївському райсуді, але в кінці вересня він вирішив передати матеріали до новоствореного ВАКС.

У липні 2015 року, на момент можливого скоєння злочину, НАБУ ще не здійснювало свої функції і справу розслідувала Генпрокуратура. Однак суд взяв до уваги, що прокурори Володимир Шапакін і Олександр Корнієць перебували на високих посадах в органах прокуратури, а сума інкримінованої їм неправомірної вигоди перевищує 500 прожиткових мінімумів.

Після повернення до Голосіївського суду обвинувальний акт почнуть розглядати заново.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитий у Києві ювелір Кисельов міг бути потерпілим у справі "діамантових прокурорів", - Горбатюк

Нагадаємо: згідно з матеріалами кримінальної справи, у 2015 році громадянин Рак передав $150 тис. доларів Валерію Гібаленку, який був знайомий з "діамантовими прокурорами" - тодішнім заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцем і першим заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимиром Шапакіним.

6 липня 2015 року Шапакіна і Корнійця затримали в будівлі Головного слідчого управління. Під час обшуку вдома у Корнійця були знайдені 35 пакетів з діамантами, що дало привід ЗМІ охрестити цю справу справою "діамантових прокурорів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві вбили свідка у справі "діамантових прокурорів" - бізнесмена Кисельова, - ТСН

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162739
 
 
 Топ коментарі
 
І знов по колу поки не вийде термін давності. Проходили, знаємо.
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Ну, вообще-то суд старый, ещё порошенковский.
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Я вже давно говорю - самі себе вони ніколи не посадять.
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Придется прокурорам делиться бриллиантами с государством, чтоб срок свой уменьшить.
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откупиться? это называется индульгенция.
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по стакану бриллиантов в кармане не повод?
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І знов по колу поки не вийде термін давності. Проходили, знаємо.
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Ну, вообще-то суд старый, ещё порошенковский.
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угу. порошенковский. заработал 5 сентября 2019 года
конкурс на судей закончился весной этого же года
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Прокурор САП Козачина: "право особи на використання статті 63 Конституції України (не свідчити проти себе) не є абсолютним".
Адвокат (сам до себе):...це піз*єц..
ВАКС повернув справу "діамантових прокурорів" у Голосіївський райсуд Києва, обвинувальний акт почнуть розглядати заново - Цензор.НЕТ 8019
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система своих не сдает! системе правильные прокуроры очень нужны, поэтому система четко дает сигнал смотрите будите правильными даже если вас на камеру поймают ничего вам не будет!!
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Не дивина.Сакварелідзе з Трепаком пересрали справу процесуально-процедурними порушеннями,і ні на кого тепер не звалиш.
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Очкнь интересно и главное поучительно Значит решала от прокуратуры занесли кула надо немножко брюликов Со словами --- Мы тоже хотим быть слугами народа и вносим слугам и судьям скромный аванс за наше будущее служение Звиняйте больше не можем Итак половину отдали картавому удоду и офшорнику
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этих тварей прокуроров надо расстрелять без суда и следствия..
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Вони, суди та прокурори, ще пару років поперекидають, як мьячик, справу та й строки давнини закінчаться. Поновляться на роботі, через той же суд, отримають зарплатню за вимушені прогули,... правда вони і тепер в АТБ продукти не придбають, не чекають підвищення пенсіїї на 74 гривні!!та ніколи!! не жили на зарплату, служили народу та Закон охороняли, від народу. Щє послужат тобі, Україно, тримайся,ненько- твої "діти" дбають про тебе...
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У нас в Украине есть целый ряд дел, по которым корупционеры и воры в лице судей, никак не могут вынести справедливый приговор. Это дело одно из них.
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и даже не пытались покинуть пределы? Уверенные в себе ребята...
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Прокуроры, прокуроры...
Детки 87% процентов - тоже прокуроры (если не судьи).
А уже внучата подрастают.....
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Але вкраїнці.
Шоб не дай бог росіяни, або піндоси в сраку. Свої рідні трахають, шоб не обідно було
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Зелена карусель, і справа тут не в камінчиках, а справа у схемі, шляху до джерела.
Суддя хотів спригнути, бо на нього знайшли вихід і напевно попередили, що запустять компру, якщо не буде правильного рішення по справі. А не вийшло........ !!!!!!!!!!
Далі буде веселіше.
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Зелена карусель, і справа не у камінчиках, а у схемі, шляху до джерела.
Суддя хотів спригнути, бо на нього знайшли вихід і попередили, що якщо не прийме нормального рішення то запустять компромат. А ще "батько правоохоронної системи" портянка повернувся, який усіх хто проти в рот х@/t.
Буде весело ....... як казав попередній спікер.
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Просто смешно,и это только зам.прокуроры области! Что тогда там выше делается?
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