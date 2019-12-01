 ВАКС повернув справу "діамантових прокурорів" у Голосіївський райсуд Києва, обвинувальний акт почнуть розглядати заново

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Судовий репортер" із посиланням на матеріали судового реєстру.
Справа три роки розглядалася в Голосіївському райсуді, але в кінці вересня він вирішив передати матеріали до новоствореного ВАКС.
У липні 2015 року, на момент можливого скоєння злочину, НАБУ ще не здійснювало свої функції і справу розслідувала Генпрокуратура. Однак суд взяв до уваги, що прокурори Володимир Шапакін і Олександр Корнієць перебували на високих посадах в органах прокуратури, а сума інкримінованої їм неправомірної вигоди перевищує 500 прожиткових мінімумів.
Після повернення до Голосіївського суду обвинувальний акт почнуть розглядати заново.
Нагадаємо: згідно з матеріалами кримінальної справи, у 2015 році громадянин Рак передав $150 тис. доларів Валерію Гібаленку, який був знайомий з "діамантовими прокурорами" - тодішнім заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцем і першим заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимиром Шапакіним.
6 липня 2015 року Шапакіна і Корнійця затримали в будівлі Головного слідчого управління. Під час обшуку вдома у Корнійця були знайдені 35 пакетів з діамантами, що дало привід ЗМІ охрестити цю справу справою "діамантових прокурорів".
конкурс на судей закончился весной этого же года
Адвокат (сам до себе):...це піз*єц..
Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою відставки чинного голови ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньяху, якого звинувачують у корупції.
«Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты»
Детки 87% процентов - тоже прокуроры (если не судьи).
А уже внучата подрастают.....
Шоб не дай бог росіяни, або піндоси в сраку. Свої рідні трахають, шоб не обідно було
Суддя хотів спригнути, бо на нього знайшли вихід і напевно попередили, що запустять компру, якщо не буде правильного рішення по справі. А не вийшло........ !!!!!!!!!!
Далі буде веселіше.
Суддя хотів спригнути, бо на нього знайшли вихід і попередили, що якщо не прийме нормального рішення то запустять компромат. А ще "батько правоохоронної системи" портянка повернувся, який усіх хто проти в рот х@/t.
Буде весело ....... як казав попередній спікер.