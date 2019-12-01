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Все про:Держдума (348) ООН (1342) Володін (25)

 Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів"

Голова Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні тим, що "націоналізм і утиск малих народів може привести до виходу зі складу України низки областей".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву Володіна опубліковано на сайті Держдуми РФ.

Таким чином Володін відповів на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного в Держдуму "депутата" від окупованого Росією Криму Руслана Бальбека на форумі ООН з питань меншин.

"Поведінка української делегації і спроба зриву виступу депутата Державної Думи, представника кримських татар Руслана Бальбека на форумі ООН, присвяченому питанням національних меншин, чергова демонстрація нетерпимості представників влади України до малих народів", - заявив він.

Володін вважає, що в Україні права нацменшин постійно порушуються.

"Зокрема право на мову, коли Київ ухвалює закон про українську мову  як про єдину державну, і вводить заборону на використання національних мов в освітніх установах. При цьому складно назвати малим народом 36% громадян України, які вважають російську мову рідною", - зазначив Володін.

"Владі України варто задуматися, чому в 2014 році переважна більшість - понад 96% жителів Криму і Севастополя: росіяни, українці, кримські татари, білоруси, вірмени, азербайджанці - "вирішили"  увійти до складу Російської Федерації", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ дозволила демонструвати нацистську свастику

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162737
 
 
 Топ коментарі
 
Готовьтесь Украинцы к большой войне,это дегеративное стадо от нас не от..ся.И мы будем одни на этой войне.
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У військоматах чорна п'ятниця, підпиши контракт на 3 роки, і отримаєш ще бонусом 2 роки. Вперед! Поміняй порохоботів на передку.
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поборем дегенеративное зеленое стадо внутри - сам черт нам не страшен. а не поборем, значит такая судьба, не жалко!
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Це йому не чотирнадцятий рік.
Обломиться куйлостанцам !!!
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Володин чернявый, как украинец
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Зато чмо кацапское, как и ты) вас, кацапов не мама, а папа через дупу рожает...
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І хто б міг подумати ще пів року тому, що Зєлєпут такий пєдік як і Володін. Вибирали б відразу Сивоху.
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Готовьтесь Украинцы к большой войне,это дегеративное стадо от нас не от..ся.И мы будем одни на этой войне.
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поборем дегенеративное зеленое стадо внутри - сам черт нам не страшен. а не поборем, значит такая судьба, не жалко!
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У військоматах чорна п'ятниця, підпиши контракт на 3 роки, і отримаєш ще бонусом 2 роки. Вперед! Поміняй порохоботів на передку.
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На передке как раз там вами и не пахнет,каждый день общаемся в отличие от виртуальных военов цензора.
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Татишо! І всі такі за зе, бо він відмінив нову систему харчування, відвів їх в поля з позицій, та інше.....наколиш монгола, в нього дупа гола!
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та ты шо?????!!!!!!!! и где это ты видел зеленых мразей на нолях????!!!! там скотов плохо показывает!
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ну конечно. там только вы - уставшие от войны...
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Готовьтесь Украинцы к большой войне/ Под лозунгом: всё для армии,всё для фронта, всё для победы.
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Україна САМА здатна оборонити СЕБЕ Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів" - Цензор.НЕТ 2880
Свого часу Фінляндія, що була менше сересера в 60!!! разів цілком успішно оборонялась та втратила 70тис людей, а сересер 321 тис "атважних засчітнікаф камунізьми"Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів" - Цензор.НЕТ 7291
так що в війні з Україною фєдєрастія втратить більше 4млн .. і на це НІКОЛИ НЕ ПІДЕ Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів" - Цензор.НЕТ 1897
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У Фінляндії був серйозний союзник - зимаМороз! А в України у союзниках самі зрадники- спочатку накачали владу агентами ,а потім розброїли,а тепер геноцидять народ як можуть.
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ты и такие как ты притрушенные клоуна к власти привели в рамках подготовки к войне с приполярной нигерией?
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А как же америка ? Они готовы защищать украину от кацапов.
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вот только эта война должна начаться за нормандским столом и с президента. А то он пока только о кацапии да о кацапии беспокоитс да патриотов Украины преследует...
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Не лякай, не боїмося. Це стадо звикло тявкати.
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И где они находят таких имбецилов?... Причем потом умудряются таких идиотов собрать под одной крышей..
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Я колись дивувався як це купці більшовиків разом з їх сифілітиком Вофкой Члєніним вдалося захопити владу в Росії і наробити людям стільки лиха своєю маячнею. Потім стало зрозумілим , що це дика орда. І більшовики це лише прояв мислення цієї орди
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Фашисты всех большевиков считали евреями, а не ордой. И уничтожали они их не как евреев, а как большевиков.
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ти хлопчик коміксів "веселі історії кп=сс" перечитав...
1) фашисти та нацисти ДВІ ВЕЛИКІ РІЗНИЦІ (як твоя бабця каже) Це нацистів дуже цікавило походження... хоча в вермахті служило 200000ашкєназі і серед них були і генерали Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів" - Цензор.НЕТ 2070
2)фашисти не знищували ашкеназів та ромів а для нацистів це була мета.
3) єврей - РЕЛЕГІЙНА ознака а не національна чи расова
4) фашистськи режими були в Італії Іспанії Португалії Румунії Болгарії Словаччині.. але після того як фашисти Італії об'явили в серпні 1944р війну нацистам їх з східного фронту прибрали(десь 120тис..) а деяких розстріляли... Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів" - Цензор.НЕТ 6758
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Що втім не заважало нацистам разом з більшовиками цілуватися в губи і разом розв'язати другу світову війну.
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Санітари! Галоперідолу цьому хворому в дупу і побільше 😷
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Геи в Госдуме. 15.03.12 .- В высших эшелонах власти "голубые" присутствовали всегда. При Николае I самым высокопоставленным гомосексуалистом считался министр народного просвещения граф Уваров. В то время сложились признаки отечественной гей-культуры: жаргон, опознавательные знаки в одежде и поведении, кумиры. При Николае II свою любовь к мальчикам не скрывали генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей и министр иностранных дел граф Ламсдорф. В советские времена в мужских объятиях обожал нежиться нарком иностранных дел Чичерин. Первый замруководителя администрации президента В. Володин гей. В Госдуме России ********** 15%. Б. Грызлов, председатель Госдумы , председатель совета партии «Единая Россия» замечен с мальчиками .
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Всегда все решало большинство, а не меньшинство, какие же они тупые там в москве, аж стыдно, что к ней имеет историческое отношение Киев. Даже Киев - мать городов (мужской род у города вообще-то), тфу дебилы.
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Собака лает ветер носит, а караван идёт своей дорогой.
Нам ли украинцам обращать внимание на высеры представителя ордынского стада баранов.
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Ну ничего странного в этом заявлении нет ибо для ватника дебилизм это скорее норма, чем аномалия ... Глава Госдумы РФ Володин пригрозил Украине "выходом ряда областей" из ее состава из-за "национализма и притеснения малых народов" - Цензор.НЕТ 9543
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не помню кто из политиков сказал, но фраза была такой.хуже войны с росией может,может быть только мир дружба водка и союз нерушимый республик ГУЛАГА
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Кого интересует мнение какого то рашкованского тролля?
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Малый народ - это, надо понимать, русские Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів" - Цензор.НЕТ 4690
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Это АНОНС темы разговора ВАЗона и Путлера,один на один.Януковича так сломали,только Крымом.В результате и с ЕС не подписали и Крым потеряли.Так что, ВАЗ, ДУМАЙ-ТЕ,прежде чем капитулировать.
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На бандюковича у них компромату вагон, як і на багатьох інших.
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наша песня хороша, начинай сначала)))) и эта песня уже 6 лет.
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В яких це областях живуть малиє народи і що це таке? Нацменшини знаю, а малих народів ні. Це вигадка кацпропаганди щоб посіяти розбрат в країні. Вже проходили, але крембль знов за своє.
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нашлють стада провокаторів і вони будуть кричати "ми маліє народи", а потм разом усі повискакують з автоматами...
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страны НАТО друг на друга не нападают и никогда не нападут.росия исключение.косит бывших совков в сортире не покладая рук,таджистан в 1992 году,следом чечня в 1994 году потом молдова грузия,украина.фраза плешивого Унитазыча Цап Царапыча о катастрофе века в 1991 году говорит о многом
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самодельное приспособление для закатки губ Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів" - Цензор.НЕТ 7204.володину не помешало бы

Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів" - Цензор.НЕТ 412
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Етнічних росіян в Україні зараз стало менше. В 2013 було 17%, але після анексії Криму та окупації частини Донбасу в якості "прикриття" анексії, стало значно менше. Думаю зараз ми маємо 10%, але з них ********** не більше половини! Тобто мова йде про 4-5; населення яких потрібно депортувати. Що і буде зроблено після падіння ЗЕрежиму. Все ж дуже просто - любиш Росію - живи в Росії. Любиш ***** - живи під *****м. Коли кацапи щось вякають стосовно прав меншин, то це просто "білий шум" і будь який народ в РФ це підтвердить.
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важко сказати скільки саме етнічних росіян в Україні, проте чисто російськомовних не менш як 17 млнів, тільки 5 млнів говорять українською, останні - суржик.
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на Брайтон - біч теж,,притєсняют"..заставляють по англіцкі все писати та розмовляти..може і іх відділять від США?
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А вивчити російськомовним державну українську "слабо", челюсть чи мозок не дозволяє?
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Это о каком именно "малом народе" Володин так печётся и говорит? О "вяликороссах", что-ли? Свой зад нюхать не пробовал? В России ликвидировали структуру, которая занималась защитой интересов малых народов Севера, сужают объём изучения родного языка в местах компактного проживания национальных меньшинств...
И, вообще, пусть определится - "рассеяне" - "малый народ", или "бальшой"... А то, как диктовать свои условия и "качать права", так вопят о "великости", а как только им, за "борзоту" начинают "хвост прищемливать", так о "притеснениях малых народов" верещать начинают...
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эти вопросы вообще-то Украина могла бы поднять на трибунах ОБСЕ, ООН и т.д.
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спокійно ...сивуха лизне поглибше і все стане "добре"
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Видимо паРаша готовит "националистический" Майдан, со всей символикой и атрибутами...
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да они просто забыли слова прибалта-если кому то что то не по душе-чемодан, вокзал и гуд бай
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Дело в том, что паРаша всё чаще говорит о националистах и даже если кому-то в Украине это не хочется слышать, то это слышат и вне Украины.
Кроме того, подозрительна пропагандистская активность с покушениями на Зелемойского. Возможно, что его хотят убрать, чтобы заварить кашу в Украине...
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желательно убрать без каши и без кацапов
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Вангую, в сценарии паРаши должны, при этом, появиться "националисты", о которых они рассказывают всему миру, а мир мы уже видели при Зелемойском, когда с него ничего не требуют, как Порошенко..
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Цинизм сильнее всего наказывается Богом! В ВР нет ни одного националиста, на выборах они набрали меньше 2%. А те которые называются "националистами - патриотами" (Азов, ПС, Нац. жены, и др.) - засланные кремлевские козачки.
Но хорошо, что он хоть озвучил план, а то Айдер звонит во все колокола, о планах Кремля, а с него только смеются.
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Все понятно, кроме одного : где можно ознакомиться с самим процессом "грозения".
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Надеюсь валодин уже чем-то болен и больше я его не услышу.
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Ну це вже не приховані територіальні претензії до України - і що наші ЗЕ-клоуни на чолі з ЗЕ-кацапом мовчать??? А мовчать вони тільки тому що цей весь "квартал" вже на цей раз на відміну від банди "проФФесора" зібраної на швидкоруч - добре підготовлена ФСБ компанія яка "вживлена" в тіло України щоб розвалити її з середини з чим вони поки що успішно справляються.
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Слыш, зеклован, такой поток бреда льется с Росеи уже шестой год. Или ты в коматозе было все это время?
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Зеклоун, ты сам с собой общаешься? А почему ты себя называешь на ты? Сам себя, что ли, зеклоун, ты не уважаешь?
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Я понимаю, что кацапсячий спикер госдуры озвучивает это для внутреннего кацобыдла, но зачем нам это? Все мы и так знаем что броблема ИзЬИка создавалась искуственно со стороны **********, которые озвучивали эту "проблему" через своих глашатых в украинской Раде. На уровне простых людей это вообще была не проблема и никому даже в голову не приходило ее поымать. Так же и по остальным вопросам. А ведь это кацапсячий спикер не говорит, что в Крыму была только одна украинская школа на весь полуостров, а остальные все были ИзЬИковые Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів" - Цензор.НЕТ 715
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пускай он о своих малых народах задумается. там проблем ох как хватает.
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Пристайка, ты где ? Ну-ка громко топни ножкой ! Вызови посла, и дай ему леща.
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Interesno skolko skol jest rosije gde bi ucili na rodnom jazyke?Ukrainski jazyk skole.Fasisty imeno rosijani i jest,takix durakov kak Volodin luce ne slusat
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кого вообще интересует мнение какой-то нелепой недостраны и её нелепого ГлавДепитута ******?!... да всем похер на мнение Володина и на мнение Рашки!!!
пусть сраная Рашка сначала заплатит Украине 20 млрд баксов за газ, а потом уже вякает!
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Айдер Муждабаев - План РФ по созданию хаоса в Украине входит в решающую стадию

План РФ по созданию хаоса в Украине входит в решающую стадию. Срок операции - не дольше года. Потом - большая война. В реализацию этого плана вовлечены разные люди - кто вольно, а кто невольно. Во/при власти и в медиа. Но для Путина все они полезны, поэтому я не буду их разделять.
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Олена Степова

Освободит ли Зеленский Донбасс до Нового года?

Олена Степова
Олена Степова
ОБЩЕСТВО
16:35, 30.11.2019 Обновлено: 20:55, 30.11.2019
Меня часто называют донбасской Кассандрой, хотя постоянно ругают за плохие пессимистические прогнозы, типа зрадофильствую. Но бравада на войне ведет к большим потерям. мы же не красные комиссары, чтобы на-ура кидать в бой людей. А вот взвешенный анализ-это всегда хорошо. Но, на фоне всеобщей эйфории "хуже не будет", кому тот анализ нужен...

В общем, в конце прошлого года я получила из мгб "лнр" весточку, что после смены порохо-власти на удобную путину (я тогда была уверена, что это ювт) произойдет тихая оккупация Украины и проект "новороссия" будет завершен, но, не так, как хотели в 2014-м "на-ура", а тихою сапою.

Первый этап - это отведение войск до административных границ Луганской и Донецкой областей и признание всей территории Луганской и Донецкой областей за ОРДЛО.

Второй этап - изменения в Конституцию, особый статус и выборы там для легализации ОРДЛО в Украине.

Третий, референдумами (будет введен закон о местных референдумах) сделают другие области Украины и станут республики, которые войдут в "новороссию".

Я не прекращая пишу об этом в блоге на ИС. Но... В общем, у меня вопрос - освободит ли Зеленский оккупированные Украиной территории республик (см. закон республик) к Новому году или все же весной?
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да идіть у дупу.. никто никого не притесняет, чушь собачья! Я в основном говорю на русском , но и понимать украинский язык - для меня нет никаких проблем...только тупой идиот не поймет!! Езжу по всей Украине и нигде даже в самых западных областях никто мне не сказал, что я говорю на русском, прекрасно меня понимали люди, а я их! А то что в госучереждения нужно говорить на украинском, поддерживаю, хотя без проблем , даже во Львове, если видят , что ты на русском говоришь, люди переходили на русский! Так что Володин - хорош истерить , не тупи!
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Не , ну врет же падлюка и не краснеет)))
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а володин может назвать хоть одну нац меньшину которая свободно учит свой язык и общается на нем на гос. уровне?
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Абсолютный дегенерат этот валодин, которыми окружил себя безумный кремлевские окурок. Впрочем и в Украине, "абы чего не вышло", господин ПэЗэ также собрал вокруг себя совсем не титанов мысли.
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Бла бла бла...Язиком шкрябати , повiтря гоняти , не мiшки з цементом на 5 поверх горбом перти
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Гірше всього не цей кацап, те що зебіли привели до влади людей які готові миритись і дружити з цими кацапами.
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Цинізму рашистів немає меж ,країна в якої жодних прав національних меншин ,де на телебачені чи радіо жодної хвилини немає для мов нац .меншин ,те саме в освіті і вона домагаєтся від інших ,подивітся на себе в дзеркало, ви тюрма народів.
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