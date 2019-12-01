 Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів"

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву Володіна опубліковано на сайті Держдуми РФ.
Таким чином Володін відповів на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного в Держдуму "депутата" від окупованого Росією Криму Руслана Бальбека на форумі ООН з питань меншин.
"Поведінка української делегації і спроба зриву виступу депутата Державної Думи, представника кримських татар Руслана Бальбека на форумі ООН, присвяченому питанням національних меншин, чергова демонстрація нетерпимості представників влади України до малих народів", - заявив він.
Володін вважає, що в Україні права нацменшин постійно порушуються.
"Зокрема право на мову, коли Київ ухвалює закон про українську мову як про єдину державну, і вводить заборону на використання національних мов в освітніх установах. При цьому складно назвати малим народом 36% громадян України, які вважають російську мову рідною", - зазначив Володін.
"Владі України варто задуматися, чому в 2014 році переважна більшість - понад 96% жителів Криму і Севастополя: росіяни, українці, кримські татари, білоруси, вірмени, азербайджанці - "вирішили" увійти до складу Російської Федерації", - написав він.
Обломиться куйлостанцам !!!
Свого часу Фінляндія, що була менше сересера в 60!!! разів цілком успішно оборонялась та втратила 70тис людей, а сересер 321 тис "атважних засчітнікаф камунізьми"
так що в війні з Україною фєдєрастія втратить більше 4млн .. і на це НІКОЛИ НЕ ПІДЕ
1) фашисти та нацисти ДВІ ВЕЛИКІ РІЗНИЦІ (як твоя бабця каже) Це нацистів дуже цікавило походження... хоча в вермахті служило 200000ашкєназі і серед них були і генерали
2)фашисти не знищували ашкеназів та ромів а для нацистів це була мета.
3) єврей - РЕЛЕГІЙНА ознака а не національна чи расова
4) фашистськи режими були в Італії Іспанії Португалії Румунії Болгарії Словаччині.. але після того як фашисти Італії об'явили в серпні 1944р війну нацистам їх з східного фронту прибрали(десь 120тис..) а деяких розстріляли...
Нам ли украинцам обращать внимание на высеры представителя ордынского стада баранов.
И, вообще, пусть определится - "рассеяне" - "малый народ", или "бальшой"... А то, как диктовать свои условия и "качать права", так вопят о "великости", а как только им, за "борзоту" начинают "хвост прищемливать", так о "притеснениях малых народов" верещать начинают...
Кроме того, подозрительна пропагандистская активность с покушениями на Зелемойского. Возможно, что его хотят убрать, чтобы заварить кашу в Украине...
Но хорошо, что он хоть озвучил план, а то Айдер звонит во все колокола, о планах Кремля, а с него только смеются.
пусть сраная Рашка сначала заплатит Украине 20 млрд баксов за газ, а потом уже вякает!
План РФ по созданию хаоса в Украине входит в решающую стадию. Срок операции - не дольше года. Потом - большая война. В реализацию этого плана вовлечены разные люди - кто вольно, а кто невольно. Во/при власти и в медиа. Но для Путина все они полезны, поэтому я не буду их разделять.
Освободит ли Зеленский Донбасс до Нового года?
Олена Степова
Олена Степова
ОБЩЕСТВО
16:35, 30.11.2019 Обновлено: 20:55, 30.11.2019
Меня часто называют донбасской Кассандрой, хотя постоянно ругают за плохие пессимистические прогнозы, типа зрадофильствую. Но бравада на войне ведет к большим потерям. мы же не красные комиссары, чтобы на-ура кидать в бой людей. А вот взвешенный анализ-это всегда хорошо. Но, на фоне всеобщей эйфории "хуже не будет", кому тот анализ нужен...
В общем, в конце прошлого года я получила из мгб "лнр" весточку, что после смены порохо-власти на удобную путину (я тогда была уверена, что это ювт) произойдет тихая оккупация Украины и проект "новороссия" будет завершен, но, не так, как хотели в 2014-м "на-ура", а тихою сапою.
Первый этап - это отведение войск до административных границ Луганской и Донецкой областей и признание всей территории Луганской и Донецкой областей за ОРДЛО.
Второй этап - изменения в Конституцию, особый статус и выборы там для легализации ОРДЛО в Украине.
Третий, референдумами (будет введен закон о местных референдумах) сделают другие области Украины и станут республики, которые войдут в "новороссию".
Я не прекращая пишу об этом в блоге на ИС. Но... В общем, у меня вопрос - освободит ли Зеленский оккупированные Украиной территории республик (см. закон республик) к Новому году или все же весной?