 ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 30 листопада.
Спостерігачі повідомили, що найбільше порушень в Донецькій області зафіксовано поблизу Світлодарська і біля Донецької фільтрувальної станції.
На Луганщині аналогічні порушення були неподалік Золотого-4.
Місія продовжує спостереження за ділянками розведення сил і засобів.
"На ділянці розведення в районі Станиці Луганській команда СММ бачила, як робітники з непідконтрольних уряду районів виконували ремонтні роботи на асфальтовому покритті і встановлювали нові перила на металевій конструкції моста біля Станиці Луганської", - йдеться в звіті.
тем больше поддержки "моникиных мирных инициатив" среди мелкоросов...
это аргументы не для моники.
оно и так давно у пукина на побегушках
выборцев моники готовят к капитуляции....
вполне убедительно.)))
"Братья" не перестали "Стрелять"
А Старший же наказав: "перестаньте стрелять"