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Все про:ОБСЄ (2336) обстріл (5753) Донбас (13912)

 ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 30 листопада.

Спостерігачі повідомили, що найбільше порушень в Донецькій області зафіксовано поблизу Світлодарська і біля Донецької фільтрувальної станції.

На Луганщині аналогічні порушення були неподалік Золотого-4.

Місія продовжує спостереження за ділянками розведення сил і засобів.

"На ділянці розведення в районі Станиці Луганській команда СММ бачила, як робітники з непідконтрольних уряду районів виконували ремонтні роботи на асфальтовому покритті і встановлювали нові перила на металевій конструкції моста біля Станиці Луганської", - йдеться в звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про наступні ділянки розведення на Донбасі стане зрозуміло після 9 грудня, - голова ОБСЄ Лайчак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162736
 
 
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А я про що казав? Перед початком перемовин по Донбасу завжди іде загострення.
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И что дальше?Обсе давно пора гнать поганой метлой, бесполезная,тупая структура.
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Путлєр готується до зустрічі в Парижі з колаборастом Зєлькою, і подає корєш свої аргументи.
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Тобто зерозведення військ провокує збільшення обстрілів🐸
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чем больше обстрелов
тем больше поддержки "моникиных мирных инициатив" среди мелкоросов...
это аргументы не для моники.
оно и так давно у пукина на побегушках
выборцев моники готовят к капитуляции....
вполне убедительно.)))
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а наш гш рапортует про уменьшение обстрелов ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі - Цензор.НЕТ 8975
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Цем вже не НАШ ГШ. Це вже штаб квартира вояків Путлєра.
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Шо?
"Братья" не перестали "Стрелять" ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі - Цензор.НЕТ 6599
А Старший же наказав: "перестаньте стрелять"
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Они просчитали СЛАБОСТЬ зеленского и его боязнь обострения конфликта.Да и имея своих людей, в его окружении, уверены,что те уговорят президента пойти на уступки и отступить,а не ДАТЬ адекватный ОТЛУП зарвавшимся оккупантам.
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