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 Політика України, Суспільство
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Все про:незалежність (63) референдум (317)

 Сьогодні - 28-та річниця референдуму за незалежність України

1 грудня 2019 року Україна відзначає 28-ту річницю проведення референдуму за незалежність.

1 грудня 1991 року в Україні відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності, на якому волевиявленням народу було підтверджено Акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 1991 року Верховною Радою, за який тоді проголосували 346 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

90,92% виборців дали ствердну відповідь на запитання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?" Не було жодного регіону, жодного населеного пункту, де ідея незалежності України не знайшла б підтримки більшості громадян. Зокрема, в Криму за незалежність проголосували 54,19% громадян, у Севастополі – 57,07 %, у Донецькій, Луганській, Одеській та Харківській областях жити у власній державі хотіли б понад 80% громадян. В Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій областях "за" проголосували понад 95% громадян.

2 грудня 1991-го року незалежність України визнали Польща і Канада, 4 грудня – Литва і Латвія.

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Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року відбувся в один день із першими виборами президента України, ним став Леонід Кравчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162735
 
   
 Топ коментарі
 
Слабенько. У Пригожина совсем ослабли кадры, с тех пор как его обгорелая тушка вывалилась из самолётика на конголезскую пальму.
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а давно договорняки с хуйлом стал мерилом успешности?
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Більш ні на шо ти не здатен, окрім того, як обзивати своїх співвітчизників, лаптями, і гадити, лише за те, що людина думає по-іншому.
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Навчись "нєзалєжный" на українській мові писати хоча б трішки, потім повчай.
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ты в своей голове порядок наведи))) украинец хренов
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ну вот ты пишешь на украинском. а по сути - дурак дураком.
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а думку свою ты как нибудь аргументировать сможешь?
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Під цим , нижче, коментом прочитай, перше ніж висрвтись своєму співвітчизнику на голову.
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Та ні, прос о розчарований, ди подивись на себе, незнаєш, ні мене ні моїх думок, хто я і як живу, чим дихаю, ( взагалі то я патріот України, я за незалежність і тд) , і вже начинаєш обзиватись, пробуєш нагадити на голову і тд, - це відношення людини до людини в Україні ( ментальність) і якого б нам Президента і ВР не дали - нічого не помінялося б, тому що діло не в Президентові. Українець українцю поки на голову не висериться не відчує себе українцем, це коротко - така у нас ментальність, подивіться на себе, друг до друга почніть відноситись краще і тоді почнуться якісь зміни.
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Не согласен про ментальность украинцев. Все зависит от среды обитания, ну и немного генов, которые влияют на личностное поведение .
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потому что альтернатива независимости - союз с кацапией. вроде очевидно.
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Ніі , ви вже не незалежні в ментально в думках.
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Тваего русскогл языка уже можно делать вывод.
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т.е. если бы я писал на украинском то я был бы ментально независим?
феерично
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Від злів "незалежная", "залежная" мене коробить. Так зливні бачки Україну називають, спеціально читаючи "парасєйскі".
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Як варіант, Україна просто є , була і буде просто Україна, а совки як раз вони нєзалєжними шаблонами кацапні пишуть за якусь незалежність. Україна просто Держава Україна.Якось так. І хто тут вата чи совок?!?
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То що, відмінимо День Незалежності?
А чому ж тоді багато країн світу святкують власний День Незалежності? Канадці наприклад. Вони совки?
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Знову наприклад кацапи, ви вже ментально від них залежні!
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У чому? Писати можна будь-що. А от факти де? У чому я залежний від кацапів? Я поділяю їх любов до халявних млинців з лопати? Чи я люблю жити в роздовбаному місті без доріг, зате "фсєвакрух баяцца"? Чи може я роблю з президента бога?

Питання, скільки президентів помінялось в Україні за 20 років? А скільки в рф?
Порівнювати наші країни недоречно і нерозумно. Абсолютно різні менталітети.
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А що, у нас на халяву не кижаються? Були і на цензорі фото не раз , як наші позорились також. А мннтально ми не такі так так, ми ще хужі, тому що кацапи дружніші і завіс і у них менше . Завидки друг диугу притаманні тільки українцям.
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Твоя правда . Звыняй , если это тебя задело . Написал "на автомате" , без злого умысла . Сьогодні - 28-та річниця референдуму за незалежність України - Цензор.НЕТ 7068 .
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Ну так пиши понятней , развэдчег , мля . Сьогодні - 28-та річниця референдуму за незалежність України - Цензор.НЕТ 6866 .
ПРГШЛОМС - догадайся с трёх раз что я тебе тут написал .
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не цепляйся к нему, он по старой доброй русской привычке пришел на работу синий, в ольгино. вот и пишет билибирду
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Порівняйте голосування за Чорновола і Кравчука 24%-69% це ті самі відсотки що в 2019 році,то треба було пройти дві революції,війну, тисячі убитих і покалічених,щоб ненабратися розуму
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Да помнится был такой референдум. На каждом углу листовки висели,что Украина кормила весь Советский Союз,что в Украине больше всего угля,металла и прочее. И если Украина станет независимой то все ее граждане враз заживут как гетьманы.
Спустя 28 лет наглядно видно что реальность немного(мягко говоря) от давних ожиданий.
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Коли наївна Україна в 90-х бачила у всіх друзів, всі ці "друзі" використовували українську наївність і внідряли свою мережу в держструктури, роззброювали, знищували конкурентні галузі. В 2011 СБУ перетворили на філію ФСБ. служба отримала 95% колаборантів і зрадників в Криму.
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Уже почти 30 лет как самостоятельны, а москали по прежнему во всем виноваты.
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Отож. Млскалі ж просрали ЯО армію, флот, авіацію (дальню авіацію) просераємо успішно космос, заводи фабрики і землю- і це називаєтья одним сллвом "Нєзалєжність .
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таки совкодрочер.... у тебя болит за совковую хяляву а сам других обвиняешь
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В нынешнем бардаке тоже москали виноваты7
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никогда в истории мира независимость не давалась на референдумах, она заваевывалась кровью и страданиями.
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