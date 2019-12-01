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 Політика України
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Все про:обстріл (5753) операція Об'єднаних сил (1815)

 Найманці РФ 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Російсько-терористичні війська 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці при цьому не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів вели вогонь неподалік Новолуганського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог один раз відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

3 ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм;
біля Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.
Вчора, 30 листопада, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було.
Від початку цієї доби один обстріл, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, російські окупаційні війська здійснили у районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 український воїн загинув, від початку доби найманці РФ 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - пресцентр ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162734
 
 
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Сподіваюсь, що так.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Наемники хреновые остались.Косые.Это хорошо.
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Ишь ты....уже на Цензоре начали активно писать заголовки "Наемники РФ";"окупационные войска"....не прошло и года
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доброго ранку і спокійної недільної днини, Україно!
Найманці РФ 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 65
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