 РФ вперше випробувала гіперзвукову ракету "Кинджал", - росЗМІ

Про це ТАСС повідомили два джерела в оборонно-промисловому комплексі, передає Цензор.НЕТ.
"Випробування пвідбулися в середині листопада. Пуск ракети був виконаний по наземній цілі, що розташована на полігоні Пембой, з літака-носія МіГ-31к, що злетів з аеродрому Оленєгорськ", - сказав один зі співрозмовників агентства.
Інше джерело підтвердило факт проведення випробувань "Кинджал", зазначивши, що "швидкість ракети досягла 10 махів".
В повітряно-космічних силах Росії не стали коментувати телефоном надану джерелами інформацію, ТАСС направивши запит до пресслужби Міноборони.
"Кинджал" - новітній російський авіакомплекс, до складу якого входить літак-носій МіГ-31к і гіперзвукова ракета. За даними ЗМІ, ракета "Кинджал" є авіаційним варіантом ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Зараз на дослідно-бойовому чергуванні стоїть одна ескадрилья МіГ-31к з гіперзвуковими ракетами в Південному військовому окрузі.
Нагадаємо, в 2018 році президент Росії Володимир Путін представив гіперзвукової авіаційний ракетний комплекс "Кинджал", який нібито здійснює маневрування на всіх ділянках траєкторії польоту, долаючи будь-які системи ПРО.
Тільки не розумію, хто з них МІГ, коник чи кізячок?
«В состав данного носителя входят полностью изготавливаемый в России двигатель первой ступени РД-171, камера сгорания второй ступени, система управления и многие другие компоненты. Всего в кооперации задействовано около 150 отечественных предприятий. Их доля в стоимостном выражении от себестоимости ракеты составляет 80%», - пояснил Сопов.
(гендиректор компании "S7 космические транспортные системы")
Украинцы блины с лопаты не едят - вот где главная фишка.
Для московитских клуш, которые не отличают ламповый блок от транзисторного.
Или кинжал все-таки противолодочная ракета? Тогда понятно зачем 10 махов…
Приехал папа с сыночком-дауном к морю. Идут по берегу.
Сынок, мотая головой и пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа: "Вот, сынок, видишь - водичка плещется, рыбки плавают, это и есть
море."
Сынок, пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа:"Да вот же, сынуля, параходик плавет, чайки летают, песочек
желтенький - это и есть море."
Сынок: "Папа, а где море?"
У папы не выдерживают нервы, он берет сына за шиворот и тычет мордой в
морскую воду: "Вот! Вот! Вот море!!!"
Сынок: "Папа-а-а, а где оно?"
Тырить унитазы, и надеяться на всемирное уважение.
А попытки всех напугать военными фейками вызывают дружный хохот.
Шойгу - московитский ответ Илону Маску.
вот где "имперское величие" ....
Польша отказалась от московитских истребителей, а Московия хвастается МиГ-31
из 70-х годов прошлого века с ламповой "электроникой" ...
Маленькая Польша в НАТО, и большая Московия боится даже вякнуть против НАТО.
"Имперцы" едут в Польшу на зарабтки, а поляки в Московию что-то ехать не спешат.
Сунь Цзи