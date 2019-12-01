 РФ вперше випробувала гіперзвукову ракету "Кинджал", - росЗМІ

Про це ТАСС повідомили два джерела в оборонно-промисловому комплексі, передає Цензор.НЕТ.

"Випробування пвідбулися в середині листопада. Пуск ракети був виконаний по наземній цілі, що розташована на полігоні Пембой, з літака-носія МіГ-31к, що злетів з аеродрому Оленєгорськ", - сказав один зі співрозмовників агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові зможуть збивати ракетами російські безпілотники з окупованого Криму, - командування ПС ЗСУ

Інше джерело підтвердило факт проведення випробувань "Кинджал", зазначивши, що "швидкість ракети досягла 10 махів".

В повітряно-космічних силах Росії не стали коментувати телефоном надану джерелами інформацію, ТАСС направивши запит до пресслужби Міноборони.

"Кинджал" - новітній російський авіакомплекс, до складу якого входить літак-носій МіГ-31к і гіперзвукова ракета. За даними ЗМІ, ракета "Кинджал" є авіаційним варіантом ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Зараз на дослідно-бойовому чергуванні стоїть одна ескадрилья МіГ-31к з гіперзвуковими ракетами в Південному військовому окрузі.

Нагадаємо, в 2018 році президент Росії Володимир Путін представив гіперзвукової авіаційний ракетний комплекс "Кинджал", який нібито здійснює маневрування на всіх ділянках траєкторії польоту, долаючи будь-які системи ПРО.