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 РФ вперше випробувала гіперзвукову ракету "Кинджал", - росЗМІ

Винищувач МіГ-31к вперше вистрілив гіперзвуковою ракетою "Кинджал" у російській Арктиці по полігону Пембой, розташованому на північний схід від Воркути.

Про це ТАСС повідомили два джерела в оборонно-промисловому комплексі, передає Цензор.НЕТ.

"Випробування пвідбулися в середині листопада. Пуск ракети був виконаний по наземній цілі, що розташована на полігоні Пембой, з літака-носія МіГ-31к, що злетів з аеродрому Оленєгорськ", - сказав один зі співрозмовників агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові зможуть збивати ракетами російські безпілотники з окупованого Криму, - командування ПС ЗСУ

Інше джерело підтвердило факт проведення випробувань "Кинджал", зазначивши, що "швидкість ракети досягла 10 махів".

В повітряно-космічних силах Росії не стали коментувати телефоном надану джерелами інформацію, ТАСС направивши запит до пресслужби Міноборони.

"Кинджал" - новітній російський авіакомплекс, до складу якого входить літак-носій МіГ-31к і гіперзвукова ракета. За даними ЗМІ, ракета "Кинджал" є авіаційним варіантом ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Зараз на дослідно-бойовому чергуванні стоїть одна ескадрилья МіГ-31к з гіперзвуковими ракетами в Південному військовому окрузі.

Нагадаємо, в 2018 році президент Росії Володимир Путін представив гіперзвукової авіаційний ракетний комплекс "Кинджал", який нібито здійснює маневрування на всіх ділянках траєкторії польоту, долаючи будь-які системи ПРО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162727
 
 
 Топ коментарі
 
"Нам нужна аудитория майдановцев"
Важный пост
Читаю две "типа позитивные" новости
- уЗеленского передумали и Украина уже будет принимать участие в саммите НАТО в Лондоне (3-4 декабря)
- Зеленский встретится со студентами, которые были на Майдане 30 ноября 2013 (чтобы повторить шутку про "эбонитовые палочки", не иначе)
Вам нужно понимать, как думают телевизионщики. У них все завязано на рейтинг. А рейтинг - разбит на возрастные/социальные/и прочие группы. Они смотрят, они меряют - "ага, падает рейтинг, наш сериал перестали смотреть женщины - нужно СРОЧНО вводить в сюжет любовную линию" (это как пример из ТВ. Кстати, в реальной жизни это вполне можно посмотреть на 3 сезоне "Шерлока". Явно введена любовная линия - и явно, чтоб привлечь женскую аудиторию).
Но не суть. "Зеленые" видят - рейтинги валятся. Для простого нарида - видосик, как "хороший царь и плохие бояре" думают, как же снизить тарифы для нарида - то есть, еще весной они, конечно, точно знали, как же их снизить, эти тарифы. Но, к осени. к сожалению, забыли.
Теперь "майдановцы". "Нас не любят майдановцы - надо "бросить им кость", что-то такое запилить для них. О! НАТО - съездишь на саммит НАТО - посидишь, послушаешь, от тебя не убудет. Ну и с этими, кастрюлего... то есть, студентами, тоже можно встретиться. Постоять, помилосердствовать - б&дло такое любит..."
- Подала ли Украина (как Грузия) заявку ПДЧ в НАТО?? - конечно, нет.
- Отпущены ли политические пленники режима Зеленского? (Марченко, "пираты", "Пума") - конечно, нет
- Сняты ли обвинения с "покусившихся на святое" волонтеров Федыны и Звиробий? - конечно, нет
- Перестали ли увольнять/преследовать патриотов - и ВЫПУСКАТЬ на волю и назначать на ключевые посты сепаров? - конечно, не перестали.
- Отказались ли от планов цензуры в сми и интернете - конечно не отказались.
- Приняли ли закон о запрете возврата ПриватБанка Коломойскому? - конечно не приняли.
- Отменили ли позорную "поправку Геруса"? - нет, не отменили. Идут переговоры о прямых покупках газа из РФ.
- Отказались ли от планов рейдернуть Держкино (и сделать из него 100% российскую попил-копию)? - конечно не отказались. Украинские киношники стонут.
- Отказались ли от намерения платить ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ гривень в ОРДЛО - за счет субсидий и пенсий украинцев, тех что живут на подконтрольной Украине территории? - нет, не отказались. Законопроект подан. Готовьте денежки.
- Начали ли "сажать трех друзей" т.е. расследовать коррупцию в правящей партии "слуга народу"? (зарплаты в конвертах, лоббирование интересов, угрозы и давление на НБУ, правоохранительные органы) - конечно же нет.
и так далее, и так далее.
Поэтому, то, что вы видите - "поездка на саммит и встреча со студентами с Майдана" - это попытка спасти ушедший в пике рейтинг. Пиар, не более.
А по сути - все осталось все так, как было. Путь от Запада, путь на россию.
Так что не обольщайтесь.
Им просто "нужна аудитория майдановцев"
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Тролляка! Под "умного"косишь?
"Зеленского створыв Порох"! Ага,конешно.
Зеленского - створыв Беня Коломойский. И выбросил на рынок этого гомункулуса с использованием таких гон....ов как ты.
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Хто гальмував?РК"Вільха" початок розробки 2016,прийнята на озброєння 2018 рік.КР"Нептун" початок розробки 2015рік,прийнята на озброєння 2019рік.ОТРК "Грім2",КР "Коршун2" розробка завершена,на стадії випробування.
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А как там "Армата" поживает, уже заводится?
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Смешно слышать этот вопрос от нас, за 5 лет войны не давших армии ни одного нового танка.
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После такого обычно следуют доказательства. Слабо?
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на срамату план был под 2 к едениц а сегодня урал вагина банкрот
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Подготовка к войне с агрессивным блоком НАТО в сверхдержаве, тем временем, идет полным ходом. Испытания уникальных, не имеющих аналогов в мире, видов вооружения не останавливаются ни на день... Только вот немного непонятно, а это какие войска? И зачем нужен макет Сергея Лаврова?РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ - Цензор.НЕТ 2932
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Так ось який ти "Кинджал"? РФ вперше випробувала гіперзвукову ракету "Кинджал", - росЗМІ - Цензор.НЕТ 9692
Тільки не розумію, хто з них МІГ, коник чи кізячок?
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Устал читать комментарии. Амеры, наверное, усцыкаюцца от смеху. Отключается SWIFT для начала. И Инстаграмные девочки кремлёвских гиперзвуковых папиков окажутся в гиперзвуковой попе.
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Ничего хорошего в этом нет! Вообще ничего.
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Е...анутым нет покоя. Когда нормальные страны вон Юпитер снимают, Марс исследуют, вообщем бороздят всячески просторы, петушня рашистская воюет на всю голову.
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Петушня с немцами телескоп на солнечную орбиту запустила и на Марс экспедицию готовят, а вот чем Южмаш занимается - непонятно. Хорошо если оружием.
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Южмаш вон Илону Маску цельную ступень от ракеты собрал, говорят, что ещё собирают.
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А у вас даже унитазов в стране нет, какие там ракеты, картонные?
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В выпуске 12 заказанных ранее ракет «Зенит», сборку которых осуществляет «Южмаш», также заняты 150 российских предприятий.

«В состав данного носителя входят полностью изготавливаемый в России двигатель первой ступени РД-171, камера сгорания второй ступени, система управления и многие другие компоненты. Всего в кооперации задействовано около 150 отечественных предприятий. Их доля в стоимостном выражении от себестоимости ракеты составляет 80%», - пояснил Сопов.

(гендиректор компании "S7 космические транспортные системы")
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русня ккак там луна ведь круглый окоп рогозин вещал про базу там в этом году и где РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ - Цензор.НЕТ 6021
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Фишка в том, что украинцы, еще 100 лет об этом даже вещать не смогут. Над собой смейся.
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Фишка том, что "вещать" - не мешки ворочать.
Украинцы блины с лопаты не едят - вот где главная фишка.
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Ну едят, находят прикольным, пусть едят, не от голода же, прилично одетые, ржут. Чего эти блины украинцам жизни не дают? Такое ощущение, что сами хотят))) Кстати есть еда, "яичница по-кочегарски" Готовят в топке, на лопате, которой кидают уголь. Уголь кстати обеззараживает. А ты никогда не кушал картоплю из костра? Только конфи из кролика со специями, кордон блю,говядина по-бургундски, филе миньон.... А насчет блинов с лопаты, забей "блины с лопаты, Львов", кушают.
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Я о том, что нарезка разрозненных кадров - это пропагандитский фейк для домохозяек.
Для московитских клуш, которые не отличают ламповый блок от транзисторного.
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Кацап, не знаю, как ракета, а брехня из Кремля по планете точно летит со скоростью 10 махов. В этом вы достигли небывалых успехов.
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Как там на украинском унитазе, удобно ли?
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Дело в том, сто на расее живут настолько дикие племена, что словами не передать. Мокша, меря, эрзя и другая срань болотная никогда, даже на картинке не видели унитазов. и когда они впервые их увидели на границе Херсонской обл. и Крыма, когда репоеды оставили какое-то здание, они кроме плафонов, выключателей и розеток слямзили еще и белые блестящие унитазы, невиданную на их орде штуку, и сейчас с них едят щи. Тоже самое произошло на наших катерах, захваченных репоедами. Сейчас эти унитазы занимают самое почетное место на кухнях репоедов, и когда к ним приходят гости, то они ставят эти унитазы на самое почетное место на столе и жрут с них щи. РФ вперше випробувала гіперзвукову ракету "Кинджал", - росЗМІ - Цензор.НЕТ 9719 РФ вперше випробувала гіперзвукову ракету "Кинджал", - росЗМІ - Цензор.НЕТ 9719 РФ вперше випробувала гіперзвукову ракету "Кинджал", - росЗМІ - Цензор.НЕТ 9719
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ссср яо не помогло и рф оружие не спасёт.
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К северо-востоку от Воркуты? Ну что ж, теперь если чукчи вздумают напасть на Москву с помощью своей авианесущей ударной группы, русские её потопят.
Или кинжал все-таки противолодочная ракета? Тогда понятно зачем 10 махов…
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Субмарини плавають з швідкістью 10 махов?
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Там не чукчи коренное население, а ненцы.
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Коментатори.навіщо ви в цій темі з москальськими тролями переписуєтесь? Посилайте їх у дупу.
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Якщо московитові какають в рот,це вважається патріотично.А сам він патріот і не тєрпіла. РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ - Цензор.НЕТ 7764РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ - Цензор.НЕТ 6524
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Очередная кацапская вундервафля которая может в****** разве что по Воронежу, козломордые уже себя в Сирии показали
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Чего то там испытали, как то назвали, короче не суть в том что кацапье что то там может создало, а в том что оно все равно врёт и это уже аксиома...
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Никдотик про тебе
Приехал папа с сыночком-дауном к морю. Идут по берегу.
Сынок, мотая головой и пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа: "Вот, сынок, видишь - водичка плещется, рыбки плавают, это и есть
море."
Сынок, пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа:"Да вот же, сынуля, параходик плавет, чайки летают, песочек
желтенький - это и есть море."
Сынок: "Папа, а где море?"
У папы не выдерживают нервы, он берет сына за шиворот и тычет мордой в
морскую воду: "Вот! Вот! Вот море!!!"
Сынок: "Папа-а-а, а где оно?"
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Это анекдот про "величие империи".
Тырить унитазы, и надеяться на всемирное уважение.
А попытки всех напугать военными фейками вызывают дружный хохот.
Шойгу - московитский ответ Илону Маску.
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А он не поймет, по нику все ясно, головешка ещё та.
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Московит, а какова судьба предыдущей вундервафли "Арматы"? Нафига вам ракета, если у вас есть такое сверхоружие, глядя на которое на репетиции парада все враги уже поумирали со смеху?
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Дальнейший распад РФ- неизбежен..Здесь никакие ракеты не помогут...В своё время ушли Польша и Финляндия..Стали процветающими странами.Прибалты освободились от российского ярма и вошли в ЕС.
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Сравнить сколько тесловских "суперчарджеров" в Польше и сколько в Московии (целый 0) -
вот где "имперское величие" .... РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ - Цензор.НЕТ 6385
Польша отказалась от московитских истребителей, а Московия хвастается МиГ-31
из 70-х годов прошлого века с ламповой "электроникой" ...
Маленькая Польша в НАТО, и большая Московия боится даже вякнуть против НАТО.
"Имперцы" едут в Польшу на зарабтки, а поляки в Московию что-то ехать не спешат. РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ - Цензор.НЕТ 6385
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А вот Илон Маск открыто запускает в далекий и не только космос уникальные шедевры инженерной мысли, строит действующие, не имеющие аналогов в техническом плане, наземные агрегаты... Достоверного видео по этому поводу полно и эти факты ни у кого не вызывают сомнения. Более того, он свои изобретения уже довел до товарной кондиции. И это малая толика того, что позволили показать открыто и пустить в тираж. В отличии от традиционной военной "пурги" московитов. Модифицированное коммунистами лишнехромосомное население московии представляет собой аномальную форму развития Человека Разумного и, скорее всего, в обозримом будущем самоликвидируется, что уже маячило в девяностые прошлого века.
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По телевизору кинжалы, а по факту - тырят все, что могут: стырили на глазах у всего мира украинский полуостров, не побрезговали даже унитазами с наших кораблей. Унитазогопники пытаются запугать весь мир- иначе, зачем тогда все эти показы? Созерцательная позиция запада ни к чему хорошему не приведёт. ***** ж для чего-то вооружается. А повод они всегда готовы выдумать- например, защитить русскоязычное население той же Франции
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Назови хоть что нибудь, что придумали на орде. Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом, так как-же они могут что-то придумать. Только украсть, а потом прокукарекать, что это исконно русское изобретение.
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Сыр сделать ****** не могут, но поставить мир на грань планетарной катастрофы - это всегда пожалуйста.
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Южмаш ещё не сказал последнее слово, гиперзвуковая ракета в Украине будет сделана быстрее.
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Как всегда переврали, не вообще впервые а впервые в условиях Арктики.
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говном и металлоломом Унитазия плешивого хвастается уже 20.
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"Война - это путь обмана. Поэтому, даже если ты способен, показывай противнику свою неспособность. Когда должен ввести в бой свои силы, притворись бездеятельным. Когда цель близко, показывай, будто она далеко; когда же она действительно далеко, создавай впечатление, что она близко".

Сунь Цзи
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Не стали комментировать, значит лапти той ракете РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ - Цензор.НЕТ 3528
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Какая нафиг сверхзвуковая ракета когда в России потребность по унитазам не закрыта!?
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В того 50-річного Міга-31, ЕПР 44 метрів. Він на висоті 10 км світить на півсвіту.
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Лучше бы они мозги свои усовершенствовали вместо ракет и убрали бы из них дурость, манию величия и раболепие.
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Три страницы обсуждается то, чего нет. Давайте лучше опять про унитазы, вот это действительно насущная проблема. Мне так никто и не ответил, почему кнопочка не всегда отходит назад.
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А мультики где？ без мультиков никто не поверит...
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Переозброєння радянської армії після Другої Світової було досить успішним завдяки захопленню технічної документації, вчених та інженерів Німеччини. З 60-х пробували красти технічні секрети і активно займатися промисловим шпіонажем. Але ж технологічний рівень розвитку СРСР не дозволив втілити вкрадене. Після розвалу "тюрми народів" Росія залишилась на узбіччі світового прогресу і ніяких фундаментальних досліджень не проводила. Навіть якщо сьогодні кацапи почнуть витрачати 70% ВВП на військові потреби, як це було за совка, відставання вже набуло непереборного стану. Тому воювати з нами їм доведеться совковим озброєнням. Косметичні "перевзування" і навішування на себе "нової форми" ніяк не впливає на боєздатність окупантів в реальному бою. Про що свідчать втрати в Донецькому аеропорту - 14,6 кацапа до 1 українця ВСУ. Ми ж не Чечня! Ми повбиваємо кацапів і висушимо їх шкурки...
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