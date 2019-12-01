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 Політика України
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Все про:культура (150) міста (10) децентралізація (258) Бородянський Володимир (49)

 В Україні створять рейтинг міст за динамікою розвитку культурних послуг для населення, - Бородянський

Міністерство культури, молоді та спорту України має намір створити рейтинг міст за динамікою розвитку культурних послуг для населення.

Як заявив глава відомства Володимир Бородянський в інтерв'ю ZN.UA, це має допомогти населенню зрозуміти, чи розвивається культурна сфера в місті, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вибрала напрямок на децентралізацію. Але децентралізація - це не лише можливість розпоряджатися бюджетом і майном, яким оперують. Це ще й відповідальність містян, які обирають таку владу, завдяки якій в містах будуть розвиватися різні культурні установи. Ми зі свого боку будемо створювати різні культурні стимули", - підкреслив міністр.

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За його словами, в Українському культурному фонді цього року є програма "Культурна столиця України", в рамках якої можна отримати 30 мільйонів гривень на громаду.

"Зараз ми думаємо над тим, щоб зробити рейтинг міст за динамікою розвитку культурних послуг для населення. І тоді населення буде розуміти, чи у них у місті розвивається ця сфера з чинним мером і конкретної радою, чи не розвивається. А ми як міністерство будемо відстежувати рейтинг. Це буде публічний формат. Тому обрання влади - це повністю відповідальність населення", - розповів Бородянський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162726
 
 
 Топ коментарі
 
чтобы такого сделать чтобы ничего не делать...
один 3Д модель Украины за 300 лямов делать собрался, другой перепись по данным операторов связи, этот рейтинги безумные придумывает.
вы работать вообще планируете?
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Более полугода сплошные анонсы: то сделают, это сделают...
А что реального кроме гонений за критику сделано за это время?
Самое большое "достижение" - просрана международная дипломатическая работа, похерена самым наглым образом.
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Потєшна заставочка))) загалом насправді я хочу Перемоги України. Наша земля - наш порядок! Не російський! Донбас НАШ! КРИМ НАШ!!! Прості речі. Українська влада повинна мати такий само напрямок не на словах а в справах, а інакше... оцю наліпочку на лобі вам наліпим!!!

В Украине создадут рейтинг городов по динамике развития культурных услуг для населения, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1416
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Цей день в історії. 30 листопада 1939 СРСР бомбардував Гельсінкі. Зруйновано 2 тис. будівель, більше 900 загиблих, понад 500 поранених...
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чтобы такого сделать чтобы ничего не делать...
один 3Д модель Украины за 300 лямов делать собрался, другой перепись по данным операторов связи, этот рейтинги безумные придумывает.
вы работать вообще планируете?
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"Украина выбрала направление на децентрализацию. Но децентрализация - это не только возможность распоряжаться бюджетом и имуществом, которым оперируют. Это еще и ответственность горожан, избирающих такую власть, благодаря которой в городах будут развиваться разные культурные учреждения. Мы со своей стороны будем создавать разные культурные стимулы", - подчеркнул министр.Источник: https://censor.net.ua/n3162726

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Только выигрывают от этой децентрализации чиновники, а простые люди как бедствовали, так и бедствуют.
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Що твоє ЗЕ навішало тобі локшини на вуха.
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...делишься семейными рецептами, сирожа? Так это ты сайты попутал... В Україні створять рейтинг міст за динамікою розвитку культурних послуг для населення, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7710
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Более полугода сплошные анонсы: то сделают, это сделают...
А что реального кроме гонений за критику сделано за это время?
Самое большое "достижение" - просрана международная дипломатическая работа, похерена самым наглым образом.
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а то опыт огромный..... коммунизм В Украине создадут рейтинг городов по динамике развития культурных услуг для населения, - Бородянский - Цензор.НЕТ 4085 придуманные еврями
подождите он уже показался на горизонте... кто- В Украине создадут рейтинг городов по динамике развития культурных услуг для населения, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6480 да коммунизм .
.и мы должны идти к нему навстречу..... В Украине создадут рейтинг городов по динамике развития культурных услуг для населения, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9884
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Проснитесь, мы в нём живём - наверное последние из экс Совка. Ругаем проклятых капиталистов и боимся частной собственности на землю.
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Потєшна заставочка))) загалом насправді я хочу Перемоги України. Наша земля - наш порядок! Не російський! Донбас НАШ! КРИМ НАШ!!! Прості речі. Українська влада повинна мати такий само напрямок не на словах а в справах, а інакше... оцю наліпочку на лобі вам наліпим!!!

В Украине создадут рейтинг городов по динамике развития культурных услуг для населения, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1416
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Лучше проведите перепись оставшихся сел с людьми, школами и больницами. Ато уже даже по киевской области едешь а людей нету. Все кто мог ходить убежали или выехали за бугор.
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Такое ощущение что власть уже живет в смартфоне и не видит реальности что деается в стране. В селах нету детей, школы и больницы закрылись, старики едут лечиться в районные и обласные центры за 50-100км от своего дома. А власти продолжают выделять деньги и и все время выдают какую то маразматическую х***ню.
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