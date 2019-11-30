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 Політика України, За кордоном
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Все про:голодомор (218) Канада (733) Університет (46)

 Українське студентське товариство університету Альберти в Канаді вимагає звільнити викладача через заперечення Голодомору

Деякі студенти Альбертського університету в канадському Едмонтоні вимагають звільнити викладача, який заперечує факт Голодомору, здійснений радянською владою на початку 1930-х років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як пише канадська газета The Globe and Mail, причиною обурення студентів стало те, що доцент Дугал Макдональд у своїй замітці на сторінці у фейсбуці 19 листопада назвав Голодомор брехнею, буцімто підкріпленою фальшивими фото і повідомленнями, які поширили колишні спільники нацистів.

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У цьому ж дописі Макдональд додав, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо "підтримує антикомуністичний, пронацистський міф про Голодомор", намагаючись таким чином "переписати історію".

Українське студентське товариство університету назвало цей допис розпалюванням ворожнечі і заявило, що його автор не гідний бути викладачем.

Альбертський університет у своїй заяві вказав, що погляди пана Макдональда не відображають поглядів навчального закладу, але він має право ділитися ними.

Сам Макдональд у коментарі для ЗМІ заявив, що досліджував Голодомор кілька років і має право на свободу слова.

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Нагадаємо, висловлювання Дугала Макдональда також засудив Конгрес українців Канади та Єврейська федерація Едмонтона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162724
 
   
 Топ коментарі
 
А в Украине одного еврея, который вокруг голодомора резвился, президентом выбрали.
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Кожен має право на свої погляди, якщо вони не розпалюють ворожнечу. Тут ми маємо саме розпалювання ворожнечі, тому цього викладача треба прибрати.
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Сам Макдональд в комментарии для СМИ заявил, что исследовал Голодомор несколько лет в центральной московской библиотеке и имеет право на свободу доносить правду, которая подогрета русским рублём... Украинское студенческое общество университета Альберты в Канаде требует уволить преподавателя из-за отрицания Голодомора - Цензор.НЕТ 3756 Источник: https://censor.net.ua/n3162724
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А в Украине одного еврея, который вокруг голодомора резвился, президентом выбрали.
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А в Калифорнии выбрали губернатором австрийца, который убивал американских копов. Украинское студенческое общество университета Альберты в Канаде требует уволить преподавателя из-за отрицания Голодомора - Цензор.НЕТ 3325
Украинское студенческое общество университета Альберты в Канаде требует уволить преподавателя из-за отрицания Голодомора - Цензор.НЕТ 9457
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Пардон, я хотел сказать, что в Украине выбрали прнзидентом одного еврея, который расстрелял парламент с двух рук, но который заподозрил угрозу в деаичьих предупреждениях о возможности взрыва гранаты, который оторвет ему полжопы...
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Это ты про Витю-геноцида? Ющенко очень любил эту тему мусолить...
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Ты про какого витю? Того, который назвал львовян геноцидом нации???
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Сам Макдональд в комментарии для СМИ заявил, что исследовал Голодомор несколько лет в центральной московской библиотеке и имеет право на свободу доносить правду, которая подогрета русским рублём... Украинское студенческое общество университета Альберты в Канаде требует уволить преподавателя из-за отрицания Голодомора - Цензор.НЕТ 3756 Источник: https://censor.net.ua/n3162724
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Звичайно, що можна знайти його справжнє походження і так само перекрутити історію його предків. Але тоді це буде рівноцінно його брехливим діям та переконанням.
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не секрет, что кацапье из лахти типа "Alex Rozhenko " отрицает Голодомор и прославляет сталинизм
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зато моника зе!лох пообщался с фуйлом насчет сортиров - достойная тема для имитатора игры на рояле Українське студентське товариство університету Альберти в Канаді вимагає звільнити викладача через заперечення Голодомору - Цензор.НЕТ 5090


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А какого ..уя эта шлендра кругом катается и встречается, он что представитель власти.
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потому что шльонда моника зе!лох, имитирующая в настоящее время презЕдента Украины, прос*рал ВСЁ = что было сделано за 5 лет, и не способен ни на что, кроме гнусаво просить у фуйла вернуть унитазы :D

Так что реальный Президент Украины - Порох - представляет Украину, а всякая шелупонь типа "нелох42" - воспринимается всем миром как клоун и получает соответствующие подарки - то лисапед, то баночку с чем-то, очень похожим на вазелин:D
Українське студентське товариство університету Альберти в Канаді вимагає звільнити викладача через заперечення Голодомору - Цензор.НЕТ 7080
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где жирный шрифт?чернила в компе закончились?
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ой, кацап.. тебя уже из дурки выпустили в ночную смену?)) так водки тут нет, лаптеногий, и не проси Українське студентське товариство університету Альберти в Канаді вимагає звільнити викладача через заперечення Голодомору - Цензор.НЕТ 6964
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Порох это мерзкое чмо, не дай бог его еще раз президентом сделать.
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да-да, поскули и поругайся - глядя на себя в зеркало) ну и потешь себя, убогое, ватными мечтами Українське студентське товариство університету Альберти в Канаді вимагає звільнити викладача через заперечення Голодомору - Цензор.НЕТ 5609
Українське студентське товариство університету Альберти в Канаді вимагає звільнити викладача через заперечення Голодомору - Цензор.НЕТ 3898
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из прессы для зебилов и ватников? Українське студентське товариство університету Альберти в Канаді вимагає звільнити викладача через заперечення Голодомору - Цензор.НЕТ 831
та помню, ватник - у тебя только вовка фуйло и моника зе!лох - в авторитетах Українське студентське товариство університету Альберти в Канаді вимагає звільнити викладача через заперечення Голодомору - Цензор.НЕТ 1886
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...мамедов, ты себя последний раз когда в зеркале видел?
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петр парашенко договаривается в Канаде...о политическом убежище.
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А ще Пйотр Парашенко щодня запалює сонце над планетою, ліпить з перетравленого шоколаду і палиць вас вальцманутих. Щоб на сьомий день полетіти на відпочинок на Мальдіви. Богам, заєте, теж треба релаксувати.
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ишь как у кацапья подгорело-то - от одного упоминания Пороха)
что, совсем плохо, ватники - моника тарифы не снизил, зарплаты - не поднял?))
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Іконку свого соєвого божка, яка у тебе висить над монітором, не заплювало в пориві підлабузництва? Протри перед сном до блиску. Завтра тобі перед нею ще поклони бити.
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Якщо його трохи потерти то з поза канадця Дугал Макдональд вигляне кацапське рило.
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Я знаю в Києві канадійця, який народився у Канаді та приїхав з матір'ю українкою (батько француз) до України. Його матір одразу визнали шпигункою і посадили... Тобто це ще той Макдональд-Іванов🤗
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Кожен має право на свої погляди, якщо вони не розпалюють ворожнечу. Тут ми маємо саме розпалювання ворожнечі, тому цього викладача треба прибрати.
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Голодомор в Украине от коммуняк, и местных прихлебателей, родственники рассказывали все, не забуду, но нынешнему поколению это не нужно знать, значит повторится это.
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Ну неужели я с тобой согласна... Значит в Одессе ждать снега))))))
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Геня, я хотел бы плюсануть, но ты ж по привычке побежишь кляузничать...
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Представьте: "Студенты Папуа-Новая Гвинея требуют уволить преподавателя в Украине не отрицающего, что аборигены съели Кука"- примерно так канадец воспринимает новости с далёкой, первый раз слышавший вообще такой слово как "Украина"...
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а кто такие "канадцы" - в лахте не знают? Українське студентське товариство університету Альберти в Канаді вимагає звільнити викладача через заперечення Голодомору - Цензор.НЕТ 7457
и сколько среди них - имеют украинские корни...
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Что там знают в лахте, спроси у соседа! Сколько среди них с украинскими корнями!? мелочь-в масштабах страны!
PS/ не читайте советских газет до обеда...(с)
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ну откуда кацапу Dmit Dmit из лахти знать, что в настоящее время украинская этническая группа занимает пятое место по численности среди всех этнических общностей Канады[3].Українське студентське товариство університету Альберти в Канаді вимагає звільнити викладача через заперечення Голодомору - Цензор.НЕТ 4404
Об этом в твоих методичках не пишут. или ты до обеда их не читаешь, лаптеногий?))
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Лишнехромосомный, с какой стати тогда канадец делает выводы, если он - "примерно так канадец воспринимает новости с далёкой, первый раз слышавший вообще такой слово как "Украина"..."?
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Уявіть у Німеччині імігранта єврея, який вихваляє нацизм Гітлера🐸
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лахта, в Канаде наших столько... шо вам и в Беларуси ваших не снилось)
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Так он же с понтом под айне дойче флагом, как балалалалаболка...не к ночи будь помянута...
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кацапсино, ти пиши німецькою. Свинособачий язиг у нас не в фаворі.
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Как бы это сказать. Там немного другая история. Тот препод не выделяет Голодомор из общего голода в СССР 32-33гг. Его позиция именно в невыделении от общего.
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Голодомор не просто голод. Ось тут ми у вас бачмо проросійські погляди.
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и да - для идиотов - это позиция препода. свои претензии засунь себе поглубже в кацапский зад
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Нехай він свою брехню засуне у свою дупу, а у твоїй дупі вона вже є.
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Не буває українця, який заперечує Голодомор, як ти це робиш.🤔
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баклан, для тупых повторяю еще раз - это позиция препода. Свои претензии ко мне засунь в козлорогий кацапский зад.
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Позиція, яку ти підтримав. Бачу, що ти не розумієш чому ти зпалився і всі побачили твою кацапську суть🤗
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Позиція, яку ти підтримав

ну как ткни пальцем где я ее поддержал, брехливая кацапская скотина.
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Там, де ти написав про Голодомор, який нібито лише просто голод, кацапське лайно.
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иплан, если я зацитирую Гитлера или Ульянова - это будет значит - я нацик или коммуняка? Дегроид ограниченный. У вас в путлеростане все такие дурачки?
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Ти не просто цитував, а написав свої слова. Українець таких брехливих слів не буде писати.
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Еще один
ну так ткни этот документ канадскому преподу. Я то тут причем?
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Це точно демонструє відмінність поглядів росіян і українців та вказівки російських комуністів.
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В Канаде демократия. Похоже студенты перепутали ее со своей страной.
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Вышивата приперлась в чужую страну и давай поучать тем же порядкам, что и в Неньке, с которой свалили. Где только одно правильное мнение дозволяется.
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