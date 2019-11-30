 Наше завдання - донести правдиву інформацію, - Бородянський анонсував створення телеканалу з мовленням на ОРДЛО

Про це розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Наше завдання - зробити так, щоб на тимчасово окупованих територіях люди знали правду про те, що відбувається в Україні, щоб ми почали вести з людьми, що живуть на цій території, діалог - в ефірі такого телеканалу. Насамперед із науковим середовищем. І наше завдання - донести правдиву інформацію. Мова буде і українська, і російська. Саме зараз триває процес створення такого телеканалу на базі UATV, який має бути запущено вже в лютому. Повторюю: його ефірне мовлення буде лише на тимчасово окупованих територіях", - повідомив Бородянський .

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