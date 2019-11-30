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 Політика України
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Все про:інформаційна війна (216) Донбас (13912) телебачення (379) Бородянський Володимир (49)

 Наше завдання - донести правдиву інформацію, - Бородянський анонсував створення телеканалу з мовленням на ОРДЛО

Телеканал для окупованої частини Донецької та Луганської областей почне роботу в лютому 2020 року.

Про це розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Наше завдання - зробити так, щоб на тимчасово окупованих територіях люди знали правду про те, що відбувається в Україні, щоб ми почали вести з людьми, що живуть на цій території, діалог - в ефірі такого телеканалу. Насамперед із науковим середовищем. І наше завдання - донести правдиву інформацію. Мова буде і українська, і російська. Саме зараз триває процес створення такого телеканалу на базі UATV, який має бути запущено вже в лютому. Повторюю: його ефірне мовлення буде лише на тимчасово окупованих територіях", - повідомив Бородянський .

Читайте також: Норми закону про дезінформацію діятимуть, поки частина України залишається окупованою, - Бородянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162723
 
 
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2020 в Украине год объявляется годом злорадства

Работники портов Одессы и Черноморска вышли на пикет против массовых сокращений. Вам напоминать результаты выборов по этим городам....?

Наша задача - донести правдивую информацию, - Бородянский анонсировал создание телеканала с вещанием на ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9090
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В Украине есть секта свидетелей идеального избирателя. Эти люди боготворят обывателя. Верят в сермяжную правду. «Маленький человек» для них - это носитель финальной правды, духа свободы и идеалов процветания.

На самом деле, принадлежность к большинству не означает ровным счетом ничего. Большинство всегда состоит из ситуативных меньшинств и способно раскалываться на группы любого размера. Оно может ошибаться. Может быть инфантильным. Может недооценивать риски. Оно может быть каким угодно - и любые попытки водрузить «маленького человека» на этический пьедестал чаще всего заканчиваются плохо.

Вдобавок, природа любой коррупции состоит в том, что от нее проигрывают все, но по чуть-чуть, а выигрывают немногие - но много. И эти немногие готовы инвестировать в общественное мнение. То самое, которое, в конечном счете, будет готово бить по рукам тех, кто станет пытаться навести порядок.

Именно поэтому нет никакого идеального рецепта политической карьеры.

Наш мир устроен сложно. Он требует сложных знаний и сложных решений. И очень часто рецепт лечения страны требует непопулярных шагов. А потому любой политик-популист рано или поздно оказывается перед очень простым выбором: либо он предает своего избирателя, либо он предает страну.

Последняя социология довольно показательна. Украинские граждане не хотят приватизации, рынка земли и легализации азартного бизнеса. Те, кто наживается на нынешнем положении дел, сумели продать им эти идеи. И теперь обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех.

При этом те же самые украинские обыватели поддерживают переговоры с Москвой, разведение войск и верят в достижимость мира. И никого не смущает тот факт, что за все это придется платить России цену, которую она попросит. Отечественный обыватель убежден в том, что Киев на переговорах попросту не был готов подбирать интонации. А если подберет - все вернется на круги своя.

Большинство - это всегда объект чужих манипуляций. Нет никакой «невидимой руки» на рынке мнений. При желании и усердии можно продать обывателю любую идею. Можно посеять в нем зерна любых сомнений. Можно убедить его голосовать за людей с самыми низменными целями и задачами. И тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли - всегда проиграет торговцам сладким плацебо.

А потому я не люблю ссылки на большинство. Любые разговоры о нем всегда отдают спекуляцией. Общество может быть инфантильным - и не стоит воспринимать его желания как истину в финальной инстанции.

Те, кто утверждают обратное - либо ничего не понимают. Либо все понимают и делают это сознательно.

Но разница между идиотами и подлецами не столь уж и принципиальна, если мерять последствиями.

Павел Казарин
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два вопроса к тебе зебаран
1. откуда понятно что это ролик 2015 года? почему не 2014?

2. что такого крамольного и страшного она в нем сказала на тот момент?
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Брехливое животное, она говорит о том, из за чего ты сейчас даже говно свое ешь в истерике, крича про зраду зрадную. Чего тогда это было все ок?
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ты можешь ответить на два вопроса без виляния жопой зебаран?
1. откуда понятно что это 2015 год
2. что крамольного она сказала в этом видео?
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шо, на ник ума нехватило, ху#ня сепарская, хочется как ******** на рашке в дерьме существовать то пес#уй туда нах#й
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Скотов будут транслировать 24 на 7. Ну и концерты Зе...ил-шоу.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в четверг заявил, что его правительство не ведёт переговоры с Россией о прямых поставках российского газа в Украину.

В этот же самый день российский и украинский министры энергетики Александр Новак и Алексей Оржель встретились в Вене для того, чтобы обсудить - среди прочего - «перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины». По крайней мере, об этом говорится в официальном сообщении российского Министерства энергетики. Украинское министерство утверждает, что переговоры были посвящены исключительно транзиту. Но никто в Киеве не опроверг российского сообщения о переговорах. Может быть, решили, что хватит заявления Гончарука? Но премьер делал своё заявление до того, как стало известно о переговорах в Вене - зато во время этих консультаций. Кто будет всерьёз воспринимать заявления чиновника, который утаивает от общества резонансную информацию? Или, возможно, сам премьер о газовых переговорах, на которых не было представителей Еврокомиссии, ничего не знал? Его просто решили не информировать - потому что тайная встреча в Вене была санкционирована не фиктивными, а настоящими руководителями Украины, олигархическими кланами, которые захватили руководство страной после выборов 2019 года. Об этом пишет автор на сайте «Эспрессо».

Именно это и есть ответом на вопрос «как такое может происходить?». Просто. В Украине сегодня нет настоящего премьер-министра, да и настоящего президента тоже нет. Есть исполнители ролей, которые продолжают играть в третьесортном сериале - том самом сериале, который невзыскательная публика восприняла в качестве лучшей модели для управления страной. И есть те, кто принимает решения. Поэтому не ищите ответа на вопрос, могут ли президент и правительство сдать Украину Кремлю. Они просто сыграют то, что написано в сценарии и даже не задумаются ни о содержании, ни о последствиях своих решений. Актеры не думают. Они лишь заботятся о том, чтобы естественно выглядеть. И в этом - секрет успеха этой великой профессии. Разумеется, до того момента, пока она не переносится в настоящую жизнь.

Дорога в ад практически всегда устлана добрыми намерениями. Когда сторонники европейского выбора Молдовы пошли на коалицию с пророссийскими силами, чтобы изгнать из страны ее фактического правителя - олигарха Влада Плахотнюка, они искренне не понимали, что отдают страну Путину. Но сегодня у Молдовы - пророссийская власть и скидка на российский газ. Когда украинский избиратель решил наказать «барыгу» Петра Порошенко, он мог искренне думать, что к власти придут «новые лица», закончится война и продолжится движение в Европу. А в результате получит позор, возвращение в кремлевское стойло и Путина, который будет определять украинское будущее.

Ну и скидку на газ тоже получит, как же без нее.

ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ
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Раніше якось дослуховувався до Портнікова, а потім виявлялось що його прогнози не здійснюються. Балабол.
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А конкретней? Процент угадал - не угадал? По моим прикидам 95 угадал на 5 процентов "пока не окончательно насрали шлоркли".
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Наша задача - донести правдивую информацию. Если они в ОРДЛО узнают правду о новой власти, то сбегут на дальный восток.
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Сказал Шекспир: "Весь мир - театр, а люди в нем - актеры!
Кто плут, кто - шут, а кто простак, мудрец или герой".
А потому, а потому оставьте ваши споры -
Ищите в жизни свою роль, лепите образ свой.
...Но иногда, да, иногда - ведь в жизни все бывает! -
Присвоит кто-нибудь себе украденную роль.
Господь таких, найдя, клеймит... Судьба их раздевает,
И убеждается народ, что голым был король....
Ю.Евсеев Театр
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2020 в Украине год объявляется годом злорадства

Работники портов Одессы и Черноморска вышли на пикет против массовых сокращений. Вам напоминать результаты выборов по этим городам....?

Наша задача - донести правдивую информацию, - Бородянский анонсировал создание телеканала с вещанием на ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9090
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куриная попка на первом пике - это чмо сдавшее крым?
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Он тебя ждал с клавиатурой на перевес в помощь. Но не дождался.
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ну уж извините. Я в другом регионе планеты живу.
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Скоріше не злорадства, а сміху що пустоголові самі собі насрали в штани. Наше завдання - донести правдиву інформацію, - Бородянський анонсував створення телеканалу з мовленням на ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3267
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программа телепередач этого канала
6:00 ТСН с мосей чучкой. тема дня - борщевой набор уже не важен! мажем вазелин на хлеб
8:00 - Сваты-1 (все серии два раза)
12:00 - ТСН - рабочий полдень. успехи Зе команды, воспевание богдана, рассказ про зубожилых которые уже пол года едят не пол вареника а целый!
14:00 - Лига смеха с членом РНБО сивохой! свежие шутки про Украину и ВСУ
18:00 - рассмеши клоуна - ведущий - портрет владимира зеленского в треуголке
20:00 - ТСН - успехи зекоманды за сутки, ганьба порохоботам. ведущий дубинский
22:00 - вечерний выпуск "квартала" - листая старые страницы. шутки про эбонитовые палочки, синьор-голодомор и термос
24:00 - фильм ужасов "порошенко и парубий пришельцы с марса". премьера хоррор-экшена. в главной роли юзик
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Хорошо, шо я телевизор вообще не смотрю -- даже забыл, как эта "плазма" включается?
...бо давно приученный, ещё с Совка -- включаешь пустой холодильник в радиорозетку наночь -- к утру, он полный! *)
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Я сьогодні перший раз за півроку одивився телевізор. Фільм був про європейських маоістів, які потім виїхали на Захід. Вони комуністичний режим Китаю вважали найкращим і Світі, промо єврозебіли🐸
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Фільм був австрійський, а далі я вже не дивився. Тепер наступний раз включу ТВ через півроку.🤗
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-- вилку на проводе обрежь -- ещё целей будешь...*)
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Ко мне, через несколько дней, моя Красуня из Беларуси приедет... -- и я уже давно предохранился -- все парашные и украинские теле каналы из меню удалил нафиг!
...а то ещё, и с ней расстанусь, из политической несовместимости? -- хотя, она Девочка наша -- второй год её знаю... ...однако, бережёного Бог бережёт, а не бережёного Совок стережёт!
Любовь надо беречь и множить...*)
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Али... ну, ты прямо самострел и себя не любишь и не бережёшь! *)
Я в Хорватии с одной Барышней отдыхал -- она всё время российские сериалы смотрела.
... я, чуть раньше времени не сбежал оттель! ...пытался ей потом объяснить, чего расстались скоропостижно? -- она не поняла, шо телевизор виноват! *)
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Правильно, що кинув її. Дивитися російські серіали можуть лише психічнохворі люди. Кажуть, що це заразна хвороба🙄
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Ты знаешь -- это офигенная проблема -- особенно с 95 кварталом! Я, одно время, невест шукал среди украинских беженок и русских переселенок... -- они смотрят на это "шову" и хохочут... -- ещё и мне тыкают: Санька, а чё ты не смеёшься?
...а я ничего, даже объяснить не могу -- про говно... ...ну, стрём тупой, это ж видно с закрытыми глазами ушами! -- а им весело...
Сперва мирился с временными недостатками красивых Женщин... -- потом понял: Беги, кролик, беги! *)
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От поясніть як це і Український і кацапський??? Як одночасно таке можливо? Чи буде по одній передачі?)
І що заважатиме параші заблокувати сигнал?) Чи наша задача 'освоїти кошти'... А все решта другорядне...?)
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У кожного своя правда, а у нового каналу буде проросійська зеправда.
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Та кто его смотрит , это тв ? Сейчас с IPTV и интернетом уже и спутниковое на задний план отходит . А по спутнику и так можно было всё смотреть . Кто как настроенный , то и смотрит .
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Во многих селах нет интернета, смотрят ТВ.
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Брехня, бо я їжджу по Україні та бачу як на хуторах, а не селах вже ловлять мобільний інтернет.
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Брехня,як ти їздиш по Україні,та ще й по хуторах,якщо ти з цензора не вилазиш?
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У Бамбаса 20 років було українське радіо і ТБ. І шо, допомогло? Бамбас молився на мааскву.
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ты вчера елажов накатил элитной бояры...?\не отказывай себе...!\
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щаз, буду оплачувати за медіагіменце та ще й при цьому за рекламу ?
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Тупой распил денег Наша задача - донести правдивую информацию, - Бородянский анонсировал создание телеканала с вещанием на ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3304 один хрен оккупанты заглушать . Та и не верится уже что вообще что то построят вон стену уже строили так и эти туда же
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Читайте на канале только расписание движения поездов московского направления. И информация правдивая… и полезная.
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Цілий день знімали кіно про те, як я проводжу нараду з питань зменшення тарифів. Зняли декілька дублів. Монтаж, озвучка, підбір музики, реквізит в кадрі -все це займає дуже багато часу. Подивилися результат - поржали від душі. Лохам сподобається.
(C)
@Goloborodyko
🤔
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"Наша задача - сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине//

Та ну, нахер.. Так мы их ещё больше отпугнём..
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"Наша задача - сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине....."

Может быть не нужно, чтобы жители ОРДЛО узнали правду, что же на самом деле происходит в Украине? ..... Нам самим страшно узнавать эту правду, а они будут просто в шоке!
Источник: https://censor.net.ua/n3162723
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Навіть якщо зроблять такий канал.То він не буде проукраїнський.Та й взагалі,це все не допоможе і повна фігня.
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Так вроде ж еще с 2014-го года о подобных телеканалах на ОРДЛО и крымнаш вели бла бла бла. Какая долгоиграющая тема для попила и трепа! Наше завдання - донести правдиву інформацію, - Бородянський анонсував створення телеканалу з мовленням на ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5856
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кстати да. Еще при потрохе верещали и про ТВ и про радио.
Мне вот другое интересно. Украинская журналистика настолько зашкварилась фейками и пропагандой, настолько допустила процесс "расчеловечевания" жителей оккупированных территорий - и после этого они реально думают, что их кто-то будет там смотреть и слушать? Серьезно?
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улучшите жизнь в Украине
и к вам сами побегут
полезут приедут
А каналы никто смотреть не будет
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Расскажи южным корейцам что им надо жизнь улучшить и тогда их северные братья сами все увидят и сами к ним побегут, полезут и обьдинятся снова в одну страну, разделенную росией искуственно
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І мости їм, і пенсії, і товари, і амністія, і телебачення "укатувати" буде, що там з комунальними послугами, безкоштовно? Вони не вас, 73%, вмовляють, а сепарню. Ви відпрацьований матеріал, ви вже своє зробили, привели зелене до влади
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они украинские граждане, не?
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Після закриття кордону, виведення кацапський військ і сепарні, перевірки і сплати податків за 5 років, побачимо
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Если б да кабы, то во рту росли б грибы
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ну і як ти перевіриш це, хто там з них український громадянин, може там одні буряти і чечени ?
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по украинскому паспорту выданном Украиной.
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З 20 січня 2020 р . закривають на кодування веріматрікс , яке не піддається злому і шарінгу, 25 самих рейтингових українських каналів, як транслюються зі супутників Астра і Амос. Перегляд буде тільки за гроші, і не за 3 грн, навіть не за 30 грн . Пропагандистські російські канали будуть продовжуватись відкрито транслюватися. А потім все пропаде
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