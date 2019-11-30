 Наше завдання - донести правдиву інформацію, - Бородянський анонсував створення телеканалу з мовленням на ОРДЛО

Про це розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Наше завдання - зробити так, щоб на тимчасово окупованих територіях люди знали правду про те, що відбувається в Україні, щоб ми почали вести з людьми, що живуть на цій території, діалог - в ефірі такого телеканалу. Насамперед із науковим середовищем. І наше завдання - донести правдиву інформацію. Мова буде і українська, і російська. Саме зараз триває процес створення такого телеканалу на базі UATV, який має бути запущено вже в лютому. Повторюю: його ефірне мовлення буде лише на тимчасово окупованих територіях", - повідомив Бородянський .
На самом деле, принадлежность к большинству не означает ровным счетом ничего. Большинство всегда состоит из ситуативных меньшинств и способно раскалываться на группы любого размера. Оно может ошибаться. Может быть инфантильным. Может недооценивать риски. Оно может быть каким угодно - и любые попытки водрузить «маленького человека» на этический пьедестал чаще всего заканчиваются плохо.
Вдобавок, природа любой коррупции состоит в том, что от нее проигрывают все, но по чуть-чуть, а выигрывают немногие - но много. И эти немногие готовы инвестировать в общественное мнение. То самое, которое, в конечном счете, будет готово бить по рукам тех, кто станет пытаться навести порядок.
Именно поэтому нет никакого идеального рецепта политической карьеры.
Наш мир устроен сложно. Он требует сложных знаний и сложных решений. И очень часто рецепт лечения страны требует непопулярных шагов. А потому любой политик-популист рано или поздно оказывается перед очень простым выбором: либо он предает своего избирателя, либо он предает страну.
Последняя социология довольно показательна. Украинские граждане не хотят приватизации, рынка земли и легализации азартного бизнеса. Те, кто наживается на нынешнем положении дел, сумели продать им эти идеи. И теперь обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех.
При этом те же самые украинские обыватели поддерживают переговоры с Москвой, разведение войск и верят в достижимость мира. И никого не смущает тот факт, что за все это придется платить России цену, которую она попросит. Отечественный обыватель убежден в том, что Киев на переговорах попросту не был готов подбирать интонации. А если подберет - все вернется на круги своя.
Большинство - это всегда объект чужих манипуляций. Нет никакой «невидимой руки» на рынке мнений. При желании и усердии можно продать обывателю любую идею. Можно посеять в нем зерна любых сомнений. Можно убедить его голосовать за людей с самыми низменными целями и задачами. И тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли - всегда проиграет торговцам сладким плацебо.
А потому я не люблю ссылки на большинство. Любые разговоры о нем всегда отдают спекуляцией. Общество может быть инфантильным - и не стоит воспринимать его желания как истину в финальной инстанции.
Те, кто утверждают обратное - либо ничего не понимают. Либо все понимают и делают это сознательно.
Но разница между идиотами и подлецами не столь уж и принципиальна, если мерять последствиями.
Павел Казарин
1. откуда понятно что это ролик 2015 года? почему не 2014?
2. что такого крамольного и страшного она в нем сказала на тот момент?
1. откуда понятно что это 2015 год
2. что крамольного она сказала в этом видео?
Класс
В этот же самый день российский и украинский министры энергетики Александр Новак и Алексей Оржель встретились в Вене для того, чтобы обсудить - среди прочего - «перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины». По крайней мере, об этом говорится в официальном сообщении российского Министерства энергетики. Украинское министерство утверждает, что переговоры были посвящены исключительно транзиту. Но никто в Киеве не опроверг российского сообщения о переговорах. Может быть, решили, что хватит заявления Гончарука? Но премьер делал своё заявление до того, как стало известно о переговорах в Вене - зато во время этих консультаций. Кто будет всерьёз воспринимать заявления чиновника, который утаивает от общества резонансную информацию? Или, возможно, сам премьер о газовых переговорах, на которых не было представителей Еврокомиссии, ничего не знал? Его просто решили не информировать - потому что тайная встреча в Вене была санкционирована не фиктивными, а настоящими руководителями Украины, олигархическими кланами, которые захватили руководство страной после выборов 2019 года. Об этом пишет автор на сайте «Эспрессо».
Именно это и есть ответом на вопрос «как такое может происходить?». Просто. В Украине сегодня нет настоящего премьер-министра, да и настоящего президента тоже нет. Есть исполнители ролей, которые продолжают играть в третьесортном сериале - том самом сериале, который невзыскательная публика восприняла в качестве лучшей модели для управления страной. И есть те, кто принимает решения. Поэтому не ищите ответа на вопрос, могут ли президент и правительство сдать Украину Кремлю. Они просто сыграют то, что написано в сценарии и даже не задумаются ни о содержании, ни о последствиях своих решений. Актеры не думают. Они лишь заботятся о том, чтобы естественно выглядеть. И в этом - секрет успеха этой великой профессии. Разумеется, до того момента, пока она не переносится в настоящую жизнь.
Дорога в ад практически всегда устлана добрыми намерениями. Когда сторонники европейского выбора Молдовы пошли на коалицию с пророссийскими силами, чтобы изгнать из страны ее фактического правителя - олигарха Влада Плахотнюка, они искренне не понимали, что отдают страну Путину. Но сегодня у Молдовы - пророссийская власть и скидка на российский газ. Когда украинский избиратель решил наказать «барыгу» Петра Порошенко, он мог искренне думать, что к власти придут «новые лица», закончится война и продолжится движение в Европу. А в результате получит позор, возвращение в кремлевское стойло и Путина, который будет определять украинское будущее.
Ну и скидку на газ тоже получит, как же без нее.
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ
Кто плут, кто - шут, а кто простак, мудрец или герой".
А потому, а потому оставьте ваши споры -
Ищите в жизни свою роль, лепите образ свой.
...Но иногда, да, иногда - ведь в жизни все бывает! -
Присвоит кто-нибудь себе украденную роль.
Господь таких, найдя, клеймит... Судьба их раздевает,
И убеждается народ, что голым был король....
Ю.Евсеев Театр
Работники портов Одессы и Черноморска вышли на пикет против массовых сокращений. Вам напоминать результаты выборов по этим городам....?
6:00 ТСН с мосей чучкой. тема дня - борщевой набор уже не важен! мажем вазелин на хлеб
8:00 - Сваты-1 (все серии два раза)
12:00 - ТСН - рабочий полдень. успехи Зе команды, воспевание богдана, рассказ про зубожилых которые уже пол года едят не пол вареника а целый!
14:00 - Лига смеха с членом РНБО сивохой! свежие шутки про Украину и ВСУ
18:00 - рассмеши клоуна - ведущий - портрет владимира зеленского в треуголке
20:00 - ТСН - успехи зекоманды за сутки, ганьба порохоботам. ведущий дубинский
22:00 - вечерний выпуск "квартала" - листая старые страницы. шутки про эбонитовые палочки, синьор-голодомор и термос
24:00 - фильм ужасов "порошенко и парубий пришельцы с марса". премьера хоррор-экшена. в главной роли юзик
...бо давно приученный, ещё с Совка -- включаешь пустой холодильник в радиорозетку наночь -- к утру, он полный! *)
...а то ещё, и с ней расстанусь, из политической несовместимости? -- хотя, она Девочка наша -- второй год её знаю... ...однако, бережёного Бог бережёт, а не бережёного Совок стережёт!
Любовь надо беречь и множить...*)
Я в Хорватии с одной Барышней отдыхал -- она всё время российские сериалы смотрела.
... я, чуть раньше времени не сбежал оттель! ...пытался ей потом объяснить, чего расстались скоропостижно? -- она не поняла, шо телевизор виноват! *)
...а я ничего, даже объяснить не могу -- про говно... ...ну, стрём тупой, это ж видно с закрытыми глазами ушами! -- а им весело...
Сперва мирился с временными недостатками красивых Женщин... -- потом понял: Беги, кролик, беги! *)
І що заважатиме параші заблокувати сигнал?) Чи наша задача 'освоїти кошти'... А все решта другорядне...?)
(C)
@Goloborodyko
🤔
Та ну, нахер.. Так мы их ещё больше отпугнём..
Может быть не нужно, чтобы жители ОРДЛО узнали правду, что же на самом деле происходит в Украине? ..... Нам самим страшно узнавать эту правду, а они будут просто в шоке!
Источник: https://censor.net.ua/n3162723
Мне вот другое интересно. Украинская журналистика настолько зашкварилась фейками и пропагандой, настолько допустила процесс "расчеловечевания" жителей оккупированных территорий - и после этого они реально думают, что их кто-то будет там смотреть и слушать? Серьезно?
и к вам сами побегут
полезут приедут
А каналы никто смотреть не будет