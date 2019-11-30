 Печерський райсуд Києва знову поновив Амосову на посаді ректора медуніверситету Богомольця. ДОКУМЕНТ

Про це вона сама повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Раніше мене поновили три судові інстанції, включно з Верховним Судом. Одночасно наказом міністра юстиції від 21.11.2019 року скасовано незаконне внесення сільською радою Вінницької області до реєстру Кучина Ю. як керівника НМУ ім. О.О. Богомольця", - написала вона.

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Також Амосова розповіла про своє бачення причин звільнення на ґрунті особистої неприязні з колишнім керівництвом Міністерства охорони здоров'я в особі Уляни Супрун.

У доданому до публікації рішенні суду зазначено, що інстанція зобов'язує НМУ виплатити 278 тис. грн зарплати за час вимушених прогулів (понад рік). Також МОЗ має виплатити їй 1 млн грн моральної компенсації і сплатити судові витрати в розмірі 4,5 тис. грн.

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Нагадаємо, 16 квітня 2018 року Катерину Амосову було звільнено з посади ректора НМУ за невиконання умов контракту. Цьому рішенню передувало рішення комісії МОЗ України, яка визнала роботу Амосової в 2017 році незадовільною.

15 серпня призначений МОЗ на посаду в.о. ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Юрій Кучин не зміг потрапити на своє робоче місце. Вхід до будівлі університету був заблокований невідомими особами.

5 вересня Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію наказу МОЗ України від 14 серпня 2018 року про призначення Кучина в.о. ректора НМУ ім. Богомольця і ​​заборонив Міністерству охорони здоров'я призначати на цю посаду будь-яку особу, окрім випадків, визначених положенням Закону України "Про вищу освіту".

7 вересня 2018 року виконувачем обов'язків ректора Національного медичного університету Богомольця було призначено експроректора університету Олександра Науменка. Водночас 20 вересня Печерський суд ухвалив рішення про визнання звільнення Амосової з посади ректора НМУ незаконним. 2 жовтня МОЗ знову звільнило Амосову.

У вересні 2019 року екскерівник Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо МОЗ через епопею з ректором медуніверситету імені Богомольця.