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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6869) суд (5733) Амосова (33) медуніверситет (50)

 Печерський райсуд Києва знову поновив Амосову на посаді ректора медуніверситету Богомольця. ДОКУМЕНТ

Печерський районний суд поновив на посаді ректора Національного медичного університету імені О. Богомольця Катерину Амосову.

Про це вона сама повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Раніше мене поновили три судові інстанції, включно з Верховним Судом. Одночасно наказом міністра юстиції від 21.11.2019 року скасовано незаконне внесення сільською радою Вінницької області до реєстру Кучина Ю. як керівника НМУ ім. О.О. Богомольця", - написала вона.

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Також Амосова розповіла про своє бачення причин звільнення на ґрунті особистої неприязні з колишнім керівництвом Міністерства охорони здоров'я в особі Уляни Супрун.

Печерський райсуд Києва знову поновив Амосову на посаді ректора медуніверситету Богомольця 01

У доданому до публікації рішенні суду зазначено, що інстанція зобов'язує НМУ виплатити 278 тис. грн зарплати за час вимушених прогулів (понад рік). Також МОЗ має виплатити їй 1 млн грн моральної компенсації і сплатити судові витрати в розмірі 4,5 тис. грн.

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Печерський райсуд Києва знову поновив Амосову на посаді ректора медуніверситету Богомольця 02
Печерський райсуд Києва знову поновив Амосову на посаді ректора медуніверситету Богомольця 03
Печерський райсуд Києва знову поновив Амосову на посаді ректора медуніверситету Богомольця 04
Печерський райсуд Києва знову поновив Амосову на посаді ректора медуніверситету Богомольця 05
Печерський райсуд Києва знову поновив Амосову на посаді ректора медуніверситету Богомольця 06

Нагадаємо, 16 квітня 2018 року Катерину Амосову було звільнено з посади ректора НМУ за невиконання умов контракту. Цьому рішенню передувало рішення комісії МОЗ України, яка визнала роботу Амосової в 2017 році незадовільною.

15 серпня призначений МОЗ на посаду в.о. ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Юрій Кучин не зміг потрапити на своє робоче місце. Вхід до будівлі університету був заблокований невідомими особами.

5 вересня Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію наказу МОЗ України від 14 серпня 2018 року про призначення Кучина в.о. ректора НМУ ім. Богомольця і ​​заборонив Міністерству охорони здоров'я призначати на цю посаду будь-яку особу, окрім випадків, визначених положенням Закону України "Про вищу освіту".

7 вересня 2018 року виконувачем обов'язків ректора Національного медичного університету Богомольця було призначено експроректора університету Олександра Науменка. Водночас 20 вересня Печерський суд ухвалив рішення про визнання звільнення Амосової з посади ректора НМУ незаконним. 2 жовтня МОЗ знову звільнило Амосову.

У вересні 2019 року екскерівник Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо МОЗ через епопею з ректором медуніверситету імені Богомольця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162721
 
 
 Топ коментарі
 
У корупцірнерів золота п'ятирічка. У них виходить буквально все.
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бороли-бороли зебіли корупцію і забороли Печерский райсуд Киева снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета Богомольца - Цензор.НЕТ 1548
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У корупцірнерів золота п'ятирічка. У них виходить буквально все.
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бороли-бороли зебіли корупцію і забороли Печерский райсуд Киева снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета Богомольца - Цензор.НЕТ 1548
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дорогая редакция: так одна тысяча или миллион компенсации моральной?
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петр ляксиич не виноват что рехформу проводили в жизнь дураки и дебилы. Других у нас нет!
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О да. Дайте гранату обезьяне. Вы будете за это отвечать? А если вокруг кроме обезьян ни кого нет?
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"ЗЕЛЕНСКИЙ, НЕСМОТРЯ НА КРИТИКУ, ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ". Їжте, не обляпайтесь
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Не ваше кацапське діло коли нам на Майдан виходити. Методичку міняйте, щоб повним ідіотом не виглядати, хоча .., вам не звикати
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Нужно было с пети спарашивать,когда оно с фрау фсб наподписовал.Теперь зеля ,просто выполнил,что ********** подвисал.Все же просто.
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Он як! То Україні кінець? Більше ніякої історії і презьідентів?
Ти ще портрет Пуцтіна виклади сюди і намалюй йому цю цитату, і ми вообще океріемо!
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А где там написано про конец? Там написано, что лучший из всех вариантов.
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Вуйку, почитай що таке історія тоді відкривай писок натискай на клавіші чим ти там натискаєш.
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А чем мужики номер набирают если руки и ноги связаны
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Коррупция умерла! Да здравствует коррупция!
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Реванш врагов и коррупционеров по всем фронтам. Этой стране не нужна демократия. Этой стране нужны репрессии и жесткая диктатура.
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ця країна сама не знає, чого вона прагне.
ідеї не виписали, тому в нас хаос.
зараз влада намагається об'єднати зєвак навколо комічно возмужавшєй хвігурой президента.
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где этот чмырь зеЛя?
подонок и предатель
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Мафия бессмертна . Особенно медицинская . Печерский райсуд Киева снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета Богомольца - Цензор.НЕТ 6946 .

.
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"Также Минздрав должен выплатить ей 1 млн грн моральной компенсации"
А в скане написано 1000 (одну тысячу) грн.
Погоня за сенсацией?
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я понять не могу.
их надо увольнять наглухо ?
ну не нуждаются в твои услугах ! ВСЕ !
нет блин. я все равно буду работать даже если я вам не нужна...
не увольняйте ее назначьте ее старшей медсестрой лаборатории анализов !
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Тут тільки в декларацію цієї 'мучениці' зайти і всі питання відпадуть самі собою...
Таких на Державній Службі не має бути... Але, Україна поки, до цього не дійшла.
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І знову печерський суд.... з "законими" рішеннями і "справедливими" суддями... цікаво чи хтось отримає свої 10%?
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сколько надо было отнести бабла ,чтобы снова восстановится ?
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Просто непотопляемое гавно это амосова...
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пациенты. вешайтесь, медмафия бессмертна
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За словами випускників НМУ ця потвора встановлювала найвищі ціни серед викладачів для здачі іспитів.
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Сміття вимітали через двері , а воно лізе через вікно . Коли ж понаїдаєтесь?
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Интересно, а можно выпускнику ПТУ решением печерского диплом Богомольца отсудить?
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Избавимся ли мы наконец от страшного наследия Порошенко в лице Уляны Супрун?
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Так уже избавились; что тебе ещё не хватает ? Зелёнку и бинты снова будешь с собой носить на приём к херургам.
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В Украине решение любого суда никогда не есть окончательным, даже суда в последней инстанции. Политика здесь часто выше судебных решений.
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Meд. мафия имени Семашко не хочет умирать. Печерський райсуд Києва знову поновив Амосову на посаді ректора медуніверситету Богомольця - Цензор.НЕТ 768
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В той системе было и хорошее - например, приход участкового врача по вызову на дом к пациенту.
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Далеко не всегда и не сразу. И врача было принято "благодарить".

Сейчас вы можете сделать абсолютно то же самое, но уже безо всякого левого нала: позвонить в любую частную клинику. В Киеве это 500 грн., в Полтаве, наверное, 300 грн.
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