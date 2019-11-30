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 Політика України, За кордоном
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 Після видачі Росії Цемаха Нідерланди замовили незалежне дослідження того, як РФ і Україна закривали повітряний простір, - Зеркаль

Після видачі Україною Росії свідка у справі МН17 Цемаха Нідерланди замовили незалежне дослідження того, як РФ і України закривали повітряний простір.

Про це в інтерв'ю DW розповіла колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент Нідерландів замовив незалежне дослідження того, як відбувалося взагалі закриття неба в Росії і в Україні під час того, коли літак перебував у повітрі, і до того, як він був у повітрі. Для них важливо мати всю інформацію. До цього вони просто вірили в те, що все відбувалося, як написано.

Зараз їм хочеться мати ширшу картину, як Росія закривала свій простір і як реагували ми. І чи знали ми взагалі про те, що Росія постачала систему "Бук" на територію України. У нас не було підстав вважати тоді, що там є такі установки, які можуть загрожувати цивільній авіації. А росіяни, постачаючи туди "Буки", вже розуміли це і закрили свій повітряний простір", - сказала Зеркаль.

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Дипломат зазначила, що в України "дуже ґрунтовна позиція в Міжнародному суді ООН", де ми доводимо, що російські посадовці свідомо поставляли систему "Бук" у нашу країну, розуміючи, що її ракети не будуть здатні відрізнити в повітрі різні цілі.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

8 листопада Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162719
 
   
 Топ коментарі
 
Звичайно, що після видачі Цемаха Україна та зепрезидент знизили свій авторитет у Світі.
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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Шо кацапсина на шмурдяк не вистачає? Постиш затягану мєдтодічку?
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Звичайно, що після видачі Цемаха Україна та зепрезидент знизили свій авторитет у Світі.
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Высрался? Петя уже с весны в Ростове, или посадили его... Напомни мне, служанка Каломойши.
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Самим не смешно.Страна должна вытягивать своих людей любой ценой.На запад продажный похер.Они на Будапештский меморандум положили,после этого мы им ничего не должны.
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Ух, новое оправдание шныря Каломойши? После выдачи России Цемаха Нидерланды заказали независимое исследование, как РФ и Украина закрывали воздушное пространство, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1799
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Новое.Это старое проспитесь уже петины шестерки.Вы ж на запад киваете.Так там главноя ценность гражданин.Так ,что не пылите зря.
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не можна "знизити" те чого немає ...були очікування ...
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Ты хоть дочитал статью? Или дочитал и ничего не понял?
Где тут хоть намек на зраду от Зеркаль?
Дополнительные исследования только укрепит позиции Украины - это из статьи.
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До побачення, бо я вже бачив ваші проросійські коментарі.
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Я таксама бачыу вашы каменты - бессэнсоуныя, ангажыраваныя, фейкавыя.
Да пабачэння...
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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Су-27.
В этом и мулька. Запустили басню про Волошина, летчика Су-25. И одновременно фейкометы начали рисовать то фото. Но они не инженеры и просто нагуглили самолеты, а названия похожи.
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...зря эта девочка заявление на эмоциях написала, среди "зеленых всходов" такого уровня международников и близко не наблюдается... и дело не в цемахе этом туповатом, накачанном фсб-шными инструкциями что и о чем можна говорить на допросах...важно чтобы харизма доверия и восприятия была там, а у не явно она есть. Штучный товар, ценный. После выдачи России Цемаха Нидерланды заказали независимое исследование, как РФ и Украина закрывали воздушное пространство, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7790
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То, что трагедия в небе над Донбассом однозначно не принесет Украине хороших новостей. Я думаю, наши СМИ сознательно скрывают сколько в различных судах мира поданы иски против Украины, в т ч и в ЕСПЧ.
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И чё там с исками ЕСПЧ? А в Нидерландах 26 марта суд.
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Если верить кацапам, то в ЕСПЧ как минимум несколько десятков исков против Украины по данному факту. Несколько исков в разных странах мира. США, Англии, Нидерландов, Австралии. Мне трудно судить насколько это информация правдива.
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Если верить, а если не верить. Тут суд 26 марта, без если.
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Ну и что? Россия выдаст Гиркина??? Нет. Суд установит ответственность граждан Рф, за которых РФ как государство ответственности не н5сет. А иски в судах предьявлены именно к государству Украина. И тогда, речь будет идти об ответственности Украины, а не РФ.
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Ну и о чём ваш бред? Вы когда ни будь слышали о логике? "Суд установит ответственность граждан Рф" а "А иски в судах предьявлены именно к государству Украина". Те государство Украина несёт ответственность за граждан рф? И самое интересное с каких пор бук росийской армии с экипажем стал гражданином за которым ответственность рф не несёт? У вас вообще мозг есть?
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этому козломордому не стоит что-то объяснять,проще послать его найух
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цемаха обменяли правильно. и нигде тут не сказано, что голландцы заказали расследование вследствие выдачи. они его допросили. мы обменяли. всё правильно.
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Свого часу кучма погодився звалити на Україну вину за збитий кацапами над Чорним морем літак з євреями . Тепер бєня за вказівкою кремля повторює "подвиг " кучми . Ця тенденція чітко вималювалась при передачі Цемаха кацапії всупереч всякому здоровому глуздові . Україна має готуватися до виплат і падінню іміджу за Боїнг МН17 ,остільки бєні з путєним звалять це на Україну . Яка ж ви гидотна біомаса дупоголові 73% .
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Як там раша? Зарплату вчасно платять?
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Все в судах ( международных) до сих пор сложно. Для Украины в том числе....
И именно в это время мы теряем Зеркаль(
Кто будет? не просто вместо нее, а защищать интересы страны с той настойчивостью что была у Елены?!
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Захищатимуть ті кого обрав мудрий нарід.
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ясень пень что хотели сбить свою птичку чтобы "законно" ввести войска но шота дебилы пере
путали......
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Запад знает прекрасно,что сбил этот самолет *****,а пиарится на этом ну то таке.
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Ти новій владі це доведи.
Там вони взагалі вважають, що «Войну с россієй начал Порошенко».
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Мне покуй на новую и на старую,люди должны быть дома со своими семьями.
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И что же за 5 лет вяликий не освободил их?
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Правдолюбци,для этого у вас есть леша рыг конченый,чего его обвешаного колорадскими ленточками не выкладываете))
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Ага... А після повалення 'законного правління януковича' параша 'воссоідєнілась' з Кримом.

Які ж уроди наші посадовці... Да срала рашка і на цемаха, і на боінг, і на трибунали...
Суть в тому, що без участі цієї дами параша повернула частину полонених... От вона і біситься.
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природа любой коррупции состоит в том, что от нее проигрывают все, но по чуть-чуть, а выигрывают немногие - но много. И эти немногие готовы инвестировать в общественное мнение. То самое, которое, в конечном счете, будет готово бить по рукам тех, кто станет пытаться навести порядок.
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Ну после выдачи свидетель почему то превратился в подозреваемого. Почему так?
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Да хотя бы потому, что при шмарклях, свидетель странно себя ведет, а попробуй обьясни, что это не украинцы уроды, а те кто это быдло выбрало... Все пять лет на смарку
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Можно как то по внятней и без сумасшествия?
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Путлер будет сидеть

Сколько веревочке ни виться, а конец будет
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Да подохнут эти карлики... Такие до суда не доживают
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Имя, конкретно кто? Может ты все таки наша, русофобка?
Думаю ты всё-таки против путина, который *****.
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Вот реальный кандидат в президенты -достойный соперник хотя бы всем... Но сначала власть военных, чтоб зерыгобобы вообще бы больше не голосовали
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При президенте Монике Зеленски Украина будет ещё виноваты в сбитом Боинге и получить позор и платит компенсацию.
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Частково можуть визнати вину за незакриття коридору на тією зоною, бо настрій змінився після видачі Цемаха.
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Всем заткнуться! Вот что важно:
"У нас не было оснований считать тогда, что там есть такие установки, которые могут угрожать гражданской авиации. А россияне, поставляя туда "Буки", уже понимали это и закрыли свое воздушное пространство",
По поводу закрытия воздуха - Расия пробивала в Нидерландах позицию, что НЕЗАКРЫТИЕ УКРАИНОЙ - причина гибели самолёта и ответственность....
Усекли?
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Это ответственность раши и ОБСЕ.
Украина не контролировала территорию и не могла знать о БУКе.
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Вот лишь бы ляпнуть что-то! Какая в жопу территория? Речь идёт об отвественности за воздушное пространство!
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Территория с которой производился запуск.
Жопа тут при чем?
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Украина закрыла воздушное пространство до высоты 9454 метра (эшелон FL320), выше которого можно было летать, а Россия закрыла со своей стороны границы воздушное пространство до гораздо большей высоты 16150 метров (до эшелона FL530), что по сути являлось полным запретом на полеты гражданской авиации.

На вопрос голландских экспертов DSB об очевидном "конфликте высот" двух запретов, то есть о причине введения Россией запрета выше украинского, российская сторона ничего не ответила.

Кроме того, отмечается, что маршрут рейса МН17 пролегал над зоной ответственности Ростовского зонального центра, которому и было адресовано вступившее накануне в полночь ограничение, поэтому ростовский диспетчер знал, что при пересечении государственной границы РФ малазийский Boeing 777, следуя эшелоном FL330, вторгается в запрещенную для полетов гражданской авиации зону российского воздушного пространства, однако промолчал.
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Как вы думаете чьи мемуары начнутся со слов:" Первую звезду Героя россии я получил за..." ?
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Ни при одно вооруженном конфликте не требовалось закрывать воздушное пространство т.к. все бандформирования не имеют возможности сбивать самолёты на "потолке" т.е.10-11 тыс. метров, это могут только государственные ПВО, да и то не все. Поэтому и не закрывалось воздушное пространство над Донбассом, чем воспользовались эРэФяне, пытаясь потом всячески все свалить на ВСУ.
Отвечать придется, по кому-то плачет виселица.
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У нас не было оснований считать тогда, что там есть такие установки Источник: https://censor.net.ua/n3162719

Даже наивные европейцы понимают что это ложь.
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У европейцев было больше оснований знать о наличии установок.
Более того их правительства знали все.
О том что раша херачит по нашей територии градами и точками У.
Поэтому не надо про наивность.
Лживые и продажные это да.
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Неможливо довести вину лише Україна за незакриття повітряного простору, бо тоді прийдеться відповідати на питання стосовно ролі росії.
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Сегодня экс-военнослужащая в сети показала новую заставку - свое фото она сопроводила текстом "Звіробій ся!", обыграв известную фразу Владимира Зеленского "Думай те", сказанную при обращении к Петру Порошенко перед президентскими выборами 2019.
Після видачі Росії Цемаха Нідерланди замовили незалежне дослідження того, як РФ і Україна закривали повітряний простір, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2271

Маруся Зверобой (Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1)

"Потешная заставочка! В общем, на самом деле я хочу победы Украины. Наша земля - наш порядок! Не российский! Донбасс наш! Крым наш! Простые вещи. Украинская власть должна иметь такое же направление не на словах, а на делах, а иначе... эту наклеечку на лбу вам налепим!" - написала волонтер.
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Исследование подтвердит, что Украина не знала, что в зоне боевых действий находятся средства способные поражать гражданские самолёты (на высоте свыше 10км), а РФ - знала и закрыла своё воздушное пространство раньше. Не зря плешфюрер сразу обвинил Украину в том, что она не запретила полёты.
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Соевые прихлебатели от вашей трескотни ничего не зависит,кого признают виновным тот будет отвечать.Предлагаю вам ехать в Голландию и устроить там майдан
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От цікаво як до сих пір зебіли не звинуватили Порошенка в МН-17. Діло ж вєрняк...
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