 Після видачі Росії Цемаха Нідерланди замовили незалежне дослідження того, як РФ і Україна закривали повітряний простір, - Зеркаль

Про це в інтерв'ю DW розповіла колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Парламент Нідерландів замовив незалежне дослідження того, як відбувалося взагалі закриття неба в Росії і в Україні під час того, коли літак перебував у повітрі, і до того, як він був у повітрі. Для них важливо мати всю інформацію. До цього вони просто вірили в те, що все відбувалося, як написано.
Зараз їм хочеться мати ширшу картину, як Росія закривала свій простір і як реагували ми. І чи знали ми взагалі про те, що Росія постачала систему "Бук" на територію України. У нас не було підстав вважати тоді, що там є такі установки, які можуть загрожувати цивільній авіації. А росіяни, постачаючи туди "Буки", вже розуміли це і закрили свій повітряний простір", - сказала Зеркаль.
Дипломат зазначила, що в України "дуже ґрунтовна позиція в Міжнародному суді ООН", де ми доводимо, що російські посадовці свідомо поставляли систему "Бук" у нашу країну, розуміючи, що її ракети не будуть здатні відрізнити в повітрі різні цілі.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
8 листопада Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
Где тут хоть намек на зраду от Зеркаль?
Дополнительные исследования только укрепит позиции Украины - это из статьи.
Да пабачэння...
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
В этом и мулька. Запустили басню про Волошина, летчика Су-25. И одновременно фейкометы начали рисовать то фото. Но они не инженеры и просто нагуглили самолеты, а названия похожи.
И именно в это время мы теряем Зеркаль(
Кто будет? не просто вместо нее, а защищать интересы страны с той настойчивостью что была у Елены?!
путали......
Там вони взагалі вважають, що «Войну с россієй начал Порошенко».
Які ж уроди наші посадовці... Да срала рашка і на цемаха, і на боінг, і на трибунали...
Суть в тому, що без участі цієї дами параша повернула частину полонених... От вона і біситься.
Сколько веревочке ни виться, а конец будет
Думаю ты всё-таки против путина, который *****.
"У нас не было оснований считать тогда, что там есть такие установки, которые могут угрожать гражданской авиации. А россияне, поставляя туда "Буки", уже понимали это и закрыли свое воздушное пространство",
По поводу закрытия воздуха - Расия пробивала в Нидерландах позицию, что НЕЗАКРЫТИЕ УКРАИНОЙ - причина гибели самолёта и ответственность....
Усекли?
Украина не контролировала территорию и не могла знать о БУКе.
Жопа тут при чем?
На вопрос голландских экспертов DSB об очевидном "конфликте высот" двух запретов, то есть о причине введения Россией запрета выше украинского, российская сторона ничего не ответила.
Кроме того, отмечается, что маршрут рейса МН17 пролегал над зоной ответственности Ростовского зонального центра, которому и было адресовано вступившее накануне в полночь ограничение, поэтому ростовский диспетчер знал, что при пересечении государственной границы РФ малазийский Boeing 777, следуя эшелоном FL330, вторгается в запрещенную для полетов гражданской авиации зону российского воздушного пространства, однако промолчал.
Отвечать придется, по кому-то плачет виселица.
Даже наивные европейцы понимают что это ложь.
Более того их правительства знали все.
О том что раша херачит по нашей територии градами и точками У.
Поэтому не надо про наивность.
Лживые и продажные это да.
Маруся Зверобой (Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1)
"Потешная заставочка! В общем, на самом деле я хочу победы Украины. Наша земля - наш порядок! Не российский! Донбасс наш! Крым наш! Простые вещи. Украинская власть должна иметь такое же направление не на словах, а на делах, а иначе... эту наклеечку на лбу вам налепим!" - написала волонтер.