 Судовий розгляд у справі про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 триватиме 25 тижнів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Судовий розгляд триватиме 25 тижнів", - йдеться в повідомленні NL Times.
Судова справа щодо кримінальної відповідальності за аварію рейсу MH17 Malaysia Airlines, частину якої було офіційно передано в суд Гааги, розпочнеться 9 березня в судовому комплексі аеропорту Схіпхол, який перебуває під особливою охороною.
Також слухання відбудуться 23-27 березня 2020 року, 8 червня-3 липня 2020 року, 31 серпня-13 листопада 2020 року, 1 лютого-26 березня 2021 року.
Процесом керуватимуть троє суддів, ще двоє - "в резерві".
Як зазначається, спеціально для цієї справи в Нідерландах змінили законодавство, що дозволить проводити частину судових слухань англійською мовою. Крім того, свідки, які не зможуть бути присутніми в залі суду, зможуть свідчити за допомогою відеотрансляції.
Раніше було названо перших чотирьох підозрюваних у причетності до збивання літака. Це, зокрема, Сергій Дубинський, Ігор Гіркін, Олег Пулатов, Леонід Харченко. Їм висунуть обвинувачення у вбивстві.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
8 листопада Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
14 листопада, Об'єднана слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.
25 недель это пол-года.
а у них год получается?
как так?
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Можливо з математикою у вас в порядку, але уважно прочитати статтю та зрозуміти, що не весь час проходять судові засідання ви не змогли.
"Хмурый" официально давно уже военный пенсионер и не на службе, Стрелков тоже гражданский и т.п.
Это днище судить исполнителя, но не судить заказачика!!! шоу гребаное! стыд и позор нидерам!
а на спор, что если им завтра туда доставят гиркина, он скажет что сбил по своей инициативе с установке, которую откопал в шахте?!! Не выдавайте желаемое за действительное!!
Вы понимаете, что ни один и подозреваемых, даже если представить невозможное, что он появится каким-то образом на суде, в жизни не даст показания, что бук был перевезен по приказу путина?? Ибо жить ему останется 1 день. И даже если да, то что? путин скажет нет, это неправда! и что? Это нереально, доказать вину высшего руководства.
Бачу, що ви не розумієтеся на позиції слідства. Є громадяни рф, які десь знайшли бук.
все.
В версии которубю следователи подали в суд, нет вины Раши как заказчика преступления. Нет и все. Поэтому фантазируешь ты - что суд возьмет и от себя начнет выдвигать версии.
У суда есть все чтобы вынести приговор - орудие убийства, обвиняемые. Все, для приговора больше ничего не надо.
Може бути тільки в одному випадку - ті родичі що не взяли гроші, будуть вимагати і додавлять суд. Але поки що про це нічого не чутно.
Коротше, на Хеннесі заб'ємось?
Надоело разжевывать элементарные вещи, я понимаю тебе не нравится такое развитие событий и мне не нравится и 90% граждан Украины не нравится, но возьми и почитай высновки следственной группы и найди там то о чем пишешь. Короче, давай поспорим на бутылку Хеннесси что к Раше официального обвинения предъявлено не будет. Может будут какие-то денежные претензии, ракета ведь российская, но именно как к заказчику претензий не будет.
Все равно как и Крым.
Не суд ООН и не международный уголовный суд.
Обычный районный местный суд.
Но если суд будет иметь последствия в виде юридического документа, то тут уже мнение обвиняемого как-то пофигу.
Все и так ясно.
Где Суд ?
Жестокий и беспощадый
Сторона А говорит: будь ласка, любые суды, разбирательства, экспертизы, допросы, любая помощь!
Сторона Б говорит: не признаем суда, никакого следствия, обломки не отдадим два месяца, никакого трибунала!
Вопрос.
Какая сторона виновна?
летел самолет,мелкое,гнусное,лилипутинское **** выпустило ракету и убило 300 человек!!!
теперь 300 европейских мошенников будут полгода доить налогоплательщиков на 300 миллионов долларов,чтобы доказать что,мелкое,гнусное,лилипутинское ****, кристально чисто не виновато!!!
над Британией.
КТО-ТО МОЖЕТ ТОЛКОМ ПОЯСНИТЬ ПО ЧАСТИ ЭТОЙ ЧАСТИ?
Он сидит на "игле" у Рф, которая скупает у него пальмовое и кокосовое масла.