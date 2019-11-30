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Все про:Нідерланди (478) суд (5733) Боїнг-777 Malasia Airli... (417)

 Судовий розгляд у справі про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 триватиме 25 тижнів

Слухання у справі про збитий над Донбасом у 2014 році Boeing Malaysia Airlines рейсу MH17 триватимуть до 26 березня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Судовий розгляд триватиме 25 тижнів", - йдеться в повідомленні NL Times.

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Судова справа щодо кримінальної відповідальності за аварію рейсу MH17 Malaysia Airlines, частину якої було офіційно передано в суд Гааги, розпочнеться 9 березня в судовому комплексі аеропорту Схіпхол, який перебуває під особливою охороною.

Також слухання відбудуться 23-27 березня 2020 року, 8 червня-3 липня 2020 року, 31 серпня-13 листопада 2020 року, 1 лютого-26 березня 2021 року.

Процесом керуватимуть троє суддів, ще двоє - "в резерві".

Як зазначається, спеціально для цієї справи в Нідерландах змінили законодавство, що дозволить проводити частину судових слухань англійською мовою. Крім того, свідки, які не зможуть бути присутніми в залі суду, зможуть свідчити за допомогою відеотрансляції.

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Раніше було названо перших чотирьох підозрюваних у причетності до збивання літака. Це, зокрема, Сергій Дубинський, Ігор Гіркін, Олег Пулатов, Леонід Харченко. Їм висунуть обвинувачення у вбивстві.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

8 листопада Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

14 листопада, Об'єднана слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162718
 
   
 Топ коментарі
 
Окружной суд Гааги.
Не суд ООН и не международный уголовный суд.
Обычный районный местный суд.
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Я так понимаю, что Нидерланды сливают ответственность РФ за откровенный террористический акт. И все вешают на граждан РФ, за которых РФ как государство ответственности не несет
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или у меня с математикой за 2й класс туго или у них.
25 недель это пол-года.
а у них год получается?
как так?
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Также слушания пройдут 23-27 марта 2020 года, 8 июня - 3 июля 2020 года, 31 августа - 13 ноября 2020 года, 1 февраля - 26 марта 2021 года. Источник: https://censor.net.ua/n3162718
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Можливо з математикою у вас в порядку, але уважно прочитати статтю та зрозуміти, що не весь час проходять судові засідання ви не змогли.
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скорее всего это надолго. После 25 недель возьмут еще несколько лет и так далее.
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ну т.е. Раша непричем, отдельно взятые личности типа сами взяли и сбили.
"Хмурый" официально давно уже военный пенсионер и не на службе, Стрелков тоже гражданский и т.п.
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и типа они сами взяли в шахте ЗРК и сбили Боинг! Это беспредельный цинизм!! Они действовали по указанию высшего руководства РФ, и комплекс они привезли с росии по указанию руководства! Если бы не путин, никто бы не умер, ибо не было бы приказа!

Это днище судить исполнителя, но не судить заказачика!!! шоу гребаное! стыд и позор нидерам!
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У той же час рішення цього суду відкриє можливість судити росію та *****.
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Це дуже важлива справа, бо суд говорить - росія агресор і вбивця мирних людей.
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Почитай уважно, немає ніде звинувачень росії, є звинувачення окремих осіб головні з яких на той час вже були на пенсії (Стрєлков, Дубинский).
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Це ви неуважно читаєте, бо було штатне озброєння російської армії, за яке відповідає росія.
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де це написано??
а на спор, что если им завтра туда доставят гиркина, он скажет что сбил по своей инициативе с установке, которую откопал в шахте?!! Не выдавайте желаемое за действительное!!
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Читайте результати розслідування, бо там є походження цього "Буку" та не видавайте бажане за дійсне.
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ну и? бук российский, но они его нашли под кустом или в шахте, или еще что.
Вы понимаете, что ни один и подозреваемых, даже если представить невозможное, что он появится каким-то образом на суде, в жизни не даст показания, что бук был перевезен по приказу путина?? Ибо жить ему останется 1 день. И даже если да, то что? путин скажет нет, это неправда! и что? Это нереально, доказать вину высшего руководства.
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Ви самі не розумієте, що є відповідальність російської армії за збереження та використання свого майна, а вашу версію неможливо довести, бо є незаперечні факти перевезення "Буку" та керування ним спеціалістами. Бачу, що ви не розумієтеся на такій техніці.
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Судовий розгляд у справі про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 триватиме 25 тижнів - Цензор.НЕТ 5013вам вже відповів russkiy ukrainec
Бачу, що ви не розумієтеся на позиції слідства. Є громадяни рф, які десь знайшли бук.

все.
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Зрозуміло, що цю брехню суд не буде приймати. Самі розумієте, що "Бук" є складною технікою, якою керують лише спеціалісти. Тому суд запросить відповідну експертизу та відкине сміхотворну версію про крадіжку.
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читал, но следственная комиссия сказала А но не сказала Б - да БУК российский но претензий к Раше нет. Скорее всего будет версия что БУК из воинской части похитили и на этом все.
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я и не писал что была. Я писал что у голландцев есть российский БУК и есть претензии к отдельным гражданам которые формально гражданские или военные пенсионеры. К Раше они претензий не выдвигают. Строго говоря, как БУК попал к гражданским - это следствие не волнует, у них есть орудие преступления, есть преступники - все, для суда хватит. А как БУК туда попал - самая вероятная отмазка только "похитили", ну Раша там может спишет все на командира части который продал БУК за ящик водки, накажет его и все.
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Так не буде, не фантазуйте про рішення такого суду.
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"Рішення" основывается на версии которую подали следователи. Суд или соглашается с ней или говорит "не достаточно доказательств" и отправляет на доследование. Свои версии суд не выдвигает.
В версии которубю следователи подали в суд, нет вины Раши как заказчика преступления. Нет и все. Поэтому фантазируешь ты - что суд возьмет и от себя начнет выдвигать версии.
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Суд повинен відповісти на питання де взявся цей "Бук". Ще раз говорю, що суд не керується версією слідства, а сам визначає винних.
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Суду наплевать откуда взялся БУК. И это вопрос не к суду а к следствию.
У суда есть все чтобы вынести приговор - орудие убийства, обвиняемые. Все, для приговора больше ничего не надо.
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Так не буває, бо це справжній суд, де буде питання про походження "Бука".
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хто його поставить? Слідча комісія проігнорувала. З якого дива суду його ставити? Справа суду - або погодитись з висновком слідчих або ні. Суд не проводить розслідування.
Може бути тільки в одному випадку - ті родичі що не взяли гроші, будуть вимагати і додавлять суд. Але поки що про це нічого не чутно.
Коротше, на Хеннесі заб'ємось?
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кто б сомневался! это цирк, а не суд! плевок в лица погибшим. Хотя их родственникам по фиг, по-моему.
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Суд тільки починається, тому не треба передчасних виводів.
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тільки починається, через 5 років після катастрофи. Буде тривати аж до смерті путіна. А потім, що? Нічого.
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Не хвилюйтеся, бо це не український суд. У мене там знайомі живуть і я знаю, що суд буде.
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Полковник Каддафі теж спочатку так думав...
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Полковник Каддафі наступил на мозоль американцам. А тут - бесхребетные нидеры.
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позиция следствия уже давно раскрыта, много раз писалась в т.ч. здесь - претензии к частным лицам. К Раше претензий нет.
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Слідство не вирішує ухвалу суду, а розгляд цієї справи дійсно буде довгим.
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чтобы в "ухвале суду" заказчиком и/или исполнителем преступления была названа Раша, это должно быть в заключении следственной группы которое подается в суд. В заключении этого нет. Поэтому и в "ухвале" этому взяться неоткуда.
Надоело разжевывать элементарные вещи, я понимаю тебе не нравится такое развитие событий и мне не нравится и 90% граждан Украины не нравится, но возьми и почитай высновки следственной группы и найди там то о чем пишешь. Короче, давай поспорим на бутылку Хеннесси что к Раше официального обвинения предъявлено не будет. Может будут какие-то денежные претензии, ракета ведь российская, но именно как к заказчику претензий не будет.
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Можливо як к замовнику цього злочину поки не буде відповідальності, але за використання такої техніки, втрату контролю та сприяння сепарам буде.
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ну так Раша буде змушена судом платити компенсацію. Але питання ж не в тому - питання щоб назвати Рашу організатором або замовником та виконавцем злочину. А ось на це перспективи дуже незначні. Якщо родичі загиблих не піднімуть бучу, то так все і проскочить.
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А РФ признаёт Международный суд ООН ?
Все равно как и Крым.
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Окружной суд Гааги.
Не суд ООН и не международный уголовный суд.
Обычный районный местный суд.
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они-то, конечно, упрутся и не признают.
Но если суд будет иметь последствия в виде юридического документа, то тут уже мнение обвиняемого как-то пофигу.
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Какая все-таки мерзость - Московия и эти наши "братья" с их Путлером.
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Суд,вернее его решение ,четко укажет ,я надеюсь, что рашкой руководят террористы.А это даже важней самого наказания,потому что даже купленным политикам тяжело будет пояснить свою страсть к орде.и никакие деньги здесь не помогут кацапам
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не надейся,не укажет. Все давно замято, вину спихнули на отдельных лиц, Раша через левые онды пораздавала родственникам погибших солидные компенсации взамен на отказ от претензий.
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Саме люди, яких не купили будуть контролювати цей суд.
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там были люди которые потеряли единственного ребенка, не думаю что они купились. Из 300 хотя бы десяток остались некупленными, вся надежда на них.
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Блин какое там разбирательство
Все и так ясно.

Где Суд ?
Жестокий и беспощадый
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Дано:
Сторона А говорит: будь ласка, любые суды, разбирательства, экспертизы, допросы, любая помощь!
Сторона Б говорит: не признаем суда, никакого следствия, обломки не отдадим два месяца, никакого трибунала!
Вопрос.
Какая сторона виновна?
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******!!!
летел самолет,мелкое,гнусное,лилипутинское **** выпустило ракету и убило 300 человек!!!
теперь 300 европейских мошенников будут полгода доить налогоплательщиков на 300 миллионов долларов,чтобы доказать что,мелкое,гнусное,лилипутинское ****, кристально чисто не виновато!!! Судовий розгляд у справі про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 триватиме 25 тижнів - Цензор.НЕТ 2260
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Я так понимаю, что Нидерланды сливают ответственность РФ за откровенный террористический акт. И все вешают на граждан РФ, за которых РФ как государство ответственности не несет
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Може й совпадєніє ... . До цієї дати кацапстан запустить північний поток 2 .
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Вспомните ливийских террористов. А самолет уничтожили
над Британией.
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І Лівія потім визнала свою відповідальність і платила гроші.
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по видимому, поскольку пострадали граждане нескольких стран, то дело будет рассматриваться в Гааге по голландцам, в Малайзии по малайзийцам и т.п. Следственная комиссия была межгосударственноя т.е. одна на всех, по окончанию следствия та часть которая по голландцам передана в Гаагу остальные по месту жительства других граждан.
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Если в Малазии,то будет виновата Украина. Так высказался их правитель.
Он сидит на "игле" у Рф, которая скупает у него пальмовое и кокосовое масла.
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Зашморг над кацабськими окупантами починає потрохи затягуватися... Думаю, що визнають в боягузливій Європі винними всяких Гіркиних, а не конкретно Путіна і армію Росії.
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