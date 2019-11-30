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Все про:футбол (809) Євро-2020 (6)

 Результати жеребкування групового етапу фінальної частини Євро-2020

У суботу, 30 листопада, в румунському Бухаресті відбулося жеребкування групового етапу фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2020 року. За підсумками процедури, всі команди з чотирьох кошиків сформували шість груп (чотири учасники в кожній).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Варто зазначити, що, крім Уельсу та Фінляндії, в четвертому кошику було чотири слоти для переможців плей-офф Ліги націй, півфінальні та фінальні матчі якого заплановано на 26 і 31 березня, але кожен із чотирьох шляхів також отримав свою групу.

Результати жеребкування

Група A: Італія, Швейцарія, Туреччина, Уельс.

Група B: Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія.

Група С: Україна, Нідерланди, Австрія, переможець плей-офф Ліги націй - Шлях D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь) * Якщо на Євро-2020 не потрапить збірна Румунії.

Група D: Англія, Хорватія, Чехія, переможець плей-офф Ліги націй - Шлях С (Шотландія, Норвегія, Сербія, Ізраїль).

Група E: Іспанія, Польща, Швеція, переможець плей-офф Ліги націй - Шлях B (Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія).

Група F: Німеччина, Франція, Португалія, переможець плей-офф Ліги націй - Шлях A (Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія) * Виняток - збірна Румунії, яка може потрапити тільки в групу С.

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Міста, в яких відбудуться матчі кожної з груп:

Група А: Рим (Італія), Баку (Азербайджан).

Група В: Санкт-Петербург (Росія), Копенгаген (Данія).

Група С: Амстердам (Нідерланди), Бухарест (Румунія).

Група D: Лондон (Англія), Глазго (Шотландія).

Група Е: Більбао (Іспанія), Дублін (Ірландія).

Група F: Мюнхен (Німеччина), Будапешт (Угорщина).

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Відкриття турніру відбудеться 12 червня в Римі, а груповий етап завершиться 24 червня. З кожної групи в 1/8 фіналу потраплять по дві найкращі команди, а також чотири збірні, які посядуть треті місця з найкращими показниками. Півфінальні матчі і фінал заплановано на "Вемблі" в Лондоні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162717
 
 
 Топ коментарі
 
Унитазия, пишите, пожалуйста правильно
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А якщо Україна десь по ходу перехлестнется з Козлостаном то де будуть матчі гратися ??
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Очень сомневаюсь что они вообще пробьются на 2 место, 1 место 100% уже занято Бельгией.
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Так это же финальная часть, в тех городах, что запланировано. Но пересечься может вроде только в полуфинале, так что где то в англии
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Орда снова нарвалась на Бельгию.
И спонсор Газпром не помог...
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Вот такой тоталитарный Совок... Наверняка всех с той трибуны расстреляли.
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Группа F - группа смерти.
Интересно, может ли исполком ВАДА 9 декабря Расеюшку бортануть?
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Не сможет. Для ФИФА ВАДА никто, как и МОК. Просто посторонние организации.
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То есть, ваши кривоногие могут мяльдоний жрать хоть пачками? Папу ***** радовать
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Раша может не выйти из группы B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия
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Унитазия, пишите, пожалуйста правильно
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Данія грала сильніше швейцарців у групі... А Швейцарія,думаю сильніше росії зараз...
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У кацапидоров опять группа для инвалидов...За последние 8-10 лет,кто-то вообще помнит чтобы они в тяжёлую группу попадали?
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Бельгия и Дания сильные команды. У нас группа инвалидов.
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Так,Нідерланди зараз команда молода ..недосвіччена.. АЛЕ зараз "інвалідів" у Європі після відбору НЕМАЄ...
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Ну Бельгия на 1 месте рейтинга и уж точно на слабая, борьба будет с Данией за 2 место.
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а шо, чемпионат будет проходить в разных странах? Результаты жеребьевки группового этапа финальной части Евро-2020 - Цензор.НЕТ 832
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Є Шанс ,що прислухаються до ВАДА і всі змагання в Козлостані будуть відмінені..
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Шансов 0 целых, хрен десятых. УЕФА никаким боком к ВАДА, МОК - это да.
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Чтобы не было путаницы на чемпионате Европы, предлагаю мордор назвать страна "ЦАП-ЦАРАП-УНИТАЗИЯ". Это как то ближе по смыслу к АЗИИ.
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Ех..
Не пощастило..
на відміну від португальців..
В таку групу не попали..


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Раша займет в группе почётное 4 место.
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ні ..3-тє... теж почесне )))))
все таки заряду на 1 матч від наркоти вистачить ))) ПЕРЕБІГАЮТЬ.
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Германия, Франция и Португалия в одной группе - это нечто...Остальные, более менее, ровные....надеюсь, что бельги, что датчане, кацапов, отогреют по-быстрому, а потом и финны, но "метленно-метленно")))
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Ну что по жеребьевке. С учетом что проходят дальше не только команды занимающие в групповом турнире 1 и 2 места но и четыре "лучших" занявших 3 е место. То Раше как всегда с жеребьевкой прет Бельгия, Дания и конечно же Финляндия ( ни тебе Италии, Германии, Испании, Франции, Португалии, Англии, Нидерландов, Хорватии) правда Бельгия сильна да и Дания не ахти какой подарок, но за счет Финляндии выйдут из группы. ( случайность, не думаю). Точно как и то что в группу с Италией "случайно" попала Турция ( ведь матчи этой группы будут проходить в Баку, а как говорил Алиев " Турция и Азербайджан, один народ- два государства" ( в совпадение тоже мало верится) Португальцам "боженька" все отдает должок, за то что через суды хотели отобрать у Украины очки, как ж-пой чуяли. Ну вот и попали на Германию и Францию, хотя третье место .. тоже возможно. Ну а что по нам "грешным". Из "второй" корзины Нидерланды, конечно круто не меньше чем Франция, потом еще Австрия ( сейчас на подъеме) думаю лучше были бы чехи или турки, но играть все таки можно. А вот четвертое место в группе не дай Бог что бы попала Румыния ( тогда им играть на своем поле, да и команда не чета многим,) Так что надеемся, что их не пустят Исландцы или кто то из пары Болгария - Венгрия. Ну а если Румыния вылетит то нам попадет победитель пар Грузия - Беларусь и Македония - Коссово. Наиболее опасными выглядят коссовары . Надеюсь что в финале там встретятся Грузия и Македония. Но по игре скорее всего будут именно Коссово, а они сейчас хорошо играют и отобрать у них очки будет очень сложно. В общем посмотрим чего стоит наша сорная на самом деле, в отборе, если честно ,порой сильно везло. Что еще добавить в марте будут играть за последние четыре путевки ( болею за Норвегию и Шотландию, Исландию и Болгарию, Ирландию и Сев Ирландию, Грузию и Сев. Македонию. * первые в приоритете ." Всем УДАЧИ !!!
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Всё просто.
Нужно следовать сценарию чемпионата Европы по футболу 1988 года: Нидерланды в группе, потом Италия, ... далее - финал.
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