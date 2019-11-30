 Стали відомі суперники збірної України у групі на Євро-2020

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Збірна України ще до жеребкування потрапила в групу С разом із Нідерландами. За підсумками жеребкування до групи С із третього кошика потрапила збірна Австрії і переможець плей-офф Ліги націй.
За підсумками плей-офф Ліги націй, із четвертого кошика в одну групу зі збірною України може потрапити збірна Румунії, якщо вона пройде на Євро-2020 Шляхом A. Якщо румунської збірної не буде на Євро, то Україна отримає переможця стикових матчів Шляху D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь).
Півфінали плей-офф Ліги націй відбудуться 26 березня, а фінали - 31 березня. Залежно від розвитку подій на цій стадії визначиться четвертий суперник збірної України.
Відкриття Євро-2020 відбудеться 12 червня в Римі, а груповий етап завершиться 24 червня. В 1/8 фіналу потраплять по дві найкращі команди і чотири треті місця. Матчі групи С відбудуться в Бухаресті й Амстердамі. Дати ігор - 14, 18 і 22 червня.
1) мы же не лохи;
2) интересно играть с сильными
Ещё брестчан с какого-то перепугу приплел))
20 марта 1976 года игрок «Астон Виллы» Крис Николл в против «Лестер Сити» забил по два мяча и в ворота противника, и в собственные ворота. Матч закончился со счётом 2:2.