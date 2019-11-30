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Все про:збірна з футболу (70) футбол (809) Євро-2020 (6)

 Стали відомі суперники збірної України у групі на Євро-2020

У Бухаресті (Румунія) відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи-2020 із футболу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Збірна України ще до жеребкування потрапила в групу С разом із Нідерландами. За підсумками жеребкування до групи С із третього кошика потрапила збірна Австрії і переможець плей-офф Ліги націй.

За підсумками плей-офф Ліги націй, із четвертого кошика в одну групу зі збірною України може потрапити збірна Румунії, якщо вона пройде на Євро-2020  Шляхом A. Якщо румунської збірної не буде на Євро, то Україна отримає переможця стикових матчів Шляху D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь).

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Півфінали плей-офф Ліги націй відбудуться 26 березня, а фінали - 31 березня. Залежно від розвитку подій на цій стадії визначиться четвертий суперник збірної України.

Відкриття Євро-2020 відбудеться 12 червня в Римі, а груповий етап завершиться 24 червня. В 1/8 фіналу потраплять по дві найкращі команди і чотири треті місця. Матчі групи С відбудуться в Бухаресті й Амстердамі. Дати ігор - 14, 18 і 22 червня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162716
 
 
 Топ коментарі
 
а в каких городах мы услышим бессмертное путин-х**ло?????
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а мне бы хотелось бы в группу с германией португалией и францией
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2 аргумента
1) мы же не лохи;
2) интересно играть с сильными
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нам еще хоккей подтянуть, но без натурализации необойтись
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Хокей в Украине окончательно уничтожили, наверное можно на нем уже крест поставить.
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Я сегодня начал смотреть биатлон ......мммм люблю смотреть и болеть за наших Стали известны соперники сборной Украины в группе на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 2777 . А сколько там красивых биатлонисток
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Футбол вне политики, хоть тут не обсуждайте, надоели.
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Не получилось бы, там же по рейтингу по корзинам разделяют.
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Да веикая сборная. Один шаг до чемпионов Европы. Забей Беланов пенальти, может было бы все по другому....
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супер , супер , супер . і пофіг хто якої національнсті , всерівно то була збірна україни . надіюсб дасаєв не обідиться
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а в каких городах мы услышим бессмертное путин-х**ло?????
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Итальянский ультрас надо подготовить по этому поводу.
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Жизнь покажет, Беларусь надо еще пройти, чтобы попасть на Евро.
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У нас тренер с Украины, так что попадем.
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.Я особо не интересовался. Брестское "Динамо" стало чемпионом Беларуси, там у них кто то работает из Украины. Значит привлекут и для сборной.
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Да хрень некомпетентную этот мусорок погоняет, нечего его слушать.
Ещё брестчан с какого-то перепугу приплел))
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Да какая разница он козёл этот тренер да сейчас вообще пофиг всё решают бабки не то время Стали відомі суперники збірної України у групі на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1531
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Вспомнилось из истории футбола...
20 марта 1976 года игрок «Астон Виллы» Крис Николл в против «Лестер Сити» забил по два мяча и в ворота противника, и в собственные ворота. Матч закончился со счётом 2:2. Стали известны соперники сборной Украины в группе на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7788
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Совсем недавно у россиян матч был, одна команда победила, ни разу не ударив по воротам - соперники катнули себе Стали відомі суперники збірної України у групі на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6729 Видимо проставились против, а соперник даже на удар не сподобился, пришлось себе забивать Стали відомі суперники збірної України у групі на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8623
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Во предсказатель, а если нет ну тогда пиз-лом будешь на цензоре придётся менять ник Стали відомі суперники збірної України у групі на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 2800
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Я не большьшой специалист в футболе. Давно уже за ним не слежу после того, как ч чемпионате Украины одна сборная Африки играет против другой. Но то, что сделал и показал Шева вызывает глубокое уважение. Не всегда великий футболист, становится хорошим трениром. Но на данный момент, команду которую создал Шева, говорит о том, что он гораздо больше, чем хороший тренер. Посмотрим, что будет на Евро... Бол шая благодарность Шеве независимо от тог, кск сыграет сборная на Евро....
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Хороший расклад, жаль что не пала Раша.
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Я не сильно слежу, рашка на Евро хоть не попала.
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попала, наверное нас развели на первом этапе.
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По группам так развели, что пересечься могут только в финале
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Португалия, Франция, Германия в одной группе. Просто маразм. Все куплено.
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Четыре вроде сборные в групе, четвертая кто?
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Это определят стыковые матчи. Исландия, Болгария, Венгрия или Румыния.
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Мда, не повезло четвертой, но это футбол, возможны сенсации.
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плейфом доиграют четвертую команду.....ну сетуют на исландию
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Португальці зайняли друге місце в групі.
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андрей уже все просчитали если Украина занимает второе место в группе она выходит на итальяшек
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Самое время сменить гл тренера сборной, на какое нибудь новое лицо из "К-ала95". Они смогут!
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Лешу Гончаренко наприер, будет от ПЕСыкив клоун тренер.
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Да этого вообще нужно на пожизненное за постоянную измену г-но ещё то то с георгиевской лентой то к нацикам с поклоном
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И группа у них проходимая на 2-е место (Бельгийцы однозначно разгромят там всех).
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Проходят также четыре лучших третьих команд в группах, так что финны к ним не случайно попали ( бабки свое дело делают), за счет очков набранных с ними могут пройти дальше. А мог бы быть скажем Уэльс и т.д.
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они не только пролезли они еще в питер-орда играть свои матчи будут
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