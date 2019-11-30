 Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

На конкурсі було представлено підрозділи всіх видів Збройних сил, загалом 14 батарей.

Конкурс передбачав випробування у чотирьох номінаціях. Перша - тактична, де оцінювалась злагодженість батарей. Друга - індивідуальна зі стрільби й керування вогнем - виконання залікових вогневих завдань на комп’ютерному артилерійському полігоні. Третя номінація - спеціальна, де звертали увагу на практичні навички воїнів зі спеціальної та технічної підготовки. Четверта - спортивна.

Найкращими причіпною та протитанковою батареями визнано представників 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". Їх нагороджено перехідними макетами артилерійських установок та грошовими преміями в розмірі 440 тисяч та 410 тисяч гривень відповідно.

Звання найкращої мінометної батареї здобули військовослужбовці 25-ї окремої повітряно-десантної Дніпропетровської бригади. Перемога в цій номінації передбачає грошову премію у 340 тисяч гривень.

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Найкращою реактивною батареєю визнано артилеристів 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Вони отримають 310 тисяч гривень.

А найкращою самохідною артилерійською батареєю стали бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. На них чекає грошова премія - 290 тисяч гривень.

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