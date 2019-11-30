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 Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ. ФОТО

Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську (мінометну, причіпну, самохідну, реактивну, протитанкову) батарею Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 01

На конкурсі було представлено підрозділи всіх видів Збройних сил, загалом 14 батарей.

Конкурс передбачав випробування у чотирьох номінаціях. Перша - тактична, де оцінювалась злагодженість батарей. Друга - індивідуальна зі стрільби й керування вогнем - виконання залікових вогневих завдань на комп’ютерному артилерійському полігоні. Третя номінація - спеціальна, де звертали увагу на практичні навички воїнів зі спеціальної та технічної підготовки. Четверта - спортивна.

Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 02

Найкращими причіпною та протитанковою батареями визнано представників 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". Їх нагороджено перехідними макетами артилерійських установок та грошовими преміями в розмірі 440 тисяч та 410 тисяч гривень відповідно.

Звання найкращої мінометної батареї здобули військовослужбовці 25-ї окремої повітряно-десантної Дніпропетровської бригади. Перемога в цій номінації передбачає грошову премію у 340 тисяч гривень.

Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 03

Дивіться також: У Збройних силах стартував конкурс на найкращу артилерійську батарею. ФОТОрепортаж

Найкращою реактивною батареєю визнано артилеристів 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Вони отримають 310 тисяч гривень.

Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 04

А найкращою самохідною артилерійською батареєю стали бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. На них чекає грошова премія - 290 тисяч гривень.

Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 05

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162715
 
   
 Топ коментарі
 
Смерть врагам! Что то не видно не одного ЗЕбота?
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Смерть врагам! Что то не видно не одного ЗЕбота?
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Ты наводишь на них ужас поэтому они все разбежались
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Я стараюсь. Уже все пальцы о клаву стёр.
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Перехідні макети на ОЛХ купляли? Чи на Алі Ек пресі?
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Десь там, а що може гірше купувати озброєння у потенційного ворога..
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Я про ПЕРЕХІДНІ!!!! іграшкові макети, які можна залишати розрахунками батарей назавжди. Перехідним може бути ексклюзивна річ - вимпел, булава ручної роботи, рюпрапор зрештою.
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І що-що? От мені якось не до вподоби чисто прапорщицький (кусковський) підхід до нагородження хлопців.
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Мішає що? Борошна? ,😁 Що сказати хотіли, шановний? Мішає ЩО?
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Маєте отримувати, служити треба державі!
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Добре, поясню. Перехідним призом є іграшка, яка не є ні надто дорогою, ні унікальною. Мій племінник займається дзю-до. І у нього є дві вітрини з кубками за перемоги. Ніхто ці кубки не забирає і не передає наступним переможцям. І хлопець має пам'ятку про перемогу. Іграшок можна було закупити з десяток і залишати в разі перемоги у частині. І у кімнаті бойової слави вони були б хорошим стимулом для поповнення. А купити по одному екземпляру недорогих іграшок - це жлобство. Так зрозуміло?
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А що там з харчуванням зараз?
Знову совєцкі пайки?
Пєрловка і мойва?
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Для откосівших:
- В совєцьку армію, не йшли до неї ЗАБІРАЛІ.
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Уж не Танюшка ли Черновол лучшей батареей командовала?
Ох,шалунья!
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***
До наших ша́нців ворог не підійде,
ми сектор фронту бачим крізь приціл.
До того часу, як на сході сонце зійде,
в нас бойове завдання і ворожа ціль.

Артилерійські залпи гавкають далеко,
вогонь гарматний палить горизонт.
Вже чути свист - триматися нелегко,
це "нульова позиція", ми на війні, це фронт.

Бій уночі ми витримали з честю
і, Богу дякуєм, двохсотих не було.
********** в ша́нці треба ще піднести
перш, ніж у сні забути про ОРДЛО.

Ми вдень у снайпера ворожого на мушці,
над териконом майорить російський триколор.
Поранених бійців забрали на "вертушці",
а я дбайливо кулеметний змащую затвор...

30.11.2017,
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Ну у нас 24 героя моряка. Сдали катера без единого выстрела....
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І вам, навіть цього вистачило, пів року качатися в гімні і піні, з криками: «Карррррвуууууул! Порошенко послал на смєрть морякоооооооов !!!!»
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