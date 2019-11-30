 П'ятеро фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" потребують негайного лікування, - адвокат Шейхмамбетов

Про це на зустрічі активістів громадської ініціативи "Кримська солідарність" 30 листопада в Євпаторії заявив адвокат Назім Шейхмамбетов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За його словами, у кожного з цих людей є низка захворювань, які вимагають або термінової операції, або невідкладної госпіталізації. Зокрема, Шабан Умеров скаржиться на нестерпний біль, печіння в ділянці серця. Виміряти артеріальний тиск немає можливості. Тому невідомо, які саме пігулки йому потрібно приймати. Чи то від підвищеного, чи то від зниженого артеріального тиску.

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У Сервета Газієва, зазначає адвокат, біль у кишківнику, в ділянці серця, він страждає від підвищеного артеріального тиску. Також болить нога так сильно, що він волочить її за собою. Обстеження з подальшим лікуванням не відбувається.

Енвер Омеров потребує термінової операції, приймає ліки, які висилають родичі. Але навіть ці медикаменти не знімають необхідності термінової операції.

У Асана Янікова – кишкова непрохідність, проблеми з серцем (неповна блокада ніжки), монетоподібна екзема.

Джемілю Гафарову необхідний діаліз (метод очищення крові. - Ред.) або заміна нирки. У нього третя група інвалідності. Турбує подагра через підвищення сечовини. Ненадання своєчасної медичної допомоги може спричинити незворотні наслідки – смерть, зазначає адвокат.

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Шейхмамбетов також заявив, що всіх названих людей неодноразово етапували з місця на місце. Після чого їхній стан погіршувався.

Нагадаємо, співробітник ФСБ Росії, МВС Росії та Росгвардіі 27 березня провели у Криму обшуки у будинках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Обвинуваченими у цій справі є 25 кримських татар.