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Все про:Apple (17) Крим (7894) Литва (477) Росія (21431) Лінкявічюс (116)

 Крим - не "спірна територія", Apple не варто маніпулювати мовою міжнародного права, - Лінкявічюс

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликав Apple не маніпулювати міжнародним правом заради економічної вигоди.

Про це глава МЗС Литви написав у твітері як коментар до заяв представника Apple, що компанія буде пильніше звертати увагу на позначення "спірних територій", передає Цензор.НЕТ.

"Немає "спірних територій", коли йдеться про Крим. Існує лише ділянка землі, яку окупувала Росія, нехтуючи всіма принципами міжнародного права, і ця ділянка землі належить Україні. Мовою міжнародного права не варто маніпулювати, щоб отримати економічний зиск", - підкреслив Лінкявічюс.

Читайте також: Після скандалу з "російським" Кримом Apple перегляне свою політику щодо "спірних територій"

Крим - не спірна територія, Apple не варто маніпулювати мовою міжнародного права, - Лінкявічюс 01

Нагадаємо, представники компанії Apple на зустрічі з головою комітету Держдуми РФ із безпеки та протидії корупції Василем Піскарьовим повідомили про внесення правок у продукти компанії. "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта - Крим - і міста федерального значення - Севастополя. Приведено у відповідність із Конституцією РФ", - сказав Піскарьов журналістам.

Отже, зараз у додатках Apple Maps і Weather російські користувачі бачать окупований Крим як частину території РФ. Під час використання додатків в інших країнах світу Крим і далі позначається як територія, яка не належить ні Росії, ні Україні.

Читайте також: Представництво президента в АРК звернулося до Apple через неправильне позначення окупованого Криму як частини РФ

27 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на рішення американської корпорації Apple маркувати у своїх додатках для російських користувачів анексований український Крим як частину території Російської Федерації, зазначивши, що глобальна політика не є сильною стороною цієї компанії.

"Айфони - чудові продукти. А якщо серйозно, Apple, будь ласка, будь ласка, дотримуйтеся високих технологій та сфери розваг. Глобальна політика - не ваша сильна сторона", - написав Пристайко у своєму акаунті у твітері.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162713
 
   
 Топ коментарі
 
интересно, Литва впрягается. а в борделе препиздента кто нибудь что нибудь гавкнет?
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Надо сказать честно и назвать вещи своими именами! Литовцы заступаться за Украину в то время , как Украина предаёт Литву и покупает электроэнергию в Беларусь
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нееее. Увелить в 10 раз пошлины на воз айфонов в Украину
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Заборонити всі Айфони в Україні, надати можливість громадянам продати їх до параші.
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нееее. Увелить в 10 раз пошлины на воз айфонов в Украину
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согласен! я уже давно не пользуюсь своим смартфоном,
вместо него использую простую,надежную,компактную звонилку,с мощным аккумулятором,2 сим-карты,громкий звук и фонарик-все что нужно!
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интересно, Литва впрягается. а в борделе *********** кто нибудь что нибудь гавкнет?
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Надо сказать честно и назвать вещи своими именами! Литовцы заступаться за Украину в то время , как Украина предаёт Литву и покупает электроэнергию в Беларусь
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Правительство Латвии приняло решение закупать электроэнергию, которая будет производиться на Белорусской АЭС. Об этом журналистам вечером 14 августа 2019 в Берлине сообщил президент Литвы Гитанас Науседа )))
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27:11:2019 года ! Надо отметить, что в Литве станция признана угрозой национальной безопасности. : https://reform.by/zelenskij-prislushaetsja-k-litve-po-povodu-zakupki-jenergii-s-belajes/
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Ну, это то что писали СМИ.
Кстати, скажи, как так получилось что торговля электроэнергией между странами Балтии и третьими странами осуществляется только через Литву и не в этом ли угроза национальной безопасности?
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Матвей Ганапольский
Гибридны Айфон

Все возбудились по поводу того, что айфоновские карты показывают Крым Российским. По этому поводу протест уже заявила Украина, обратилась в Госдеп. Я представляю себе, как Трамп звонит в Эппл и требует карты поменять. А там у него спрашивают - «А что нам делать, если в России запретят торговать айфонами, а там каждый третий имеет именно айфон, так вы нам деньги компенсируете? Вы же у нас гарант развития бизнеса?».
Трамп так мнётся, а потом говорит: «Что бы вы все сгорели с вашей Россией и вашей Украиной!».
Думается, что в Эппл ничего менять не будут, потому что потеря российского рынка для Эппл важнее любой идеологии.
Есть другое предложение - от бывшего министра иностранных дел Климкина - кстати, замечательного дипломата и очень разумного человека. Он предлагает объявить бойкот продукции Эппл, не покупать ничего яблочного. Но вот я себе представляю, как из крупных украинских сетей звонят Зеленскому и говорят - «Мы тут решили бойкот объявить Эппл, у нас потери будут миллиардные. Вы у нас главный идеолог страны, может компенсируете нам из бюджета какие-то миллионы, ведь вы гарант не только мира и Конституции, но ещё и развития бизнеса».
Зеленский матерится, играет на рояле и посылает их на то, чем на рояле играл.
Короче говоря, не имеет эта проблема решения, и не только в Украине и России. Она не имеет решения, к примеру, в Индии и Пакистане, где есть спорные территории; нет решения в конфликте между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху. В Грузии с Абхазией та же проблема. Эти конфликты политические, компании типа Эппл просто не знают, как поступать, чтобы не потерять миллиарды из-за политики.
Конечно, если не знаешь как поступить в территориальном конфликте, смотри решения ООН. А там чётко сказано, что Крым украинский. Но нет у любого государства рычагов заставить Эппл, у которой капитализация больше практически любой страны, поступать не так, как эта компания считает.
А если объявить бойкот, то потеряешь избирателя.
Короче, ситуация такая же гибридная, как войны, которые ведёт Россия и политика, которую ведут Трамп, Меркель и Макрон.
Поэтому, при том, что решение Эппл показывать каждому народу то, что ему приятно и законно, мне не очень нравится, я бы на этой проблеме не заморачивался, бойкоты не объявлял, а следил бы, чтобы эта позорная война поскорее закончилась, и именно в свете решений ООН.
Политики просто должны сделать свою работу.
Поможем Эппл, и тогда они будут показывать одни карты для всех.
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Предлагаю провести всенародную акцию-РАЗБЕЙ СВОЙ АЙФОН НАЗЛО РОССИИ!
Ну у кого нет -можно просто смартфон,накрайняк просто телефон
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как бы там ни было,а Украина сделала то,что должна была сделать: заявила протест,а дальше будь,что будет
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Может кто не в курсе, но уже несколько лет и Google, и (внезапно!) Яндекс показываю Крым в зависимости с IP какой страны вы смотрите их карты.
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У них нет выбора - они обязаны соблюдать законы страны, где работают. Решить этy проблему должен каждый сам для себя - не пользуйся! НО...если альтернативу Эплу найти можно, то Гуглу... Промблема!
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Google Maps уже полгода показывает Крым российским и никого это не волнует...
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Крим це Україна.
Але влада наша про це зайвий раз світові не нагадує.
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Это не поможет решить данную проблему.
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К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Вчера этот документ появился на сайте минэкономразвития.

https://rg.ru/2008/03/18/prognoz.html

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В Мозамбике разгромили русскую банду «Вагнера»


Банда «Вагнера» бежала с поля боя, понеся потери под ударами муджахидов в Мозамбике. Местные источники пишут об «отступление русских после удара повстанцев-джихадистов».
О тяжелой для российских наемников ситуации на западе Африки сообщают информационные агентства.
По предварительным данным уничтожены не менее 10 русских наемников в результате успешной засады муджахидов. Многие члены банды «Вагнера» ранены. В отместку за то, что русские увечат тела убитых повстанцев, русским начали отрезать головы.
Русские несут потери как в живой силе, так и территории, которые удерживали ранее удерживали под своим контролем.
Сообщатся, что боевые действия ужесточаются и русские не могут противостоять ударам местных муджахидов.
Также сообщается, что часть членов банды были убиты в результате «дружественного огня», что привело к конфликту русских наемников с войсками Мозамбика, поддержку которым оказывает Москва.
Южноафриканский эксперт Джасмин Опперман заявила, что членов русской банды «Вагнера» бросили «в самое пекло, они увязли в конфликте по уши, а враг с каждым днем становится все сильнее».
Два анонимных источника в армии Мозамбика рассказали о том, что между «Вагнером» и вооруженными силами страны нарастает напряженность.Русские и местные «практически прекратили совместное патрулирование».
Жасмин Опперман указала, что «русские не понимают местную культуру, не доверяют солдатам и вынуждены сражаться в ужасных условиях против врага, который набирает все новые и новые обороты».
«Общее мнение заключается в том, что Вагнер почти не имеет опыта «войны в кустах», которая ведется там. Вы должны понимать, что это одно из самых сложных условий в мире», - сказал журналист Аль Вентер, который много писал о наемниках в Южной Африке.
«Подлесок там настолько густой, что все высокотехнологичное оборудование, принесенное Вагнером, перестает быть эффективным. Русские прибыли с беспилотниками, но они не могут их использовать», - пояснил еще один анонимный источник.
Напомним, что первые сведения о потерях русских в Мозамбике стаи поступать еще в октябре. Мозамбикское издание Carta de Mocambique сообщило 27 октября, что в результате нападения повстанцев в провинции Кабу-Делгаду были убиты 5 членов банды «Вагнер». В Москве прессек Кремля Песков заявил, что в Мозамбике «российских солдат нет».
19 ноября стало известно, что из этой страны в Россию доставили очередную партию трупов членов банды «Вагнера». Трупы привезли во Владимирскую область.
Местные источники передали, что семьям убитых были даны «внушительные денежные компенсации в обмен на молчание».
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Нужно просто отменить патентное право на apple. Чтобы в Украине эта торговая марка и все, что принадлежит эпл ни копейки не стоило в плане роялти. У них куча фильмов и сериалов. Пусть их по тв крутят совершенно бесплатно по всем каналам. Почему бы и нет?
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Google Maps уже полгода показывает Крым российским. Как быть с Самсунгом, который пользуется ОС Гугла, а хромбуками?
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обязать эппл называться самсунгом в Украине. всего-то делов
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якось пофіг, дурні ще будуть воювати з еппл, а не з Росією, бо в заду свербить. Мабуть пряма кишка замість звилини.
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Цікаво, чи вся соєва вишивата зараз побіжить ламати абасфальт свої айфони на знак протесту? Крым - не "спорная территория", Apple не стоит манипулировать языком международного права, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 5
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Не стоит манипулировать, чтобы получить экономические выгоды, сказал Линас Линкявичюс.
Ведь в 2018 году товарооборот между врагом всея Европы Россией и Литвой вырос всего на 40,89% по сравнению с 2017 годом )))
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Палестина это римское название Израиля, так что все ОК у настоящей Палестины, враги сосут писю и экономика растет ))
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Какой ты забавный еврей с двойными стандартами.
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И в чем же двойные стандарты, расскажи?
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Товарооборот с Сектором Газа растет?
Почем Касамы покупаете?
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Боже какой СРАМ!!! Литва за Украину затупается... А Украинский извращенцы в раде с кое чем во рту.. Молчат. Одному мне стыдно за подобное ??
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Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!
Но жалоб не надо. Что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: НЕ будет иначе.
Я могу за тебя принять
Горечь злейших на свете судеб.
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есть у нас хоть один вменяемый юрист , который подаст в суд на этих хитро.опых свиней(и им подобных) , они же пособники сепаратизма ?!
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