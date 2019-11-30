 Крим - не "спірна територія", Apple не варто маніпулювати мовою міжнародного права, - Лінкявічюс

Про це глава МЗС Литви написав у твітері як коментар до заяв представника Apple, що компанія буде пильніше звертати увагу на позначення "спірних територій", передає Цензор.НЕТ.

"Немає "спірних територій", коли йдеться про Крим. Існує лише ділянка землі, яку окупувала Росія, нехтуючи всіма принципами міжнародного права, і ця ділянка землі належить Україні. Мовою міжнародного права не варто маніпулювати, щоб отримати економічний зиск", - підкреслив Лінкявічюс.

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Нагадаємо, представники компанії Apple на зустрічі з головою комітету Держдуми РФ із безпеки та протидії корупції Василем Піскарьовим повідомили про внесення правок у продукти компанії. "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта - Крим - і міста федерального значення - Севастополя. Приведено у відповідність із Конституцією РФ", - сказав Піскарьов журналістам.

Отже, зараз у додатках Apple Maps і Weather російські користувачі бачать окупований Крим як частину території РФ. Під час використання додатків в інших країнах світу Крим і далі позначається як територія, яка не належить ні Росії, ні Україні.

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27 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на рішення американської корпорації Apple маркувати у своїх додатках для російських користувачів анексований український Крим як частину території Російської Федерації, зазначивши, що глобальна політика не є сильною стороною цієї компанії.

"Айфони - чудові продукти. А якщо серйозно, Apple, будь ласка, будь ласка, дотримуйтеся високих технологій та сфери розваг. Глобальна політика - не ваша сильна сторона", - написав Пристайко у своєму акаунті у твітері.