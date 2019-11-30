 Окупанти в Криму за рік поповнили Чорноморський флот 9 кораблями

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.
"У 2019 році до складу флоту прийнято 5 новітніх кораблів і катерів, зокрема патрульний корабель "Дмитро Рогачов", морський тральщик "Іван Антонов", а також три десантні катери. Крім того, допоміжний флот поповнився 4 новими суднами забезпечення, серед яких морський та рейдовий буксири, рятувальне буксирне судно і самохідний плавучий кран", - йдеться в повідомленні.
Також на завершальній стадії випробувань перебуває малий ракетний корабель "Інгушетія", оснащений комплексом крилатих ракет "Калібр". Корабель може увійти до складу ЧФ РФ у грудні цього року.
до речі слово шлюпка від слова шлюп а не шлюб
шлюбкаа шлюпка
Мне знаешь что обидно у нас уже есть корпуса 2 кораблей разного класса - корвет который заложили в 2011 году и он стоит как корпус ...а есть еще класса ракетный крейсер Украина в Николаеве которому тоже не могут дать ему пораду что делать с ним.
1) мы его финансово не потянем
2) он нам нах не нужен
с корветом согласен . можно было бы хоть понемногу его пилить
хотя один в поле не воин и нам при нашей бедности вместо одного корвета лучше бы сделать упор на катера . Лань или Веспа . при Петре планировалась закладка первого этой осенью . осень закончилась . тишина . новой власти видать не до этого
Рашка обустраивает оккупированные территории, хозяйничает в наших территориальных водах, но это не делает эти территории менее оккупированными.
Франция почему-то не захватывает Монако, хотя там так красиво и говорят по-французски.
Чтоб вы сдохли, дэбилы тупые
Я уж не говорю про то как ты ставишь задачу: сварили корпус, напихали импортную комплектуху и оно завелось. Такое производство даже организовать очень сложно.
А как обстоят дела в Украине?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=3d6cwK5Nbho&feature=emb_logo
Баба і кіт
@babaikit
·2 ч
Ще одне досягнення зекоманди.