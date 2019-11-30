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 Політика України
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Все про:ВМС РФ (55) корабель (651) Крим (7894) Чорноморський флот РФ (88)

 Окупанти в Криму за рік поповнили Чорноморський флот 9 кораблями

У 2019 році до складу окупаційного Чорноморського флоту РФ у Криму прийнято дев'ять одиниць корабельного складу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

"У 2019 році до складу флоту прийнято 5 новітніх кораблів і катерів, зокрема патрульний корабель "Дмитро Рогачов", морський тральщик "Іван Антонов", а також три десантні катери. Крім того, допоміжний флот поповнився 4 новими суднами забезпечення, серед яких морський та рейдовий буксири, рятувальне буксирне судно і самохідний плавучий кран", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Окупаційний Чорноморський флот РФ провів навчання з висадки морського десанту

Також на завершальній стадії випробувань перебуває малий ракетний корабель "Інгушетія", оснащений комплексом крилатих ракет "Калібр". Корабель може увійти до складу ЧФ РФ у грудні цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162712
 
 
 Топ коментарі
 
Украина тоже накачала,правда 8 резиновых лодок.Смешно? Не очень.
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думаю в трёх из них даже появились унитазы и трусы))))
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Прикалываешься? Покупают б/у катера в США и Франции. Свои верфи догнивают..
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Украина тоже накачала,правда 8 резиновых лодок.Смешно? Не очень.
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так понимаю Вовка сейчас каааак бросится закладывать новые корабли
до речі слово шлюпка від слова шлюп а не шлюб Окупанти в Криму за рік поповнили Чорноморський флот 9 кораблями - Цензор.НЕТ 804
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Я уже потом посмотрел шлюбка это не то шлюбка а шлюпка

Мне знаешь что обидно у нас уже есть корпуса 2 кораблей разного класса - корвет который заложили в 2011 году и он стоит как корпус ...а есть еще класса ракетный крейсер Украина в Николаеве которому тоже не могут дать ему пораду что делать с ним.
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Крейсер давно и безнадежно устарел - только на переплавку. С корветом таже история.
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крейсер в расчет можно не брать . по двум причинам

1) мы его финансово не потянем

2) он нам нах не нужен

с корветом согласен . можно было бы хоть понемногу его пилить

хотя один в поле не воин и нам при нашей бедности вместо одного корвета лучше бы сделать упор на катера . Лань или Веспа . при Петре планировалась закладка первого этой осенью . осень закончилась . тишина . новой власти видать не до этого
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не ну хоть что то. Дай бог до конца довести мобильный противокорабельный комплекс "Нептун" и закупить в ВМС Украины в категорию береговые войска. А то наши попередники надумались бронекатера ввести в состав ВМС Украины аж смешно. Они пригодны визуально для морской охраны пограничников
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Нептуны - не панацея. Ставить их не на что. А использовать с берега в стационарном варианте - тупое безумие. Из уничтожат тут же
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Не мешало бы и нашим гос мужам думать над гибридной ответкой.А лоб в лоб это явно не наш путь-надо реально и трезво смотреть и на себя тоже
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думаю в трёх из них даже появились унитазы и трусы))))
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Ну да,ведь паруса и весла они все таки вернули.
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не вёсла остались для блинов так как лопаты оказались под санкциями..... а в паруса они груз 200 с Лугандона в ******** вывозят.
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на двух . на Яны Капу унитаз остался . видимо не смогли открутить
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Ущипните меня. Я на Цензоре или случайно зашёл на "Сделано у нас"?
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Так в чем проблема? Крым же Украина? А Черноморский Флот где базируется? Я понимаю. что на нулячих фрегатах Макаров и Касатонов развиваются не украинские флаги. но все же.. они ведь базируются в Севастополе
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Как может быть кран военным судном. Его задача грузы поднимать.
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А что сказать?.... Молодцы.... Приходится только завидовать, осознавая, что у нас такого больше никогда не будет....
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Это должна быть наша новость, а не про рашку.
Рашка обустраивает оккупированные территории, хозяйничает в наших территориальных водах, но это не делает эти территории менее оккупированными.
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Это делает эти территории более защищенными...
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И более комфортными для жизни. Десятки лярдов. вложенные в Крым дают о себе знать
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Жить без интернета , под санкциями? Не поедешь никуда, разве что по золотому кольцу или концу, второе вернее.
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Откуда у вас эти амурные познания? Практически во всем Крыму - 4G. по загранпаспорту крімчан пускают везде ибо там не указан адрес и реестрация
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Расскажешь сказки кому-нибудь другому. Если по украинскому паспорту разве что. А по оккупантскому вашему дерьмищу можно только по концу.
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Не неси тупой ерунды. Открой гугл и не смеши людей
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Ты себя что ли к людям причислил? Пособники оккупантов, ***** восхваляющие - это нелюди.
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Госпожа троль, лучше молчать. если не владеете инфой. Вы же через пост тупо врете. Вот зачем вам это?
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Защищёнными от кого? Защищаться нужно от вашего *****.

Франция почему-то не захватывает Монако, хотя там так красиво и говорят по-французски.
Чтоб вы сдохли, дэбилы тупые
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Кстати да. Где-то в глубокой холодной жопе в центре континента кацапы клепают корыта на несколько тысяч тонн, что мешает нам? Это ж не супертехнологии какие-то.. Металл свой есть, побережья хоть залейся, сварщиков толковых как-то можно наскрести, если зарплату дать нормальную...
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Он даже не в курсе. что их снова клепают в "теплой" жопе - в Керчи
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Кран кстати в Севасе сделали. В Крым русня переносит часть своего военного кораблестроения, поскольку гражданское развивать ссут из-за возможных санкций.
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Нищеброды кацапские , вы даже унитазы умудрились украсть с наших кораблей. Откуда у вас эта страсть именно к использованной сантехнике? Против генов не порешь, воровать - ваша национальная черта. Ещё алкоголизм и инцест
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Ну это в твоём представлении производство кораблей - это туфта полная - просто сварщиков толковых наскрести и будет гуд. В том числе из-за таких мнений Украина больше не производит кораблей.
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А что ещё нужно? Сваривается корпус, а внутрь ставятся на 90% импортные комплектующие - от двигателей до навигации и т.п. Или Вы думаете в этом руснявом судне много руснявого кроме корпуса? Это кстати даже проект украинский! Но ведь делают...
Окупанти в Криму за рік поповнили Чорноморський флот 9 кораблями - Цензор.НЕТ 7159
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Раньше двигатели ставили украинские. Теперь российские. Там почти все комплектующие российские. Неожиданно, да?

Я уж не говорю про то как ты ставишь задачу: сварили корпус, напихали импортную комплектуху и оно завелось. Такое производство даже организовать очень сложно.
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Я не о военном кораблестроении. Здесь нам тягаться с руснёй смысла нет. Они 50 атомных подлодок как-то содержат и новые клепают. Говорю о судостроении вообще, в основном о гражданском. Не понимаю почему оно похерено.
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Ну пожалуй и всё. К тому-же сколько и чего клепает Нибулон это слёзы.
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Шо клепает? Самоходные перегружатели? Все три штуки?
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Так же оккупанты за год пополнили украинский флот тремя "кораблями": "Бердянск" и "Никополь", а также буксиром "Яны Капу". Но в процессе пополнения спасательный плотик "зник у невідомому напрямку".
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Ну с оккупантами все ясно
А как обстоят дела в Украине?
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Прикалываешься? Покупают б/у катера в США и Франции. Свои верфи догнивают..
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Украина стремительно теряет компетенции в этой области..... К тому же, флот - это очень дорогое удовольствие.... Не каждой стране по-карману..... А уж беднейшей в Европе.....
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Давно уже потеряла. Несчастный корвет 10 лет догнивает на стапеле
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Задолбали эти дифирамбы. Нептун - полный аналог древней советской Х35 - сбивается системами корабля на раз
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..характеристики читал?...совку только мечталось о таких...
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и пока оккупант наращивает флот, барыги в Украине продолжают свой дерибан державы.
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В Феодосии спустили на воду два малых ракетных корабля проекта 22800 Каракурт

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=3d6cwK5Nbho&feature=emb_logo
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Каракурты на 800 тонн - практически корветы
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В луже, Черном море она им и не нужна. Они хорошо прикрыты с берега
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А толку если в Крыму нет полного цикла производства, их еще переть на доделку нужно.
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У українських олігархів стільки грошей - що вони могли б вже флотилію побудувати. Просто в їхні задачі захист держави не входить. Вони купляють заводи й маєтки за кордоном. Їм пофіг з якого народу бабло косити. Вони й без рабів добре живуть. Дурять їх як хочуть.
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а в Украине в это время....



Баба і кіт

@babaikit

·2 ч

Ще одне досягнення зекоманди.

Окупанти в Криму за рік поповнили Чорноморський флот 9 кораблями - Цензор.НЕТ 3391
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90 "Нептунов" могут уравновесить ситуацию
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Не могут. Их не на что ставить и нечем направлять на цель в конечной точке
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ребятки россия всю историю ходит по кругу -сидим на жопе,встаем с колен,зарабатываем бабки ,тратим их на военный металолом ,гробим економику падаем на жопу- чем больше счас потратят на металлолом тем быстре перейдут к пятой стадии -сиденью на жопе - все как всегда
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