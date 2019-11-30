 Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль

Таку впевненість висловила в інтерв'ю DW колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленський хоче миру з Росією. Він неодноразово про це заявляв. І він це якраз і буде демонструвати під час "нормандської зустрічі". Я думаю, всі вже побачили, що в його розумінні мир. Це припинення вогню. Це те, щоб повернулися всі наші українці, які зараз незаконно перебувають і в РФ, і в Криму. Це налагодження відносин із РФ. Це укладання нових договорів", - розповіла Зеркаль.
На її думку, ці прагнення доцільні, проте особисто вона не вірить у справжність намірів президента РФ Володимира Путіна.
"Річ у тому, як ми будемо досягати цієї дружби, на яких умовах. Якщо він говорить про те, що ми забезпечимо територіальну цілісність і суверенітет і що буде відновлено наш територіальний суверенітет над Кримом і над Донбасом, то це одне. Але в мене виникають великі сумніви щодо того, що президент РФ погодиться на те, що Крим - не їхній", - говорить Зеркаль.
Вона також нагадала, що у кожної зі сторін "нормандської четвірки" є власні інтереси, і висловила сподівання, що результат зустрічі "буде збалансованим - на користь України". Однак Зеркаль зауважила, що вона дуже скептично налаштована.
Нагадаємо, зустріч лідерів нормандського формату заплановано на 9 грудня і відбудеться в Єлисейському палаці в Парижі.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що готовий до переговорів у різних форматах у межах "нормандської зустрічі" 9 грудня в Парижі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. "Ми не очікуємо, що завтра припинимо війну, але я хочу чіткого розуміння як президент України, коли і як ми можемо зупинити війну", - сказав він на брифінгу в середу у Вільнюсі після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою.
червона шапка
@rosakatzman
·8 ч
Самий проросійських преЗЕдент який в нас був.
Якщо інші якось хотіли і рибку з'їсти і на стул сісти.
То цей сидить в вошдя мокшан на колінах, отримує від цього задоволення, і навіть вже не приховує те, що готує країну покласти під рашу.
За пів-року звів на нуль всі наші досягнення
МИР. НАСТУПИТ.
В УКРАИНЕ.
КОГДА. ТРЁХ
ВО В.
СОБЕРЁ ТЕ
В М О Г И Л Е
Ну что ж - на колени, униженно умолять Х-ла, положить Украину под Кацапстан, потом намазать себе анус вазелином и стать раком... Это вот так он требовать будет???
вадим
@TroshV
·23 мин
Ні капітуляції. Список усіх 74 рад, що прийняли звернення щодо недопущення капітуляції перед Московією
Где на Мове шпрэхают, там и будет Украина.
Всі роки війни між Русью - Україною і Московським Улусом.
Назар Приходько
@nazareye
·3 ч
Це, щоб ви розуміли, вулиця Банкова станом на 30.11.2019.
Завтра, 1.12.2013, Правий Сектор та безпосередні учасники славетних подій відомих як День Грейдера (1.12.2013), виходять туди аби трошки нагадати нинішній владі чому сталася Революція Гідності.
Як бачимо - Аваков готується
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Нужно быть идиотом чтобы воспринимать Зеленского в качестве самостоятельного политика. "Коломойские" выполняют задачу ***** - восстановить совок
Ну ладно кучмы, им еще куда ни шло, но на кой хер, объясни пожалуйста, рошенам, приватам и дэтэкам совок под руководством фсб???
Нова операція "Вісла"(звичайно все добровільно і під контролем ООН) з залишками Донбасу ...
Знаю точно, що не хоче! І ось це і є ключове!!! На жаль!
Мир між Німеччиною і союзниками, у другій світовій, досягли тільки після перемоги союзників.
Мир між Ізраїлем і Єгиптом, Йорданією було досягнуто після перемоги Ізраїлю.
Війна між Ізраїлем і Іран-Сирія-Ліван йде десятки років, тому що, ніхто не досяг перемоги.
головне -щоб не злив інтереси України у "газовому питанні" відмовившись від ВИГРАНИХ ПОЗОВІВ щодо Газпрому..