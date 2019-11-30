EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  6324  164
Все про:Зеленський (3718) Путін (11995) Росія (21431) нормандська четвірка (723) Зеркаль (215)

 Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль

Президент України Володимир Зеленський на "нормандській зустрічі" демонструватиме прагнення досягти миру з Російською Федерацією.

Таку впевненість висловила в інтерв'ю DW колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський хоче миру з Росією. Він неодноразово про це заявляв. І він це якраз і буде демонструвати під час "нормандської зустрічі". Я думаю, всі вже побачили, що в його розумінні мир. Це припинення вогню. Це те, щоб повернулися всі наші українці, які зараз незаконно перебувають і в РФ, і в Криму. Це налагодження відносин із РФ. Це укладання нових договорів", - розповіла Зеркаль.

Читайте також: Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться в Єлисейському палаці

На її думку, ці прагнення доцільні, проте особисто вона не вірить у справжність намірів президента РФ Володимира Путіна.

"Річ у тому, як ми будемо досягати цієї дружби, на яких умовах. Якщо він говорить про те, що ми забезпечимо територіальну цілісність і суверенітет і що буде відновлено наш територіальний суверенітет над Кримом і над Донбасом, то це одне. Але в мене виникають великі сумніви щодо того, що президент РФ погодиться на те, що Крим - не їхній", - говорить Зеркаль.

Вона також нагадала, що у кожної зі сторін "нормандської четвірки" є власні інтереси, і висловила сподівання, що результат зустрічі "буде збалансованим - на користь України". Однак Зеркаль зауважила, що вона дуже скептично налаштована.

Читайте також: Давайте не завищувати очікування щодо майбутньої зустрічі в "нормандському форматі", - Пєсков

Нагадаємо, зустріч лідерів нормандського формату заплановано на 9 грудня і відбудеться в Єлисейському палаці в Парижі.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що готовий до переговорів у різних форматах у межах "нормандської зустрічі" 9 грудня в Парижі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. "Ми не очікуємо, що завтра припинимо війну, але я хочу чіткого розуміння як президент України, коли і як ми можемо зупинити війну", - сказав він на брифінгу в середу у Вільнюсі після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162711
 
   
 Топ коментарі
 
нам не нужен мир с парашкой, она наш враг, нам нужен забор и ядерная бомба чтобы от неё отбиваться
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Этот вопрос нужно вынести на референдум.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Только для того, чтобы выбить почву из-под ног порохососни. Так-то, на вопрос мира с Рашкой народ уже на выборах ответил.
 показати весь коментар
 
Вот в своей унитазии референдумы и проводи
 показати весь коментар
 
 
Кстати, то что тебе ***** платит, на унитаз новый хватит?
 показати весь коментар
 



червона шапка

@rosakatzman

·8 ч

Самий проросійських преЗЕдент який в нас був.
Якщо інші якось хотіли і рибку з'їсти і на стул сісти.
То цей сидить в вошдя мокшан на колінах, отримує від цього задоволення, і навіть вже не приховує те, що готує країну покласти під рашу.
За пів-року звів на нуль всі наші досягнення

Зеленский хочет мира с Россией и будет это демонстрировать во время "нормандской встречи", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2705
 показати весь коментар
 
 
Пускай подмоется и оденет красивый труселя, может куйло его поцелует в животик.
 показати весь коментар
 
 
ЗеЛя подонок и предатель.он уже одной ногой на ростове
 показати весь коментар
 
 
или патриоты одной ногой по тюрьмам и могилам
 показати весь коментар
 
 
якого ЗЕля хоче миру з кацапами? На їхніх умовах-не може бути миру! Не ми з ними воюємо,а кацапи з нами! А ЗЕля да...Хоче миру...Йому через чотири роки,а може й раніше з концертами кудись їздити треба... Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7
 показати весь коментар
 
Найдено новое предсказание Ванги. Пока никто не может его расшифровать:

МИР. НАСТУПИТ.
В УКРАИНЕ.

КОГДА. ТРЁХ
ВО В.
СОБЕРЁ ТЕ
В М О Г И Л Е
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А третий Гройсман? Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2224
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Baльцман + ***** + Вангa
 показати весь коментар
 
 
Мира он будет требовать...
Ну что ж - на колени, униженно умолять Х-ла, положить Украину под Кацапстан, потом намазать себе анус вазелином и стать раком... Это вот так он требовать будет???
 показати весь коментар
 
 
на западную Украину путин пожалуй не сунится..., или будет ее стирать в пыль....




вадим

@TroshV

·23 мин

Ні капітуляції. Список усіх 74 рад, що прийняли звернення щодо недопущення капітуляції перед Московією
Зеленский хочет мира с Россией и будет это демонстрировать во время "нормандской встречи", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7411
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Распадётся Украина на три кусочка -- Запад, Восток и нейтральная Полоса посередине. ...и споры будут, токо об ширине этой полосы. Таможня, бабки, контрабанда, идеи и газовая труба на Запад. Может и ещё шо-то будет из положительного, шо валюту вырабатывает? А я знаю? -- чутка такая есть...
Где на Мове шпрэхают, там и будет Украина.
 показати весь коментар
 
 
о снова медведчуковские тезисы, как в 2004 году.
 показати весь коментар
 
 
Цим «тезісам», принаймні 400 років.
Всі роки війни між Русью - Україною і Московським Улусом.
 показати весь коментар
 
 
Распадётся твоя унитазия на мелкие уделы, да ещё и глотки друг другу будете рвать за кусочек хлеба
 показати весь коментар
 
 
Это не реально. Путин не позволит развалить Украину на части. Это не выгодно РФ.
 показати весь коментар
 
а чего хотеть? войны с рф? это самоубийство. они нас в пять раз мощнее в военной и экономическом плане.
 показати весь коментар
 
 
рф мощнее. да, Чечню победили. Все партизаны уничтожены. У власти верный вассал.
 показати весь коментар
 
Не скінчиться це все добром ... чуйка у мене
 показати весь коментар
 
 
Якшо миром і без обстрілів , - то вже добре . А далі колючий дріт з ровом і стіною для недопущення " кормильцев всей украины " на землю України .
 показати весь коментар
 
 
Напевно з розгону поцілує сраку *****...
 показати весь коментар
 
 
Дай боже нашому глисту шакала завалити.
 показати весь коментар
 
 
На западной Украине очень многие голосовали за ЗЕ. И как вам теперь спится спокойно? Совесть не мучает?
 показати весь коментар
 
 
Не треба було Мародьору на другий термін пхатися.. От тепер маємо те, що маємо Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3843
 показати весь коментар
 
Я это уже слышал. Кто обосрался? Невестка! А её нет. А вон пальто её висит. Посмотри в зеркало и увидишь виновного. А на Мародёра кивать уже даже не смешно.
 показати весь коментар
 
 
Лавров сообщил, что Путин на встрече потребует от Зеленского признать, что он таки лох.
 показати весь коментар
 
 
Кто хочет мира с врагом и окупантом тот враг Украины №1
 показати весь коментар
 
 
Открытые войны должны остаться в прошлом. Необходимо применять новые методы используя спецоперации на международном уровне и в тылу врага. Борьба должна идти и на физическом плане и на Духовном. Правда и Бог на нашей стороне.
 показати весь коментар
 
 
Зелупа мне сейчас напоминает Януковоща в конце 2013 года. Он как и Януковощ еще по инерции ездит в Европу чтобы не злить народ но уже тайно договорился с ****** о возвращении Украины в Таежный союз под контроль кремля.
 показати весь коментар
 
 
Янык ещё и в Китай мотался , в страусиновых туфлях , везде денег просил , - как гавно в ополонке болтался ... . А денех дал только Х..уйло - три лярда , под здачу Юго - Востока ... . Но народ помешал яныку , а потом беня не захотел терять свои надбання . Вот так и получилось кравчуцькое " Маємо те , що маємо " .
 показати весь коментар
 
Если вы хотите мира с террористами, убийцами и преступниками так откройте все тюрьмы и выпустите наших братьев из камер на волю. И желательно парочку преступников возьмите поселите у себя дома и возьмите на довольствие.
 показати весь коментар
 
 



Назар Приходько

@nazareye

·3 ч

Це, щоб ви розуміли, вулиця Банкова станом на 30.11.2019.
Завтра, 1.12.2013, Правий Сектор та безпосередні учасники славетних подій відомих як День Грейдера (1.12.2013), виходять туди аби трошки нагадати нинішній владі чому сталася Революція Гідності.
Як бачимо - Аваков готується

Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7057
 показати весь коментар
 
 
Зеркаль, пожалуй, самый профессиональный и патриотичный человек в Кабмине, и то, что она не не может реализовать свои принципы в этой зеленой кодле, очень и очень печально. Интересно, кто придет на ее место? Опять кто-нибудь из Квартала? Жах...
 показати весь коментар
 
 
Зеленский - нанятий олигархами арттст играть роль президента. По факту, правят рошени, кучми, коломойские, ахметови, из под тишка.
Нужно быть идиотом чтобы воспринимать Зеленского в качестве самостоятельного политика. "Коломойские" выполняют задачу ***** - восстановить совок
 показати весь коментар
 
 
"Коломойские" выполняют задачу ***** - восстановить совок.

Ну ладно кучмы, им еще куда ни шло, но на кой хер, объясни пожалуйста, рошенам, приватам и дэтэкам совок под руководством фсб???
 показати весь коментар
 
Ну можно хотеть договориться с крокодилом, который тебе отеусил в реке уже одну ногу, вызывать к его совести, или там скажем, стараться ему понравиться, увещевать. Только на фига это надо крокодилу?
 показати весь коментар
 
 
Думаю что даже ЗЕгенерат с одноклеточным мозгом и генетической чуйкой погрома уже понял что встреча 9 декабря может стать его последней встречей. В дальнейшем придется по специальности - корпоративы с чертями.
 показати весь коментар
 
 
З кацапами він хоче дружити ! То хто ж той агресор, якого він обіцяв змусити відшкодувати збитки ( українці будують мости, повинні відновити інфракструктуру, сплатити пенсії сепарам)? Хто ж для цього презЕдента той "таємничий" агресор? Ми?
 показати весь коментар
 
 
А Порошенко у Мінську в один тур прагнув війни? Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 573
 показати весь коментар
 
 
Зе хоче? Так йому суфлер беня диктує з будки, воно ж зенелох.
 показати весь коментар
 
Прийде Зеркаль, і всіх врятує. Може певна кількість і хоче війни. Але народ дійсно, зморився. Але не від війни як такої, а від стратегії її ведення. І Зеркаль ніякого конструкиву не пропонує. З'явився Зеленський, який нічого не вміє, й вирішив здати проукраїнські інтереси. А що? Він не українець - не жалко. Яка різниця - навіть мови не знав до президентства. Бо у Вовки нема розуму. Завершити війну - працює на результат. Найпростіше здатися.
 показати весь коментар
 
Чепуха . Выйди на улицу и посмотри на " уставший от войны" нарот . Заглянь в кабаки и ночные клубы , посмотри как он раскатывает по улицам ,и на каких авто . Некоторые даже не знают что на востоке страны , до сих пор идёт эта война Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9841 .. Посмотри на ютубе репортажи с Майдана , блогерши Марии Мадзигон , и ты увидишь как народ - смертэльно заморывся вид вийны . Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9098 .
 показати весь коментар
 
Вову из Кривого Рога поимеет - без табу , Вова из кремля ,, вот чем закончится нормандская встреча . Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7392 . Другого я не жду . Нормандские переговоры , скорее всего станут большим позором для Украины . Если зюзя подпишет там - мир на условиях х.йла ( а это случится с огромной долей вероятности . Так как х.йло на уступки уж точно не пойдёт ) , это можно будет считать точкой отсчёта конца независимой Украины . Остается или новый Майдан или уехать в другую страну , где нет сраного рюзкого миря . Жить под властью мацковских марионеток , не представляется возможным . Жаль .
 показати весь коментар
 
 
Звичайно,є варіант відрізати гангрену "рузьке міра"..Але навряд чи наші ура-патріоти на таке погодяться...
Нова операція "Вісла"(звичайно все добровільно і під контролем ООН) з залишками Донбасу ...Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7116
 показати весь коментар
 
Я, особисто, вірю, що Зеленський хоче миру з росією. Та тільки чи хоче миру путін з Україною?
Знаю точно, що не хоче! І ось це і є ключове!!! На жаль!
 показати весь коментар
 
Мир досягається двома способами: перемогою або капітуляцією, третього варіанту немає.
Мир між Німеччиною і союзниками, у другій світовій, досягли тільки після перемоги союзників.
Мир між Ізраїлем і Єгиптом, Йорданією було досягнуто після перемоги Ізраїлю.
Війна між Ізраїлем і Іран-Сирія-Ліван йде десятки років, тому що, ніхто не досяг перемоги.
 показати весь коментар
 
 
пох,що він там буде "демонструвати"..
головне -щоб не злив інтереси України у "газовому питанні" відмовившись від ВИГРАНИХ ПОЗОВІВ щодо Газпрому..
 показати весь коментар
 
" его понимании мир. Это прекращение огня. Это то, чтобы вернулись все наши украинцы, которые сейчас незаконно находятся и в РФ, и в Крыму. Это налаживание отношений с РФ. Это заключение новых договоров о заказе и прокате новых сериалов Сватов в Мирной РФ" Позиция УКраины должна стать основой финансовых успехов Зе-продакшна. Для этого он и шёл впрезиденты.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору