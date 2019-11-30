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 Політика України
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Все про:перейменування (295) УПЦ МП (566) церква (393) Бородянський Володимир (49)

 "Позначення хто є хто - це нормально на цьому історичному етапі", - Бородянський про перейменування УПЦ МП

Церква у своїй назві має вказувати, що вона належить до Московського патріархату, як того вимагає закон.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Щодо перейменування, то тут є закон, який треба виконувати. Як правила дорожнього руху. Є закон про перейменування, і він діє. Я відповідав на це запитання і вважаю, що держава має не заходити на територію церкви, але ми розуміємо, що ми перебуваємо у стані гібридної війни, що управління УПЦ МП перебуває в Москві, це записано в документах, у статутах. І тому ми вважаємо, що позначення хто є хто - це нормально на цьому історичному етапі. І я не розумію, чому зчинився такий галас із цього приводу. Це не перейменування церкви, це додавання одного слова, яке чітко позначає, яка це церква, тобто приналежність церкви до країни-агресора - РПЦ", - сказав міністр.

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Бородянський зазначив, що люди мають знати, до якої церкви ходять.

"Зараз ми перебуваємо у стані війни, і є інституція, центр управління якої міститься в країні, котра на нас напала. Держава Україна каже: "Все нормально, ви відокремлені від держави, ми жодним чином не втручаємося у вашу діяльність. Усе, що ми хочемо, аби з вашої назви було видно, що ви російська православна церква. Це вже видно де-факто. Ми лише хочемо закріпити це де-юре", - пояснив він.

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Нагадаємо, Верховна Рада 20 грудня 2018 року прийняла в цілому закон, який зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) у своїй назві вказати належність до Російської православної церкви.  22 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон, а 26 січня був офіційно опублікований у газеті "Урядовий кур'єр".

УПЦ МП оскаржила необхідність перейменування в суді. Окружний адміністративний суд Києва 22 квітня 2019 року став на її бік і зупинив процес примусового перейменування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162710
 
   
 Топ коментарі
 
Но, хоть что-то в пользу Украины, но пока что только на словах. А на практике будет так, как решит Портнов.
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Потрібно добавити в назву московської церкви, що вона наркозалежна! Буде російська наркозалежна церква в Україні!
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сінтєз білка рибоСомою
"Обозначение, кто есть кто — это нормально на данном историческом этапе", - Бородянский о переименовании УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1013 "Обозначение, кто есть кто — это нормально на данном историческом этапе", - Бородянский о переименовании УПЦ МП - Цензор.НЕТ 8293
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Потрібно добавити в назву московської церкви, що вона наркозалежна! Буде російська наркозалежна церква в Україні!
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Це типу фірму Мерседес назвати "автозалежною".

РПЦ просто продає наркотики(може й робить їх), додаткове джерело бабла має.
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Но, хоть что-то в пользу Украины, но пока что только на словах. А на практике будет так, как решит Портнов.
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оперативненько.
если даже не накрыли склады и боевиков в этих капищах, то че там какое-то название? веропитек, а тем более веропитек-малоросс, будет бегать бесноваться хоть даже назови эту контору "Путин-КГБ-Сталин". там же попы с погонами и нередко с образованием - пропаганда, они отлично умеют зомбировать стадо.
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Посох Моисея?
Голова Яхве?
Что-то по анатомии "Обозначение, кто есть кто — это нормально на данном историческом этапе", - Бородянский о переименовании УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2638 ?
Герб Харконенов?
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Это так называемый "вилочковый крест". Такие древние надгробия Залесья РПЦ времён Романовых либо уничтожала, либо мостила ими дороги и использовала в качестве фундамента новых церквей. В сети полно фото, но нет комментариев учёных или церковников. Странно, но возможно до Романовых христианский крест в "православной" Московии был редкостью.
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так пишут шо там вообще мусульманство было очень долго, даже на шлеме сцарька - вязь.
та в принципе пофиг шо там было, там шо бы ни было = получается антицивилизация.
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Где-то согласен с Вами. Скорее всего глубокое разделение мусульманства от христианства произошло не так давно как считается. А в Залесье оно существовало неразделённым ещё дольше. Похожесть терминов и значений царского "терема" и султанского "гарема" бросается в глаза.
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Там було місиво мусульмансько християнське.
Славили і Магомета і Христа.
На церквах Московслького Улусу, Хрест стояв в Півмісяці.
Як кази в «купєлі.»
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несторианство! на расии его называют древо жизни! по мне это тамга рода гереев!
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А ты-то пейсатенький антихрист к какому каганату себя причислил? Зухен вэй в кипе))))))))
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криминальные новости из православной жизни несоизмеримы с аналогичной жизнью местных синагог.. я что-то не слышал новостей об иудейских священниках наркоманах или педофилах.. вот как-то так
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Зелень обрезанная- гордость земли обетованной...дожились...
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Глав Поп Майдана, на "медных трубах" залетел и прокололся... ...а Бородянский, честный фраер и антихристианин!
...тоже иудового колена, чы шо?
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Что он несет какой центр управления?Если у нас депутаты и министры негодяи,убийцы,насильники и педофилы давайте сделаем так что бы люди знали кто управляет страной всю независимость.
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Бородянский все правильно говорит, но хотелось бы, чтобы закон в Украине о переименовании был выполнен, иначе это пустые разговоры.
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Бородянский с 2000 года - руководитель отдела по управлению медиа-активами «Альфа-банка» (отвечал за реализацию бизнес-проектов: «Новый канал», «Наше радио», «Московский комсомолец в Украине»).
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Какого пуя зелёные заблокировали процес переименования их в РПЦ?
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"А что скажыт та-аварыщ Па-артнов по этому поводу?"
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Не лез бы этот дебил еще и в церковные дела.....
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ДЕБИЛ
Как церьковь мацковского патриархата может быть украинской???
Если она несет ненависть ко всему Украинскому
Ехай уже в Лугандон-там тебе место
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Сотрудница ходит в секту РПЦ МП, в том году отправили её за новогодними подарками (сладости) для всего коллектива, так она себя вычеркнула из списка, когда увидела, что конфеты Рошенён, заявив всем, что клоуны в рясах запретили им спонсировать таким образом врагов. Как по мне, то РПЦ МП нужно изгнать из Украины.
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Почему, когда церковь рпц в Украине получает бумашки на оплату отопления, света и т.д, - не ноет о вмешательстве государства в жизнь церкви? почему, когда рпц в Украине получает документьі о ее существовании от того ж государства, то тоже не ноет, что гос-во вмешивается вв ее жизнь? а вот когда гос-во требует назвать себя как оно есть, то сразу гос-во вмешивается? валите на луну, где нет государства и тогда точно к вам никто вмешиваться не будет.
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Ты бумашка, писать научись.Шариковы на майдане,как и 1917 захватили власть,а грамотно писать ненаучились.
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Удивительно, но Бородянский прав. Почему они называют себя УПЦ МП ? Это не Украинская Православная Церковь. Это Русская Православная Церковь Московского Патриархата. Потому, что во время службы украинский язык не употребляют. А вот ПЦУ- действительно Православная Церковь Украины. служба идёт полностью на украинском языке. РПЦ МП фактически, как и Московия ведёт гибридную войну с Украиной и её народом.
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Лисий дебіл з " Службового роману" зесантехнік іди труби чистити.
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