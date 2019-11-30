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 Від початку доби ворог один раз відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили зі стрілецької зброї поблизу Старогнатівки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зазначається, що втрат унаслідок обстрілу серед особового складу Об'єднаних сил не було.

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Нагадаємо, 29 листопада російсько-терористичні війська 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, внаслідок чого загинув військовослужбовець Збройних сил України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162709
 
 
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та ухайдкакивают армию . 501 вернулся неделю назад в ППД а их новый блатной комбат встречает\ ни разу носа не совавший в ООС\ и вместо положенных 15 суток на реабилитацию смеясь с внешнего вида морпехов торчавших с мая под широкино- водяное под обстрелами вводит строевую подготовку и отменяет выходные . ну и кроме штурмовой роты желающей уволиться практически полным составом командиры взводов задумываются - на хрена это издевательство терпеть если в Чехии по 1500 евро в месяц на заводах
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так давай в Чехію, Гена...там крокодилів цінують...а в армії -треба виконувати накази, служити Вітчизні та підкорятися...
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до тебя тупого так и не дошло . что люди семьи не видели почти год и вместо 15 дней отдыха по приезду их тупо заставляют заниматься строевой - боевое штурмовое подразделение которое в ООС проводит втрое больше времени чем в ППД . такие дебилы в совке были вот откуда блть они сейчас берутся ?
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