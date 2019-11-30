 Від початку доби ворог один раз відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили зі стрілецької зброї поблизу Старогнатівки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Зазначається, що втрат унаслідок обстрілу серед особового складу Об'єднаних сил не було.
Нагадаємо, 29 листопада російсько-терористичні війська 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, внаслідок чого загинув військовослужбовець Збройних сил України.
тихої вам ночки, синочки !