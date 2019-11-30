 Хочу зустрітися зі студентами, які ночували на Майдані в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року, - Зеленський

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"6 років тому жорстоке побиття студентів "Беркутом" сколихнуло все суспільство.
Їх було небагато. Вони залишилися ночувати на Майдані не заради майбутніх портфелів чи мандатів, не для того, щоб заробити політичні бали чи дивіденди, а лише заради одного - щасливого майбутнього для своєї країни. Вони й були тими самими романтиками, які роблять революцію, плодами якої потім, як відомо, користуються негідники", - написав Зеленський.
Він зазначив, що сьогодні ми майже не згадуємо імен безпосередніх учасників тих подій, які фактично змусили Україну прокинутися і стали відправною точкою великих перетворень.
"Де вони зараз? Чи залишилися в Україні? Чи отримали після Революції Гідності можливість керувати країною та втілювати зміни? Наступного тижня я дуже хотів би зустрітися зі студентами, які були на Майдані в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року", - повідомив Президент.
Нагадаємо, силовий розгін протестувальників на Майдані стався вночі 30 листопада 2013 року. Близько 4:00 співробітники "Беркута" оточили активістів, переважно студентів, які ночували на Майдані, і розігнали їх, декого побили. Унаслідок тих подій постраждали щонайменше 79 осіб.
9 грудня шановний пан Зеленський поїде до Парижа, де буде про щось домовлятися із Путіним. Про що - гадки не маємо. І ніхто не має. Виходячи із наших інсайдів і відкритої інформації складається враження, що українська сторона не має взагалі ніякого плану дій. Тому результати перемовин принципово непередбачувані. Можуть ні про що не домовитись (і це далеко не найгірший варіант), а може бути і так, що Україна в особі пана Зеленського візьме на себе зобов'язання, наприклад, провести прямі перемовини із маріонетками із ОРДЛО (тим самим фактично визнавши "ДНР" та "ЛНР"). Або, як варіант, підпише контракт про газ з "Газпромом", за яким Україна знову потрапить у залежність від РФ. Або розведе війська по всій лінії розмежування. Або, або, або...
Ми збираємось на Банковій 8 грудня, у неділю, о 19:00 . Ми проведемо там ніч, наступний день, коли будуть йти перемовини у Нормандському форматі, і дочекаємося новин з Парижа. Ми впевнені, що пан Зеленський на перемовинах буде налаштований більш обережно, якщо знатиме, що вдома його чекатимуть... в усіх сенсах.
Якщо Україна в особі Зеленського не здасть позиції, не домовиться із ворогом і не капітулює - добре. Якщо навпаки - тим гірше для Зеленського і його оточення. Поснідаємо в пеклі.
Якщо ви чекали знаку, то це ось він. День "Д" - 8 грудня. Висадка на Банковій. Беріть поганий настрій, є підозра, що він знадобиться.
Чи буде реакція - залежить від того, скільки нас буде.
а что там это бородатое мудило с зашкваром на лядях - написало заяву,или делает вид,что всё классно и все всё забыли ?
🤔
Ага и отрыть на них уголовное дело за протест против политики Яныка.
3 год ·
Знаю, що через цей мій пост один мій друг, сьогодні мені скаже - "братік, ну нахіба ти себя рвеш, все ж уже предрешено. Просто готовся".
І найфіговіше, що я з ним згоден...
Далі буде дуже много букф. Та намагання пояснити що я мав на увазі, коли казав, що все було дарма. ...Читати далі
Как баран на новые ворота
Нынешний президент Украины - человек с совершенно другим социально-культурным кодом. У него мало общего с культурными ценностями европейских политиков.
В то время как многие европейские политики, по крайней мере, делают вид, что разделяют культурную память с интеллигенцией и деятелями искусств своей страны, и могут понимать суть дебатов о социальных и культурных ценностях, украинский президент не имеет об этом никакого понятия.
Он смотрит на это, как баран на новые ворота. Он ссылается на русских комедийных актёров. А слышал ли он когда-нибудь что-нибудь об украинских диссидентах Иване и Надежде Светличных? Это другой вид общения и языка.
Писатели и интеллигенция работают с языком. Когда впервые встречаешь человека, слышишь не только то, что он говорит, но также обращаешь внимание на то, как он это говорит. То, как президент говорит и как он общается, неприемлемо для большинства представителей интеллигенции Украины.
Это языковое и интеллектуальное насилие. Вину за то, что это могло произойти, чувствуют представители интеллигенции и деятели искусств. Они злятся на себя и на других, им стыдно за свою страну и прежде всего за себя