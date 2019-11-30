 Хочу зустрітися зі студентами, які ночували на Майдані в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року, - Зеленський

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"6 років тому жорстоке побиття студентів "Беркутом" сколихнуло все суспільство.

Їх було небагато. Вони залишилися ночувати на Майдані не заради майбутніх портфелів чи мандатів, не для того, щоб заробити політичні бали чи дивіденди, а лише заради одного - щасливого майбутнього для своєї країни. Вони й були тими самими романтиками, які роблять революцію, плодами якої потім, як відомо, користуються негідники", - написав Зеленський.

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Він зазначив, що сьогодні ми майже не згадуємо імен безпосередніх учасників тих подій, які фактично змусили Україну прокинутися і стали відправною точкою великих перетворень.

"Де вони зараз? Чи залишилися в Україні? Чи отримали після Революції Гідності можливість керувати країною та втілювати зміни? Наступного тижня я дуже хотів би зустрітися зі студентами, які були на Майдані в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року", - повідомив Президент.

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Нагадаємо, силовий розгін протестувальників на Майдані стався вночі 30 листопада 2013 року. Близько 4:00 співробітники "Беркута" оточили активістів, переважно студентів, які ночували на Майдані, і розігнали їх, декого побили. Унаслідок тих подій постраждали щонайменше 79 осіб.