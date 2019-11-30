 На Закарпатті знешкоджено банду рекетирів, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Групу очолював мешканець Мукачевого, раніше неодноразово засуджений за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Зловмисники обклали "даниною" місцевих підприємців. Крім того, створюючи штучні конфліктні ситуації, рекетири "вибивали" великі суми грошей з бізнесменів. У разі їх несплати, зловмисники підпалювали автомобілі громадян. Також у ночі з гранатометів вони обстрілювали торгові місця потерпілих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала в Херсоні кримінального авторитета за підозрою у викраденні автомобілів елітних марок. ФОТОрепортаж

Під час обшуків за місцями проживання та автомобілях фігурантів справи, зокрема марок "Lexus", "Mercedes-Benz Gelandwagen", "BMW" і "Toyota", правоохоронці вилучили пістолети, мисливський карабін, рушницю, набої різного калібру, мобільні телефони та інші докази незаконної діяльності.

Співробітники СБУ затримали лідера організованого угруповання. Наразі йому вже здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо здійснення повідомлення про підозру іншим фігурантам справи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'ятьох бандитів, які вимагали гроші у бізнесмена, затримали в Хмельницькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж