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 На Закарпатті знешкоджено банду рекетирів, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України блокувала діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на здирництві грошей у представників бізнесу в Закарпатській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Закарпатті знешкоджено банду рекетирів, - СБУ 01

Групу очолював мешканець Мукачевого, раніше неодноразово засуджений за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Зловмисники обклали "даниною" місцевих підприємців. Крім того, створюючи штучні конфліктні ситуації, рекетири "вибивали" великі суми грошей з бізнесменів. У разі їх несплати, зловмисники підпалювали автомобілі громадян. Також у ночі з гранатометів вони обстрілювали торгові місця потерпілих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала в Херсоні кримінального авторитета за підозрою у викраденні автомобілів елітних марок. ФОТОрепортаж

Під час обшуків за місцями проживання та автомобілях фігурантів справи, зокрема марок "Lexus", "Mercedes-Benz Gelandwagen", "BMW" і "Toyota", правоохоронці вилучили пістолети, мисливський карабін, рушницю, набої різного калібру, мобільні телефони та інші докази незаконної діяльності.

Співробітники СБУ затримали лідера організованого угруповання. Наразі йому вже здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо здійснення повідомлення про підозру іншим фігурантам справи. 

На Закарпатті знешкоджено банду рекетирів, - СБУ 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162705
 
   
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Уважаемые сотрудники СБУ !Когда уже вы в Донецкой обл наведете порядок с ОПГ, которые грабят Украину?
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А разве не РыгоАналы, а после порохоботы в этом виноваты?
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да они, СБУ, и до СН не сильно то старались))) Что толку к примеру мэр, сейчас народный депутат Требушкин и его команда организовывали титушек, вывешивали флаги говноДНР на исполкоме, что толку Андрейчнко в Миротворце как сепаратюга, да всем им похрен, требушкин нардеп выдвинутый главарями местных ОПГ, грубо говоря их шестрека, Андрейченко как ездил в городе так и ездит, дальше грабят Украину! Так что хоть СН хоть Порох один куй...
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Так само як мафію може перемогти тільки інша мафія,так і банду рекетирів може перемогти тільки інша банда рекетирів...Поки що державні рекетири є сильнішими...
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Что-то часто подобные новости как в 90-е вернулись. При Кучме криминала меньше всего было. Но с другой стороны силовики сами заменили криминал и дали большой толчок для развития коррупции.
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яка цікава та пропукінська ґидота що тут з лахти скавчить
коли СБУ та ПОЛІЦІЯ звітують що злодіїв ЗНИЩУЮЮТЬ та садять вони скавчать -"відіті шо там праісходіт - варуют пугают-убівают!!"
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та ти що, славента правоохоронна система пару братків повязала ))). Напевно наліво почали "працювати".
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