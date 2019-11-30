 Бородянський: Контент блогосфери підпадає під регуляцію. І це нормально

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю ZN.UA.
За його словами, суспільство має розуміти, які закони існують в інформаційній сфері і те, як громадян захищають від неправдивої інформації.
"Ми не регулюємо блогосферу, ми регулюємо контент. І якщо хтось порушує українське законодавство за допомогою якогось контенту, наприклад закликає до ворожнечі, то і понесе за це відповідальність. Блогер і раніше відповідав, згідно з чинним законодавством. Зараз ми хочемо сказати, що контент підпадає під регуляцію. І це нормально. Є величезна кількість людей, які споживають контент блогерів", - розповів Бородянський.
Він також додав, що існують сили, які прагнуть спотворити громадську думку і заробити на цьому політичні та економічні дивіденди.
"І ці сили не зацікавлені в тому, щоб Україна була окремим суб'єктом як держава. Ще раз наголошую, тут не йдеться про порушення свободи слова, це лише засіб регуляції і встановлення правил", - зазначив Бородянський.
Прокурора только выдвигает подозрение и обвинение
Суда ещё не было
Вот тут очень интересное видео с Марусей
2015 год, Маруся о ситуации в стране и войне
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2786952401336164&id=100000642931024&_rdr
Правозахисники кажуть, що це перший випадок застосування нового закону. Він набрав чинності наприкінці березня. Документ пропонує карати за зневажливі висловлювання на адресу російської влади штрафами та навіть ув'язненням до 15 діб.
...
Або можна простіше: наприклад, обов'язкове встановлення на смартфони та інші гаджети спеціального аплікейшена, що надає повне керування камерами та мікрофонами без відома власника. Будь-які спроби відключити, видалити, полізти в програмний код - одразу від 2 років буцигарні.
А где ж они столоваться будут?
ці пролетарії пера харчуються у демократів... ))
Вот в чём вы спецы , так это выдавать желаемое за действительное . Тут вы профи ...
В такому турборежимі скоро й укрнет ізолюють. За прикладом "чебурашки". Щоб сподобалось малоросам, назвуть проект з "етнографічним колоритом"... е-е-е...
Наприклад, IWASIC TeleSIC (Isolated Wireframe Autonomic System of Internet Communications, Television Service, Inspection and Control - Ізольована автономна кабельна система інтернет-комунікацій, телевізійних послуг, інспекції та контролю).
Буде в Івасику-Телесику відповідний контент інтернету та цифрового TV ("95 квартал", "с ваты" та сертифіковані СН новини, як у нас "мощно возрастает процент жиров у масле"), а також система контролюватиме, хто що робить, каже і навіть думає. Програми-аналізатори тембру голосу видадуть алярму "WARNING! Біоодиниця GOY-13756773 говорить нещиро/бреше/нервує/щось приховує", і все - "альфа" вже виїхала.
Ось така, блть, діджиталізація. Ukraine: Cyberpunk 2020.
Бо критикувати владу буде не можна від слова взагалі. Сиди і ковтай.
Справді хочеш такого? Тоді ти презренний раб, а не людина.
А невдовзі приходила їхня черга - грюк у двері, "воронок" (вид зсередини), кабінет слідчого НКВД, страшний біль, підписані показання, суд-трійка - і або розстріл, або ГУЛАГ.
зарабатыватьграбить деньгиУкраину
Я сам не подарок!
Лучче не мешайте Мне защищаться!
ДЛБ какойто, мля..
Знову єзуїтьські закони - контролювати все і всіх, щоб у людей не було ані свободи слова, ані свободи вибора
Ніхто так не ненавидять свободу совісті як єзуїти, бо людей з вибором неможливо контролювати.
Ст. 129 Кримінального кодексу України "Погроза вбивством"
Погроза вбивством має бути конкретною і реальною. Реальність погрози визначається достатністю підстав побоюватися її виконання.
Як ти вчора сказав? Процитую тебе дослівно: "...за призив "обратка ему прилети"
...
Серйозно? Це якась бойова магія. "In Nomine Dei Nostri Satanas Luciferi Excelsi - Обратка ему прилети!" І тут БАБАХ! - прилітає боєголовка з оккультним наведенням. В такому випадку Маруся Звіробій - бойова відьма, і СН треба діставати Маллеус Малефікарум і відроджувати інквізицію...
Ти хоч подумай, перш ніж таке писати.
Не дадите народу спустить пар с помощью слов в своих блогах, они возьмутся за оружие.
Источник: https://censor.net.ua/n3162704
Гребаная промокашка, это ты часом не про себя, халдея информационного?
До уваги тих, хто сподівається на подібне - "авось меня не коснется"! Сьогодні цитата вже неактуальна. Необов'язковість виконання законів у Російській імперії була обумовлена зовсім не тим, що цар та міністри спочатку написали дохріна драконівських циркулярів, а потім так по-доброму посміхнулися у вуса - "да и шут с ними, пущай на бумаге будут для острастки, а вы глядите сквозь пальцы и не шибко лютуйте, господа чиновники..."
Вони й тоді взяли б усе під тотальний контроль, але причина є чисто об'єктивною - не було технологічних можливостей для тотального контролю. Із здобутків прогресу за часів Салтикова-Щедріна був хіба що телеграф... а так - стародідівська паперова канцелярія і така ж паперова пошта.
Зараз усі можливості для тотального контролю є. Цифрові наглядачі фіксуватимуть усе. В такі лещата візьмуть, що не пролетить навіть кібер-муха. В смарт-концтаборі ніщо не загубиться в канцелярському пилу, всю інформації занесено до реєстру, все постійно обробляється і оновлюється. І якщо AI помітить щось "неблагонадежное" - реакція буде миттєвою та жорсткою. Відчуєте вже не цифрові, а сталеві колеса Системи.
Вывод один - вы псевдо.......ы
Номінальну - так. Фактичну - ні.
Монопольні олігархічні медіа є найсильнішою зброєю старих еліт. Саме вони викривляють реальну картину стану справ в країні і працюють виключно на відтворення панування олігархів в економіці та політиці. А олігархи не зацікавлені у створенні вільного суспільства, а лише у поновленні схем проникнення до кишень українського народу, шляхом маніпуляцій і використання політиків.
Идиоты что-то делают и говорят. Другие идиоты их комментируют.
Потоки пустой болтовни со всех сторон льются в наши уши.
Чтобы вызвать у нас отторжение от политики и безнадегу.
Чтобы отвлечь нас от важных вещей. Чтобы создавать постоянный шум, который уничтожает наш мозг и нашу адекватность.
Чтобы сталкивать нас лбами.
Чтобы создать нам иллюзию жизни.
Потоки и потоки слов. Имитация за имитацией. Пустота за пустотой...
🤣🤣
Гигантские Металлические Запасы Наций Кражи Машин Угля, Нефти и Урана.
(хоча новина про "механических чудовищ" однозначно позитивна )
Блогиры, я вам в коментарии такой контент нанесу..
Наша реальність і 10 способів маніпулювання від Хомського
Свого часу пройшло повз мою увагу. У 2011 році Ноам Хомський сформулював "10 способів маніпулювання за допомогою засобів масової інформації".
1. Відволікання уваги.
2. Створення проблем і пропозиція шляхів їх вирішення (один з моїх знайомих редакторів свого часу повісив на своїх дверях табличку: "Якщо у вас є проблеми - ми їх вирішимо, якщо немає - створимо").
3. Спосіб поступового застосування (так зване "Вікно Овертона" - поступове ламання стереотипів і призвичаєння загалу до того, що чорне насправді є білим).
4. Відтермінування виконання ("непоправне з вами обов'язково відбудеться, але не сьогодні, як анонсувалося раніше, а через п'ять років").
5. Звертатися до народу як до малих дітей.
6. Робити акцент на емоції у більшій мірі, ніж на роздуми (звідси - брак якісної аналітики).
7. Тримати людей у невіданні, культивуючи посередність (сам Хомський пише: " Якість освіти, що надається нижим суспільним верствам, повинна бути якомога біднішою і посередньою - задля того, щоби знання, які відділяють нижчі стани від вищих, залишалися на недосяжному рівні" - привіт Гриневич і всім авторам освітньої реформи у "західному" стилі).
8. Стимулювати громадян захоплюватися посередністю.
9. Посилювати почуття власної вини.
10. Знати про людей більше, ніж вони самі про себе знають.
А тепер спробуйте подивитися на наші засоби масової інформації крізь призму "10 способів" Хомського.
Кость Бондаренко - FB
Хитрожопые явно напуганы реакцией общества и думают о терроре!
Интересный экзамен для титульной нации - поставить этот кагал на место.
А если нет - то это не нация...