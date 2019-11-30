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 Політика України
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Все про:свобода слова (222) цензура (124) блогер (55) Бородянський Володимир (49)

 Бородянський: Контент блогосфери підпадає під регуляцію. І це нормально

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський розповів про те, що його міністерство має намір регулювати контент у блогосфері.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю ZN.UA.

За його словами, суспільство має розуміти, які закони існують в інформаційній сфері і те, як громадян захищають від неправдивої інформації.

"Ми не регулюємо блогосферу, ми регулюємо контент. І якщо хтось порушує українське законодавство за допомогою якогось контенту, наприклад закликає до ворожнечі, то і понесе за це відповідальність. Блогер і раніше відповідав, згідно з чинним законодавством. Зараз ми хочемо сказати, що контент підпадає під регуляцію. І це нормально. Є величезна кількість людей, які споживають контент блогерів", - розповів Бородянський.

Він також додав, що існують сили, які прагнуть спотворити громадську думку і заробити на цьому політичні та економічні дивіденди.

"І ці сили не зацікавлені в тому, щоб Україна була окремим суб'єктом як держава. Ще раз наголошую, тут не йдеться про порушення свободи слова, це лише засіб регуляції і встановлення правил", - зазначив Бородянський.

Читайте також: Норми закону про дезінформацію діятимуть, поки частина України залишається окупованою, - Бородянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162704
 
 
 Топ коментарі
 
как же земанкурты спешат самоубиться Бородянский: Контент блогосферы подпадает под регуляцию. И это нормально - Цензор.НЕТ 9517
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засмерділо московськими болотами
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Еще не весна , а запах гнилых овощей уже чувствуется .
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Хабад і Бєня з путєним так не вважають , а 73% кишково-шлункових дупоголових організмів теж .
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Была угроза или нет, решает суд. Судьи.

Прокурора только выдвигает подозрение и обвинение

Суда ещё не было

Вот тут очень интересное видео с Марусей
2015 год, Маруся о ситуации в стране и войне

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2786952401336164&id=100000642931024&_rdr
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а потом ее пригласили в волонтеры и ей резко война понравилась...
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Жителя Новгородської області оштрафували на 30 тисяч рублів (майже 12 тис. грн) за новим законом. У березні чоловік розмістив на своїй сторінці в Інтернеті фотографію російського президента з підписом "казковий …" і далі Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/u-rosiyi-vpershe-pokarali-za-layku-na-adresu-putina-v-interneti-1335099.html

Правозахисники кажуть, що це перший випадок застосування нового закону. Він набрав чинності наприкінці березня. Документ пропонує карати за зневажливі висловлювання на адресу російської влади штрафами та навіть ув'язненням до 15 діб.
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Свобода слова -это святое-а вот наездников на свободу-к ответу-думаю,как в Норвегии-30 000 Евро за оскорбление Высшего должностного лица или год кичи,как в США.
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А разговоры на кухне гороховый министр еще не хочет регулировать?
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Знаєте, я не здивуюся. Зобов'яжуть усіх за власні кошти встановити вдома системи відео/аудіоспостереження з повним контролем і без "мертвих зон" (тобто включаючи санвузли, балкони, комори та антресолі). Підтримувати безперервну роботу. Якщо якась камера зламається - всім облишити неконтрольоване приміщення і чекати на спеціалістів СБУ.
...
Або можна простіше: наприклад, обов'язкове встановлення на смартфони та інші гаджети спеціального аплікейшена, що надає повне керування камерами та мікрофонами без відома власника. Будь-які спроби відключити, видалити, полізти в програмний код - одразу від 2 років буцигарні.
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Господи это ж если привлекать к ответственности за нарушение УК в сети, призывы к путчу и захвату власти, как это везде делается в цивилизованном мире, то что, порохоботов разгонят? 😭😭😭😭

А где ж они столоваться будут?
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ти за нас не переживай, нам гос.деп платить, а ось коли землю продадуть, де ви зебарани пастися будете? Бородянський: Контент блогосфери підпадає під регуляцію. І це нормально - Цензор.НЕТ 8482
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Это Госдеп который у Трампа которого вы все называете агентом *****? 😁😁😁
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soia - kyky- Бородянський: Контент блогосфери підпадає під регуляцію. І це нормально - Цензор.НЕТ 2052
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гарне платтячко, ленка зє вже око поклала на нього

Бородянський: Контент блогосфери підпадає під регуляцію. І це нормально - Цензор.НЕТ 2590
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ні..
ці пролетарії пера харчуються у демократів... ))
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Бородянський: Контент блогосфери підпадає під регуляцію. І це нормально - Цензор.НЕТ 2581 .Очнись зебилоид . Пылает у твоего зебильного министра , если он заговорил о регулировке контента . И не только он , а уже даже и придворные журашлюхи , Василевская например .

Вот в чём вы спецы , так это выдавать желаемое за действительное . Тут вы профи ...
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Бородянський,снимай корону Киселёва та вертайся на СТБ снимать холостяков Бородянський: Контент блогосфери підпадає під регуляцію. І це нормально - Цензор.НЕТ 8600
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Бородянський, ти лапшу не вішай, твій контент нари в Лукянівському СІЗО.
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Угу. "Норма", блть.
В такому турборежимі скоро й укрнет ізолюють. За прикладом "чебурашки". Щоб сподобалось малоросам, назвуть проект з "етнографічним колоритом"... е-е-е...
Наприклад, IWASIC TeleSIC (Isolated Wireframe Autonomic System of Internet Communications, Television Service, Inspection and Control - Ізольована автономна кабельна система інтернет-комунікацій, телевізійних послуг, інспекції та контролю).
Буде в Івасику-Телесику відповідний контент інтернету та цифрового TV ("95 квартал", "с ваты" та сертифіковані СН новини, як у нас "мощно возрастает процент жиров у масле"), а також система контролюватиме, хто що робить, каже і навіть думає. Програми-аналізатори тембру голосу видадуть алярму "WARNING! Біоодиниця GOY-13756773 говорить нещиро/бреше/нервує/щось приховує", і все - "альфа" вже виїхала.
Ось така, блть, діджиталізація. Ukraine: Cyberpunk 2020.
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правильно. соевых прахоботов надо привлекать за разжигание вражды, клевету и работу на оккупантов.
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Сієш вітер - пожнеш штормбласт. Відчуєш, коли тебе притягнуть за комент з критикою влади, причому зовсім не порохоботський і не сепарський, ніт! Просто набридне терпіти подорожчання товарів, збільшення тарифів, невиплати зарплатні або якесь ідіотське "покращання", різко висловишся - і тут оп-па! Чорний воронок - завжди чорний воронок, навіть якщо це стильний поліцейський "пріус". Далі - допити, слідство, суд... радітимеш, якщо відбудешся штрафом або умовним терміном.
Бо критикувати владу буде не можна від слова взагалі. Сиди і ковтай.
Справді хочеш такого? Тоді ти презренний раб, а не людина.
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Скільки ж свого часу було таких - раділи, коли сусіда увозили на "чорному воронку": "так и надо! смерть врагам народа!"
А невдовзі приходила їхня черга - грюк у двері, "воронок" (вид зсередини), кабінет слідчого НКВД, страшний біль, підписані показання, суд-трійка - і або розстріл, або ГУЛАГ.
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сколько блохеров без заработка останутся, ужас! и Серёжа Лещенко ремонт в квартире не успеет сделать
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Общественное мнение должно формироваться телеканалом "1+1" и не "искажаться" (как сказал этот зе-министр) всякими блоггерами, которые мешают Коломойскому спокойно зарабатывать деньги. Коломойский после выборов имеет эксклюзивное право на "политические и экономические дивиденды". Это новый зе-порядок.
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Спокойно зарабатывать грабить деньги Украину
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Не нада Меня защищать!
Я сам не подарок!
Лучче не мешайте Мне защищаться!
ДЛБ какойто, мля..
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Бородянский - "круглосуточный мудозвон"...
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З точки зору банальної ерудиціі і концептуальної дифузіі аналізу контент блогосфери підпадає під регуляцію і ***********...Суки,вас треба на пару місяців на нари,щоб там навчились нормальної української мови...
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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский рассказал о том, что его министерство намерено регулировать контент в блогосфере. Источник: https://censor.net.ua/n3162704

Знову єзуїтьські закони - контролювати все і всіх, щоб у людей не було ані свободи слова, ані свободи вибора Бородянський: Контент блогосфери підпадає під регуляцію. І це нормально - Цензор.НЕТ 8775
Ніхто так не ненавидять свободу совісті як єзуїти, бо людей з вибором неможливо контролювати.
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Єзуїти мудріші. Це класичний жидобільшовизм.
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в общем,зебильо,никто вам этого не подарит)мы ,конечно,можем такое сделать сразу после зелиной гиляки ...но обещаем,что после того как лишим вас голосов на выборах,по примеру стран Балтии,мы всю эту билеберду отменим - срите в инете на здоровье)))
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Не шали порохастая-это тебе не шуточки:Суд в штате Алабама приговорил местного жителя к году тюрьмы за призывы к убийству президента США Барака Обамы, опубликованные в твиттере.https://armenpress.am/rus/news/723445/zhitelya-alabamiy-posadili-na-god-za-priziyv-ubit-obamu-v-tvittere.html
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Спочатку хоч юридичне визначення прочитав би.

Ст. 129 Кримінального кодексу України "Погроза вбивством"
Погроза вбивством має бути конкретною і реальною. Реальність погрози визначається достатністю підстав побоюватися її виконання.
Як ти вчора сказав? Процитую тебе дослівно: "...за призив "обратка ему прилети"
...
Серйозно? Це якась бойова магія. "In Nomine Dei Nostri Satanas Luciferi Excelsi - Обратка ему прилети!" І тут БАБАХ! - прилітає боєголовка з оккультним наведенням. В такому випадку Маруся Звіробій - бойова відьма, і СН треба діставати Маллеус Малефікарум і відроджувати інквізицію...
Ти хоч подумай, перш ніж таке писати.
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"Ти хоч подумай..."-нельзя требовать с него невозможного...
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Цинизм зашкаливает! Пришли к власти через манипуляции сознанием избирателей и ложью в СМИ , а сейчас хотят всем закрыть рот.
Не дадите народу спустить пар с помощью слов в своих блогах, они возьмутся за оружие.
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Конечно, эти блогеры-бездельники должны отмечаться в министерстве правды и нести в нарид только утвержденные партией тезисы...
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"существуют силы, которые стремятся исказить общественное мнение и заработать на этом политические и экономические дивиденды".
Источник: https://censor.net.ua/n3162704

Гребаная промокашка, это ты часом не про себя, халдея информационного?
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"Мадам" повідомила громадськість що боїться розправи "на генетичному рівні". А вже є за що!
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Ну, судя по морде лица, ей таки да нужно бояться...
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"Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения" - сказав свого часу Салтыков-Щедрин.
До уваги тих, хто сподівається на подібне - "авось меня не коснется"! Сьогодні цитата вже неактуальна. Необов'язковість виконання законів у Російській імперії була обумовлена зовсім не тим, що цар та міністри спочатку написали дохріна драконівських циркулярів, а потім так по-доброму посміхнулися у вуса - "да и шут с ними, пущай на бумаге будут для острастки, а вы глядите сквозь пальцы и не шибко лютуйте, господа чиновники..."
Вони й тоді взяли б усе під тотальний контроль, але причина є чисто об'єктивною - не було технологічних можливостей для тотального контролю. Із здобутків прогресу за часів Салтикова-Щедріна був хіба що телеграф... а так - стародідівська паперова канцелярія і така ж паперова пошта.
Зараз усі можливості для тотального контролю є. Цифрові наглядачі фіксуватимуть усе. В такі лещата візьмуть, що не пролетить навіть кібер-муха. В смарт-концтаборі ніщо не загубиться в канцелярському пилу, всю інформації занесено до реєстру, все постійно обробляється і оновлюється. І якщо AI помітить щось "неблагонадежное" - реакція буде миттєвою та жорсткою. Відчуєте вже не цифрові, а сталеві колеса Системи.
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у них все, кто против зеленского - порохоботы. Третьего не дано
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Ну не хочется же признавать, что осознанно голосовали во время войны за клоуна-идиота.
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Почему порохоботы не вернули Донбасс и Крым?? Почему порохоботы не ликвидировали депутатскую неприкосновенность??? Почему порохоботы не проголосовали за изменения в Конституции Украины по поводу децентрализации или по поводу смены наименования Автономной Республики Крым на Крымско-Татарскую республику??? 5 лет мало?? А сколько вам нужно было дать еще 5 лет???

Вывод один - вы псевдо.......ы
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Кацапе , за гроші на бєню трудишся , чи волонтериш не маючи мізків ? Тебе навіть читати смішно .
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Чи маємо ми в ******** Україні свободу слова?

Номінальну - так. Фактичну - ні.

Монопольні олігархічні медіа є найсильнішою зброєю старих еліт. Саме вони викривляють реальну картину стану справ в країні і працюють виключно на відтворення панування олігархів в економіці та політиці. А олігархи не зацікавлені у створенні вільного суспільства, а лише у поновленні схем проникнення до кишень українського народу, шляхом маніпуляцій і використання політиків.
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Так зеленым осталось то, пару недель жизни.
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Все информпространство забито полным идиотизмом.
Идиоты что-то делают и говорят. Другие идиоты их комментируют.

Потоки пустой болтовни со всех сторон льются в наши уши.
Чтобы вызвать у нас отторжение от политики и безнадегу.
Чтобы отвлечь нас от важных вещей. Чтобы создавать постоянный шум, который уничтожает наш мозг и нашу адекватность.
Чтобы сталкивать нас лбами.
Чтобы создать нам иллюзию жизни.

Потоки и потоки слов. Имитация за имитацией. Пустота за пустотой...
🤣🤣
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Ясна річ. Краще - одна партія, цензура і ЛЮДИ ГОЛОС советов которые-приступ чтобы печататься в СССР.
Гигантские Металлические Запасы Наций Кражи Машин Угля, Нефти и Урана.
(хоча новина про "механических чудовищ" однозначно позитивна )


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Это хороший фильм. И газета то правду написала.
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Что за муйня творится?
Блогиры, я вам в коментарии такой контент нанесу..
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Як ЗМІ перетворюють українців у "стадо свиней"

Наша реальність і 10 способів маніпулювання від Хомського

Свого часу пройшло повз мою увагу. У 2011 році Ноам Хомський сформулював "10 способів маніпулювання за допомогою засобів масової інформації".
1. Відволікання уваги.
2. Створення проблем і пропозиція шляхів їх вирішення (один з моїх знайомих редакторів свого часу повісив на своїх дверях табличку: "Якщо у вас є проблеми - ми їх вирішимо, якщо немає - створимо").
3. Спосіб поступового застосування (так зване "Вікно Овертона" - поступове ламання стереотипів і призвичаєння загалу до того, що чорне насправді є білим).
4. Відтермінування виконання ("непоправне з вами обов'язково відбудеться, але не сьогодні, як анонсувалося раніше, а через п'ять років").
5. Звертатися до народу як до малих дітей.
6. Робити акцент на емоції у більшій мірі, ніж на роздуми (звідси - брак якісної аналітики).
7. Тримати людей у невіданні, культивуючи посередність (сам Хомський пише: " Якість освіти, що надається нижим суспільним верствам, повинна бути якомога біднішою і посередньою - задля того, щоби знання, які відділяють нижчі стани від вищих, залишалися на недосяжному рівні" - привіт Гриневич і всім авторам освітньої реформи у "західному" стилі).
8. Стимулювати громадян захоплюватися посередністю.
9. Посилювати почуття власної вини.
10. Знати про людей більше, ніж вони самі про себе знають.

А тепер спробуйте подивитися на наші засоби масової інформації крізь призму "10 способів" Хомського.

Кость Бондаренко - FB
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Як мокшанами тхне від таких "моністрів" - тре його вже на Ростов відправляти, він явно заблукав головою
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У тебя маланский пупок развяжется с блогосферой бороться!
Хитрожопые явно напуганы реакцией общества и думают о терроре!
Интересный экзамен для титульной нации - поставить этот кагал на место.
А если нет - то это не нация...
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Усіх людей,які за свободу слова та проти порушниць свободи Федин,Марусь потрібно спамити та банити.Свобода свиням!Усі на Майдан!
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А скоро ******* захочет свой интернет делать, ну как чебуреки в Рашке. Но виноваты то порохоботы будут.
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Только за призыв в Твитере уничтожить сестру короля Испании -блогеру присудили год тюрьмы.
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бородянський-ти є ссучєний кремлівський п..дарас.
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