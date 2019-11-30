 Найманці РФ не дають відновити електропостачання в частині Мар'їнки, відмовляючись надати гарантії безпеки ремонтникам

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
"25 листопада 2019 року сильними поривами вітру обірвано лінії електропередач та знеструмлено близько 260 приватних будинків у місті Мар'їнка Донецької області.
Українські ремонтні бригади оперативно відновили подачу електроенергії до 200 будинків. Але ще близько 60 господарств, на вулицях Тельмана та Жовтневій, залишаються знеструмленими.
Станом на 14.00 30 листопада гарантій дотримання режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації так і не надано.
Без цього, ремонтна команда АТ "ДТЕК Донецькі електромережі" та піротехнічний підрозділ ДСНС України не можуть усунути причин відсутності електроенергії. Виведені з ладу лінії електропередач розташовані у секторах ведення вогню ЗФ РФ.
Українською стороною СЦКК, через СММ ОБСЄ, збройним формуванням РФ було подано запити щодо надання ними гарантій припинення вогню.
Останній запит надіслано сьогодні, 30 листопада.
Молотов же (тогдашний Лавров) в это время врал, что СССР "сбрасывает финнам продукты
https://charter97.org/ru/news/2019/11/30/357419/
Американский стратегический разведывательный беспилотник провел разведку у российских границ, сообщает РИА Новости со ссылкой на PlaneRadar.
По данным портала, беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным Forte10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия.
В 9:25 по московскому времени дрон провел разведку вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Полет проходил на высоте 16 километров со скоростью чуть более 600 километров в час.
Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи российских границ. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами минобороны в Сирии, подчеркивает РИА Новости.