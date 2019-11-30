EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  466  14
Матеріали за темою:
Все про:Донецька область (2346) СЦКК (485) Мар'їнка (440) найманці РФ (920)

 Найманці РФ не дають відновити електропостачання в частині Мар'їнки, відмовляючись надати гарантії безпеки ремонтникам

У м. Мар'їнка Донецької області українські ремонтні бригади не можуть відновити електропостачання в 60 будинках, оскільки найманці РФ не дають гарантій дотримання режиму припинення вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"25 листопада 2019 року сильними поривами вітру обірвано лінії електропередач та знеструмлено близько 260 приватних будинків у місті Мар'їнка Донецької області.
Українські ремонтні бригади оперативно відновили подачу електроенергії до 200 будинків. Але ще близько 60 господарств, на вулицях Тельмана та Жовтневій, залишаються знеструмленими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень на Донбасі ліквідовано 10 найманців РФ, - розвідка ОС

Станом на 14.00 30 листопада гарантій дотримання режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації так і не надано.

Без цього, ремонтна команда АТ "ДТЕК Донецькі електромережі" та піротехнічний підрозділ ДСНС України не можуть усунути причин відсутності електроенергії. Виведені з ладу лінії електропередач розташовані у секторах ведення вогню ЗФ РФ.
Українською стороною СЦКК, через СММ ОБСЄ, збройним формуванням РФ було подано запити щодо надання ними гарантій припинення вогню.

Останній запит надіслано сьогодні, 30 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162703
 
 
 Топ коментарі
 
Ровно 80 лет назад. 30 ноября 1939 г. Советская бомбардировка Хельсинки бомбами ФАБ-500, ФАБ-250 и РРАБ-2. Разрушено 2 тыс. зданий, более 900 погибших, свыше 500 раненых.
Молотов же (тогдашний Лавров) в это время врал, что СССР "сбрасывает финнам продукты
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Жаль . Не смогут посмотреть вечер с вовой соловьёвым ?
 показати весь коментар
 
Тим ремонтним бригадам треба УБД давати.
 показати весь коментар
 
 
Там в основном МЧСовцы. Они получают УБД. И не за зря.
 показати весь коментар
 
Ровно 80 лет назад. 30 ноября 1939 г. Советская бомбардировка Хельсинки бомбами ФАБ-500, ФАБ-250 и РРАБ-2. Разрушено 2 тыс. зданий, более 900 погибших, свыше 500 раненых.
Молотов же (тогдашний Лавров) в это время врал, что СССР "сбрасывает финнам продукты
 показати весь коментар
 
 
Пять фактов о советско-финской войне, которые нужно знать : https://charter97.org/ru/news/2019/11/30/357437/
 показати весь коментар
 
 
Финский позор российской армии :

https://charter97.org/ru/news/2019/11/30/357419/
 показати весь коментар
 
 
Американский беспилотник провел разведку у российских границ



Американский стратегический разведывательный беспилотник провел разведку у российских границ, сообщает РИА Новости со ссылкой на PlaneRadar.
По данным портала, беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным Forte10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия.
В 9:25 по московскому времени дрон провел разведку вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Полет проходил на высоте 16 километров со скоростью чуть более 600 километров в час.
Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи российских границ. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами минобороны в Сирии, подчеркивает РИА Новости.
 показати весь коментар
 
 
" зеленым штанмаером "их нужно ********,вот и все дела...
 показати весь коментар
 
а шо бобочка з сівохою не грюкнуть яйцями на рогатих,щоб дали можливість ремонтникам.....
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору