 Хомчак і Фролова нагородили найкращих офіцерів ЗСУ за підсумками 2019 року. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.





Генерал-лейтенант Руслан Хомчак за значний особистий внесок у справу розвитку Збройних Сил України, зразкове виконання військового обов’язку, високий професіоналізм та за результатами службової діяльності у 2019 році щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей нагородив військовослужбовців ЗС України почесним нагрудними знаками "Слава і честь", "За доблесну військову службу Батьківщині", "За заслуги перед Збройними Силами України", "За досягнення у військовій службі" І та ІІ ступеня.





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Зі свого боку заступниця Міністра оборони України Аліна Фролова за значний особистий внесок у справу зміцнення обороноздатності держави, підтримання високої бойової готовності військ (сил), високі особисті досягнення у службовій діяльності, зразкове виконання військового обов’язку та за підсумками службової діяльності у 2019 році нагородила від імені Міністра оборони України представників ЗС України грошовими преміями, цінними подарунками та зачитала наказ про присвоєння достроково чергового військового звання полковник командиру 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України Валерію Гудзю.





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Також пані Аліна Фролова нагородила відзнакою Міністерства оборони України "Вогнепальна зброя" командира 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України полковника Володимира Шворака.

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