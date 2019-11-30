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 Політика України, Економіка
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Все про:газ (1100) газові переговори (134) Олексій Оржель (28)

 РФ пропонує "пакетне рішення" за контрактом на транзит газу в Євросоюз, - Оржель

Російська Федерація пропонує підписати контракт на транзит газу до Євросоюзу через територію України в складі "пакетного рішення".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

"У нас є дуже багато елементів, які треба погоджувати. Не секрет, що російська сторона пропонує пакетне рішення. Вона пов'язує транзитний контракт і обсяги, прямі постачання. А з нашого боку дуже аргументована позиція рішень арбітражів", - зазначив Оржель.

Він підкреслив, що має бути вироблена позиція, яка влаштує всі сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для збереження транзиту ми допускаємо можливість прямих поставок газу з РФ за ціною, прив'язаною до європейського індикатора, - Оржель

Міністр також висловив переконання, що вчорашня зустріч із цього питання у форматі "Україна - Росія" дозволила "зробити кроки вперед".

"Європейська сторона була поінформована, що буде така зустріч. Були певні елементи, де компроміси можуть бути знайдені. А є, де треба ще шукати. Що вчора відбулося - в рамках загального процесу сторони зустрілися. Таке можливо: двосторонні контакти, інші контакти", - додав Оржель.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 28 листопада у Відні відбулася двостороння зустріч міністра енергетики і захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля з міністром енергетики РФ Олександром Новаком. Зустріч відбулася в рамках підготовки до підписання договору про транспортування газу  українською ГТС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162697
 
   
 Топ коментарі
 
Украина - Россия. Исходные позиции сторон.Просто оборвать транзит сейчас Россия просто не в состоянии. Как показали переговоры на Западе идею "форс-мажор Украина" там воспринимают весьма и весьма негативно. Запасы газа на стороне Европы и Украины рекордны, погода теплая - шантаж не пройдет.

Главная задача России - сохранение транзита через территорию Украины до момента начала функционирования "Северного потока-2" - это лето 2020. Следовательно России нужен либо краткосрочный контракт на год, либо контракт с нелимитированным объемом прокачки через украинскую ГТС, позволяющий оборвать транзит в любой момент.
Вторая по важности задача - ни в коем случае не допустить диверсификации поставок газа в Украину и сохранить за собой основной объем продаж. Потому активно продавливается вопрос "Газ вместо денег по арбитражу" и выдвигаются пакетные условия на переговорах. Тут им откровенно подыгрывает и Зеленский и "Нафтогаз". Свернуты переговоры по польскому коридору и хабовому хранению американского сжиженного газа на украинских хранилищах и собственно весь этот очень важный переговорный процесс по поставкам американского газа в Украину.
Все те, кто радостно надеются на снижение потребительских цен на газ для населения, могут не волноваться - снижения цены на газ не будет. Кабинет министров уже разработал механизм, согласно которого газ будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и цене со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию "социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей". Фактически российские скидки на газ будут использоваться как средство погашения нарастающего социального недовольства нынешним режимом.
Донбасс Россию на сегодняшний момент интересует Россию меньше всего. Руководство РФ уже приняло решение о "консервации" ситуации по типу Абхазии\Приднестровья и продолжением попыток добиться от Украины политического интегрирования структур ОРДЛО в политическую систему Украины. При том никакими временными рамками это не ограничивается. Главное - постепенно перекладывать расходы на содержание этих образований на бюджет Украины - пенсии, выплата ущерба, деньги на детей и т.п.

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Зебилы собираются торговать с кацапами? РФ предлагает "пакетное решение" по контракту на транзит газа в Евросоюз, - Оржель - Цензор.НЕТ 7156
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Голосовал за Вакарчука , я не его фанат , творчество нравится . Я хотел помочь Украине , не получилось . Слишком много людей со слабыми мозгами .
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......Министр также выразил убеждение, что вчерашняя встреча по этому вопросу в формате "Украина - Россия" позволила "сделать шаги вперед"........ - боже какой он олень!!! именно в этом формате расея и выступает гопником а мы терпилами.......... и -13000жизней с нашей стороны.... РФ пропонує "пакетне рішення" за контрактом на транзит газу в Євросоюз, - Оржель - Цензор.НЕТ 8158
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Ситуация сложная и Витренко это прекрасно понимает. Транзит газа нужен и это не прихоть газпрома, это технологическая необходимостью Одно дело поддерживать необходимое давление в трубе и совсем другое дело его создавать, требования к оборудованию и затраты возрастают, да и газ сам из хранилищ не выходит, его нужно выдавливать. Надо учитывать еще одно обстоятельство, что в хранилищах газ на две трети не Украинский, он уже продан потребителям в ЕС и его нужно будет отдавать, т.к. ответственность за него уже несет Украина, а это порядка- млрд. куб. И потом хранилища в ЕС заполнены под завязку и если зима будет теплой, то они могут обойтись и без транзита до лета, да и потом вступает в силу Турецкий поток и где-то в феврале первая нитка СП-2 - так что есть над чем подумать.
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проблема еще и в том, у кого Украине закупать газ на собственные нужды. У венгров и словаков больше не получится
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Не ссы. Мы договоримся с кацапами: За газ сделаем небольшой коридор прямо до воеводств Подкарпатского и Мазовецкого и запустим тебе касабов. НАТО на твою Польску насрёт. И в Варшаве будет день и ночь играть "боже царя храни"
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Ситуация сложная и Витренко это прекрасно понимает. Транзит газа нужен и это не прихоть газпрома, это технологическая необходимостью


НЕ ПИ..ДИ !!
це "технологічна необхідність" лише для Газпрому використовувати українські сховища газу як буфер при перепадах споживання у користувачів...
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Отказ от прямьіх поставок газа Газпрома бьіл нужен исключительно на время арбитража в Стокгольме , данньій маневр позволил Украине вьіиграть. Сейчас ничего не мешает закупать тот же газ напрямую , минуя словацких и др. посредников.
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Купим опять на вторичном рьінке , будет и СПГ из США.
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Зачем? Своих разведанных месторождений у нас на 600 лет при нынешнем уровне потреблении, которое в два раза выше чем в Польше. Не нужно даже дополнительно добывать, а достаточно вводить энергосбережение повсеместно. + альтернативные источники активнее осваивать. 5 лет мы прекрасно обходились без кацапскойго газа, то есть без каких либо договоров с агрессором и оккупантов, которые он может в любой момент нарушить. Верить России может только законченный идиот. Это страна-изгой. Это *********, детка.
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Та да , но сначала нужно нарастить добьічу. Пока Украине не хватает собственного газа , для промьішленньіх потребителей.
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А какже порошенковская торговля на крови? Или крови уже больше нет?
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Володя, вам же сказали зеленые "путин умный, с ним можно договорится". Вот, договариваются. Электрика с раши уже пошла, теперь газ на очереди. Короче, капитуляция шагает по Украине. Но мы же сами этого хотели
73% - так точно.
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Рачка согласилась заплатить долги?
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1)Були певні елементи, де компроміси можуть бути знайдені. А є, де треба ще шукати.

2)Російська Федерація пропонує підписати контракт на транзит газу до Євросоюзу через територію України в складі "пакетного рішення".
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1.Компромісу досі немає,а десь він і неможливий без Зради інтересів України
тобто ЯКЕ НА..уй 2. (пакетне рішення)!?
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Министр также выразил убеждение, что вчерашняя встреча по этому вопросу в формате "Украина - Россия" позволила "сделать шаги вперед".Источник: https://censor.net.ua/n3162697 а як же торгівля на крові купувати газ у агресора це підтимувати агресію проти власної країни
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Украина и в прошлом , и в позапрошлом году потребляла газ от Газпрома , закупленньій у посредников. Газпром все равно получал свои деньги , просто Украина платила еще и посредникам.
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