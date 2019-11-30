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 Політика України
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Все про:дезінформація (63) ЗМІ (692) Бородянський Володимир (49)

 Норми закону про дезінформацію діятимуть, поки частина України залишається окупованою, - Бородянський

Багато норм закону про дезінформацію, який зараз готують, будуть діяти, поки частина України залишається тимчасово окупованою.

Про це заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"І саме зараз ми хочемо тлумачити таке поняття, як "дезінформація", тобто інформація, яка спотворює громадську думку і шкодить національним інтересам. Це поняття необхідно наповнити докладним змістом, а також критеріями, щоб цим неможливо було зловживати. Ми перебуваємо в стані гібридної війни. На нас напали, ми повинні захищатися від дезінформації в такий спосіб, щоб неможливо було спотворювати громадську думку", - поділився він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законодавство має встановлювати правила контенту медіа, - Бородянський

За словами Бородянського, його часто запитують про те, чому в нашій країні роблять щось, чого немає в Європі. "Але ж у Європі немає війни, а у нас вона є. Багато норми з тих, які ми будемо обговорювати в законопроєкті про дезінформацію, будуть діяти доти, поки частина України буде тимчасово окупована", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162694
 
   
 Топ коментарі
 
А хто виписуватиме критерії що школить держ інтересам а що ні ?
Вважаю це спроба обмежити критику прнзидента, цензурувати пресу на свою користь.
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а считаются ли дезинформацией не выполненные предвыборные обязательства?
или слова, произнесенные с трибуны, оказавшиеся мягко говоря...не проверенными?
или отчеты-доклады, не соответствующие действительности?
или ложь про войну, где не слышать выстрелов и не видят раненных? это не дезинформация?
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"Жена Цезаря - вне подозрений...". "Кто будет сторожить самих сторожей?...".Эти высказывания римлян Бородянскому не известны?
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А хто виписуватиме критерії що школить держ інтересам а що ні ?
Вважаю це спроба обмежити критику прнзидента, цензурувати пресу на свою користь.
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"Жена Цезаря - вне подозрений...". "Кто будет сторожить самих сторожей?...".Эти высказывания римлян Бородянскому не известны?
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оказалось бедные никчемные евреи и коих в годы войны призвали таки к страху даже переплюнули своих палачей нацистов...... ля какая же паскуднодное обозное племя эти обрезанные....
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Не путай "евреев" с "маланцами"...Последние изображают из себя "евреев"... И только тогда, когда им это выгодно...
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Не бачу нічого поганого в тому щоб АРГУМЕНТОВАНО та по ЗАКОНУ карати агентів ґебельсів пукіна та дурників-бовдурів що ґебельсівську дурню роблять плітками.
І те що тут лахтінська ґапота заскавчала в судомах це ДОВОДИТЬ.
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тебе, агенту зеббельса, пора на лопату и в печку.
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Что, Зекремлевские холуи, рейтинг начал стремительно падать?
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это вас на смене несколько. будешь на меня отвлекаться, твои "товарисчи" всю бояру выпьют.
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Придурок, одень каску, ты, похоже, головой ударился - поаккуратней там будь, а то рожки себе поотшибаешь..
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видишь как твое зебильство наружу лезет - начал с необоснованных оскорблений и так и катишься. за монитором вы все смелые.
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Ты сегодня явно не в себе: перечитай внимательно коменты - первым на оскорбления перешел как раз ты сам.
А к Зебилим я отношусь равно как и к Петикам, как к #сранымгавнометам
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.. извини, мой первый пост носил обобщенный характер, но ты, почему-то, этого не понял
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Манипулировать общественным мнением исключительное право Бородянского, Зеленского и прочих слуг ненашего народа.
Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней.
Геббельс.
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Це ти не мрій що Крим повернеться в найближчі десятиріччя. Хіба що коли ЗЕчмо здасть Україну *****.
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этот вопрос "борьбы с дезинформацией" должен был решить ещё Порошенко, но не решил..
и я понимаю почему!.. потому что его бы просто сожрали наши проплаченные СМИ обвинив в "диктатуре".. впрочем, такие обвинения и так были, но не столь интенсивные ..
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а считаются ли дезинформацией не выполненные предвыборные обязательства?
или слова, произнесенные с трибуны, оказавшиеся мягко говоря...не проверенными?
или отчеты-доклады, не соответствующие действительности?
или ложь про войну, где не слышать выстрелов и не видят раненных? это не дезинформация?
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не вигадуй дурниці..
і ДІТИ РОЗУМІЮТЬ ЩО ЗАКОН про дезінформацію це ЗАШМОРГ на шиї лахтінських ґебельсів і їх посіпак в Україні Нормы закона о дезинформации будут действовать, пока часть Украины остается оккупированной, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7956
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е ні! Закон має бути один для всіх... (тим паче що інформвійну з рашкою ми таки програєм)
дезинформація може вискочити будь де, і як відрізнити брехню від... пошуткував? адже саме на цю інформацію... повіривши... повелись сотні і тисячі...
ба більш... зараз стільки випливає цікавого про монобільшість, які спочатку заперечують цю інформацію, а тоді припеті фактами визнають... так що, ту інформацію треба зразу визнати неправдивою дезінформацією і не перевіряти? апріорі?
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чтоб оно не получилось ещё, как с МИПом...
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Прекрасно, порохобот с пеленок! Бородянский - место рождения Львовская область... Все ясно! Я не удивлюсь, что он на выборах голосовал за Петра! Этот позакрывает все, кроме "Прямого" канала! Зеля, гони его в шею! Нормы закона о дезинформации будут действовать, пока часть Украины остается оккупированной, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6685
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А настаясчие патриоты Украины рождаются исключительно где ?
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главное при этом всем не забыть, что дезинформация это эффективное оружие против противника!
Дезинформация (дезинформирование) - это заведомо ложная информация, предоставляемая противнику для более эффективного ведения боевых действий, проверки на утечку информации и направление ее утечки, а также сам процесс манипулирования информацией, введение кого-либо в заблуждение путем предоставления неполной или полной, но уже не нужной информации, а также искажения ее части.
Цель такого воздействия - принятие объектом, против которого направлена дезинформация, нужного манипулятору или отказ от принятия выгодного для него решения.
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В настоящее время военная операция без дезинформации и психологического давления на противника с манипуляцией мирового общественного мнения просто немыслима.
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А для Зебила очень выгодно, шобы это было всегда.
Пускай не рассчитывают.
И очень надеюсь, что эта хитрожопая шобла будет первой, кто ответитв этой стране по полной.
Без оглядки на европейскую толерантность...
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Енто продолженийо политики 🐷1 и 🐷2..
😜
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**** там думать.По накатаній ідуть :ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Что такое фейковые новости и как за них будут наказывать?
А далі:
Федеральный закон № 398-ФЗ от 28 декабря 2013 года - дополнения, связанные с блокировкой экстремистских сайтов;
Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года - «закон о блогерах», обязывающий владельцев популярных блогов и сайтов регистрироваться в Роскомнадзоре.
Федеральный закон № 90-ФЗ от 1 мая 2019 года - закон о «суверенном интернете», увеличение устойчивости Рунета.

Всьо ідьот по плану.
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Це вже не перша "попытка" в нашій країні...
😁
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Если твое мнение будет, что Зе-лупа действует в интересах кремлевского ГлавПетуха, сдает национальные интересы Украины, сдает территории, большинство зеко-манды прокацапские агенты, то по закону о дезинформации тебе светит уголовная ответственность, ибо самые "справедливые" украинские судьи решат что ты искажал общественное мнение. А какое общественное мнение нам ответит центр Разумкова , ответ будет, что Зеля лучший, умный и хороший.
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З якої щілини витягли оце опудало? І воно має уособлювати культуру, спорт і молодь України!? Це ж якийсь ... жах. Закомплексоване яценя несе повну хєрню на догоду ***** і зеленій шмарклі - ЗЕгенерату. Жидобільшовизм в чистому вигляді. Запхати в сміттєвий бак і заварити щоб не виліз.
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Такие сепаратисты как Бородянский будут нам правила устанавливать, пока его коллеги будут хозяйничать в ОРДЛО.
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А що таке дезінформація,буде вирішувати компетентний спеціаліст з Лубянки.
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По поводу Зеленского много дезинформации. Он старается, а враги грязью поливают.
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старался бы в сфере игры на рояле не было б к дилетанту вопросов
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Зеленский уже подгоняет законы Украины под законы России, чтобы стране было легко вливаться в ОРДЛО.
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А оккупированная территория буде уже всегда то в Украине будет диктатура путина-зеленского всегда, как сейчас на россии, уже вся Украина оккупирована врагом. Украинцев ждет новый Геноцид и репрессии все это уже проходили.
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Это теперь разные независимые каналы вроде прямого и пьятого, а также топовые блохеры в пейсбуке не смогут разогнать очередной зрадо-фейк?
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не нервничай, украинцы думают, что когда прислуга уродов побежит в ростов все это пророссийские законы отменят списком
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А кто будет определять,что деза,а что нет?Что вредит,а что нет?Эта Рада Національного Безглуздя та Одурачення?Так там собралась компашка сепаров,клоунов и приспособленцев.А судя из того,что ВАЗ, ни разу, не сказал фразу - роССия оккупант и агрессор,то именно те,кто будет так говорить и будут нарушителями закона. Цензура уже у порога.
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Аналогично такой же закон сразу примут Кипр, Аргентина, Куба, Испания и прочие страны, которые считают часть своей территории незаконно захваченной другими странами.
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