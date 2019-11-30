 Норми закону про дезінформацію діятимуть, поки частина України залишається окупованою, - Бородянський

Про це заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"І саме зараз ми хочемо тлумачити таке поняття, як "дезінформація", тобто інформація, яка спотворює громадську думку і шкодить національним інтересам. Це поняття необхідно наповнити докладним змістом, а також критеріями, щоб цим неможливо було зловживати. Ми перебуваємо в стані гібридної війни. На нас напали, ми повинні захищатися від дезінформації в такий спосіб, щоб неможливо було спотворювати громадську думку", - поділився він.
За словами Бородянського, його часто запитують про те, чому в нашій країні роблять щось, чого немає в Європі. "Але ж у Європі немає війни, а у нас вона є. Багато норми з тих, які ми будемо обговорювати в законопроєкті про дезінформацію, будуть діяти доти, поки частина України буде тимчасово окупована", - зазначив він.
Вважаю це спроба обмежити критику прнзидента, цензурувати пресу на свою користь.
І те що тут лахтінська ґапота заскавчала в судомах це ДОВОДИТЬ.
А к Зебилим я отношусь равно как и к Петикам, как к #сранымгавнометам
Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней.
Геббельс.
и я понимаю почему!.. потому что его бы просто сожрали наши проплаченные СМИ обвинив в "диктатуре".. впрочем, такие обвинения и так были, но не столь интенсивные ..
или слова, произнесенные с трибуны, оказавшиеся мягко говоря...не проверенными?
или отчеты-доклады, не соответствующие действительности?
или ложь про войну, где не слышать выстрелов и не видят раненных? это не дезинформация?
і ДІТИ РОЗУМІЮТЬ ЩО ЗАКОН про дезінформацію це ЗАШМОРГ на шиї лахтінських ґебельсів і їх посіпак в Україні
дезинформація може вискочити будь де, і як відрізнити брехню від... пошуткував? адже саме на цю інформацію... повіривши... повелись сотні і тисячі...
ба більш... зараз стільки випливає цікавого про монобільшість, які спочатку заперечують цю інформацію, а тоді припеті фактами визнають... так що, ту інформацію треба зразу визнати неправдивою дезінформацією і не перевіряти? апріорі?
Дезинформация (дезинформирование) - это заведомо ложная информация, предоставляемая противнику для более эффективного ведения боевых действий, проверки на утечку информации и направление ее утечки, а также сам процесс манипулирования информацией, введение кого-либо в заблуждение путем предоставления неполной или полной, но уже не нужной информации, а также искажения ее части.
Цель такого воздействия - принятие объектом, против которого направлена дезинформация, нужного манипулятору или отказ от принятия выгодного для него решения.
Пускай не рассчитывают.
И очень надеюсь, что эта хитрожопая шобла будет первой, кто ответитв этой стране по полной.
Без оглядки на европейскую толерантность...
😜
🤑
А далі:
Федеральный закон № 398-ФЗ от 28 декабря 2013 года - дополнения, связанные с блокировкой экстремистских сайтов;
Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года - «закон о блогерах», обязывающий владельцев популярных блогов и сайтов регистрироваться в Роскомнадзоре.
Федеральный закон № 90-ФЗ от 1 мая 2019 года - закон о «суверенном интернете», увеличение устойчивости Рунета.
Всьо ідьот по плану.
😁