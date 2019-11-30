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 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (960) НАТО (2190) ПДЧ (20) Пристайко (263)

 Зеленський під тиском нардепів з опозиції відправив Пристайка на саміт НАТО в Лондоні, - Ірина Геращенко

Команда Зеленського під тиском депутатів з опозиції, експертного середовища та громадянського суспільства змінила своє рішення не брати участь в саміті НАТО в Лондоні 3-4 грудня. Як стало відомо, на зустрічі НАТО Україна таки буде представлена міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

"Коли критика ефективна. Хвиля незадоволення опозиції і зауваження експертного середовища примусили владу переглянула своє рішення щодо неучасті заході високого рівня НАТО . "Європейська Солідарність" чи не єдина з політичних сил неодноразово порушувала питання необхідності активної участі влади в усіх заходах НАТО, як це робила наша команда, президент Порошенко і профільні міністри. Міністр закордонних справ Пристайко почув нашу критику і таки поїде в Лондон, де візьме участь в конференціі Альянсу. Тим актуальнішою стає заява ВР із закликом надати Україні ПДЧ. Сподіваюся, парламент ухвалить заяву вже у вівторок", – зазначила Ірина Геращенко.

Зазначається, що фракція "Європейська Солідарність" вимагає від парламенту ухвалити постанову про підтвердження намірів України отримати План дій щодо членства в НАТО.

"Влада має щодня нагадувати нашим міжнародним партнерам, яку високу ціну платить Україна за захист безпеки всієї Європи. Як на мене, сама Європа не до кінця усвідомлює наш вклад в спільну безпеку. Ми заслужили ПДЧ. Так, його б не дали у Лондоні. Але якщо ми не будемо нагадувати про несправедливо заблоковане в 2008 р ПДЧ, то не отримаємо План ніколи", – наголошує Ірина Геращенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162693
 
   
 Топ коментарі
 
73%. Це значна частка населення. Дуже сумно, коли починаєш усвідомлювати маштаб катастрофи. Знаєте є таке висловлювання: будинок зроблений з цегли і каменю, але тільки любов перетворює його на рідний дім. Україньці ж не поляки, щоб десятиліттями й століттями підтримувати своє. Я не ототожнюю Порошенка з українськими патріотами, просто на виборах було зрозуміла його позиція і чіткий напрямок України в майбутнє. Закон про українську мову і томос були підтвердженнями. Натомість маємо 73% котрим країна абсолютно байдужа, дайте їм тільки квартал, лігу сміху і сватів. Цікаво, що дуже багато україньців їздять на заробітки в Польщу і росію. Одні хочуть в Європу, а інші в ..опу. Ніхто з них не дивиться на національні риси цих країн. Що одні бескінечно вірні своїй нації і не допустять до влади інших, підтримують тільки націоналістичні напрямки розвитку, а інші варвари - котрі всю історію займалися завоюванням і знищенням сусідів, їхньої історії. Але зараз: в епоху інтернету - ЦЕ НЕ ВИПРАВДАННЯ. Помилка вибору зараз, це банальна безвідповідальність, халатність і по....ізм. В 2013-му я дякував на Майдані українським громадянам за януковича, тепер, через 6 років, я виходжу на Майдан і дякую їм за їх новий вибір. За вибір, котрий зробив можливим дежавю, і моя країна знову на порозі сусіда, котрий всю її історію намагався її знищити і громадяни, котрої, так і не полюбили своє, натомість готові віддати все напоталу ворогу.
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"Некоторьіе иски" только для того и вьідвигались , на обмен , т.к. не имели реальной судебной перспективьі. От 2.56 млрд.долл. с процентами никто отказьіваться не будет.
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«информирует пресс-служба Европейской Солидарности» 😁😁😁
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Солнце под давлением депутатов от оппозиции взошло сегодня утром.
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"Колише вітер тушки гопоти,
І золотом взялись старезні клени
Самотні одноокі ліхтарі
Тіла колишуть богдана і зєлi..."
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Боевого генерала Кривоноса ,уволенного Моникой -лошарой - в президенты !!!
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у нас один выход - военный переворот и никаких выборов ,а то зебилы мертветчука выберут...потом применить опыт стран Балтии - быдло больше не голосует,и будет нам счастье)
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випендрюватися міг янукович , а всіх його прослідовників чекає народний гнів
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Це вони так старалися щоб туди Порошенко не поїхав?
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тебе ж , тупая курица Геращенко, было сказано, что ДАВИТЬ на Президента может только его малолетний сын!!!
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ще одна пташка ...коли ви вже мізки собі купите?
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