 Від початку доби найманці РФ один раз порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"О 07.45 від села Новоласпа ворог розпочав обстріл зі стрілецької зброї по наших оборонцях села Старогнатівка. Українські воїни також зі стрілецької зброї адекватно примусили окупантів до подальшого дотримання режиму тиші.
За наявною інформацією, внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед наших героїв немає.
Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави", - йдеться в повідомленні.
«Идут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Мы полностью это поддерживаем. Я не хочу сейчас говорить,что у нас получится. Но есть позитивный тренд, есть позитивная тенденция», - отметил Лайчак во время визита в Станицу Луганскую.
Глава ОБСЕ предложил дождаться саммита лидеров Украины, России, Франции и Германии в «нормандском формате», который состоится 9 декабря. «Тогда будем знать точнее», - резюмировал Лайчак.